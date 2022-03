RE2020 appliquée dès 2022

Si maîtres d’œuvre et entreprises de construction tendent à s’adapter à la RE2020, avant, pendant et à la fin des travaux, qu’en est-il de l’après ? Une question abordée par les assurances et experts en sinistres, qui s’interrogent sur la nécessité d’intégrer toutes les conformités de la RE2020 dans la prise en charge des dommages. Décryptage avec Christophe André, directeur technique et spécialiste génie climatique, équipements techniques, énergies renouvelables, au sein du cabinet Saretec.