ZAN - Lutte contre l'artificialisation des sols

Créée en 2020, la start-up Purple Alternative Surface a développé un revêtement routier composé à partir de déchets plastiques et composites non valorisés pour en faire des dalles perméables, anti-dérapantes, démontables et recyclables. Une première expérimentation est en cours sur un parking. Dans les prochains mois, l’entreprise prévoit de travailler sur la R&D pour développer de nouvelles applications.