La façade légère est emblématique de la place prise par les activités tertiaires en France et dans les pays européens après les trente glorieuses. L’étendard des années 2000 n’est plus l’Usine avec ses hautes cheminées, ses sheds, et son portail monumental, mais la Tour, transparente et orgueilleuse, si possible plus haute et plus spectaculaire encore que celles qui l’ont précédée. Prenons de la hauteur et jetons un œil sur ce marché grâce à un grand témoin qui nous accompagne pour cette visite, Jean-Luc Marchand, délégué général du SNFA, rencontré lors du dernier salon EquipBaie-MetalExpo.