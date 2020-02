Le 26 juin dernier, Sophie Cluzel et Élisabeth Borne ont signé une charte visant à améliorer l’accessibilité dans les transports de voyageurs. A travers cette charte, le gouvernement invite les collectivités territoriales, autorités organisatrices et transporteurs à prendre des engagements « volontaires et graduels », et à informer et/ou promouvoir les démarches de certification ou de labellisation telles que Cap’Handéo, NF Services BP X50-810, ou S3A.