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Construction bois et matériaux biosourcés

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Le Club Ambition Bois est né

Développement durable

A la veille du salon SIBCA, le CNDB annonce la création du Club Ambition Bois. Dès cet automne, cette large communauté réunira tous les acteurs concernés par la construction bois, des forestiers aux constructeurs....

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