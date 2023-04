La réforme du DPE

Début janvier, Hello Watt a publié une étude comparant les notes issues des DPE de plus de 200 logements à leur consommation réelle. Une démarche dans laquelle la CDI Fnaim voit une « une méthodologie erronée ». Ce à quoi le conseiller en énergie rétorque que le lien entre performance du logement et consommation « est complexe », et que beaucoup de phénomènes pourraient expliquer cette disparité entre DPE et consommation. Explications.