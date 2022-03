REP bâtiment

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 17 novembre, le ministère de la Transition écologique a modifié le planning d'application de la REP pour le bâtiment, qui devait être mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2022. L’entrée en vigueur sera finalement reportée d'un an, « au plus tard » au 1er janvier 2023, dans l'idée de donner plus de temps aux éco-organismes pour définir leurs missions et responsabilités dans la démarche de collecte et de valorisation des déchets de chantiers.