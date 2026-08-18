La Construction made in France

Magazine Batiweb Mars 2023
Sécheresse & bâtiment, Reconstruction de Notre-Dame, Apprentis du BTP... Retrouvez toutes les actualités du mois de Mars.
Sécheresse & bâtiment, Reconstruction de Notre-Dame, Apprentis du BTP... Retrouvez toutes les actualités du mois de Mars.
Edilians modernise son four de Saint-Geours-d’Auribat pour réduire le gaz et accélérer la décarbonation de ses tuiles en terre cuite.
La société Telt annonce avoir réceptionné l'un des deux tunneliers nécessaires aux travaux côté italien pour la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré des contestations, la ligne de train devrait bien ouvrir...
Fondateur de l’industrie du zinc, VMZINC® est à vos côtés depuis plus de 185 ans, innovant et développant sans cesse de nouveaux systèmes de pose et de traitements de surface.
La brique en terre cuite bio’bric et ses accessoires sont à la fois performants thermiquement et durables, mais ils sont surtout fabriqués à partir d’une matière première géosourcée, l’argile, extraite...
Le tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser 274 millions d'euros à l'entreprise Ceetrus contrôlée par la famille Mulliez, qui devait rénover la gare du Nord. Les travaux avaient finalement...
GCC Construction renforce son ancrage dans l’Est de la France en nommant Mehdi Martin, 47 ans, au poste inédit de directeur régional Est, couvrant le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté.
EVERFAST ÉLASTIPROOF TRAFIC est un revêtement élastomère auto-polymérisable polyuréthane en phase aqueuse, liquide et mono composant, donnant naissance, après polymérisation complète, à un feuil satiné...
Spécialiste de l’isolation pour un habitat durable, HIRSCH Isolation est aux côtés de ses clients pour construire des bâtiments répondant aux critères environnementaux les plus exigeants. Dans cet objectif...
Dans les hôpitaux, la qualité de l’air est vitale pour les patients et le personnel. Des entreprises proposent des solutions haute technologie pour filtrer, décontaminer et sécuriser l’air des environnements...
D’après le constructeur Hexaôm, le logement neuf reste une option financièrement avantageuse. Frais de notaire réduits, prêts aidés et économies sur le crédit permettent aux primo-accédants d’accéder plus...
Quelques jours après le congrès annuel de Tout Faire, Charles Gaël Chaloyard, directeur général, revient sur le bilan et les perspectives du groupement. Ce dernier mise notamment sur le collectif pour...
Au congrès HLM, le développement du logement abordable a fait débat, alors que pour certains il risquerait de rentrer en concurrence avec le logement social. Explications.
Pour répondre à la crise du marché locatif, la Banque des Territoires ambitionne d’accélérer la création de logements intermédiaires. Dans ce contexte, elle annonce qu’elle mobilisera 10 milliards d’euros...
La rentrée 2025 s’ouvre sur un climat politique instable, selon l'Unicem. Logement, matériaux, travaux publics : le BTP affiche un rebond contrasté.
Après une année 2024 en net recul, le marché résidentiel français a renoué avec une certaine dynamique début 2025. Mais ce rebond reste fragile et sélectif, largement porté par les résidences étudiantes,...
Avec l’arrivée d’Arnaud Westrich à la tête de GCC Énergie, le groupe de BTP entend renforcer son positionnement sur le marché et enrichir son offre, de l’installation à la maintenance.
TBC Innovations dévoile les résultats de sa dernière étude sur le marché des volets. En 2024, ce dernier enregistre une nouvelle chute de 10 % en volume, impacté par la crise de la construction neuve et...
Alors que les bailleurs sociaux se sont engagés à créer 100 000 nouveaux logements sociaux par an, l’Union sociale pour l’habitat (USH) estime que cet objectif devrait être atteint dès 2025.
Alors que Sébastien Lecornu prend la tête du gouvernement, la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles appelle à inscrire le logement au rang de priorité nationale, dans un pays...
L’horizon s’éclaircit pour le groupe français Legrand. Au 1er semestre 2025, il enregistre un bénéfice net en hausse de 8,7 %, après -11,3 % un an plus tôt, et se montre confiant pour les mois à venir.
Livré sans retard ni recours, l’écoquartier « Parc du Lac », à Voisins-le-Bretonneux (78), incarne une nouvelle manière d’habiter : plus verte, plus solidaire, plus fluide. Un pari tenu dans un contexte...
Cinq fédérations s’inquiètent de la remise en cause des seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et demandent de conserver les seuils et délais actuellement en vigueur.
Alors que le dispositif MaPrimeRénov’ est suspendu, une étude exclusive menée pour Vaillant Group révèle un paradoxe inquiétant : une majorité de Français connaît encore mal les aides à la rénovation énergétique.
Pour marquer ses 70 ans, Algeco, expert de la construction modulaire, a publié une étude réalisée par CSA. Principal chiffre clé : 45 % des Français sondés la considèrent comme une solution d’avenir. Mais...
L’usine « Rhône Ciments » de Cem’In’Eu a un nouveau directeur. Il s’agit de Noël Bonhomme, qui aura pour mission de « faire grandir l’usine » en accord avec les « engagements environnementaux et sociaux...
Selon le dernier baromètre Domexpo, la part de Franciliens faisant construire hors d’Île-de-France ne cesse d’augmenter d’année en année. S’ils n’étaient que 29 % à le faire en 2019, ils étaient 43 % en...
Les chiffres du logement neuf restent mitigés au 1er trimestre 2025. Les réservations baissent de près de 8 %, tandis que les mises en vente augmentent de 5,2 %, selon un bilan ministériel.
Un texte de simplification des règles d’urbanisme est mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ce jeudi. L’objectif : accélérer les procédures et simplifier la construction de logements.
Des quartiers entiers en reconversion et un métro automatisé qui dessine la ville de demain. Paris vit une transformation urbaine profonde. Portés par Paris & Métropole Aménagement et la Société des grands...
La construction d’une usine d’assemblage de panneaux photovoltaïques a débuté à Mandeure, près de Montbéliard (Doubs). Porté par le groupe chinois Das Solar, ce projet devrait induire la création de 600...
La hausse des droits de douane prévue par l’administration américaine risque de changer la donne pour les industriels. Chez Tarkett, spécialiste des revêtements de sols, ce contexte valide un choix stratégique...
Afin de répondre au problème de la surpopulation carcérale en France, le ministre de la Justice annonce que 3 000 places de prison supplémentaires seront bientôt créées grâce à la construction modulaire.
Si les décisions de droits de douane américains ont été suspendus sur l'ensemble des pays à part la Chine, des risques sont à anticiper. Le syndicat français de la construction métallique (SCMF) craint...
En 2024, le secteur de la construction modulaire a consolidé sa place dans le BTP : 1,23 milliard d’euros de chiffre d’affaires et près de 237 000 modules loués. Reste à savoir si cette dynamique se maintiendra...
Livrer près de 30 000 m2 de constructions modulaires par mois, c’est ce que l’ACIM estime être capable de faire à compter du mois de mars pour participer à la reconstruction de l’archipel de Mayotte, dévasté...
Dans les Côtes-d'Armor, l'agence d'architecture Line UP (Alexandre Plantady et Chloé Lauriot Prévost) ,établie à Rennes, a réalisé une maison individuelle à la forme élémentaire et aux traits épurées....
À Toulouse, les Dauphins du TOEC s'apprêtent à construire la Cité de la natation, un complexe de 30 millions d'euros qui accueillera un bassin des JO de Paris 2024.
L’entrée en vigueur de la RE2020 a dynamisé le secteur de la construction bois française. Pour mettre en relation cet écosystème, allant du fournisseur aux maîtres d’ouvrage en passant par l’entreprise...
En ces temps de crise pour le logement neuf, la solidarité est de mise. Ainsi, Action Logement, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le Pôle Habitat FFB annoncent avoir signé un partenariat...
Bouygues Construction annonce le lancement de trois nouvelles offres destinées à répondre aux besoins de massification de la rénovation énergétique des logements en France.
Le nouveau gouvernement est désormais connu. Au logement, Valérie Létard remplace Guillaume Kasbarian dans un ministère de plein exercice. Lors de son discours de passation, la nouvelle ministre a annoncé...
Un accord a été conclu entre EDF Renouvelables et la start-up Carbon pour la cession de Photowatt, l’un des seuls fabricants français de panneaux photovoltaïques. Si le repreneur annonce 40 millions d’euros...
Le groupe LP Promotion, promoteur immobilier depuis près de 30 ans, amorce un tournant stratégique. Le groupe annonce se diversifier et se lancer dans la réhabilitation avec une nouvelle filiale « Version...
Bouygues Bâtiment Île-de-France dirigera les travaux de construction du nouvel hôpital d'Argenteuil. Avec 77 000 m2 de nouvelles infrastructures, ce projet vise à améliorer l'offre de soins et à réduire...
En France, la croissance du parc de logements est toujours au ralenti, selon l’Insee, et ce malgré une réduction de la taille des ménages et la hausse des besoins. Le point sur les chiffres clés.
Le nombre de demandes pour obtenir un logement social a encore augmenté cette année, atteignant un nouveau record, avec 2,7 millions de ménages en attente, selon l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Alors que Michel Barnier (LR) vient d’être nommé Premier ministre, les différentes fédérations du bâtiment et de l’immobilier ont rapidement réagi à cette annonce. La CAPEB appelle notamment à tenir un...
L'innovation technologique ne cesse de transformer le secteur du BTP. Parmi ces innovations, l'impression 3D occupe une place de choix, promettant de révolutionner la manière dont les bâtiments et les...
PlanRadar dévoile les technologies qui transforment le secteur de la construction, dont les entreprises françaises sont à l'avant-garde. Le BIM domine les investissements, tandis que la réalité virtuelle...
Les chiffres de la construction de logements ont repris des couleurs en juillet, selon le ministère de la Transition écologique, après un mois de juin morose, avec des permis de construire ayant atteint...
Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer annonce avoir attribué au groupe de construction Eiffage la construction d’un ensemble tertiaire à Saint-Ouen-sur-Seine.
Au 1er trimestre, le ministère de la Transition écologique enregistrait une chute de 38 % des logements neufs commercialisés et de 25 % pour les réservations. Au 2ème trimestre, cette dégringolade ne s’est...
Mauvaise nouvelle pour le constructeur de maisons individuelles AST. Son plan de sauvegarde accéléré a été refusé par ses créanciers, ce qui compromet la poursuite de ses activités.
Avec le lancement de son offre HexaPro, le constructeur de maison individuelle Hexaom s’adresse désormais aux professionnels souhaitant construire ou rénover des bâtiments à usage public.
Alors que de nombreuses toitures ne peuvent pas supporter le poids de panneaux photovoltaïques classiques, Creawatt propose des panneaux photovoltaïques légers et auto-agrippants. L’entreprise présente...
L’organisme Qualisport, qui qualifie des entreprises réalisant des chantiers dans le domaine du sport et des loisirs, annonce la sortie d’un livre publié aux éditions Kubik.
Au mois de mai, les mises en chantier ont continué de se redresser, avec +14,2 % par rapport à avril, après +9 % le mois dernier. Les permis de construire reculent en revanche de 3 %, après +4 %. Sur un...
À l'approche des élections législatives, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a examiné les propositions des principaux partis. Malgré les différentes priorités, l'ensemble des propositions...
Bouygues Construction, acteur majeur du secteur du BTP, révèle sa nouvelle identité de marque : « Building for Life ». Un changement pour l’entreprise, qui cherche à incarner sa passion et son engagement...
Le groupe Réguillon, en pleine expansion, vient d'ajouter une septième entreprise à son portefeuille avec l'acquisition de Réguillon & Cie, spécialisée en maçonnerie, génie civil et béton de chanvre.
Comment inciter les promoteurs immobiliers à construire des logements dans des communes moins attractives ? C’est l’objectif du partenariat conclu entre Aubervilliers (93) et Saint-Dizier (52). Pour construire...
À l'approche de la saison estivale, Trouver-un-logement-neuf.com publie son baromètre annuel sur les prix des logements neufs dans les destinations touristiques du littoral français. Bien que l'offre de...
Alors que l’acquisition d’un logement est devenue de plus en plus difficile pour les ménages français, le promoteur immobilier Altarea présente une offre innovante appelée « Le Nouveau Neuf ». L’objectif...
La société Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Construction, a annoncé la construction d’un hôpital universitaire international à Rabat. Un projet d’envergure prévu pour septembre 2025.
Près de 400 000 logements supplémentaires par an d'ici 2030 seraient nécessaires pour répondre à la demande croissante, indique une étude. Cette demande est principalement liée au desserrement des ménages,...
Après la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), c’est au tour du ministère de la Transition écologique de dévoiler les chiffres du logement neuf au premier trimestre 2024. Sans surprise, ils sont...
Face à l'impératif d'augmenter rapidement l'offre de logements en France, Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, mobilise les établissements publics d'aménagement. Leur mission : accélérer...
Au premier trimestre 2024, le groupe Eiffage a enregistré une hausse de 4,9 % de son chiffre d’affaires, toutes activités confondues, et ce malgré la crise de l’immobilier neuf en France et en Europe....
En dépit des difficultés du secteur de la construction, le groupe Rabot Dutilleul annonce un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport à un an plus tôt. Il explique ce rebond grâce à sa stratégie...
Le gouvernement vient de publier la liste des 55 sites industriels clés en main qui seront proposés d’ici 2030 aux investisseurs, français ou étrangers, désireux de bâtir des usines en France. Situés sur...
Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, a annoncé ce jeudi que les communes déficitaires en logements sociaux pourront intégrer des logements locatifs intermédiaires (LLI) pour rattraper leur...
Malgré des prises de commandes en baisse et des ajustements internes, Hexaom, spécialiste français de la construction de maisons individuelles, annonce un retour aux bénéfices en 2023, après une année...
Le ministère de la Transition écologique annonce son intention de stimuler la production de logements intermédiaires. Avec pour objectif de doubler le rythme actuel de production, le gouvernement s'est...
PAP publie les résultats d’une étude faisant état d’une baisse de 32,6 % de la demande en logements neufs. Malgré la hausse des taux d’intérêts et la baisse du pouvoir d’achat immobilier, PAP rappelle...
Alors que les élections européennes auront lieu en juin prochain, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, était en déplacement à Florange, en Moselle, le 15 mars. À cette occasion, le...
Malgré des difficultés dans l’immobilier neuf en France, le groupe Bouygues a enregistré une bonne année 2023 pour sa filiale Construction à l’international. Toutes activités confondues, le groupe enregistre...
Un des groupes scolaires de la ville de Villeurbanne (Rhône) étant en travaux, la mairie a chargé l’entreprise Algeco de concevoir une école élémentaire sur-mesure durant la durée du chantier. En 5 mois,...
Attendus depuis un mois, les derniers noms composant le nouveau gouvernement ont été dévoilés le 8 février. Au logement, Patrice Vergriete est remplacé par Guillaume Kasbarian, notamment connu pour sa...
Le groupe Soprema, spécialiste des produits d’étanchéité et d’isolation thermique des bâtiments, annonce la construction d’une nouvelle usine à Sausheim (68), la première de ce type dans la région Grand...
Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième...
À la faveur des nouvelles normes et réglementations, et notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les matériaux biosourcés enregistrent une forte croissance...
Afin de répondre aux besoins du marché tertiaire, K.Line lance en 2015 la gamme de menuiseries aluminium « K.Line City ». Face au succès de cette dernière, l’industriel envisage rapidement la construction...
À la faveur de taux d’intérêt bas et à l’issue de la crise sanitaire, nombreux sont les Français à avoir acquis une résidence secondaire ces 6 dernières années. 25 062 résidences secondaires ont ainsi...
Dans un contexte économique difficile, Hexaôm fait face à une chute des prises de commande dans son activité de construction de maisons, mais le groupe se révèle toutefois confiant pour 2023, prévoyant...
La chute se poursuit pour les permis de construire et les mises en chantier à fin août. Sur un an, la baisse respective est de -27,9 % et de -16,1 %, avec des chiffres qui atteignent les plus bas records...
Neuf mois après sa prise de poste en tant que directeur général de Veka France, Emmanuel Demesmay dresse un premier bilan et dévoile les dernières actualités qui concernent l’industriel. Parmi elles, on...
À travers un sondage, Rothelec, fabricant de radiateurs électriques, analyse l'importance de l’origine française dans le choix des produits du bâtiment. Si on découvre une méconnaissance du panel concernant...
En septembre dernier, le groupe Muller annonçait changer de nom et devenir « Intuis ». En ce mois de juin, le groupe inaugure une nouvelle usine dédiée à la production de pompes à chaleur (PAC) et de chauffe-eaux...
La société TH, spécialiste de la construction hors-site d'habitats modulaires et bas-carbone, a levé 8 millions d'euros auprès d'investisseurs majeurs, dont Saint-Gobain France et la Banque des Territoires....
Programmé du 17 au 20 octobre 2023, le congrès international Woodrise 2023 prendra ses quartiers à Bordeaux, comme lors de sa première édition. La quatrième édition regorgera d’une diversité d’animations...
Le BTP est un secteur en constante évolution, avec de nouvelles technologies et techniques de construction qui émergent régulièrement. Bien que les entreprises du secteur aient pris conscience de la nécessité...
Moins de dépendance aux cours mondiaux, de transports, d'émissions de CO2... La construction made in France présente de nombreux atouts, mais aussi quelques freins dans un contexte de difficultés de recrutement...
C’est l’un des nombreux remèdes pour un renouveau de l’industrie. Le made in France est sur toutes les lèvres, y compris celles des acteurs de la construction. Tour d’horizon des matières premières disponibles...
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