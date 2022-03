Pénuries de matériaux et hausses des prix dans le BTP

Avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie flambent, et les entreprises françaises constatent une recrudescence des pénuries et hausses de prix des matières premières. Dans ce contexte, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) appellent le ministère de l’Économie à prendre des mesures d’urgence. Gel du prix de l’énergie et du carburant, PGE, activité partielle… le point sur les mesures réclamées par les travaux publics.