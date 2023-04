Avec la flambée des prix des énergies, de nombreux Français se tournent vers les travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie et améliorer leur confort thermique. Si l’isolation des parois opaques et vitrées reste un préalable, choisir un équipement de chauffage adapté au logement est également indispensable. Petit tour d’horizon des solutions les plus plébiscitées en 2022.