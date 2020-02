En France, entre 2015 et 2020, le marché de la maison connectée bondira de plus de 20% par an. On estime à 3 millions le nombre de chantiers résidentiels et tertiaires équipés en domotique d’ici 2020, en Europe. Les habitudes des clients changent et les professionnels du bâtiment sont en première ligne pour le constater. La majorité des Français possèdent désormais leur smartphone.