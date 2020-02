Depuis près de 40 ans, BigMat propose à ses clients des services innovants et de proximité. En 2018, la coopérative a notamment lancé deux nouveaux concepts à savoir les espaces « Menuiserie » et « Carrelage ». L’objectif, « fidéliser les artisans et séduire les particuliers ». Celle qui compte un peu plus de 80 adhérents sur l’ensemble du territoire national, a toujours placé « l’humain » au cœur de sa stratégie. Fabio Rinaldi, président du directoire, nous en dit plus sur l’enseigne.