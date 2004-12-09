Végétalisation

Spie batignolles paysage continue de s'épanouir ?
Avec Marc Lavigne en tant que DG, Spie batignolles paysage poursuit son développement par croissance externe et recherche 70 collaborateurs partout en France.
Avec Marc Lavigne en tant que DG, Spie batignolles paysage poursuit son développement par croissance externe et recherche 70 collaborateurs partout en France.
Heidelberg Materials achève la modernisation de sa centrale à béton de Clichy après 4 millions d'euros d'investissements, avec un mur végétalisé et une capacité de 100 000 m³ par an.
Caroline Barth remplace Vincent Adeline à la direction générale de l'Unep, organisation représentante des paysagistes.
NGE annonce l'acquisition de Clarac Espaces Verts en Ariège. Sa filiale paysage compte désormais 300 collaborateurs répartis sur douze implantations.
La question de la biodiversité s’impose dans la conception, la réalisation et la gestion des chantiers de construction ou de rénovation.
À Rennes, la démolition de la dalle couvrant la Vilaine touche à sa fin. Le chantier prévoit des pontons, des gradins et 200 arbres d’ici 2028.
César Saint Ouen est fondateur de l’agence d’aménagement Terrasse et Jardin de Paris. Le professionnel de la conception et de la réalisation de terrasses et jardins urbains défend l'intérêt des projets...
Selon un sondage Ifop réalisé pour le compte de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) en 2025, le jardin reste un pilier du bien-être et du lien social de certains français, mais son entretien...
Les syndicats des entreprises du paysage se félicitent d'un second semestre positif pour le secteur malgré la conjoncture économique. En 2026 cependant, l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep)...
Entre espaces privatisables, logements et bureaux, l'ancienne usine Cointreau à Angers, en chantier pendant plus de quatre ans, est désormais méconnaissable de l'intérieur. Un projet que le studio d'architecture...
Alors que les élections municipales arrivent à grand pas, l'Inserm vient de publier une étude qui démontre un lien entre la végétalisation des arrondissements parisiens et la baisse de la mortalité liée...
À deux mois des municipales, la structure parisienne du FNE affiche une feuille de route pour un végétalisation « plus efficace » de la capitale. Au programme : 110 propositions, dont certaines concernant...
Le dispositif Revilo de Vinci Construction illustre comment certaines communes adaptent leurs espaces face aux canicules. Comment ? En prenant en compte le végétal, la gestion des eaux pluviales, les sols...
Le groupe AXA a confié à l’agence d’architecture PCA – Stream la restructuration de son siège social parisien. Une attention particulière a été portée aux nouvelles exigences environnementales et à la...
Afin d’éviter l’engorgement du réseau des égouts et les débordements dans la Seine lors d’épisodes de pluies intenses, la mairie de Paris dévoile son nouveau « plan pluie », qui consiste notamment à désimperméabiliser...
En déplacement à Colmar, la ministre déléguée à la Ville Juliette Méadel a récemment défendu une approche participative des projets urbains dans le cadre du programme national « Quartiers de demain »....
Livré sans retard ni recours, l’écoquartier « Parc du Lac », à Voisins-le-Bretonneux (78), incarne une nouvelle manière d’habiter : plus verte, plus solidaire, plus fluide. Un pari tenu dans un contexte...
L’Adivet publie, avec le soutien du GMPV, un guide pratique consacré aux toitures biosolaires. Ce document de référence s’adresse aux professionnels du bâtiment et détaille les bénéfices, les précautions...
Jusqu’en novembre, une forêt urbaine occupera le centre-ville d’Amiens. Une opération qui n’est pas anodine, alors que les îlots de chaleurs préoccupent l’ensemble de communes en France.
Dans sa dernière enquête, l’Observatoire des villes vertes note que les villes sont conscientes de la nécessité d’une bonne gestion des sols et de la biodiversité, mais il constate que les actions concrètes...
A Paris, GA Smart Building a mené la rénovation lourde du siège historique du Centre National d’Études Spatiales (CNES). Construit dans les années 1970-1980, ce bâtiment de 9 200 m² fait l’objet d’une...
A compter de septembre, un chantier d’envergure devrait débuter à Rennes avec la destruction d’un parking en centre-ville visant à découvrir une partie de la Vilaine pour mieux lutter contre la chaleur...
Les entrées de ville commerciales représenteraient un potentiel de foncier de 80 000 hectares, selon un baromètre d’Icade et de la SCET. Sur cette surface, 1,6 million de logements pourraient être créés...
Dans sa dernière étude, basée sur son outil LCZ, le Cerema a chiffré l’impact des îlots de chaleur en France. Plus de 5 millions d’habitants sont touchés en France et plus de 20 000 hectares des zones...
À Issy-les-Moulineaux, les écoles des Épinettes font peau neuve. Plus qu’une reconstruction, c’est une véritable révolution verte qui s’annonce, portée par la ville et le groupement Spie batignolles.
La France brille par ses paysages, mais cache aussi des zones les moins reluisantes. À l'entrée de nombreuses villes, la « France moche » persiste : un héritage d’urbanisme fonctionnel qui interroge aujourd’hui...
Comment accélérer la végétalisation de Paris, ville parmi les plus denses au monde ? Pour Hugo Meunier, fondateur de « Merci Raymond », il s’agit avant tout d’une question de volonté politique. Entretien.
Face aux vagues de chaleur, les écoles se réinventent avec des solutions durables comme la végétalisation et l’isolation, un défi majeur pour le BTP.
Publiée le 16 avril, l’étude de l’Insee met en avant un accès inégal aux espaces verts dans les grands centres urbains. Reims, Grenoble et Dijon figurent parmi les villes les mieux lôties, comptant chacune...
La végétalisation de Paris se poursuit. Le Conseil de Paris a adopté ce mardi le nouveau plan biodiversité 2025-2030 de la ville, mettant notamment l’accent sur la place des haies pour favoriser le retour...
L’île de Nantes entre dans une nouvelle étape de son histoire. Le groupement D'ici là/Georges/H2O a été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre urbaine pour les 8 prochaines années. Au programme : la...
La mairie de Paris multiplie les projets pour végétaliser la capitale et lutter contre les îlots de chaleur urbains l’été. En ce mois de janvier, le parvis de l’hôtel de ville fait notamment l’objet de...
Prévu pour une livraison en 2035, le projet d’extension de la gare Saint-Charles à Marseille vient d’être dévoilé. Ce projet prévoit l’aménagement d’un vaste espace souterrain et le percement d’un tunnel...
Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine et Florian Bercault, président de la commission nationale ÉcoQuartier, étaient au Village Olympique et Paralympique à Saint-Denis pour remettre...
La Grande Motte est devenue aujourd'hui une ville à part entière qui dialogue avec les régions voisines ainsi qu'avec l'agglomération de Montpellier. L'agence d'architecture Leclercq Associés a été mandatée...
Végétaliser les toits, créer 300 hectares d’espaces verts, limiter les tours et privilégier les logements abordables : le nouveau PLU bioclimatique de Paris promet une métamorphose de la capitale d’ici...
Une étude de l’Insee met en évidence la plus forte exposition des quartiers populaires au phénomène d’îlots de chaleur. En général denses et peu végétalisés, ces quartiers souffrent davantage des fortes...
Toulouse devrait bientôt accueillir un gratte-ciel de 150 mètres de haut. Le Conseil d’État vient en tout cas de rejeter un pourvoi de la part d’opposants à la construction de la « tour Occitanie ». Explications.
L’entreprise Végétek (groupe Demonchy) nous présente sa dernière solution en vidéo. Il s’agit de jardinières préfabriquées en béton et autoportées, qui se posent sur les façades des bâtiments pour les...
À l'occasion du salon Batimat, Pierre Georgel, PDG d'Écovégétal, nous présente les dernières innovations de l'entreprise et fait un point sur le marché de la végétalisation des toitures.
La région Île-de-France a récemment voté le plan d’aménagement du territoire qui s’imposera aux élus jusqu’en 2040. Celui-ci comporte plusieurs mesures, dont une controversée sur les logements sociaux.
Le comité d’experts mandaté par la Ville de Paris pour réaménager la célèbre place a récemment rendu ses préconisations, épousant largement les priorités de la maire socialiste Anne Hidalgo. L’élue souhaite...
La végétalisation s'impose comme une solution écologique dans le cadre de la transition écologique du bâtiment. Que ce soit sur les toitures ou les façades, cette pratique offre de nombreux avantages....
Pour accélérer leur végétalisation, les villes sont de plus en plus nombreuses à inciter leurs habitants à passer eux-mêmes à l’action. Dans sa dernière enquête, l’Observatoire des villes vertes dresse...
Pour lutter contre les îlots de chaleur, la végétalisation du bâti et des espaces publics apparaît comme une solution pertinente. À Paris, de plus en plus de toitures et de façades se verdissent. Si plusieurs...
Alors que le gouvernement prévoit de rénover 40 000 écoles d’ici 2034, qu’en est-il des extérieurs de ces établissements scolaires ? Comment adapter les cours d’écoles au changement climatique ? Éléments...
La végétalisation du bâti est un chantier important. Elle fait également évoluer le profil des entreprises, du bâtiment, comme celles du paysage. Décryptage avec Laurent Bizot, président de l’Union Nationale...
Dans le cadre d’une urbanité qui tend à embellir notre cadre de vie et favoriser la biodiversité tout en luttant contre les îlots de chaleur, temporisant l’écoulement des eaux pluviales ou encore privilégiant...
Le groupe Redman peut enfin lancer les travaux de l’îlot Renaudin. Ce projet d’envergure, censé redynamiser le centre-ville d’Angoulême, va s'étaler sur près de 8 000 m² SDP et accueillera de nombreux...
Les squares parisiens sont actuellement au cœur d'une vive controverse, alors que la mairie de Paris envisage un projet de réaménagement le long de l'axe reliant la Bastille au canal Saint-Martin.
Alors que le monde s'efforce de répondre aux défis du changement climatique, le secteur du BTP s'emploie à réduire les émissions de carbone et à augmenter l'efficacité énergétique. Les tendances émergentes...
Dans un contexte de changement climatique, les toitures végétalisées et biosolaires se révèlent être des solutions innovantes pour des villes plus résilientes, le tout en répondant aux nouvelles normes...
La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, s'est engagée depuis 2019 dans la reconversion de l'ancien immeuble de la Cour Régionale des Comptes de Strasbourg en...
Le bailleur social Elogie-Siemp a inauguré la première construction à R+9 en ossature, vêture et enveloppe bois d’Île-de-France. 38 logements intermédiaires et un local associatif viennent enrichir la...
Implanté dans un site remarquable, le projet de la Cité Administrative d'État de Lille est le résultat d'un travail consciencieux mené avec habileté par Valode et Pistre Architecte (mandataires) et Coldefy...
Lancé en 2023, le Fonds vert se maintient en 2024, comptant une enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour cette année. Du budget supplémentaire sera consacré à la rénovation des bâtiments publics, qui a...
La politique de démolition et de reconstruction menée depuis 2003 par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) aurait permis d’accroître la mixité sociale et de réduire de 17 % la part des...
Ce mercredi 7 février, le groupe Holcim a officialisé le rachat de ZinCo, spécialiste de la toiture végétalisée. Une manière de renforcer son offre en toiture, tout en cimentant son envergure internationale.
Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a de nouveau exprimé ses doutes sur le projet de végétalisation et de piétonnisation de la zone entre le Trocadéro et la tour Eiffel, souhaité par Anne Hidalgo....
Le groupe Soprema, spécialiste des produits d’étanchéité et d’isolation thermique des bâtiments, annonce la construction d’une nouvelle usine à Sausheim (68), la première de ce type dans la région Grand...
Le chantier du Village olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui s’étale sur Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l’île Saint-Denis, vient tout juste de se terminer. Ce projet d’envergure nous a...
Deux ans après sa création, il est temps pour l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) de tirer les premières conclusions du programme Biodiversity Impulsion Group (BIG). Créé pour accélérer l’intégration...
Le Pôle Habitat FFB dévoile le palmarès 2024 de son 18ème Challenge de l’Habitat Innovant. En plus de la remise du convoité Prix Spécial du Jury, onze dossiers sont repartis avec l’or autour du cou. Voici...
Les résultats de l’édition 2023 du concours Med’Innovant viennent de tomber. Au cours de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée à La Coque, à Marseille, cinq entrepreneurs ont été récompensés...
Création d’un « cœur piéton » dans chacun des 20 arrondissements, mise en place de 100 nouvelles « rues aux enfants », piétonnisation de 12 kilomètres de contre-allées, végétalisation des places et rues......
La marque Elevate présente sa nouvelle membrane d’étanchéité auto-adhésive « RubberGard EPDM SA ». Si cette nouvelle solution présente de nombreux avantages pour les étancheurs, quelques limites subsistent...
Les toitures végétalisées attirent de plus en plus de particuliers et d’entreprises pour leurs nombreux avantages. En effet, en plus d’apporter du cachet aux bâtiments, elles ont entre autres des effets...
A mesure que le réchauffement climatique s’intensifie, les épisodes caniculaires se font de plus en plus fréquents et intenses. Les villes cherchent donc des solutions pour lutter contre la chaleur, dont...
Le déréglement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se confirment d'année en année. Pour aider les villes à faire face aux canicules et aux inondations, l'Observatoire des Villes Vertes...
Les villes denses devront s'adapter au changement climatique pour faire face aux épisodes d'inondations et de canicules de plus en plus nombreux. Dans ce contexte, l'Agence parisienne du Climat lance « Adaptaville »,...
La végétalisation des toitures et façades répond parfaitement à différentes problématiques actuelles en lien avec le réchauffement climatique : gestion des eaux pluviales, lutte contre les îlots de chaleur,...
Après avoir mené un sondage sur l'avis des Français concernant la végétalisation, EcoVégétal s'est cette fois-ci penché sur les délibérations des nouveaux conseils municipaux pour mieux cerner leurs préoccupations...
L’Adivet organisait le 20 octobre dernier son Assemblée générale, l’occasion d’élire son nouveau Président, et de revenir sur les actions engagées. Depuis près de 20 ans, l’association des toitures et...
Alors que les élections municipales approchent, Ecovégétal a commandé un sondage à OpinionWay pour cerner les attentes des Français concernant les projets de végétalisation dans les programmes. Ils sont...
Les espaces verts en ville ne sont plus réservés aux jardins et parcs. On voit aujourd’hui dans le milieu urbain de plus en plus de toitures et façades végétalisées. La végétalisation des façades est un...
L’union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) a annoncé la publication de trois nouvelles règles professionnelles pour garantir la qualité des travaux en matière de végétalisation des bâtiments et...
En cas de défauts sur une toiture végétalisée, les propriétaires plaignants peuvent difficilement faire valoir leur garantie, comme c'est le cas pour une construction ou pour un équipement lié à l'ouvrage....
En octobre dernier, le groupe français spécialiste de l’étanchéité Soprema, a présenté sa nouvelle usine à empreinte carbone réduite implantée à Hof en Allemagne. Equipée d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques,...
Le spécialiste de la toiture végétalisée Le Prieuré vient d'imaginer un nouveau concept pour optimiser la gestion des eaux de pluie, problématique grandissante en coeur de ville. Sur le toit, le couvert...
La Chambre syndicale française d’étanchéité (CSFE-FFB) et l’Unep (les entreprises du paysage) éditent une notice pour faciliter les relations entre entreprises d’étanchéité et entreprises de paysage sur...
Intégrer le centre aquatique le plus discrètement possible dans le paysage était le principal défi imposé par la ville de Bayonne. Une implantation semi-enterrée avec un toit en forme de coque végétalisée...
La plus grande toiture végétalisée de la capitale se situe désormais sur les toits du nouveau centre commercial de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement.
Le Prieuré Vegetal i.D vient de se voir attribuer le premier Avis Technique pour systèmes de végétalisation de toitures, complets et indépendants, respectant à 100 % les règles professionnelles, en totale...
Le CSTB organise le Jeudi 9 décembre 2004, en partenariat avec le CAUE 94 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) et l'ADIVET (Association pour le Développement et l'Innovation...
La toiture végétalisée, une technique éprouvée qui aujourd'hui se développe dans la plupart des pays d'Europe et dont l'Amérique et le Japon commencent à reconnaître les mérites, reste pourtant largement...
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