Moins de dépendance aux cours mondiaux, de transports, d'émissions de CO2... La construction made in France présente de nombreux atouts, mais aussi quelques freins dans un contexte de difficultés de recrutement et de pénurie de main d'oeuvre. Mais où en est-on trois ans après la crise sanitaire ? Le point avec KP1, Fabemi, et Edma.