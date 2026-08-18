Environ 2 millions de tonnes d’objets et matériaux gérés par Ecomaison en 2025
Ecomaison a géré près de 2 millions de tonnes d’objets et matériaux en 2025, avec 98 % de valorisation. Les détails sur ses chiffres et ses perspectives d'évolution.
Ecomaison a géré près de 2 millions de tonnes d’objets et matériaux en 2025, avec 98 % de valorisation. Les détails sur ses chiffres et ses perspectives d'évolution.
À Mérignac, Edycem transforme déblais, bétons et alluvions en matériaux recyclés, pour différentes applications, notamment dans l'aménagement extérieur. Acquise en 2022, cette plateforme vise un objectif...
Le spécialiste de la préfabrication KP1 poursuit ses engagements RSE à l’image de son site industriel de Ciel (71). Cette usine d’un hectare produit des dalles alvéolées, prédalles et prélinteaux...
La sauvegarde de l’environnement est ancrée dans nos valeurs et dans chacun de nos processus, que ce soit durant la fabrication ou encore la livraison. Pour compléter cette offre, nous vous proposons un...
Un chantier à la rigueur militaire se déroulera à la base aéronautique navale de Hyères. Gérée par Spie batignolles, l'opération vise la construction d'une nouvelle Section Aérienne de Gendarmerie (SAG),...
Colas finalise l’acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne. Une opération qui permet l'intégration de 150 millions d'euros d’activité en 2025.
La pression sur les ressources naturelles mondiales nécessite de repenser leur utilisation tout au long de leur cycle de vie. Cette préoccupation sociétale majeure est désormais prise en compte dans la...
Valobat a exposé son décryptage de la refonte de la REP Bâtiment, dont l'application est prévue à partir de 2027. L'éco-organisme développe sa stratégie et ses prédictions en conséquence, entre évolution...
L’industrie des carrières se présente désormais comme un acteur de la biodiversité. Derrière cette évolution du discours, les pratiques ont changé sous l’effet d’une réglementation plus exigeante. Mais...
Le secteur du bâtiment réduit trop lentement son empreinte carbone, alerte le Programme des Nations unies pour l'environnement, malgré des besoins massifs d’efficacité énergétique.
Même si elle ne dépend pas de la REP PMCB, la société Proclus intervient beaucoup sur le bâtiment. Découverte de cette entreprise qui reconditionne les équipements électroniques et électriques depuis quatre...
Trois personnes ont été condamnées à des amendes pour une décharge illégale qui aurait accueilli plus d’un million de tonnes de déchets du BTP.
La FFB a dénoncé des hausses de barèmes des écocontributions de la REP Bâtiment et réclame un gel de celles-ci. Selon son président, l’organisation « sera intransigeante dans les négociations à venir ».
Forbo Flooring lance Allura Decibel B+, une nouvelle déclinaison de sa gamme avec 31 % de matières recyclées et six nouveaux designs. La marque veut mettre en avant sa légèreté et la simplicité de la pose,...
Après le ministre du Logement, place à l'échange entre Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique et Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, lors de l'AG de la confédération ce 17 avril....
Avec environ 46 millions de tonnes, le secteur du bâtiment est l’un des plus gros producteurs de déchets en France. Face aux enjeux climatiques, à la raréfaction des ressources et à l'augmentation du coût...
Dans son usine de Guipry-Messac, en Bretagne, Hirsch Isolation façonne le polystyrène expansé en isolants pour murs, sols, toitures et fondations.
À Chambéry, l'usine Placo mise sur l’innovation et l’économie circulaire pour intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la production de ses plaques de plâtre. Mais l'entreprise se dit désormais...
La CAPEB et les associations représentant les collectivités territoriales s’unissent pour déplorer une « fragilisation » de la refonte de la REP PMCB. Un texte de loi, dans lequel figuraient des amendements...
Représentant de cinq syndicats, la Fipec présente une feuille de route proposant de traiter les emballages plastiques notamment issus des secteurs de la peintures ou encore des encres d’ici 2040.
Après douze mois de concertations entre l’État, les collectivités, les éco-organismes voire les entreprises du bâtiment, la réforme de la REP PMCB aboutit enfin. Le ministre délégué à la Transition écologique...
Après un an de production de son isolant en laine de verre 100 % recyclée, Revibat obtient ses FDES pour sa gamme Reviver. L’entreprise espère que cette certification marque un tournant dans son développement...
Entretien avec Olivier Collin, directeur général d’Edycem. L’expert en BPE aborde 2026 avec un marché en tête : l’aménagement extérieur. Ce segment oriente certains projets industriels et R&D.
Une nouvelle usine de recyclage en construction à Auneuil (Oise) a pour ambition de traiter à terme un tiers des déchets de plâtre français et à fournir du matériau recyclé aux usines de Knauf.
Voté par le Conseil de Paris, le projet de nouvel incinérateur à Vitry-sur-Seine suscite inquiétudes et demandes de concertation dans le Val-de-Marne.
Deux exploitants et six dirigeants d’entreprises BTP mis en examen dans le cadre d'une enquête pour l'enfouissement de 101 413 m³ de déchets.
Avec plus de 4 500 points de collecte, Ecominéro recycle déjà 90 % des déchets minéraux du bâtiment en France et appelle à une refonte de la REP. Selon l'organisation, elle pourrait ainsI optimiser la...
Entretien avec Hervé de Maistre, président de Valobat. L’éco-organisme fait son point d’activité et les mesures qu’elle soutient dans le cadre de la refonte de la REP Bâtiment, dont les conclusions doivent...
Afin de renforcer son réseau de recyclage de matériaux, Holcim a annoncé trois rachats. L’un d’entre eux fera grandir son maillage en France.
Sobriété énergétique, rénovation et matériaux, l’Ademe expose les enjeux et freins pour atteindre la neutralité carbone du bâtiment.
La FFB Auvergne-Rhône-Alpes a rencontré la préfète de région, Fabienne Buccio, pour faire part de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)...
Lors de l'édition 2025 du salon Artibat à Bruz (Ille-et-Vilaine), un espace dédié à la cobotique et à l'IA a vu le jour. Certains exposants exposent des produits déjà commercialisés, alors que des démonstrations...
Programme AMBRE : la filière du bâtiment s’organise pour massifier le réemploi
Recycler, tracer et réutiliser : Elydan inaugure une nouvelle ère pour les canalisations avec une solution bas carbone, pensée pour le terrain.
Ce sont 69 logements hors-site pour I3f que l’agence ITAR a livré cette année. Durabilité, flexibilité et maniabilité sont au rendez-vous.
Dans la REP Bâtiment, la définition du producteur est confirmée pour 2026. Les organisations de la menuiserie et du verre plat y voient un signal fort pour la filière recyclage.
Un rapport de Climate Analytics affirme que la décarbonation de l’acier et du ciment est possible avec les technologies actuelles. Et malgré les défis techniques, industriels, voire politiques.
La FFB perd patience. Après avoir demandé une refonte de la REP PMCB, qui désavantage ses adhérents, l’organisation met l’État devant ses responsabilités, notamment concernant le « cahier des charges prévoyant...
Alors que la REP Bâtiment connaît une montée en puissance rapide, un moratoire a été décidé jusqu’à la mi-2026. Objectif : maîtriser les coûts, sécuriser la collecte et poser les bases d’un modèle plus...
Après une série de défaillances dans la gestion des déchets de chantiers, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) appelle à un arrêt temporaire du dispositif REP pour éviter une rupture entre les acteurs...
Mélina Rollin, jusqu’ici directrice générale de Clim+ (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) devient directrice commerciale d’Isover et Placo. Elle remplace ainsi Nicolas Ferry.
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Dans un monde confronté à des défis environnementaux, économiques et sociaux majeurs, l’architecture doit se réinventer. Alors que le changement climatique impose une baisse radicale des gaz à effet de...
L’éco-organisme ecosystem a lancé le 6 mai sa première unité de dépollution des chauffe-eaux en fin de vie, sur le site de Decons dans la Vienne. Objectif : extraire et neutraliser les gaz fluorés contenus...
Veka devient le premier gammiste-extrudeur français à obtenir la certification RecyClass pour ses taux d’incorporation de matière recyclée fin de vie. Une reconnaissance majeure qui consolide l'engagement...
Alors que recycler des plastiques dans le secteur du bâtiment est complexe sur le plan technique, Sika et Sulzer décident de relever le défi. Les deux industriels suisses fondent ensemble une coentreprise,...
Valobat a lancé la première édition de ses Trophées fin 2024. À l’heure du déploiement de la REP, ceux-ci ont pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques autour de la gestion des déchets. À...
L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a tenu son assemblée générale ordinaire, réunissant pour l'occasion près de 170 participants. Au programme : bilan des actions menées, transition à la tête...
En janvier 2025, un imposant chantier a débuté à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret : la construction d’un lycée visant à répondre à une démographie croissante en périphérie d’Orléans. Sa spécificité...
Alors que le secteur du bâtiment subit un ralentissement de son activité, le recyclage du plâtre, lui, progresse. En 2024, les fabricants ont recyclé un volume record de déchets pour produire de nouvelles...
Alors que la France peine à réduire ses émissions, l’État dévoile une nouvelle stratégie. Rénovation énergétique facilitée, soutien à la mobilité électrique et impulsion industrielle verte doivent permettre...
La FFB et la CAPEB, les deux principales fédérations du bâtiment, se sont insurgées contre la hausse des éco-contributions de Valobat. Rami Jabbour, directeur marketing et communication de Valobat, répond...
Le Booster du Réemploi lance un appel à projets pour accompagner gratuitement 20 TPE ou PME du secteur du bâtiment. L’objectif : réaliser une analyse de l’entreprise pour proposer une feuille de route...
Avec 9,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés en 2024, Ecominéro dépasse ses objectifs et prévoit d'aller plus loin en 2025.
La ministre de la Transition écologique annonce une révision du dispositif, ainsi que la mise en place d'un moratoire et des concertations prévus en avril.
Avec 97 % de déchets valorisés, Wicona Courmelles innove pour réduire son impact environnemental et améliorer son efficacité énergétique.
Le Booster du Réemploi vient d’annoncer, avec l’appui de Construction21, le lancement de la 5e édition des Trophées Bâtiments Circulaires. Ce concours permet de mettre en lumière des projets de réemploi...
Alors que l’eau se raréfie et subit la pollution, l’UEE - association attachée à l’Unicem - dévoile son guide « Eau & Industries minérales ». Biodiversité, limitation du prélèvement à la source, recyclage...
Face à la pollution engendrée par l’enfouissement de la laine de verre, l’entreprise Revibat dévoile sa solution Reviver comme alternative pour l’isolation du bâti. Un nouveau produit breveté qui pourra...
Le Hall 9 de l’ancien Parc des expositions de Toulouse a entamé sa mue en 2020, et le chantier est un parfait exemple d’une déconstruction aboutie. L’éco-organisme Valobat accompagne ce projet d’envergure,...
Avec BatiDéchets, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) propose un outil numérique permettant d'identifier facilement les points de collecte et les éco-organismes concernés.
Pour accompagner tant les signataires que les professionnels de la menuiserie dans la collecte et le traitement des déchets de la filière, l’UFME sort ses guides FERVAM II. Il s’agit des fiches pratiques...
Réduire son empreinte carbone tout en renforçant son efficacité énergétique : tel a été le défi de Deceuninck en 2023.
Depuis deux ans, la REP PMCB se met doucement mais sûrement en place. À compter de début 2025, les éco-organismes doivent se doter d’un outil unique conjoint pour faciliter la collecte et la traçabilité...
Le groupe PAM Building, qui fabrique et distribue des produits d’évacuation en fonte, vient de sortir du groupe Saint-Gobain avec le soutien de deux nouveaux investisseurs. Le point sur les évolutions...
12 acteurs du bâtiment viennent de rejoindre Réutil, la plateforme collaborative portée par GCC. Trois ans après son lancement, cette initiative prend un nouvel élan pour structurer la filière du réemploi....
L’éco-organisme Ecominéro démarré une campagne radio et vidéo à l’approche de Noël. Le but : promouvoir la gratuité de ses services de dépôt des déchets inertes, au 1er janvier 2024.
Une nouvelle technologie de stockage permanent de CO2 dans les granulats de béton recyclés se déploie en France. L’entreprise suisse neustark vient en effet de signer un partenariat avec Lafarge Granulats...
Un terrain à Nogent-sur-Oise (60) servait de couverture à un trafic de déchets orchestré par des dirigeants d'une entreprise de BTP, membres du groupe de motards des Hells Angels. L'enquête était ouverte...
Afin d’économiser les ressources en eau potable et en eaux pluviales en période de sécheresse, Siniat a mis en place une initiative novatrice, à savoir raccorder son usine de Saint-Loubès (33) à une station...
Fondée par cinq organisations professionnelles de la construction métallique, la Maison de la Construction Métallique (MCM) a tenu sa deuxième Assemblée générale fin septembre dernier. L’occasion de faire...
Grâce à son plan d'action lancé début 2024, Écominéro a soutenu le réemploi de 23 000 tonnes de matériaux sur 70 chantiers. L’éco-organisme vise désormais à massifier et industrialiser ces pratiques.
À travers son nouveau concours, l’éco-organisme Valobat veut distinguer les chantiers faisant la part belle au tri, au réemploi et à la valorisation. Les professionnels du bâtiment ont jusqu’au 10 janvier...
Visite sur le site de recyclage de Deceuninck à Dixmude, en Belgique. Le fabricant de profilés - pour la menuiserie notamment - a augmenté ses capacités de recyclage. Son objectif : réduire de moitié son...
DL Menuiserie poursuit son expansion avec l'acquisition de Sodiferbat, spécialisée dans la menuiserie pour le secteur tertiaire et le bâtiment. L'objectif : renforcer sa présence locale tout en élargissant...
Ecominéro renforce son équipe avec la nomination de Ludovic Lemahieu au poste de Directeur Recyclage et Valorisation. Sa mission sera d'accélérer le développement du réseau de points de collecte de l'éco-organisme...
Unilin s’apprête à investir 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes. Un investissement majeur qui vise à déployer à échelle industrielle sa technologie pionnière de recyclage des...
La porcelaine, symbole de la ville de Limoges, est en train d’investir les routes de la préfecture de la Haute-Vienne. Une dizaine d’employés de l’entreprise de BTP Colas sud-ouest en ont intégré dans...
Valobat continue de proposer de nouveaux services pour mieux accompagner tous les acteurs impliqués dans le tri des déchets de chantiers. L’éco-organisme met notamment en place une hotline, publie un nouveau...
Veka a profité du Mondial du Bâtiment pour mettre en avant le taux de matières recyclées compris dans ses profilés PVC. Un intérêt certain à une époque où le poids carbone d'un bâtiment est passé au crible.
Seize mois après le lancement de la REP PMCB, l’éco-organisme Écominéro est revenu sur ses premiers résultats, au sortir d’une visite du site de traitement et de recyclage des déchets du BTP réalisé chez...
Le Mondial du Bâtiment est sur le point de démarrer. Tous les acteurs du BTP seront réunis pendant quatre jours à Paris Expo Porte de Versailles. Les professionnels de la baie-menuiserie vont profiter...
Point.P était de nouveau présent pour l’édition 2024 des WorldSkills. En plus de sa participation à la finale mondiale et d’être devenu sponsor. Or, la marque, qui appartient à Saint-Gobain, en a profité...
La construction est en constante évolution, influencée par les avancées technologiques et les innovations en matière de matériaux. Ces nouveaux matériaux offrent des solutions durables, écologiques et...
Seigneurie fait sa rentrée, bien évidemment sous le signe du bas-carbone. Ses produits Perlane, Pancrytex TT et Hermina ont été réinventés de manière à réduire leur empreinte. Autre nouveauté, plus orientée...
Après une première annonce en juin, URSA France lance officiellement deux nouveaux produits : Uptex, un isolant écosourcé produit à partir de textiles recyclés, et Upwood, un isolant biosourcé conçu à...
Utiliser un gisement local – des coquilles d’huîtres recyclées – pour concevoir un revêtement de sol perméable et esthétique, c’est le pari de Résineo. Ce nouveau revêtement a été utilisé pour rénover...
Suite à l’acquisition de Derbigum et d’alwitra, deux fabricants de solutions toitures, le groupe Kingspan officialise son entité Étanchéité en France. Une division qui tend à devenir une référence « en...
Heidelberg Materials France, producteur de solutions ciment, granulats et béton prêt à l’emploi, a annoncé l’acquisition de la société Moroni. Ainsi, l’industriel tend à renforcer sa position dans l’Est...
Un arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la REP PMCB a été pris. Porté par la Capeb, cet arrêté comprend plusieurs mesures qui entreront en vigueur dès janvier 2025. Gratuité de...
Outre le recyclage des déchets du bâtiment, les éco-organismes Écominéro et Écomaison veulent également accélérer le réemploi des produits et matériaux de construction. Dans ce contexte, ils lancent un...
L’économie circulaire fait aujourd’hui partie des objectifs de la plupart des industriels du bâtiment. C’est le cas de l’enseigne Saint Maclou, spécialiste des revêtements de sols, qui fait appel à Urbyn...
Alors que le groupe Herige Industries vient de dévoiler son plan « Révolution » et sa nouvelle identité, Richard Marchant, directeur général d’Atlantem, revient plus en détails sur le projet « HISSER »,...
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces...
L’entreprise Technal, spécialisée dans les systèmes de menuiseries aluminium, a entamé depuis plus de six ans un programme pour la décarbonation du bâtiment. Création de sa propre filière de recyclage,...
Alors que 46 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année par le secteur du bâtiment, le réemploi est une solution sur laquelle misent Articonnex et Veolia. Grâce à leur collaboration, ces...
Juste avant la mise en place de la REP Bâtiment, l’entreprise EndLess et BatiÉtudes ont réalisé une enquête pour mieux cerner le rapport des entreprises du bâtiment à leurs déchets de chantiers. Résultat...
La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, s'est engagée depuis 2019 dans la reconversion de l'ancien immeuble de la Cour Régionale des Comptes de Strasbourg en...
Inspiré de l’indice de réparabilité lancé par l’Ademe, le groupement Actibaie lance un « score de réparabilité » pour les volets roulants, portes de garage et portes automatiques piétonnes. L’objectif...
Stéphane Bailly, référent technique au Relais Métisse, présente l'isolant Métisse, conçu à partir de vieux jeans et velours recyclés, ainsi que les performances acoustiques de ce produit biosourcé.
Près d'un an après le lancement de la REP PMCB, Valobat tire un premier bilan de ses activités. Si les premiers mois sont très encourageants, pas question pour l’éco-organisme de lever le pied. Accentuer...
Dix mois après le lancement de la REP PMCB, l’heure est au bilan pour l’éco-organisme Écominéro. Après des débuts prometteurs, hors de question de lever le pied. Écominéro redouble d’ambition et souhaite...
Le 19 mars, Rockfon (marque du groupe Rockwool), présentait sa stratégie de développement, et notamment de développement durable à horizon 2030. Parmi ses initiatives, le spécialiste des solutions d’isolation...
Un des groupes scolaires de la ville de Villeurbanne (Rhône) étant en travaux, la mairie a chargé l’entreprise Algeco de concevoir une école élémentaire sur-mesure durant la durée du chantier. En 5 mois,...
Après deux ans de recherche et développement, Comus a mis au point une nouvelle gamme « Izi’R », conçue à 50 % à partir de déchets recyclés, et notamment de verre issu de pare-brises, de chutes de marbre,...
Tri’n’Collect vient d’annoncer la réalisation de sa troisième levée de fonds, à hauteur de 5 millions d’euros. Souhaitant consolider sa position dans la gestion innovante des déchets de chantier, Tri’n’Collect...
Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.
Le groupe Knauf s’est exprimé lors d’un point presse pour faire le point sur l’année 2023 et donner ses perspectives pour 2024-2025. Nouvelle usine, nouveau programme digital et nouvelle démarche RSE,...
La marque Placo va déployer à grande échelle sa nouvelle cloison réemployable. Commandée par la Solideo, celle-ci va être mise en place sur les chantiers du Village des Athlètes. L’objectif fixé par la...
À la faveur des nouvelles normes et réglementations, et notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les matériaux biosourcés enregistrent une forte croissance...
Louis-Paul Laclaire a été nommé directeur général adjoint d’Ecomaison au mois d'octobre dernier. Il rejoint ainsi la présidence de l’éco-organisme et devra dessiner le schéma opérationnel de ses quatres...
Depuis le 15 novembre, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), a un nouveau directeur général, en la personne de Stéphane Le Guirriec, déjà fort de 13 ans d’expérience au sein...
Depuis début septembre, Adovi Adoté remplace Jean-Pierre Laherre au poste de directeur général d’Ursa France (groupe Etex). Deux mois après sa prise de poste, le nouveau DG nous présente ses ambitions...
La mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) dans le secteur du bâtiment a engendré un profond mécontentement parmi les artisans et entrepreneurs du domaine. Ce ressentiment s'est...
L’éco-organisme Valobat souhaite faire du réemploi un nouveau marché à part entière, et a défini pour cela un plan d’actions visant à en faire une pratique naturelle. L’objectif de l’éco-organisme est...
L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) renforce son engagement en faveur de l'économie circulaire et de la transition écologique des bâtiments en annonçant la nomination de Maelenn Rougié, en tant...
Béatrice Vila, directrice marketing, communication, prescription et digital d’Edycem, revient sur la nouvelle plateforme de valorisation des déchets inertes située à Mérignac (33), et sur Vitaliss, la...
Matthieu Lechantre, directeur marketing isolation chez Soprema France, nous présente le nouveau panneau isolant acoustique du fabricant, constitué de matières premières recyclées, et destiné aux cloisons...
En cette première journée du salon Artibat, Valérie Sfartz, la directrice du salon, a présenté les nouveautés de cette édition 2023, avec notamment un atelier technique, et un projet autour du recyclage...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
L’entreprise Wicona vient de franchir une nouvelle étape dans sa quête de décarbonation de son activité. En utilisant depuis 2018 l’aluminium Hydro CIRCAL 75R, la marque a évité l’émission de 1,5 million...
Neuf mois après sa prise de poste en tant que directeur général de Veka France, Emmanuel Demesmay dresse un premier bilan et dévoile les dernières actualités qui concernent l’industriel. Parmi elles, on...
Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.
Alors que le bâtiment est responsable de 37 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé ce mardi à réduire la part du béton au profit des matériaux...
Alors que les lampes fluorescentes compactes sont interdites de mise sur le marché européen depuis le 25 février dernier, cette interdiction s’étendra aux tubes fluorescents à compter du 25 août. 80 millions...
L’ADEME lance en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur BATI-SOBRE. Cet accompagnement ciblé destiné aux maîtres d’ouvrage a pour vocation de régler la problématique de la raréfaction des ressources...
Saint-Gobain France, en partenariat avec la Ville de Paris et ses bailleurs (Paris Habitat, RIVP et Elogie Siemp), s'engage à réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment. L'objectif : développer...
Premier isolant utilisé à l’échelle européenne, et deuxième en France, le polystyrène expansé (PSE) – particulièrement utilisé en isolation thermique par l’extérieur (ITE) – devient de plus en plus vert...
Sur son site de Bouguenais (44), le négoce VM Matériaux met en avant trois axes de développement pour répondre aux besoins de ses clients et renforcer sa position sur le marché, avec pour seul mot d'ordre...
Saint-Gobain Glass dévoile ORAÉ, son premier verre respectueux de l'environnement, qui réduit l'empreinte carbone des façades des bâtiments, le tout en améliorant les performances techniques et l'esthétique....
Fondée dans les années 1980, l’entreprise Dal’Alu a bâti sa notoriété autour d’innovations dans l’enveloppe du bâtiment aluminium (gouttière, bardage, sous-face…) mais également son réseau d’artisans franchisés,...
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a conçu, pour le compte de l’État, le Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments (RNDTS). Cette nouvelle application doit permettre...
Après de nombreux reports successifs, la Responsabilité Élargie du Producteurs (REP) est enfin opérationnelle dans le secteur du bâtiment. Entrée en vigueur le 1er mai 2023, elle va permettre aux entreprises...
Déjà engagée dans le recyclage des déchets de plâtre depuis plusieurs années, la marque Siniat présente aujourd’hui sa stratégie RSE, qui vise à atteindre -35 % d’émissions de CO2 d’ici 2030. Afin d’accélérer...
Lors de son bilan 2022 présenté ce mercredi, la FIPEC a fait le point sur les grands défis qui attendaient les industries de la peinture. Au programme : les hausses des prix mais aussi la décarbonation,...
Fin décembre, les quatre éco-organismes agréés pour la REP Bâtiment (Valobat, Ecomaison, Écominéro et Valdelia) annonçaient que le paiement des éco-contributions ne démarrerait qu’à partir du 1er mai 2023....
La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée aux produits et matériaux de construction et du bâtiment (PMCB) est une réglementation qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Entre...
Le logiciel MyUpcyclea, qui a pour objectif de favoriser le réemploi et l’économie circulaire dans le bâtiment, s’est doté depuis novembre dernier du module « Noah ». Ce dernier permet de mettre en relation...
La startup française MyBen se rapproche du groupe bordelais Logifi. Ce partenariat entre ces deux entreprises spécialisées dans la logistique et la manutention de sociétés du BTP va leur permettre de s’étendre...
Le gouvernement avait déjà préparé ses bonnes résolutions pour 2023, avec une série de mesures et de réglementations. Logement, transition énergétique, gestion des déchets, aménagement territorial… Beaucoup...
Les quatre éco-organismes agréés pour la REP Bâtiment ont annoncé officiellement, le 19 décembre, un report du démarrage de la filière au 1er mai 2023. Ce report concerne l’application des écocontributions...
Proposer une solution d’économie circulaire au problème du décapage intensif de la terre végétale en région, c’est toute l’ambition de la jeune pousse Terre Utile, qui annonce le lancement une filière...
La gestion des déchets de chantier en France et en Europe est strictement encadrée. En effet, le secteur du BTP produit une grande quantité de déchets, dont une grande partie est encore aujourd’hui mal...
Le BTP est le secteur qui génère la plus grande quantité de déchets en France. La gestion des déchets de chantier est donc essentielle car elle favorise le recyclage et la valorisation des matériaux et...
Le secteur du BTP est celui qui génère la plus grande quantité de déchets en France. Il a donc un rôle essentiel à jouer concernant le développement durable. Tous les professionnels du secteur sont concernés...
Le recyclage est une pratique qui fait partie du quotidien de nombreux français et qui prend de plus en plus d’importance, à mesure que le réchauffement climatique s’intensifie. Toutes les industries,...
Le secteur du BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Il a donc un rôle essentiel à jouer dans le développement durable, en s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire. Pour ce faire...
Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles de la planète en réutilisant les matières existantes. Il permet également de réduire le gaspillage et ainsi les émissions de gaz à effet de serres...
Piloté par Legendre Immobilier, le chantier de déconstruction d’un ancien site EDF à Vannes est une mine de matériaux du second-œuvre valorisables. Menuiseries, planchers, plâtres… Tant de ressources que...
Placo et Serfim Recyclage inauguraient, ce jeudi 24 mars, la nouvelle unité de recyclage « Pari Plâtre », située à Quincy-Voisins, en Seine-et-Marne (77). Depuis octobre dernier, l’atelier collecte et...
Les démarches de recyclage, et plus largement de gestion respectueuse de l’environnement, sont des enjeux majeurs pour l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME). Après avoir constaté, à travers sa charte...
Soucieux de développer l'économie circulaire, le groupe Knauf annonce avoir investi 15 millions d'euros dans une unité de recyclage de laine de verre au sein de son usine de Visé, en Belgique. Une ligne...
C'est à Orange, dans le Vaucluse (84), que se situe le « vaisseau amiral » d'Isover. L'usine, produit chaque année 125 000 tonnes de laine de verre, en panneaux et à souffler. Avec l'accélération de la...
L’environnement figure parmi les enjeux majeurs de l’Union des Fabricants des Menuiseries (UFME). C’est dans ce contexte que l’organisation lance sa marque « Fervam » pour une filière engagée dans le recyclage...
Dans le contexte de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire (loi AGEC), 26 entreprises de fabrication de produits et de matériaux de construction se sont engagées dans l’espoir de fonder un éco-organisme...
TOMRA Sorting Recycling propose des solutions intelligentes dans l’unique but d’optimiser nos ressources. Ainsi, la société norvégienne permet de collecter, recycler et réutiliser les déchets et ce, grâce...
L'Union des fabricants de menuiseries (UFME) accélère la mise en place de son réseau de collecte et de démantèlement des fenêtres, consolidant ainsi son engagement pour le recyclage des menuiseries en...
Alors que les beaux jours approchent, les Français peuvent être amenés à faire un grand ménage de printemps. L'occasion de trier et se séparer de vieux vêtements. Castorama et Le Relais lancent donc une...
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), premier distributeur de matériaux de construction en France, vient d’investir dans la société Solution Recyclage Bâtiment (SRB). Cette entreprise...
Dans son bilan annuel, la Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) note une très légère décroissance du tonnage de déchets collectés (hors BTP) en 2019, notamment liée à une baisse des déchets...
Engagée depuis plusieurs années dans le recyclage des menuiseries en fin de vie, l'Union de Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce avoir intégré l'Association européenne des producteurs de profilés PVC...
Engagée depuis plusieurs années dans le recyclage de ses déchets, l’industrie du plâtre peut se féliciter d’avoir recyclé +15 % de ses déchets en 2019 par rapport à l’année précédente. Le volume total...
Après avoir publié une charte d’engagement volontaire pour le recyclage des menuiseries en fin de vie, l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce la publication d’une fiche technique résumant...
Engagée dans le recyclage des menuiseries, l’UFME (Union des Fabricants de Menuiserie) propose désormais une charte pour aider les entreprises, qui souhaitent participer à cette démarche, à adopter les...
Soprema a inauguré devant la presse, ce mardi 9 juillet, sa toute première usine de recyclages d’emballages plastiques PET. Grâce à ce partenariat avec l’Ademe et Citeo, l’entreprise produit désormais...
Federec et le SEDDRe ont présenté ce mardi le label professionnel Recyterre. Il s’adresse aux plateformes de recyclage de déblais situées en Ile-de-France. Fruit d’un partenariat avec l’Ademe et la Société...
Selon une étude VinylPlus, près de 740 000 tonnes de PVC ont été recyclés en 2018, dont 105 517 tonnes en France, soit une croissance de + 15,6% par rapport à 2017. Alors que les contraintes réglementaires...
Le polystyrène expansé est le deuxième isolant le plus utilisé en France. Il a un impact environnemental positif sur l’intégralité de son cycle de vie car...
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