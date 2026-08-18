Magazine Batiweb Janvier 2023
REP Bâtiment, réglementation 2023, réforme des retraites... Retrouvez toutes les actualités du mois de Janvier.
REP Bâtiment, réglementation 2023, réforme des retraites... Retrouvez toutes les actualités du mois de Janvier.
Ecomaison a géré près de 2 millions de tonnes d’objets et matériaux en 2025, avec 98 % de valorisation. Les détails sur ses chiffres et ses perspectives d'évolution.
À Mérignac, Edycem transforme déblais, bétons et alluvions en matériaux recyclés, pour différentes applications, notamment dans l'aménagement extérieur. Acquise en 2022, cette plateforme vise un objectif...
Fabricants et distributeurs de matériaux de construction du bâtiment, vous êtes tenus de financer le recyclage de vos produits !
La filière REP PMCB a bien démarré depuis le 1er janvier 2023. Même si les fabricants et distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment ne devront payer une éco-contribution qu’à partir...
Marché sous pression, REP PMCB, rénovation : l’UFME a fixé ses priorités lors de son AG annuelle.
La FDMC critique la hausse des barèmes des éco-organismes et demande un gel des éco-contributions dans le cadre de la réforme de la REP bâtiment.
La REP Bâtiment est désormais une réalité et Valobat, l’éco-organisme référent du bâtiment, est prêt à accompagner tous les metteurs sur le marché dans leur mise en conformité.
La FFB organise la 4e Semaine de l’Artisanat du 1er au 5 juin 2026 pour valoriser 35 000 entreprises artisanales du bâtiment.
Valobat a exposé son décryptage de la refonte de la REP Bâtiment, dont l'application est prévue à partir de 2027. L'éco-organisme développe sa stratégie et ses prédictions en conséquence, entre évolution...
Le SPREC réclame plusieurs ajustements de la REP PMCB pour soutenir le réemploi des matériaux de construction et structurer la filière du bâtiment.
Le contenu de la refonte de la REP PMCB continue de faire débat à quelques mois de son entrée en vigueur. Pour la CAPEB, la prolongation de la reprise sans frais des petits volumes de déchets triés, mesure...
La filière REP des emballages professionnels doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026, mais plusieurs associations demandent un report dans un communiqué commun, jugeant les délais trop courts pour une...
La guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix de l’énergie, du transport et des matières premières qui pèse sur toute la filière bâtiment, des industriels aux distributeurs.
Trois personnes ont été condamnées à des amendes pour une décharge illégale qui aurait accueilli plus d’un million de tonnes de déchets du BTP.
La FFB a dénoncé des hausses de barèmes des écocontributions de la REP Bâtiment et réclame un gel de celles-ci. Selon son président, l’organisation « sera intransigeante dans les négociations à venir ».
Après le ministre du Logement, place à l'échange entre Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique et Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, lors de l'AG de la confédération ce 17 avril....
Avec environ 46 millions de tonnes, le secteur du bâtiment est l’un des plus gros producteurs de déchets en France. Face aux enjeux climatiques, à la raréfaction des ressources et à l'augmentation du coût...
À Chambéry, l'usine Placo mise sur l’innovation et l’économie circulaire pour intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la production de ses plaques de plâtre. Mais l'entreprise se dit désormais...
Le parquet de Marseille a mis en examen deux dirigeants d'une entreprise de BTP pour une décharge illégale de gravats pollués près de Grasse. Du côté des associations de défense de l'environnement, cette...
La CAPEB et les associations représentant les collectivités territoriales s’unissent pour déplorer une « fragilisation » de la refonte de la REP PMCB. Un texte de loi, dans lequel figuraient des amendements...
Logement neuf, baisse de la RLS, REP simplifiée… La FFB se dit optimiste pour 2026 malgré la hausse du prix cuivre et les tensions géopolitiques.
Quelques jours après la publication d'une feuille de route de la refonte de la REP PMCB, la filière plâtre s'est dite satisfaite. Selon le SNIP, le syndicat de ce secteur, les entreprises vont poursuivre...
Les réactions affluent chez les acteurs du bâtiment, après les annonces du gouvernement concernant la refonte de la REP PMCB. Du côté de la FNTP et de Valobat, la nouvelle est accueillie positivement.
Quelques jours après la présentation de la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB), l'Unicem a réagi favorablement aux annonces.
Après douze mois de concertations entre l’État, les collectivités, les éco-organismes voire les entreprises du bâtiment, la réforme de la REP PMCB aboutit enfin. Le ministre délégué à la Transition écologique...
Alors que la refonte de la REP Bâtiment traîne, la FFB Grand Paris Île-de-France perd patience. L’antenne régionale dénonce « un dispositif indispensable mais profondément dysfonctionnel ».
Nous voilà à Nordbat, salon du bâtiment organisé tous les deux ans à Lille. La Confédération des artisans du bâtiment des Hauts-de-France était présente. L’occasion d’échanger avec son président, Henry-Luc...
Après un an de production de son isolant en laine de verre 100 % recyclée, Revibat obtient ses FDES pour sa gamme Reviver. L’entreprise espère que cette certification marque un tournant dans son développement...
Entretien avec Olivier Collin, directeur général d’Edycem. L’expert en BPE aborde 2026 avec un marché en tête : l’aménagement extérieur. Ce segment oriente certains projets industriels et R&D.
Voté par le Conseil de Paris, le projet de nouvel incinérateur à Vitry-sur-Seine suscite inquiétudes et demandes de concertation dans le Val-de-Marne.
Deux exploitants et six dirigeants d’entreprises BTP mis en examen dans le cadre d'une enquête pour l'enfouissement de 101 413 m³ de déchets.
Pour accompagner la filière Portes et Fenêtres dans la REP PMCB, l'UFME sort deux fiches techniques. Des supports pour décrypter l'éligibilité sur deux matières : le vitrage et le PVC recyclé.
À l’occasion de sa conférence de presse de fin d’année, la FFB présente son bilan 2025 pour le bâtiment et ses attentes pour 2026. La fédération estime la baisse à -4 % en fin d'année.
Entretien avec Hervé de Maistre, président de Valobat. L’éco-organisme fait son point d’activité et les mesures qu’elle soutient dans le cadre de la refonte de la REP Bâtiment, dont les conclusions doivent...
Une enquête de la CAPEB révèle les difficultés des artisans face à MaPrimeRénov’ et la REP. L'organisation appelle à une mobilisation nationale le 17 décembre.
La FFB Auvergne-Rhône-Alpes a rencontré la préfète de région, Fabienne Buccio, pour faire part de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)...
Dans la REP Bâtiment, la définition du producteur est confirmée pour 2026. Les organisations de la menuiserie et du verre plat y voient un signal fort pour la filière recyclage.
La FFB perd patience. Après avoir demandé une refonte de la REP PMCB, qui désavantage ses adhérents, l’organisation met l’État devant ses responsabilités, notamment concernant le « cahier des charges prévoyant...
Afin d’anticiper les dégradations, la piste 1 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle va entièrement être rénovée pour la première fois, annonce le groupe ADP. Pour ce chantier qui se doit d’être express,...
À travers un partenariat avec Reeverse Systems, le fabricant de menuiseries Atlantem veut faire rimer process industriel et intelligence artificielle. En résulte son projet Material Management System (MMS...
Au 2ème trimestre 2025, la tendance observée au 1er trimestre s’est poursuivie, avec une nouvelle amélioration pour le logement neuf, mais une rechute de l’amélioration-entretien, selon la Fédération Française...
Alors que la REP Bâtiment connaît une montée en puissance rapide, un moratoire a été décidé jusqu’à la mi-2026. Objectif : maîtriser les coûts, sécuriser la collecte et poser les bases d’un modèle plus...
Après une série de défaillances dans la gestion des déchets de chantiers, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) appelle à un arrêt temporaire du dispositif REP pour éviter une rupture entre les acteurs...
En plein trêve estivale, la CAPEB fait le point sur MaPrimeRénov' et la REP bâtiment. Elle salue des avancées encourageantes sur ces deux dossiers, entre espoir de stabilité pour le premier, et de clarté...
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Dans un contexte compliqué pour le marché de la salle de bains, Frédéric Pfeiffer, le nouveau président de l’AFISB, revient sur la conjoncture et nous présente ses trois axes prioritaires, ainsi que les...
Bouygues Immobilier a reçu une mise en demeure et une amende administrative de la préfecture d’Eure-et-Loir pour avoir stocké illégalement des déchets amiantés sur un chantier de déconstruction en centre-ville...
Au premier semestre 2025, la tendance s’est inversée pour l’activité du bâtiment, avec une reprise dans le neuf, mais un léger recul pour l’amélioration-entretien et la rénovation énergétique.
L’éco-organisme ecosystem a lancé le 6 mai sa première unité de dépollution des chauffe-eaux en fin de vie, sur le site de Decons dans la Vienne. Objectif : extraire et neutraliser les gaz fluorés contenus...
Veka devient le premier gammiste-extrudeur français à obtenir la certification RecyClass pour ses taux d’incorporation de matière recyclée fin de vie. Une reconnaissance majeure qui consolide l'engagement...
Valobat a lancé la première édition de ses Trophées fin 2024. À l’heure du déploiement de la REP, ceux-ci ont pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques autour de la gestion des déchets. À...
L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a tenu son assemblée générale ordinaire, réunissant pour l'occasion près de 170 participants. Au programme : bilan des actions menées, transition à la tête...
La FFB et la CAPEB, les deux principales fédérations du bâtiment, se sont insurgées contre la hausse des éco-contributions de Valobat. Rami Jabbour, directeur marketing et communication de Valobat, répond...
Après la FFB, c’est au tour de la CAPEB de dénoncer la hausse des éco-contributions annoncée par Valobat. La confédération demande à la ministre de la Transition écologique de « suspendre l’évolution des...
Alors que la ministre de la Transition écologique annonçait un moratoire sur la REP PMCB et des concertations pour le mois d’avril, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dénonce une hausse des éco-contributions...
Le Booster du Réemploi lance un appel à projets pour accompagner gratuitement 20 TPE ou PME du secteur du bâtiment. L’objectif : réaliser une analyse de l’entreprise pour proposer une feuille de route...
Avec 9,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés en 2024, Ecominéro dépasse ses objectifs et prévoit d'aller plus loin en 2025.
La ministre de la Transition écologique annonce une révision du dispositif, ainsi que la mise en place d'un moratoire et des concertations prévus en avril.
Le Hall 9 de l’ancien Parc des expositions de Toulouse a entamé sa mue en 2020, et le chantier est un parfait exemple d’une déconstruction aboutie. L’éco-organisme Valobat accompagne ce projet d’envergure,...
Avec BatiDéchets, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) propose un outil numérique permettant d'identifier facilement les points de collecte et les éco-organismes concernés.
Depuis deux ans, la REP PMCB se met doucement mais sûrement en place. À compter de début 2025, les éco-organismes doivent se doter d’un outil unique conjoint pour faciliter la collecte et la traçabilité...
L’éco-organisme Ecominéro démarré une campagne radio et vidéo à l’approche de Noël. Le but : promouvoir la gratuité de ses services de dépôt des déchets inertes, au 1er janvier 2024.
Lors de son conseil d’administration, le SCMF a élu son nouveau président. Emmanuel de Laage remplacera Roger Briand, qui part après 14 ans à la présidence du syndicat.
Fondée par cinq organisations professionnelles de la construction métallique, la Maison de la Construction Métallique (MCM) a tenu sa deuxième Assemblée générale fin septembre dernier. L’occasion de faire...
Grâce à son plan d'action lancé début 2024, Écominéro a soutenu le réemploi de 23 000 tonnes de matériaux sur 70 chantiers. L’éco-organisme vise désormais à massifier et industrialiser ces pratiques.
C’est le fruit de deux ans de travail, qui a été dévoilé par le CSTB, le Booster du Réemploi, Qualiconsult et Mobius Réemploi. Le projet SPIROU compile différentes ressources méthodologiques, afin d’accompagner...
À travers son nouveau concours, l’éco-organisme Valobat veut distinguer les chantiers faisant la part belle au tri, au réemploi et à la valorisation. Les professionnels du bâtiment ont jusqu’au 10 janvier...
Ecominéro renforce son équipe avec la nomination de Ludovic Lemahieu au poste de Directeur Recyclage et Valorisation. Sa mission sera d'accélérer le développement du réseau de points de collecte de l'éco-organisme...
Valobat continue de proposer de nouveaux services pour mieux accompagner tous les acteurs impliqués dans le tri des déchets de chantiers. L’éco-organisme met notamment en place une hotline, publie un nouveau...
Seize mois après le lancement de la REP PMCB, l’éco-organisme Écominéro est revenu sur ses premiers résultats, au sortir d’une visite du site de traitement et de recyclage des déchets du BTP réalisé chez...
Un arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la REP PMCB a été pris. Porté par la Capeb, cet arrêté comprend plusieurs mesures qui entreront en vigueur dès janvier 2025. Gratuité de...
Outre le recyclage des déchets du bâtiment, les éco-organismes Écominéro et Écomaison veulent également accélérer le réemploi des produits et matériaux de construction. Dans ce contexte, ils lancent un...
Créer un « dictionnaire de données » standardisé et numérique sur les produits, dont de la construction. C’est le projet de CIRPASS-2 Lighthouse, initiative européenne visant à améliorer l’échange et la...
L’économie circulaire fait aujourd’hui partie des objectifs de la plupart des industriels du bâtiment. C’est le cas de l’enseigne Saint Maclou, spécialiste des revêtements de sols, qui fait appel à Urbyn...
Après l'annonce de législatives anticipées le 9 juin, les entreprises du bâtiment craignent un frein dans les projets de loi favorisant leur activité. La CAPEB et la FFB ont appelé à ce que leurs préoccupations...
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) publie les résultats d’une étude visant à améliorer les conditions de travail des professionnels du curage et de la déconstruction,...
Alors que 46 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année par le secteur du bâtiment, le réemploi est une solution sur laquelle misent Articonnex et Veolia. Grâce à leur collaboration, ces...
Juste avant la mise en place de la REP Bâtiment, l’entreprise EndLess et BatiÉtudes ont réalisé une enquête pour mieux cerner le rapport des entreprises du bâtiment à leurs déchets de chantiers. Résultat...
Depuis le 8 avril, les candidatures aux Trophées Bâtiments Circulaires sont ouvertes. Cette quatrième édition fait la part belle à la massification du réemploi et de l’économie circulaire dans la construction.
Près d'un an après le lancement de la REP PMCB, Valobat tire un premier bilan de ses activités. Si les premiers mois sont très encourageants, pas question pour l’éco-organisme de lever le pied. Accentuer...
Dix mois après le lancement de la REP PMCB, l’heure est au bilan pour l’éco-organisme Écominéro. Après des débuts prometteurs, hors de question de lever le pied. Écominéro redouble d’ambition et souhaite...
C’est une année 2023 en sinusoïdale qu’enregistrent les négoces de la décoration. Selon la Fédération Nationale de la Décoration (FND), la croissance est de 0,2 %, rattrapée par une déroute conjoncturelle,...
À travers son président, l'Association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat (Inoha) s'adresse au gouvernement pour revendiquer la mise en place de solutions plus progressives et équilibrées...
Suite au départ de Benoit Bazin, c’est Pierre-Etienne Bindschedler qui reprend la présidence du comité stratégique de filière « Industries pour la construction » (CSF IPC). Il faut dire que le PDG de Soprema...
L’UFME a tenu une conférence de presse afin de faire le bilan de l’année 2023 et déterminer sa feuille de route pour 2024. Sentiment d’un manque de reconnaissance dans les discussions relatives aux politiques...
La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a profité de la nouvelle année pour dresser le bilan 2023 du secteur, et les perspectives 2024. Ces dernières n’ont pas de quoi rassurer les professionnels,...
Tri’n’Collect vient d’annoncer la réalisation de sa troisième levée de fonds, à hauteur de 5 millions d’euros. Souhaitant consolider sa position dans la gestion innovante des déchets de chantier, Tri’n’Collect...
Valobat, déjà reconnu pour son rôle dans la gestion des Produits et Matériaux de Construction Bâtiment (PMCB), franchit une nouvelle étape, en obtenant les agréments pour les Déchets d’Éléments d’Ameublement...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) organisait ce mercredi sa conférence de presse de fin d’année. La fédération a notamment déploré une « récession », avec -0,6 % d’activité en 2023. Elle prévoit...
« Les perspectives ne sont pas au beau fixe » pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et les granulats, rapporte le président de l’Unicem. De janvier à octobre 2023, le volume de production aurait décliné...
En partenariat avec la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l'éco-organisme Ecominéro publie un guide sur les consignes...
Louis-Paul Laclaire a été nommé directeur général adjoint d’Ecomaison au mois d'octobre dernier. Il rejoint ainsi la présidence de l’éco-organisme et devra dessiner le schéma opérationnel de ses quatres...
Depuis le 15 novembre, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), a un nouveau directeur général, en la personne de Stéphane Le Guirriec, déjà fort de 13 ans d’expérience au sein...
Depuis début septembre, Adovi Adoté remplace Jean-Pierre Laherre au poste de directeur général d’Ursa France (groupe Etex). Deux mois après sa prise de poste, le nouveau DG nous présente ses ambitions...
La mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) dans le secteur du bâtiment a engendré un profond mécontentement parmi les artisans et entrepreneurs du domaine. Ce ressentiment s'est...
L’éco-organisme Valobat souhaite faire du réemploi un nouveau marché à part entière, et a défini pour cela un plan d’actions visant à en faire une pratique naturelle. L’objectif de l’éco-organisme est...
L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) renforce son engagement en faveur de l'économie circulaire et de la transition écologique des bâtiments en annonçant la nomination de Maelenn Rougié, en tant...
Béatrice Vila, directrice marketing, communication, prescription et digital d’Edycem, revient sur la nouvelle plateforme de valorisation des déchets inertes située à Mérignac (33), et sur Vitaliss, la...
Pour la troisième année consécutive, les Trophées Bâtiments Circulaires ont célébré des projets innovants en matière de circularité. 31 candidats avaient ainsi présenté leurs projets, 11 ont été récompensés.
En cette première journée du salon Artibat, Valérie Sfartz, la directrice du salon, a présenté les nouveautés de cette édition 2023, avec notamment un atelier technique, et un projet autour du recyclage...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
Neuf mois après sa prise de poste en tant que directeur général de Veka France, Emmanuel Demesmay dresse un premier bilan et dévoile les dernières actualités qui concernent l’industriel. Parmi elles, on...
Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.
Visite sur le site de production de Poralu à Port (01). Le fabricant de menuiseries a été racheté fin 2022 par le groupe Atlantem. Un mariage industriel portant différentes ambitions, de la percée dans...
Alors que les lampes fluorescentes compactes sont interdites de mise sur le marché européen depuis le 25 février dernier, cette interdiction s’étendra aux tubes fluorescents à compter du 25 août. 80 millions...
La reconstruction de Notre-Dame de Paris met en lumière le travail de précision que demande la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux. Mais quelles questions soulève un tel chantier ? Réponses avec...
Née il y a 150 ans, l’entreprise Boutté continue de prospérer dans ses activités de décolletage, dédiées à la sous-traitance industrielle et la distribution de produits d’arrosage et de plomberie. En 2022,...
Deux mois après le lancement opérationnel de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de Construction et du Bâtiment (PMCB), François Demeure dit Latte, directeur général...
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a élu son nouveau président en la personne d’Alain Grizaud. Ce dernier n’est pas inconnu, puisqu’il a notamment été président du syndicat national des...
L’éco-organisme Valobat va intégrer deux nouvelles filières à son offre de services prochainement. Ses adhérents auront bientôt l’opportunité de trier leurs Déchets d’Éléments d’Ameublement (REP DEA) et...
La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) est opérationnelle depuis le 1er mai. De nombreuses entreprises ont pu adhérer à l’un des quatre éco-organismes agréés, afin d’avoir une gestion optimale de...
Après deux mandats à la présidence d’Actibaie, Yannick Michon quitte ses fonctions. C’est Philippe Seas, adhérent depuis plus 30 ans au sein du groupement de la FFB, qui reprend le flambeau. Ce dernier...
Après de nombreux reports successifs, la Responsabilité Élargie du Producteurs (REP) est enfin opérationnelle dans le secteur du bâtiment. Entrée en vigueur le 1er mai 2023, elle va permettre aux entreprises...
Déjà engagée dans le recyclage des déchets de plâtre depuis plusieurs années, la marque Siniat présente aujourd’hui sa stratégie RSE, qui vise à atteindre -35 % d’émissions de CO2 d’ici 2030. Afin d’accélérer...
En 20 ans, le groupe GCC est devenu l’un des majors du BTP français. Avec ses 2 700 collaborateurs et son milliard d’euros de chiffre d’affaires, il ambitionne de devenir un acteur majeur de la décarbonation...
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce lancer l’Ecoscale, un outil d’évaluation de la circularité des produits et équipements du bâtiment, s’inscrivant en complément des informations...
Lors de son bilan 2022 présenté ce mercredi, la FIPEC a fait le point sur les grands défis qui attendaient les industries de la peinture. Au programme : les hausses des prix mais aussi la décarbonation,...
En ce début d’année 2023, Edycem annonce vouloir démocratiser l’accès aux bétons à empreinte carbone réduite en mettant à disposition un nouveau « scoring » pour ses produits, et en proposant son béton...
Le déploiement de la filière de reprise gratuite des déchets a de nouveau été reporté, cette fois-ci au 1er mai 2023. Une décision plutôt bien accueillie par l’ensemble du secteur, satisfait de bénéficier...
Le lancement opérationnel de la REP PMCB a une nouvelle fois été décalé. Le paiement des éco-contributions n'interviendra ainsi qu'à compter du 1er mai, de même que la reprise gratuite des déchets. Deux...
Fin décembre, les quatre éco-organismes agréés pour la REP Bâtiment (Valobat, Ecomaison, Écominéro et Valdelia) annonçaient que le paiement des éco-contributions ne démarrerait qu’à partir du 1er mai 2023....
La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée aux produits et matériaux de construction et du bâtiment (PMCB) est une réglementation qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Entre...
Le logiciel MyUpcyclea, qui a pour objectif de favoriser le réemploi et l’économie circulaire dans le bâtiment, s’est doté depuis novembre dernier du module « Noah ». Ce dernier permet de mettre en relation...
Face à un nouveau décalage du calendrier de la REP Bâtiment, l’association Amorce réclame un paiement rétroactif des éco-contributions, et menace d’appeler les collectivités territoriales à restreindre...
La startup française MyBen se rapproche du groupe bordelais Logifi. Ce partenariat entre ces deux entreprises spécialisées dans la logistique et la manutention de sociétés du BTP va leur permettre de s’étendre...
Inoha a présenté ses vœux pour l’année 2023 et a profité de l’occasion pour dévoiler, par le biais de son président Jean-Luc Guéry, la feuille de route de l’association pour l’année en cours.
Le gouvernement avait déjà préparé ses bonnes résolutions pour 2023, avec une série de mesures et de réglementations. Logement, transition énergétique, gestion des déchets, aménagement territorial… Beaucoup...
La RSE, seulement un enjeu applicable aux grandes entreprises du BTP et incompatibles avec les TPE, bien que celles-ci composent majoritairement le tissu économique du secteur ? Une récente étude de l’Observatoire...
Dans le BTP, on connaît les tensions en approvisionnement, en recrutement mais un peu moins celles en stockage de matières et matériels de chantier. Pourtant, elles continuent d’exister, avec tantôt des...
Les quatre éco-organismes agréés pour la REP Bâtiment ont annoncé officiellement, le 19 décembre, un report du démarrage de la filière au 1er mai 2023. Ce report concerne l’application des écocontributions...
Agrément, avis aux producteurs, barèmes d’éco-contribution… Un an après nous avoir accordé une interview, et alors que la REP Bâtiment entre en vigueur au 1er janvier, Hervé de Maistre, président de Valobat,...
Dans un souci de transparence envers les metteurs sur le marché, l’éco-organisme Valdelia publie son baromètre d’éco-contribution sur deux ans, rendant possible le déploiement opérationnel de la filière...
Alors que la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment (PMCB) entre en vigueur dans moins de 3 mois, les quatre éco-organismes candidats...
L’éco-organisme Ecomaison (anciennement Éco-mobilier) a récemment été agréé par les pouvoirs publics dans le cadre de la REP Bâtiment, ce qui favorise sa diversification, et la massification de ses activités...
L’éco-organisme Valobat, nouvellement agréé par les pouvoirs publics pour porter les enjeux de la REP Bâtiment, a profité du Salon Batimat pour annoncer que la publication des barèmes devrait se tenir...
C’est une nouvelle vague de nominations qui était annoncée au sein d’Écominéro, ce jeudi 8 septembre. L’éco-organisme se prépare à la REP Bâtiment en nommant ses directrices Communication, Opérations,...
L'arrêté fixant le cahier des charges des éco-organismes dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) Bâtiment a été publié au Journal Officiel. Le ministère de la Transition écologique...
Valdelia a salué ce mercredi la consultation publique du projet d’arrêté portant sur le cahier des charges des éco-organismes candidats à l'agrément dans le cadre de la REP Bâtiment. L'éco-organisme appelle...
Le groupement Actibaie, représentant les entreprises de portes, portails, volets et stores, dresse le bilan de leur activité en 2021. Celui-ci se révèle positif, enregistrant +12,2 %. Toutefois, afin de...
Alors que les pouvoirs publics ont publié des textes en fin d’année pour fixer les règles et les principes de la nouvelle filière Responsabilité Élargie au Producteur (REP), l’éco-organisme Valdelia lance...
Alors que la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les matériaux de construction doit entrer en vigueur dans moins d'un an, Dominique Mignon, présidente de l'éco-organisme Éco-Mobilier, candidat...
Publié le 1er janvier dans le Journal Officiel, le décret relatif à la loi AGEC, et plus précisément à la REP Bâtiment, nécessite un temps d’adaptation avant de devenir opérationnel. Le texte suscite toutefois...
Dans un communiqué diffusé ce mercredi 17 novembre, le ministère de la Transition écologique a modifié le planning d'application de la REP pour le bâtiment, qui devait être mise en oeuvre à compter du...
Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC), une Responsabilité Élargie du Producteur (REP) doit être mise en œuvre pour le secteur du bâtiment à compter du 1er janvier...
Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC), un décret impose de nouvelles obligations pour les professionnels du bâtiment, notamment un diagnostic déchets dans les devis...
La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) prévoit l’application d’une Responsabilité élargie du producteur au BTP, et ce, dès le 1er janvier 2022. Depuis l’annonce, la secteur du bâtiment...
Alors qu'une étude de préfiguration menée par l'Ademe est en cours concernant la mise en place d'une future filière pollueur-payeur, ou « Responsabilité élargie du producteur » (REP) pour le BTP, à compter...
Développé par Bouygues Travaux Publics, l'outil Ubysol permet aux entreprises de tracer l'évacuation des déchets de chantiers, notamment pour lutter contre les dépôts sauvages. Si l'outil est déjà utilisé...
Dans une interview du Parisien publiée lundi 21 octobre, Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique en charge du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, a rappelé que...
Avec une croissance de 2%, l’année 2017 a été « satisfaisante » pour la majorité des entreprises de tri, a annoncé, mercredi 17 octobre, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Le bâtiment...
Une nouvelle étude juridique menée dans le cadre de la plateforme collaborative DEMOCLES fait le point sur la responsabilité des maîtres d’ouvrage en matière de gestion des déchets de chantiers de déconstruction...
Les filières plâtre et PSE sont en ordre de marche, la première grâce au dynamisme d'un grand industriel du secteur, la seconde grâce à l'expérience issue de l'industrie de l'emballage. Mais en ce qui...
Trier, oui. Mais, où et comment pour les petites et moyennes entreprises du bâtiment ? L'opération de collecte et de transport des déchets de chantier effectuée par les artisans tend à s'améliorer d'année...
La Capeb et Veolia Propreté s'associent pour proposer aux entreprises artisanales du bâtiment une offre spécifique pour faciliter la gestion et le recyclage de leurs déchets et leur faire bénéficier de...
Au lieu de déposer pêle-mêle tous vos déchets de chantier dans une benne, pourquoi ne pas les trier et les stocker dans de gros sacs avant le passage de la collecte. C'est ce que propose Big Bag'n Go,...
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