Depuis le premier choc pétrolier de 1973, on a progressivement compris que l’énergie la moins polluante et la moins coûteuse était celle qu’on ne consommait pas. Marginale avant cette époque, l’isolation s’est imposée peu à peu dans le paysage de la construction et de la rénovation des bâtiments. Souvenons-nous que le bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, juste derrière le transport, mais le premier si on considère l’empreinte carbone. Et l’isolation est un facteur essentiel d’amélioration de la performance des bâtiments. Revenons sur l’historique de la réglementation thermique.