Derbigum est présent en France depuis 1972. Derbigum réalisa son premier chantier à l’usine de SOLLAC de Dunkerque. 38 ans après, l’étanchéité assure toujours sa fonction, dans un site, où l’atmosphère est particulièrement agressive. Derbigum est représenté aujourd’hui sur la quasi-totalité du territoire français et possède une part significative du marché.

L’activité de Derbigum est non seulement la vente de produits d’étanchéité innovants et durables, mais aussi l’installation et la distribution de systèmes photovoltaïques, ou la maintenance et rénovation de toiture. Toutes ces activités sont animées par Christophe Roulet, Directeur France pour le groupe Derbigum.

La pertinence de son expertise, fait de Derbigum France un partenaire fiable et solide des maitres d’ouvrages avisés, tournés vers les solutions HQE ou les produits à fort potentiel de durabilité.

Derbigum est la référence pour l’étanchéité des toitures terrasses durables

Les membranes d’étanchéité Derbigum sont idéales pour assurer l'étanchéité de votre bâtiment (maison, bureaux, entrepôts, garages, ...)

Une bonne étanchéité empêche les infiltrations, évitant ainsi la corrosion du béton, la carbonatation, des problèmes d’humidité, la dégradation des supports bois