Grâce à In Sun We Trust, 12 millions de Français peuvent désormais simuler gratuitement le potentiel de production solaire de leur habitation. L’outil permet non seulement d’évaluer la rentabilité d’une installation, mais aussi d’obtenir une liste d’installateurs agréés pour éviter les arnaques. Alors que ces dernières se multiplient, In Sun We Trust a développé des partenariats avec 80 communes pour accompagner les habitants dans leur démarche.