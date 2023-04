Recrutement et salaires dans le BTP

L'Observatoire du BTP publie deux nouvelles études sur les métiers en tension dans le bâtiment et les travaux publics. Les entreprises du BTP font en effet face à un manque de personnel qualifié et à une baisse d'attractivité. Dans ce contexte, elles doivent de plus en plus promouvoir leurs métiers, recourir à l'apprentissage, augmenter les salaires, et parfois revoir à la baisse leurs exigences concernant le niveau d'expérience et de qualification des candidats.