C'est à Orange, dans le Vaucluse (84), que se situe le « vaisseau amiral » d'Isover. L'usine, produit chaque année 125 000 tonnes de laine de verre, en panneaux et à souffler. Avec l'accélération de la rénovation énergétique, le site compte bien accroître sa production dans les années à venir, et ambitionne de devenir de plus en plus vertueux, notamment en recyclant encore davantage de déchets de laine de verre, en supprimant son recours au sable, et en diminuant ses prélèvements en eau.