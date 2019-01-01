Feu vert pour la future Cité de la natation à Toulouse
À Toulouse, le permis de construire de la Cité de la natation est confirmé par son maire. Début du chantier en 2026 pour une livraison en 2028.
À Toulouse, le permis de construire de la Cité de la natation est confirmé par son maire. Début du chantier en 2026 pour une livraison en 2028.
Plusieurs prévenus et sociétés devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour du travail dissimulé sur un chantier en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024....
Au procès pour travail dissimulé et illégal, notamment sur le chantier du Village des Athlètes des JO de Paris 2024, le réquisitoire est tombé. Les procureurs ont réclamé jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.
La Solideo annonce la réouverture quasi-complète des sites des Jeux de Paris 2024 d'ici fin décembre 2025. Les derniers chantiers s’achèveront d’ici 2028.
Baptisé Fluvial, l’écoquartier de L'Île-Saint-Denis a vu sa deuxième partie inaugurée le samedi 6 septembre. Le premier héritage des ouvrages olympiques, dont le chantier remonte aux années 2000.
Un an après avoir accueilli les athlètes des Jeux de Paris 2024, les logements du village olympique trouvent progressivement preneurs. À fin juillet, 52 % des appartements proposés à la vente avaient été...
Quatre dirigeants et quatre entreprises seront jugés en mars 2026 par le tribunal correctionnel de Paris. Le chef d'accusation : travail dissimulé en bande organisée, lors de la construction d’un site...
Vingt-quatre personnes, dont trois entreprises, seront jugées en 2026 à Bobigny pour leur implication dans une affaire de travail illégal sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Loxam clôture l'année 2024 sur une note positive, enregistrant une légère croissance de son chiffre d'affaires à 2,6 milliards d'euros. Une performance portée par sa diversification et son partenariat...
Les difficultés s’accumulent pour le bâtiment en Île-de-France. Après une année 2024 compliquée, le secteur s’attend à une nouvelle baisse d’activité en 2025, avec une chute annoncée des mises en chantier.
Le gouvernement annonce un plan inspiré des mesures prises lors des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif : renforcer la prévention et la formation pour réduire les risques.
Les ventes de logements au village olympique suivent leur cours, selon le directeur général de la Solideo, qui indique ne pas avoir reçu d’alerte de la part des promoteurs. Ces derniers auraient vendu...
Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine et Florian Bercault, président de la commission nationale ÉcoQuartier, étaient au Village Olympique et Paralympique à Saint-Denis pour remettre...
À Toulouse, les Dauphins du TOEC s'apprêtent à construire la Cité de la natation, un complexe de 30 millions d'euros qui accueillera un bassin des JO de Paris 2024.
7 réalisations ont été sélectionnées dans le cadre du Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance. Un vote du public sur Instagram cherche à distinguer le grand vainqueur.
Le démontage des sites olympiques et paralympiques a débuté. L'opération devrait s’achever d’ici « fin octobre », comme l’a fait savoir Edouard Donnelly, directeur exécutif du comité d’organisation des...
Pour marquer le coup des Jeux Paralympiques, la plateforme de Joptimiz met à jour ses outils, visant à fluidifier la circulation durant l’événement sportif. Principal changement : les périmètres, désactivés...
Si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont pu renforcer les mesures d’accessibilité PMR des structures franciliennes, de tels chantiers ont-ils pu porter leur fruits ? Transports, EPR… Tour...
Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté, Bernard Thibault, chargé du suivi social de l’organisation de la compétition, a dressé un bilan des accidents ayant eu lieu sur les chantiers liés...
Une réhabilitation minutieuse doublée d’un savoir-faire méticuleux a réinventé un emblématique équipement parisien : la piscine olympique Georges Vallerey. La rénovation lourde et tout aussi complexe a...
Pas d’éclaircie pour le secteur des matériaux de construction en cet été 2024. Après un printemps pluvieux, le contexte politique incertain ne devrait pas aider dans les semaines à venir.
Fondé à la demande du DGITM, la plateforme Joptimiz regroupe quatre outils. Ces derniers permettent de faciliter les déplacements des professionnels durant les Jeux de Paris 2024, à travers différentes...
Le nombre d'annonces pour des meublés de tourisme sur Airbnb en Île-de-France a doublé à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, selon une étude de l'Institut Paris Région (IPR) publiée ce jeudi...
À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, La Plateforme du Bâtiment, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, renforce son engagement envers les professionnels du bâtiment en adaptant ses...
Depuis le 15 juillet, les voies réservées aux personnes accréditées durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été activées. Le passage de la flamme olympique pourra également impacter...
L’organisme Qualisport, qui qualifie des entreprises réalisant des chantiers dans le domaine du sport et des loisirs, annonce la sortie d’un livre publié aux éditions Kubik.
N’ayant pas utilisé tout l’abondement apporté par l’État et les collectivités en raison de l’inflation, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) annonce qu’elle leur rendra 39 millions...
Accélérées par l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les inaugurations de passerelles piétonnes et cyclistes se multiplient en Seine-Saint-Denis. Dernières en date : celles baptisées...
En ce milieu d’année, le cabinet de recrutement Fed Construction dévoile les grandes tendances du marché de l’emploi dans le BTP, en termes de recrutements et de salaires, avec des disparités selon les...
Ce lundi 24 juin, le projet « Olympium » a été inauguré. Le Village olympique de Lille se compose de près de 500 chambres comprenant des lits de plus de 2 mètres. La structure accueillera notamment les...
La première phase de rénovation de l’avenue des Champs-Elysées vient de se clôturer, avec l’inauguration de 18 nouvelles terrasses harmonisées. Délaissée par les Parisiens, mal-aimée, « la plus belle avenue...
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces...
Déjà habituellement tendu, le marché locatif à Paris subit actuellement l’arrivée des Jeux Olympiques. Entre pénurie d’offre et hausse des prix, la crise du logement impacte notamment les étudiants, contraints...
Près d’un an après l’entrée en vigueur de la loi « anti-squat » Kasbarian, durcissant les sanctions contre les squatteurs, le « Collectif des associations unies » (CAU) dresse un bilan alarmant, avec notamment...
Dans le cadre d’une urbanité qui tend à embellir notre cadre de vie et favoriser la biodiversité tout en luttant contre les îlots de chaleur, temporisant l’écoulement des eaux pluviales ou encore privilégiant...
Le secteur du BTP est un domaine en constante évolution, qui offre de nombreuses opportunités de carrière pour les ingénieurs. Cependant, l’année 2023 reste une mauvaise année pour le secteur, notamment...
Appelé franchissement urbain Pleyel, un nouveau pont a été inauguré à Saint-Denis. Son objectif : fluidifier la circulation piétonne entre la gare Saint-Denis-Pleyel et le quartier de bureaux du Landy.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se traduisent par une dispersion des sites olympiques, évitant ainsi la construction d'infrastructures souvent très coûteuses et sous-utilisées. Le département de la Seine-Saint-Denis,...
Alors que les ouvrages olympiques poussent de terre, quel impact représentent-ils pour la production de logements, notamment sociaux ? Surtout en Seine-Saint-Denis, où le logement social est non seulement...
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent à grands pas. L’arrivée de millions de visiteurs s’annonce comme un défi de taille pour les organisateurs. Parmi ces visiteurs, des personnes à...
Le bassin de rétention des eaux pluviales et usées d'Austerlitz a été inauguré à Paris ce jeudi 2 mai. Cette infrastructure, prévue à l'approche des Jeux olympiques 2024, vise à contenir jusqu'à 50 000...
Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris débutent dans trois mois, qu’en sera-t-il de l’accessibilité des chantiers pour les professionnels du BTP en Île-de-France ? Zones rouges,...
Le plus grand chantier urbain de France est réparti sur plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’une véritable ville nouvelle comprenant des ouvrages réalisés pour organiser un évènement mondial,...
Le gouvernement et les collectivités impliquées inaugurent, ce mardi 23 avril, la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) à Champigny-sur-Marne, ouvrage clé du plan baignade qui doit permettre...
Petite originalité pour la piste d’athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024 : le revêtement choisi sera violet, et en partie composé de coquilles de moules. Alors que l’installation commence au Stade...
Sans surprise, la crise du logement neuf s’est poursuivie en Île-de-France, selon le dernier bilan de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France. Alors que l’entretien-rénovation...
La Fédération des Ascenseurs publie les résultats d’une nouvelle enquête sur les Français et la mobilité, menée avec l’institut Ipsos. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, la fédération...
Les chantiers olympiques touchent bientôt à leur fin, à l’approche des JO de Paris 2024 qui se tiendront cet été. La Seine-Saint-Denis a reçu la majeure partie des financements consacrés à ces ouvrages....
Le groupe Loxam a enregistré une année 2023 record. Avec 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’échelle du groupe, et plus d’un milliard d’euros en France, le géant de la location de matériel...
En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, le stade Yves-du-Manoir, à Colombes (Hauts-de-Seine) a été complétement rénové, pour accueillir notamment deux nouveaux terrains de hockey sur gazon et une tribune...
Alors que les JO de Paris 2024 arrivent à grands pas, les touristes sont davantage privilégiés que les habitants de la capitale. Ces derniers sont de plus en plus expulsés par leurs propriétaires, qui...
C’est une promesse d’EDF, fournisseur officiel d’électricité pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’énergéticien français réitère son engagement d’alimenter, intégralement avec des...
Les Fondations Velux viennent d’officialiser leur soutien au projet de restauration d’envergure du Grand Palais. Elles s’engagent notamment à verser un million d’euros pour la restauration de 5 000m² d’éléments...
Le démontage de l’échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris a débuté. Bientôt cinq ans après sa destruction au cours d’un incendie, la flèche va enfin refaire son apparition dans le ciel parisien,...
Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a de nouveau exprimé ses doutes sur le projet de végétalisation et de piétonnisation de la zone entre le Trocadéro et la tour Eiffel, souhaité par Anne Hidalgo....
Une cérémonie symbolique a marqué le début du chantier de la future piscine de Sevran (Seine-Saint-Denis), destinée à accueillir un bassin de natation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une initiative...
Le groupe italien Pizzarotti a répondu à l’appel d’offres pour la construction de la piste de bobsleigh et de luge de Cortina d’Ampezzo pour les Jeux olympiques 2026 d’hiver. Avec un coût total de 81,6...
Une étude révèle que les retombées des investissements immobiliers liés à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont principalement concentrées sur les commerces de luxe et de vêtements sportifs...
Le chantier du Village olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui s’étale sur Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l’île Saint-Denis, vient tout juste de se terminer. Ce projet d’envergure nous a...
À l'aube des Jeux Olympiques d'été, la maire de Paris annonce une transformation de la place de la Concorde. La moitié de cette place emblématique ne sera plus réservée aux automobilistes. Une décision...
Ce vendredi, les charpentiers de Notre-Dame étaient réunis pour célébrer la fin de la restauration de la charpente du chœur de la cathédrale. La branche du « plus bel arbre » utilisé pour la reconstruction...
La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera bien visible dans le ciel parisien au moment où se dérouleront les Jeux olympiques. Une promesse faite par Philippe Jost, dirigeant de l’établissement...
Les demandes de permis de recherche en géothermie profonde ont doublé cette année en France, portant à six le nombre de ces projets. Avec des ambitions gouvernementales affirmées, cette méthode, bien que...
Le directeur général de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo) a rassuré sur l'état d'avancement des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré quelques retards mineurs dans...
L’organisation des Jeux olympiques de 2024 a permis à Paris d’accélérer sa transition écologique, selon la maire de la capitale Anne Hidalgo. L’édile a défendu ce point de vue en réponse aux critiques...
Dans un entretien publié le 10 décembre dans Ouest France, Bernard Thibault, membre du comité d'organisation et ancien secrétaire général de la CGT, s’est exprimé sur les accidents dans le cadre des chantiers...
L'audience des dix anciens ouvriers sans-papiers assignant les géants du BTP devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny, pour la reconnaissance de leur travail sur les chantiers des Jeux olympiques,...
Une cinquantaine de manifestants ont occupé le chantier de la future Arena Porte de la Chapelle, vendredi 1er décembre, afin de protester contre la situation des travailleurs sans-papiers.
La marque Placo va déployer à grande échelle sa nouvelle cloison réemployable. Commandée par la Solideo, celle-ci va être mise en place sur les chantiers du Village des Athlètes. L’objectif fixé par la...
500 000 pièces sur près de 6 000 m2 de façade. Voilà un autre chantier titanesque réalisé sur le Village des Athlètes, avec des produits fournis par Rairies Montrieux. Les architectes ont été séduits par...
Le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, Éric Jeansannetas (PS) partage des doutes concernant le respect des délais de livraison des chantiers pour les Jeux Olympiques de Paris 2024....
L’audience devant le Conseil des prud’hommes de Bobigny, où 10 anciens ouvriers des chantiers des Jeux olympiques de Paris devaient se confronter à plusieurs majors du BTP, a été renvoyée à décembre. En...
Dix ouvriers, aujourd’hui régularisés, veulent faire reconnaître devant les prud’hommes leur travail sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris. À l’époque employé illégalement par quatre majors du...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France présentait ce mardi sa conjoncture pour le deuxième trimestre 2023. Sans surprise, les chiffres du logement neuf sont mauvais, mais toutefois...
Le Comité des Champs-Élysées va métamorphoser l'apparence des terrasses des célèbres cafés, bars et restaurants qui bordent la plus belle avenue du monde. De nouvelles terrasses, plus fonctionnelles, plus...
Le futur centre aquatique de Saint-Denis (93) va bientôt pouvoir ouvrir ses portes. Destiné à accueillir plusieurs épreuves de natation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce centre aquatique est doté...
La reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit sans relâche, malgré le décès du général Jean-Louis Georgelin, qui supervisait les travaux. Son successeur, Philippe Jost, a confirmé que la flèche...
Le groupe CMBP, spécialiste de la structure en lamellé-collé, a réalisé les charpentes de la future piscine olympique de Taverny, dans le Val d’Oise. Ce complexe nautique, certifié centre de préparation...
Dix anciens ouvriers sans papiers ont annoncé ce mardi avoir assigné aux prud’hommes quatre majors du BTP (Vinci, Eiffage, GCC, et Spie Batignolles) et huit sous-traitants, pour les avoir fait travailler...
La dernière étude publiée par Fed Construction fait état d’un marché de l’emploi toujours tendu dans le BTP, avec de nombreux profils recherchés par les entreprises. Ces dernières se doivent désormais...
In Extenso Finance vient de publier la septième édition de son étude « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec Epsilon Research. Après une année 2021...
Près de 2 800 interventions de l'inspection du travail ont été réalisées sur les grands chantiers en Île-de-France, dont ceux liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une annonce faite lors d'une rencontre...
Face à l'augmentation prévue des jours de canicule à Paris, les élus parisiens ont proposé 85 mesures pour adapter la capitale aux changements climatiques. Parmi ces mesures : la débitumisation des rues,...
Le projet de végétalisation et piétonnisation de la zone entre la tour Eiffel et le Trocadéro ne verra donc pas le jour pour les Jeux Olympiques 2024, après un rejet de la cour d'appel administrative d'appel...
La Société de livraison en charge de la construction des ouvrages olympiques pour les Jeux Olympiques de 2024 vient de boucler son budget pour l’année. Ladite compagnie Solideo vient d’inscrire 140,1 millions...
L’Arena Porte de La Chapelle va être livrée avec environ trois mois de retard. Initialement prévue pour l’été 2023, la livraison devrait finalement avoir lieu en janvier 2024. La crise sanitaire, les difficultés...
Dans un contexte où les conditions de travail sur les chantiers de la Coupe du Monde de Football au Qatar ont fait beaucoup parler, l’inspection du travail dévoile un bilan des accidents sur les chantiers...
Les pénuries, hausses des prix et les retards continuent de toucher les chantiers. Et ceux des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024, en cours à Paris, n’y échappent pas. D’où la signature récente...
À l’approche des vacances, certains chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024 avancent. Mais quelles sont les actualités du mois de juillet ? Le point sur l’évolution de la marina olympique à Marseille,...
Aménagement des portes de la capitale, pistes cyclables, rues piétonnes, cours d'école, Champs-Élysées ... Le rythme des travaux publics s'intensifie à Paris avant les Jeux Olympiques de 2024. Des travaux...
Les travaux de réhabilitation intérieure du Grand Palais, monument historique de la capitale construit en 1900, devraient être terminés en 2024, selon les responsables du chantier. À temps donc, pour accueillir...
Une enquête a été ouverte mercredi dernier par le parquet de Bobigny pour des soupçons de travail illégal sur le chantier du Village des Athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. En mars, l’inspection...
Après une phase de conception, d’études et d’obtention du permis de construire, les travaux de construction du centre aquatique de Marville ont officiellement débuté jeudi dernier et s’achèveront en octobre...
100 ans après avoir accueilli les Jeux Olympiques, le stade Yves-du-Manoir de Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), sera une nouvelle fois le théâtre des JO pour l’épreuve de hockey sur gazon de Paris...
Beau sur le papier, le vaste chantier des Jeux Olympiques de Paris 2024 connaît cependant quelques ombres au tableau. La dernière année en date ? L’inflation des prix des matériaux, impactant la stabilité...
Les différents majors de la construction se livrent bataille pour remporter la conception des bâtiments des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le groupe Bouygues vient d’être choisi par la ville de Paris pour...
Après plus d'un an de discussions, les 275 travailleurs migrants vivant dans un foyer sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024 vont être relogés. Ces derniers ont en effet trouvé un terrain d'entente...
Les résultats sont tombés vendredi dernier : la Caisse des dépôts, Icade, Nexity et Eiffage se partageront les chantiers du village olympique qui accueillera les participants des Jeux olympiques et paralympiques...
Spécialiste du diagnostic immobilier en France, le groupe AC Environnement a remporté le marché public de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) pour la réalisation des diagnostics avant...
La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a dévoilé, vendredi 3 mai, la liste des constructeurs potentiels du futur Village olympique et paralympique qui accueillera les athlètes lors des...
Les avertissements de la Cour des comptes quant à des dépassements budgétaires dans le cadre du Grand Paris Express n'auront pas suffi à arrêter à Elisabeth Borne ! La ministre des Transports a en effet...
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