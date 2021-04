LEGRAND est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Le Groupe a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Engagés, les 39 000 collaborateurs agissent au quotidien pour enrichir l’infrastructure électrique et numérique des bâtiments et accompagner le développement des bâtiments connectés, partout dans le monde.

ESPACE GRAND PUBLIC

Un espace dédié aux particuliers vous permettra de découvrir les produits électriques adaptés à vos projets.

Si vous avez besoin de prises et d’interrupteurs, vous pouvez choisir parmi plusieurs gammes d’appareils électriques pour associer vos appareillages électriques à votre déco et à chaque espace de la maison. Testez les associations fonctions - plaque de finition sur mon-interrupteur.fr. Retrouvez aussi, les tableaux électriques et les composants électriques tels que les disjoncteurs, les fusibles, l’écocompteur suivre ses consommations d’énergie, les plinthes ou tout autre produit électrique nécessaire à la réalisation de votre circuit électrique.

Les sonnettes et portiers permettent d’accueillir les visiteurs. Avec le poste intérieur ou le carillon vous êtes prévenus de la présence d’un visiteur. Le portier visiophone connecté permet de voir sur son smartphone qui sonne et de laisser entrer la personne via l’app. C’est la maison connectée !

Vous aurez aussi accès à un service de mise en relation avec un électricien certifié qui s’occupera pour vous d’installer votre réseau d’électricité en fonction de votre projet.

ESPACE PRO

Un espace est dédié aux professionnels de l’électricité à la recherche d’informations produits : notices, schéma de câblage, documentations et guides, actualités sur les dernières nouveautés, informations relatives à la norme NF C 15-100.

En fonction du projet ou du chantier, retrouvez les équipements électriques dont vous avez besoin en consultant notre catalogue en ligne. Le catalogue est également consultable sur smartphone via l’application. Retrouvez tous les applications, logiciels et configurateurs dans l’onglet Outils.

De même, si vous cherchez à monter en compétences dans des domaines particuliers comme la maison connectée-domotique, nous proposons des formations aux professionnels de l’électricité que vous pouvez consulter via notre catalogue de formations. Des tutoriels vidéo sont également disponibles pour vous accompagner dans le câblage et l’appairage des nouveautés.



Le savoir-faire de LEGRAND :