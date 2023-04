Jeux Olympiques de Paris 2024

Les pénuries, hausses des prix et les retards continuent de toucher les chantiers. Et ceux des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024, en cours à Paris, n’y échappent pas. D’où la signature récente d’un protocole entre la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Île-de-France (IDF) et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). Le but ? Instaurer une médiation entre tous les acteurs concernés, afin de limiter les tensions.