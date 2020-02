La maquette numérique, autrement dit le BIM, est de plus en plus présente dans les projets moyens ou grands, et même dans certains petits projets. Si les étapes de conception/création sont de mieux en mieux maîtrisées, les usages aval et nomades restent le parent pauvre du BIM. Toutefois certains acteurs sont fermement décidés à utiliser la puissance de la maquette numérique sur le chantier, dans la phase de commercialisation et lors de l’exploitation. Regardons sur un exemple comment cette promesse est tenue.