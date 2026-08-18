Confort thermique

Magazine Batiweb Février 2023
Chauffage et Isolation, Réformes des retraites, Logement Neuf... Retrouvez toutes les actualités du mois de Février.
Chauffage et Isolation, Réformes des retraites, Logement Neuf... Retrouvez toutes les actualités du mois de Février.
Alors que les épisodes de fortes chaleurs se multiplient, le maire de Lyon fait évoluer les critères de salubrité des logements en y intégrant la température intérieure, une démarche inédite en France.
Avec 6 millions de m² de bâti déjà livrés ou en cours de labellisation, l'association BBCA poursuit ses ambitions dans la réglementation, française comme européenne. Autres projets : des référentiels pour...
La sensation de confort chez soi est souvent liée à la température intérieure ressentie dans le logement, en été comme en hiver, mais aussi à l’absence d’humidité. Le choix d’un matériau performant thermiquement...
Un sondage Leroy Merlin Source-IFOP a interrogé 6 042 personnes sur l'inconfort thermique de leur logement en période de canicule. Les jeunes adultes apparaissent particulièrement exposés.
Comment adapter les logements aux fortes chaleurs sans climatiser partout ? Voilà une question sur laquelle s'est penchée le collectif Nos villes à 50°C. Il diffuse sa doctrine à l'approche d'une potentielle...
Alors que la France sort d'une canicule très intense, Olivier Servant, expert en conception thermique des bâtiments chez Saint-Gobain, revient sur les leviers permettant d'améliorer le confort d'été.
L’État, EDF, la Banque des Territoires et La Banque Postale annoncent plus de 130 millions d’euros pour financer en urgence des équipements de rafraîchissement et des travaux dans les écoles.
La canicule touche la France relance le débat sur l'adaptation climatique. La ministre de la Transition écologique alerte sur l'ampleur des investissements à engager.
En pleine canicule, un projet de loi sur le logement est présenté en Conseil des ministres, le ministre du Logement a déclaré vouloir y intéger plusieurs mesures concernant le confort d'été.
Depuis le 1er mai 2026, les hôtels neufs sont soumis à la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Un secteur resté sous la RT2012 intègre désormais le cadre réglementaire commun aux logements et...
L’investissement hôtelier repart en France depuis ces dernières années. Quels facteurs expliquent cette tendance ? Quels freins peuvent gripper la machine ? Quel futur pour le marché de l’immobilier hôtelier...
Rachetée fin 2024 par Spurgin pour 4 millions d'euros, la société Activ'Home a inauguré le 11 juin sa nouvelle usine à Reugny, dans l'Allier, capable de produire 120 000 m² de murs et façades bois-paille...
Actibaie et Ignes saluent certaines mesures gouvernementales contre la chaleur, mais demandent plus d’aides pour adapter les logements existants.
Le confort thermique ne se limite plus au produit pour les 1000 Français interrogés par l'Ifop pour le groupe Atlantic, spécialiste du génie climatique. Découvrez leurs critères de choix, tant de marque...
La rédaction de Batiweb était, le 2 juin 2026, sur le site de production d'Ancenis (Loire-Atlantique), où Point.P fabrique les carreaux Terlian, un complément d’isolation en terre excavée. L'occasion de...
La région Île-de-France annonce un plan énergie de 850 millions d'euros pour soutenir les collectivités, rénover les bâtiments et relancer les énergies décarbonées.
Purmo Group nomme Yannick Grignon directeur commercial France de Finimetal. Il pilotera les ventes de solutions de confort thermique.
En 2025, le CETIAT réalise 13,5 M€ de chiffre d’affaires, avec une stabilité des financements publics et des prestations aux dynamiques inégales.
Un an après le plan national d’adaptation, Actibaie et IGNES pointent le retard des travaux pour protéger les logements des vagues de chaleur.
Somfy, entreprise spécialisée dans l'automatisation des ouvertures et fermetures de l'habitat et du bâtiment, vient d'annoncer la nomination d'Elsa Mary au poste de directrice marketing.
Comment se profile l’activité pour Daikin en France en 2026, face à un marché résidentiel déjà chahuté ? Quelles perspectives R&D à l’échelle européenne ? Le point avec Philip Brangers, président de Daikin...
Grâce à une approche sur mesure, un immeuble tertiaire des années 1990 à Levallois-Perret a été rénové thermiquement sans dépose totale de sa façade.
Dans un rapport, la Cour des comptes met en lumière le décalage entre les ambitions affichées et le déploiement réel de la géothermie, qui reste encore très marginale malgré son potentiel.
Docteur en mécanique et expert en métrologie, il a pris ses fonctions le 1er janvier 2026 pour renforcer la recherche et les partenariats universitaires.
Une étude de Rothelec de janvier complète une première menée fin décembre. Focus sur la vigilance des Français concernant leurs factures énergétiques et leurs limites en termes de sobriété.
L’isolation des murs enterrés est une étape clé pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un logement. Souvent négligés, les murs enterrés jouent pourtant un rôle important, qu’il...
Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.
Selon une étude du CSTB pour IGNES, un système de pilotage connecté dans la maison individuelle permettrait de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 % et de limiter de moitié l’inconfort d’été....
Lors du Congrès HLM, le CSTB et la Banque des Territoires ont annoncé l’intégration d’un indicateur de surchauffe dans la plateforme PrioRéno. Objectif : aider les bailleurs sociaux à cibler les logements...
Le plafond chauffant rafraîchissant est une solution innovante de régulation thermique qui séduit de plus en plus de particuliers et de professionnels. Alliant confort, esthétique et performance énergétique,...
L’association Qualitel publie la 9ème édition de son baromètre annuel, s’intéressant cette fois-ci aux logements des Français face aux aléas climatiques. Or, les canicules arrivent en tête des phénomènes...
Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.
Le secteur du bâtiment est en première ligne face au défi climatique. Avec la RE2020, la France a engagé une transformation profonde, pionnière en Europe. Où en sommes-nous en 2025, et quels défis restent...
TBC Innovations dévoile les résultats de sa dernière étude sur le marché des volets. En 2024, ce dernier enregistre une nouvelle chute de 10 % en volume, impacté par la crise de la construction neuve et...
Longtemps cantonnée à la mise en sécurité des installations vieillissantes, la rénovation électrique change de visage. En 2025, elle devient un levier de transition énergétique, de confort et de connectivité....
La Banque des Territoires alerte sur la situation complexe des bailleurs sociaux, qui doivent parvenir à concilier construction de 100 000 logements sociaux par an et réhabilitations pour répondre aux...
Dans un rapport, un collectif appelle à accélérer la rénovation des établissements scolaires, et réclame un plan à 5 milliards d’euros par an pendant 10 ans.
TRIBUNE – Alors que MaPrimeRénov’ est au centre de l’attention, une dimension essentielle de la rénovation énergétique reste trop souvent négligée : le confort thermique perçu. Bien plus qu’une question...
TRIBUNE - Entre rebondissements budgétaires et réglementaires, la rénovation énergétique affronte des jours incertains en France. C’est ce que pense Sibylle Daunis-Opfermann, directrice générale de La...
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...
Mélina Rollin, jusqu’ici directrice générale de Clim+ (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) devient directrice commerciale d’Isover et Placo. Elle remplace ainsi Nicolas Ferry.
Partant du constat que la cathédrale Notre-Dame de Paris a pu être rénovée en 5 ans, les entreprises générales de France BTP proposent de mettre en place un « Notre-Dame de la rénovation » visant à accélérer...
Le confort d’été est encore loin d’être une priorité pour tous les bailleurs sociaux. Dans ce contexte, l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) les appellent à mettre dès maintenant...
Dans un rapport remis à la ministre du Logement Valérie Létard, Robin Rivaton dresse un état des lieux critique mais constructif de la RE2020. Il confirme la nécessité de maintenir la trajectoire 2022-2031,...
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) publie un avis visant à répondre à la crise du logement. Le point sur les principales propositions qui concernent le neuf comme la rénovation.
Le groupe Schenker Storen vient d’inaugurer son nouveau showroom parisien. Plus qu’un simple espace d’exposition, ce lieu se positionne comme un centre de ressources dédié aux prescripteurs, architectes...
Alors que le risque de fortes chaleurs s'accroît à l'approche de l'été, Hello Watt liste ses recommandations pour la réforme du DPE. Annoncée par le gouvernement en mars, celle-ci doit être « ambitieuse »...
Face aux enjeux du réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources, l’architecture bioclimatique prend de l’ampleur à La Réunion. Ce modèle, qui s’appuie sur le climat, les usages et le territoire,...
On parle souvent de l’architecture bioclimatique dans les régions chaudes et dans les Outre-Mer. Mais qu’en est-il sur la façade atlantique, et plus précisément en Bretagne ? Le point avec trois architectes...
Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, la ministre Agnès Pannier-Runacher a soutenu la nécessité d’améliorer le confort d’été en France. Une position saluée par le groupement Actibaie, qui formule...
Le spécialiste des fermetures sur-mesure Soprofen investit massivement dans son site de Champagney (70) pour répondre à la demande croissante. Au programme : doublement de capacité pour les portes de garage...
Une vingtaine d’acteurs de l’immobilier ont lancé le 10 avril le collectif « Nos villes à 50°C ». Leur ambition : transformer les pratiques d’aménagement et d’urbanisme pour que les villes s’adaptent mieux...
Malgré une production de logements au plus bas en 2024, les systèmes techniques d’hydrodistribution et de plancher chauffant/rafraîchissant basse température montrent des signes de résistance. Portés par...
Quel a été le bilan du marché de l’isolation thermique par l'extérieur (ITE) en 2024 ? Quelles prévisions pour 2025 ? Philippe Boussemart, président du Mur Manteau et directeur général de Sto France, revient...
Le baromètre 2024 de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) montre une baisse globale des consommations énergétiques et des émissions de GES dans le bâtiment. La tendance est plus forte en tertiaire...
Une enquête réalisée par l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) révèle que 38 % des occupants de logements sociaux ont souffert de la chaleur durant l’été 2024. L’étude souligne par...
Une étude de l’Insee met en évidence la plus forte exposition des quartiers populaires au phénomène d’îlots de chaleur. En général denses et peu végétalisés, ces quartiers souffrent davantage des fortes...
Le coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » pourrait ne pas être reconduit par le gouvernement. De quoi inquiéter grandement les acteurs de la filière. Si ces derniers s’accordent...
Heiwa lance Ernest, son nouveau système de zoning conçu et fabriqué en France. Cette nouvelle solution, qui permet de piloter pièce par pièce une pompe à chaleur gainable, a été pensée comme un véritable...
Le groupement Actibaie a profité du Mondial du Bâtiment pour donner une conférence sur le confort thermique et l’adaptabilité des bâtiments face au réchauffement climatique. Les équipements de la baie...
La ministre du Logement, Valérie Létard, s’est dite ouverte à une adaptation du calendrier du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les copropriétés, pour lesquelles « les conditions ne sont...
Teksial présente la 10e édition de son baromètre « Les Français et la rénovation énergétique ». Il en ressort notamment que les Français sont de plus en plus conscients de la nécessité d’entreprendre de...
Sur le salon Interclima, Atlantic Systèmes a fait part de sa volonté d’accélérer le développement de solutions destinées aux bâtiments collectifs. L’entreprise a profité de l’occasion pour dévoiler les...
À l’approche d’Interclima, le fabricant de radiateurs Noirot a dévoilé ses innovations 2024. Toutes connectées, elles présentent différents formats pour une adaptabilité aux pièces et au confort des utilisateurs.
La coopérative agricole vendéenne Cavac, via sa filiale Cavac Biomatériaux, franchit une nouvelle étape dans sa production d’isolants à base de chanvre. Désormais, elle compte deux usines consacrées à...
Un projet d’immeuble résidentiel capable de maintenir une température intérieure confortable sans l’aide de radiateurs ni de climatiseurs, va sortir de terre à Lyon. Ce projet, qui doit être livré en 2026,...
SFIC, spécialiste de l'isolation thermique et calorifuge, continue son expansion en Île-de-France avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Ivry-sur-Seine (94).
Maorénov’ arrive sur l’île de Mayotte. Cette nouvelle plateforme en ligne a pour objectif d’identifier des pistes de travaux et d’inciter les Mahorais aux économies d’énergies dans leur logement.
Face aux vagues de chaleurs de plus en plus fréquentes et intenses, le collectif Rénovons appelle le prochain gouvernement à adopter une loi de programmation de la rénovation performante des bâtiments...
Une fois n’est pas coutume, la fondation Abbé Pierre publie un rapport concernant la précarité énergétique, et plus précisément sur les « bouilloires thermiques ». Le groupement Actibaie s’est empressé...
Selon une étude menée par IGNES et Pouget Consultants, 80 % du parc de logements français serait inadapté aux fortes chaleurs. Par ailleurs, l’indicateur « confort d’été », mis en place depuis 3 ans dans...
Où en est le marché de la pompe à chaleur Air/Air, plébiscitée pour son confort thermique en toute saison ? Quelles innovations pour répondre à la réglementation sur les fluides frigorigènes ? Le point...
Face à la hausse des températures et des prix de l’énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des travaux d’isolation et à s’équiper en système de climatisation. Les isolants,...
Si la ventilation affiche des objectifs bien différents de la climatisation, elle peut remplir des fonctions de rafraîchissement du bâti. Mais comment se couple-t-elle à la climatisation ? Dans quelles...
Face à des étés de plus en plus chauds, certaines solutions se présentent comme des alternatives efficaces à la climatisation traditionnelle. Des films anti-chaleur aux peintures réfléchissantes en passant...
Si la climatisation est devenue depuis une vingtaine d’années la solution privilégiée pour rafraîchir les bâtiments, elle n’est plus aussi plébiscitée par un grand nombre d’architectes. Outre le fait que...
Le groupe Bosch Home Comfort, fabricant de solutions de chauffage, sort à la rentrée une nouvelle gamme de climatiseurs réversibles. Il s’agit de Cimate 7000, qui affiche différents types de confort :...
Comme chaque été, le conseiller en efficacité énergétique Teksial publie son baromètre « Les Français, les chaleurs d’été et la rénovation énergétique ». Premiers chiffres qui ressortent : 74 % des Français...
Gree Products annonce la nomination de José Antonio Pérez en tant que nouveau directeur général de Gree France, Espagne et Portugal. Il remplace Christian Balmain, qui était à ce poste depuis six ans.
Dans sa dernière étude, Velux s’est penché sur le confort thermique des logements français pendant l’été. On apprend notamment qu’un Français sur trois estime que son logement est inadapté aux vagues de...
Panasonic Heating & Cooling Solutions annonce l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bordeaux. Le fabricant porte ainsi à cinq le nombre de ses centres de formation et couvre désormais la France...
Daikin ouvre son premier showroom dédié à l’accueil de clients particuliers. Situé au sein de l’agence Daikin Nantes et d’une superficie de près de 200 m², celui-ci regroupe l’ensemble des gammes de pompes...
Spécialisée dans l’habillage d’unités extérieures de pompes à chaleur, la marque Outsteel du groupe Poujoulat annonce lancer 20 nouveaux coloris pour ses 5 modèles de caches et de casquettes, permettant...
Le confort d’été est aujourd'hui une notion de plus en plus intégrée. Devant la hausse des températures qui peut rendre inconfortable certains bâtiments, tous les paramètres sur lesquels il est possible...
Face aux défis posés par des étés de plus en plus chauds et aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, des entreprises spécialisées dans les installations électriques comme Hager, Somfy,...
Le confort d’été dans les bâtiments est une notion amenée à devenir de plus en plus importante dans les années à venir avec le réchauffement climatique. Déjà introduite par la RE2020, elle continue d’être...
Alors que le confort d'été devient une préoccupation majeure, le brise-soleil est fréquemment cité comme l'une des solutions. D'où vient cette tendance ? Sous quelles formes le brise-soleil existe-t-il...
À Grenoble, au cœur de la ZAC de la Presqu’Ile, Petitdidierprioux architectes a réalisé la résidence Ginkgo, un édifice aux qualités multiples qui offre non seulement un grand confort aux résidents mais...
Délaissé jusque-là au profit du confort d’hiver, le confort d’été nous rappelle sa nécessité surtout quand il s’agit d’engendrer une architecture résiliente capable de lutter contre les îlots de chaleur...
À l’approche de l’été, qui s’annonce encore plus chaud que les précédents selon les prévisions météorologiques, les Français sont en quête de solutions pour rafraîchir leur intérieur. Pour en savoir plus...
Le fabricant mondial de climatiseurs Gree continue d’accélérer son déploiement sur le sol français avec l’ouverture de son premier centre de formation dédié aux installateurs et aux distributeurs.
À l’approche de l’été, Saint-Gobain Glass met en avant ses solutions de confort thermique. Sa gamme Eclaz® comprend trois vitrages avec des fonctionnalités complémentaires. On relève, selon les modèles,...
Visite à Mahlberg (Allemagne), sur le site de production d’Ehret. Le fabricant de volets et stores en aluminium encourage des solutions favorisant le confort d’été par l’esthétisme. Sans compter le confort...
URSA s'allie à la Fondation Abbé Pierre dans une démarche solidaire contre le mal-logement. À travers un partenariat financier et matériel, le spécialiste de l'isolation s'engage à soutenir les actions...
Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) boucle une bonne année 2023, malgré un contexte économique délicat. Les regards sont désormais braqués sur 2024, pour laquelle un nouveau...
Le groupe Airwell publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Les comptes ont révélé d’excellents chiffres pour l’exercice 2023. Avec un chiffre d’affaires record de 65 millions d'euros, en...
Face à l'urgence climatique, anticiper les coûts de l'adaptation dans le secteur du bâtiment devient impératif, selon le dernier rapport de l'I4CE. Ce dernier met en évidence la nécessaire prise en compte...
Découverte en vidéo des solutions de BDR Thermea, spécialiste du génie climatique, sur le salon Nordbat 2024. Le groupe nous en dit également plus sur le marché de la pompe à chaleur et sur ses ambitions...
Le spécialiste de la chaux Saint-Astier a développé Novaskin, gamme d’enduits aux vertus à la fois isolantes et esthétiques. Une innovation qui permet à l’industriel d’aller conquérir le marché de la rénovation...
Malgré une crise qui paralyse le secteur du bâtiment, les marchés de l’hydrodistribution et du plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT) ont su se maintenir à flot en 2023.
Rockwool, spécialiste des solutions d’isolation en laine de roche, lance Rockterrace, sa nouvelle solution d’isolation. Faite à partir de laine de roche, cette solution est spécialement conçue pour les...
Les Assises de la Construction Durable en Outre-mer, qui se sont poursuivies cette semaine, ont abouti à une feuille de route dessinée dans le cadre du programme OMBREE. Pour les représentants d’instances...
L’UFME a tenu une conférence de presse afin de faire le bilan de l’année 2023 et déterminer sa feuille de route pour 2024. Sentiment d’un manque de reconnaissance dans les discussions relatives aux politiques...
WWF et le spécialiste des technologies de chauffage Vaillant viennent de conclure un partenariat. Ce dernier a pour objectif d’accélérer la transition énergétique, en misant notamment sur les pompes à...
Panasonic Heating & Cooling Solutions France rejoint l’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC). Le groupe japonais témoigne ainsi de sa volonté d'accélérer le déploiement des PAC en France,...
Alors que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a recensé 65 939 rénovations performantes en 2022 et que 90 000 sont espérées pour l’année 2023, le gouvernement français a récemment annoncé un objectif...
C’est à l’entrée de la commune de Pibrac (31) que se dresse avec délicatesse l’école élémentaire Maurice Fonvieille. Le projet, savamment manié par l’agence d’architecture GGR Architectes établie à Toulouse,...
Le gouvernement a décidé de maintenir l’aide MaPrimeRénov’ pour l’acquisition d’appareils de chauffage au bois. Une décision qui s’est faite à l’occasion de la présentation du budget 2024 de l’Agence Nationale...
La Cour des comptes fustige l’absence de stratégie dans la politique immobilière de l’État. Objectifs manqués, gouvernance perfectible… Les magistrats financiers appellent à réformer cette politique, pour...
À compter du 1er février 2024, Tjarko Bouman, actuel CEO de NTS Group, deviendra le nouveau CEO de BDR Thermea Group, spécialiste du génie climatique qui a réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires...
Les passoires thermiques sont des logements énergivores et mal isolés, avec pour conséquences généralement des factures d'énergie très élevées. Cependant, en suivant les bonnes étapes de rénovation, il...
Afin de répondre aux besoins du marché tertiaire, K.Line lance en 2015 la gamme de menuiseries aluminium « K.Line City ». Face au succès de cette dernière, l’industriel envisage rapidement la construction...
Mitsubishi Electric présente MELCloud Home, une solution qui permet à l'utilisateur de contrôler la consommation d’énergie des appareils de son domicile, qu’il se trouve à proximité ou à l’étranger. Une...
À l’occasion d’un colloque à l’Assemblée nationale, le ministre du Logement Patrice Vergriete s’est exprimé sur MaPrimeAdapt’, système d’aides tourné vers l’adaptation des logements au vieillissement et...
Sur le salon Artibat, le directeur marketing de Viessmann France Marc Ruch nous a présenté la dernière batterie de stockage Vitocharge VX3. Cette solution est idéale pour les nouvelles constructions et...
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, soit il y a bientôt deux ans, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a remplacé la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Mais...
Le directeur régional Ouest d'Atlantic France, Pierre-Yves Morvan, était présent sur le salon Artibat pour présenter les dernières nouveautés de la gamme Shogun, une solution qui associe PAC Air/Air réversible...
La réforme de MaPrimeRénov’, dévoilée mercredi par le gouvernement, a fait réagir les deux principales fédérations du bâtiment que sont la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment...
Plus de rénovations globales, revalorisation des barèmes, ouverture des aides au confort d’été, Mon Accompagnateur Rénov’… le gouvernement présentait ce mercredi les contours de la réforme qui concernera...
Après Bruno Le Maire, c’est au tour d’Agnès Pannier-Runacher de se prononcer sur le report d’interdiction de location des passoires énergétiques. S’il n’est pas question de décaler le calendrier, la ministre...
Les États membres et les eurodéputés sont parvenus à un accord pour éradiquer progressivement la commercialisation et la production d’équipements et matériaux contenant des gaz fluorés. Un calendrier a...
Le groupe Schenker Storen, numéro un du marché de la protection contre le soleil et les intempéries, nous a convié pour une visite de son usine de Schönenwerd en Suisse, dans le canton de Soleure. C’est...
L'entreprise Teksial a profité du salon Renodays pour dévoiler les résultats de son dernier baromètre. L’objectif étant d’en savoir plus sur les freins et les leviers qui se présentent aux Français lors...
La rentrée scolaire 2023 s'est accompagnée d'une nouvelle vague de chaleur, mettant en évidence les défis du confort thermique dans les bâtiments tertiaires. Face à la nécessité de s’adapter aux déréglements climatiques,...
Le groupe Effy dresse un classement des stations balnéaires comprenant le plus fort taux de passoires thermiques classées F et G. Pour l’occasion, 50 villes côtières comportant le plus haut taux d’équipements...
Patrice Vergriete s’est dit favorable à ce que les aides à la rénovation des logements prennent aussi en compte leur protection face à la chaleur. Le nouveau ministre délégué chargé du Logement souhaite...
Philip Beckmann va devenir le nouveau PDG de tado°, leader de la gestion intelligente du climat domestique. M. Beckmann succède ainsi à Toon Bouten, dont le rôle dans l’essor de l’entreprise en tant que...
Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole, a adressé une lettre ouverte à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Celle-ci fait suite...
Minimiser les déperditions de chaleur permet de réaliser de véritables économies. Découvrez toutes les techniques pour réaliser une isolation thermique efficace.
Dans un contexte de réchauffement climatique, il peut être intéressant de prendre davantage en compte le confort d’été dès la conception d’une maison individuelle. Domexpo rappelle 5 critères à prendre...
À quelques mois du lancement du salon Renodays, le groupe Edilians, fabricant de tuiles terre cuite, affiche son objectif : promouvoir l'importance de la toiture durable pour répondre aux enjeux de rénovation...
Alors que 5,2 millions de résidences principales en France afficheraient un DPE avec une étiquette F ou G, Atlantic, spécialiste des solutions de confort thermique, dévoile ses dernières innovations pour...
La précarité énergétique est un sujet régulièrement évoqué avec le froid l’hiver, mais qu’en est-il de la précarité énergétique liée à la chaleur l’été ? Il s’agirait, selon la fondation Abbé Pierre, d’une...
Avec l'objectif de renforcer sa position sur le marché français, le groupe suisse Schenker Storen vise à optimiser les synergies entre les marques Ehret et Schenker Stores France. Grâce à cette réorganisation,...
L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie. Prendre soin de son système de chauffage permet également d’économiser de l'argent...
Une « vision technocratique qui se voulait esthétisante » des quartiers populaires », d'un côté, « discours d'une grande violence à l'égard des quartiers dits « populaires », « une stigmatisation et une...
Commercialisée dès ce mois de juin sous la marque Porotherm, ISObric tend à compléter les solutions d’isolation mur déjà existantes du groupe Wienerberger. Remplie de laine de roche, la brique de 20 a...
À l’approche de l’été, l’Ademe lance officiellement l’outil « Plus fraîche ma ville ». La plateforme recense différentes solutions et retours d’expériences pour orienter les collectivités territoriales...
Comme chaque année, le CAH a dévoilé sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs », en matière de rénovation. Les comportements des propriétaires-occupants en maison individuelle ont été particulièrement...
Les rencontres de la CAPEB, portant sur la rénovation énergétique, se tenaient ce 24 mai. Un chantier qui fait l'objet de nombreux échanges avec la FNAIM, l'UNSFA, l'ANIL, et la Banque des Territoires,...
France Fermetures, spécialiste des fermetures, exposera diverses solutions à l’événement consacré à la rénovation énergétique des logements. On note une tendance à l’ITE et la motorisation, mais surtout...
Une équipe de chercheurs de l'université de Caen a mis au point un prototype de surface radiative réfrigérante (SRR), composée de disques en silice et en oxyde de niobium. Une technologie innovante qui...
Après deux mandats à la présidence d’Actibaie, Yannick Michon quitte ses fonctions. C’est Philippe Seas, adhérent depuis plus 30 ans au sein du groupement de la FFB, qui reprend le flambeau. Ce dernier...
Atlantic, acteur majeur de l'industrie du chauffage, dévoile sa dernière gamme de chauffe-eau électriques intelligents et économes en énergie, baptisée Aqueo. Son objectif ? Répondre aux attentes des consommateurs...
Quelles leçons sont à tirer des rénovations de logements sociaux avec la pompe à chaleur ? Réponses lors de la Matinale de la PAC avec les témoignages de deux bailleurs sociaux : Val d’Oise Habitat et...
Avec la flambée des prix des énergies, de nombreux Français se tournent vers les travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie et améliorer leur confort thermique. Si l’isolation...
Le confort thermique dans le bâtiment est un sujet d’actualité. La France connaît de plus en plus souvent des épisodes de températures extrêmes. Le secteur de la construction doit donc relever le défi...
Quels sont les travaux à réaliser en priorité pour atteindre un bon confort thermique ? Quels sont les équipements les plus fréquemment installés ? Y a-t-il une hausse des demandes de travaux de rénovation...
Cette année, le baromètre annuel de Procivis sur les Français et le logement fait un focus sur la rénovation énergétique. Parmi les principaux enseignements : 72 % des Français placent l’isolation thermique...
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