Construction bois et matériaux biosourcés

La médiathèque de Trignac, un projet exemplaire signé Belenfant Daubas
À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.
À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.
Elle constitue un secteur clé de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine, la construction hôtelière reflète les mutations économiques, sociales et environnementales.
Cellomur® Ultra ECA – Empreinte Carbone Améliorée – est le premier panneau isolant en PSE fabriqué à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse. Cellomur® Ultra ECA est dédié à l’isolation...
Rachetée fin 2024 par Spurgin pour 4 millions d'euros, la société Activ'Home a inauguré le 11 juin sa nouvelle usine à Reugny, dans l'Allier, capable de produire 120 000 m² de murs et façades bois-paille...
À La Défense, GCC Construction réalise cinq ouvrages bois en propre dans la restructuration lourde d’une tour des années 1970.
Selon une étude menée auprès de 100 exposants du Carrefour International du Bois organisé à Nantes du 2 au 4 juin, le marché français reste sous tension malgré un regain d'optimisme des acteurs de la filière.
La rédaction de Batiweb était, le 2 juin 2026, sur le site de production d'Ancenis (Loire-Atlantique), où Point.P fabrique les carreaux Terlian, un complément d’isolation en terre excavée. L'occasion de...
Le marché des matériaux biosourcés atteint 32,7 millions de m² en 2025, porté par les isolants semi-rigides, selon l’AICB.
Dans le 19e arrondissement de Paris, Pietri Architectes signe 34 logements sociaux et une crèche mêlant bois, pierre massive et espaces extérieurs.
La construction d’un équipement scolaire et périscolaire signé Tracks, constitue une nouvelle dynamique éducative pour la commune de Mordelles.
Propellet dresse un bilan 2025 positif pour la filière granulé, porté par la hausse des ventes d’équipements et le renforcement de la production française.
13 000 m2 sur six étages : voilà l'envergure du futur centre Nobel à Stockholm, dont la construction a reçu l'aval municipal. Un « hub de culture » pour ses partisans, un bâtiment Minecraft encombrant...
L'École supérieure du bois a annoncé la nomination de sa nouvelle directrice : Aurélie Tricoire, directrice commerciale régionale pour Engie solution depuis deux ans.
Tom DeKeyser sera chargé d'accélérer la croissance mondiale de Kebony et de renforcer sa position sur le marché du bois modifié.
Le Groupe scolaire Yvonne Kerzrého de Nanterre possède tous les ingrédients d’une architecture raisonnée au sein d’un équipement innovant.
Suite à l’annonce de la PPE3, Propellet alerte sur une électrification jugée excessive et défend le rôle stratégique du chauffage au granulé.
L'Union des industries de la construction et du commerce du bois (UICCB) est née ce 11 décembre 2025 du rapprochement de l'UICB et de LCB. Selon ses nouveaux dirigeants, l'objectif est de rendre plus audible...
La filière chauffage bois manifeste contre la fin des aides pour les chaudières à bois en 2026, dénonçant une injustice. Les professionnels réclament l’égalité des subventions et pourraient se mobiliser...
France Bois Forêt demande à Monique Barbut, ministre de la Transition Écologique de clarifier sa position sur la filière forêt-bois. L'association réclame notamment d'être mise à contribution afin d'aider...
Depuis le 14 octobre, les droits de douane américains sur le bois de construction augmentent, sur décision du président Donald Trump.
À l’occasion des journées portes ouvertes VeryWoodMétiers, France Travail et Fibois France ont officialisé un partenariat visant à lever les freins au recrutement et à renforcer l’attractivité de la filière...
On le sait : la construction neuve est en crise depuis 3 ans déjà. Mais qu’en est-il de l’impact sur le secteur de la construction bois ? Ce dernier est-il soutenu par les nouvelles exigences de la Réglementation...
Le secteur du bâtiment est en première ligne face au défi climatique. Avec la RE2020, la France a engagé une transformation profonde, pionnière en Europe. Où en sommes-nous en 2025, et quels défis restent...
Logements, bureaux, tertiaire : la RE2020 et ses futures évolutions redessinent les pratiques. Guillaume Meunier (IFPEB) livre son analyse sur le rôle du bois et, plus largement, des matériaux biosourcés.
De la maison individuelle aux grands ouvrages tertiaires, la préfabrication bois gagne du terrain. Trecobat, Ossabois et LCA Construction Bois, trois acteurs du secteur, partagent leur vision d'une filière...
La construction bois fait face à trois risques biologiques majeurs. Focus sur la mérule, termites et scolytes, dont les impacts, comme les réglementations associées, sont variables.
Le bois est l’un des matériaux plébiscités par les architectes. Que pensent ces derniers du retour de ce matériau millénaire dans la construction ?
Seules 170 entreprises sont certifiées CTBA+ pour traiter le bois face à la mérule, aux termites ou aux scolytes. La porte ouverte à des abus sur un marché peu encadré.
La filière forêt-bois compte 420 000 emplois et peine à recruter. L’événement Very Wood Métiers veut attirer les jeunes vers 20 000 postes à pourvoir. Au programme des entreprises participantes : visites...
NGE Bâtiment annonce la création « CEDRA », sa nouvelle filiale dédiée à la construction bois. L’objectif : mieux répondre à des projets sur-mesure, de l’ingénierie à la conception.
Le département du Rhône vient de livrer deux nouveaux collèges, à Genas et Limas, et d'en réhabiliter un troisième. Un investissement global de 73,5 millions d'euros qui s’inscrit dans le plan « Collèges...
Le groupe AXA a confié à l’agence d’architecture PCA – Stream la restructuration de son siège social parisien. Une attention particulière a été portée aux nouvelles exigences environnementales et à la...
Entre construction et rénovation, Bouygues Construction dresse le bilan de ses ouvrages scolaires. L'occasion d'aborder l'épineux chantier de modernisation des écoles.
Un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat pointe le paradoxe d’une ressource bois abondante mais sous-exploitée. Il propose ainsi 24 mesures pour structurer la filière bois, de la forêt...
Avec les enjeux croissants du changement climatique et de la hausse des coûts énergétiques, la rénovation énergétique reste une priorité majeure des ménages français en 2025. L'accent est mis sur l'utilisation...
La RE2020, pour réglementation environnementale, est une réglementation énergétique et environnementale de l’ensemble de la construction neuve. Lancée en 2020, cette réglementation vise 3 objectifs : la...
À l’heure où la RE2020 se généralise, la base INIES continue d’évoluer pour accompagner la filière du bâtiment. Nomenclature, nombre de déclarations, biosourcés… tout s’accélère pour mieux répondre aux...
Cinq fédérations s’inquiètent de la remise en cause des seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et demandent de conserver les seuils et délais actuellement en vigueur.
Face aux enjeux du réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources, l’architecture bioclimatique prend de l’ampleur à La Réunion. Ce modèle, qui s’appuie sur le climat, les usages et le territoire,...
Réduire les besoins en climatisation sans sacrifier le confort : c’est tout l’enjeu de l’architecture bioclimatique en climat chaud. Analyse du cycle de vie, matériaux biosourcés, ventilation nocturne…...
Comme toute architecture vernaculaire, les constructions en montagne ont leurs spécificités ancestrales, voire régionales. Un savoir-faire qui se réinvente face au réchauffement climatique. Le point avec...
On parle souvent de l’architecture bioclimatique dans les régions chaudes et dans les Outre-Mer. Mais qu’en est-il sur la façade atlantique, et plus précisément en Bretagne ? Le point avec trois architectes...
L’entreprise TH annonce une levée de fonds de 5,4 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et auprès de deux nouveaux acteurs majeurs ancrés dans les écosystèmes territoriaux : NCI via son...
Le groupe NGE tente de diversifier ses activités à travers une acquisition stratégique. Il annonce ainsi l’intégration du groupe Morlot (construction bois, enveloppe du bâtiment, CVC) au sein de NGE Bâtiment.
Alors que les rumeurs vont bon train sur une interdiction totale du chauffage au bois à l'horizon 2027, il est temps de faire le point sur ce que dit vraiment la réglementation. Chez Batiweb, on a passé...
L’Association des Industriels de la Construction Biosourcés (AICB) vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre des matériaux de construction biosourcés. Le secteur connaît une croissance soutenue...
Une enquête du fabricant Hase révèle que 51 % des Français pensent, à tort, que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits d'ici 2027. Une méconnaissance qui alimente les inquiétudes, alors...
Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, dévoile aujourd’hui un nouveau projet de construction modulaire biosourcé à Bétheny (51). Celui-ci vise à réaliser deux maisons à ossature bois en construction...
Dans le cadre de son déplacement au Salon international de l’Agriculture et de ses échanges avec les acteurs de la filière forêt-bois, Agnès Pannier Runacher annonce la répartition budgétaire des moyens...
Le Prix National de la Construction Bois valorise chaque année les projets les plus innovants et ouvre son appel à candidatures jusqu'au 14 mars 2025.
La préfabrication bois est une solution et une filière d’avenir, ont tenu à rappeler les ministères de l’Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, alors que la ministre du Logement visitait...
En rachetant la branche bois d'AST Groupe, Hexaôm et Trecobat créent Natireso pour dynamiser Natilia et Natibox. Cette nouvelle structure vise à accélérer la croissance des maisons à ossature bois et des...
Spécialiste du gros œuvre bois et de l’enveloppe extérieure, LCA Construction Bois (filiale du groupe Bonnin Charbonneau) a poursuivi sa croissance en 2024, et dépasse aujourd’hui les 20 millions d’euros...
Le groupe Duval, par l’intermédiaire de sa filiale Maisons Demeurance, annonce le lancement de Maisons Naturéa, un réseau dédié à la construction de maisons individuelles en bois. Un projet qui s’inscrit...
L’éco-construction est depuis plusieurs années en pleine expansion, et en 2024, elle demeure plus pertinente que jamais. Avec la multiplication des enjeux environnementaux et les besoins d’efficacité énergétique,...
Spurgin, leader français du prémur et de construction hors-site, a été retenu dans le cadre de la réalisation de la Cité Scolaire de Sartrouville pour la fourniture de plus de 6 000 m² de murs béton de...
Lancé au printemps dernier, l'appel à manifestation d'intérêt de la [FB]2 compte 11 projets lauréats en Bretagne. Deux départements se distinguent : les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.
France Fermetures engage 1,8 million d'euros dans la modernisation de sa production à Capdenac. Cette chaîne automatisée vise à répondre à la demande croissante en volets battants en bois.
Le chauffage bois est réputé comme renouvelable, bas-carbone et à faible coût. Mais des détracteurs dénoncent l’inverse, voire son impact sur la qualité de l’air, car émetteur de particules fines. Des...
Le chauffage au bois est souvent perçu comme une solution écologique et économique pour se chauffer en hiver. 7,5 millions de foyers français ont fait le choix de se chauffer au bois. Depuis plusieurs...
C’est acté : après la décision du tribunal de commerce de Lyon, Hexaôm et Trecobat reprennent à part égale les activités construction de maisons et studios en bois d'AST, et créent l'entreprise « Hexabat...
La 22ème édition du Challenge de l’habitat innovant a ses lauréats. 18 projets ont été récompensés parmi huit catégories.
Une chaumière dans un petit village pittoresque breton ou normand, le tableau est esthétique, voire idyllique pour certains. Mais où en est la filière de la couverture en chaume ? Quel est son avenir dans...
Le chanvre a eu au cours de son histoire de multiples fonctions, et se fait aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le bâtiment. Reconnu pour ses qualités environnementales, il est aussi...
Faisant partie des enjeux de la transition écologique, le bâtiment est aussi concerné par l’empreinte environnementale des matériaux de construction. Ces derniers constituent un défi pour la conception...
Dans un contexte où la construction doit se réinventer, le bois se distingue par ses atouts écologiques et son efficacité dans la réduction des délais et des coûts. Mais face à quelques freins, sa généralisation...
L'école au fil du Tan et l'extension d'un restaurant scolaire décrochent le titre de « Coup de Cœur du Public » lors du Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes. Une consécration pour...
Quelles évolutions pour le métier de promoteur immobilier et vers quel modèle économique se tourner ? C’est à ces questions que tentent de répondre Les Promoteurs du Grand Paris à travers un comité de...
Depuis l'acquisition de Panofrance, DMBP, filiale de Saint-Gobain, réorganise son réseau pour répondre aux attentes du marché. L'objectif : accompagner les artisans face aux défis du marché actuel, marqué...
L’entrée en vigueur de la RE2020 a dynamisé le secteur de la construction bois française. Pour mettre en relation cet écosystème, allant du fournisseur aux maîtres d’ouvrage en passant par l’entreprise...
Stora Enso a inauguré son nouveau siège social à Helsinki. Situé à Katajanokan Laituri, ce bâtiment est aujourd'hui le plus grand de Finlande à être entièrement construit en bois massif.
Le groupe LP Promotion, promoteur immobilier depuis près de 30 ans, amorce un tournant stratégique. Le groupe annonce se diversifier et se lancer dans la réhabilitation avec une nouvelle filiale « Version...
La coopérative agricole vendéenne Cavac, via sa filiale Cavac Biomatériaux, franchit une nouvelle étape dans sa production d’isolants à base de chanvre. Désormais, elle compte deux usines consacrées à...
Dans la quête perpétuelle d’une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, la fenêtre se fait de plus en plus performante. Les menuiseries bois et bois-aluminium restent de belles références en la...
La construction est en constante évolution, influencée par les avancées technologiques et les innovations en matière de matériaux. Ces nouveaux matériaux offrent des solutions durables, écologiques et...
Après une première annonce en juin, URSA France lance officiellement deux nouveaux produits : Uptex, un isolant écosourcé produit à partir de textiles recyclés, et Upwood, un isolant biosourcé conçu à...
Quatrième acquisition pour Saint-Gobain en cette année 2024. Après CSR, Bailey et Fosroc, le groupe français annonce le rachat d’Ovniver Group, présent au Mexique et en Amérique centrale, et se renforce...
Avec une empreinte carbone faible et des propriétés isolantes, le bois s’impose comme une solution d’avenir pour le secteur de la construction. Prévue pour croître de manière significative, la filière...
Vincent Hannecart a été élu à la présidence de l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB), qui fédère les industriels français producteurs de matériaux de construction biosourcés....
Le site « Mon bardage bois », qui vise à promouvoir les atouts du matériau bois et son utilisation en façade, lance un comparateur de l’impact carbone des matériaux en façade, ainsi qu’un sélecteur de...
Pour répondre au mieux à l’essor du chauffage au bois, Leborgne dévoile trois nouveaux outils de coupe du bois « made in France ». Ces solutions sont disponibles pour tous, que ce soit pour les néo-utilisateurs...
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces...
Visite sur le site de production de Spurgin, à Mignières, près de Chartres. Le spécialiste de la préfabrication béton y a construit une usine dédiée à la fabrication de murs porteurs en béton de bois....
Le groupe Réguillon, en pleine expansion, vient d'ajouter une septième entreprise à son portefeuille avec l'acquisition de Réguillon & Cie, spécialisée en maçonnerie, génie civil et béton de chanvre.
Le secteur du chauffage biomasse s’est bien porté au premier trimestre 2024, selon le bilan de l’association Propellet. Effet d’anticipation de la baisse des aides au 1er avril ou vraie tendance ? La filière...
La septième édition d'Architect@Work Lyon se tiendra les 5 et 6 juin prochains. À cette occasion, Fibois AuRA remettra les trophées du Prix régional de la construction bois.
Alors que le gouvernement prévoit de rénover 40 000 écoles d’ici 2034, qu’en est-il des extérieurs de ces établissements scolaires ? Comment adapter les cours d’écoles au changement climatique ? Éléments...
Face à l'impératif d'augmenter rapidement l'offre de logements en France, Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, mobilise les établissements publics d'aménagement. Leur mission : accélérer...
En dépit des difficultés du secteur de la construction, le groupe Rabot Dutilleul annonce un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport à un an plus tôt. Il explique ce rebond grâce à sa stratégie...
Dans une société de plus en plus urbanisée, la filière Forêt-Bois rappelle le rôle prépondérant que tient le bois et les produits qui en sont issus dans notre quotidien. Utilisé pour la production de meubles,...
L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction....
Le principe de l’architecture durable consiste à construire des bâtiments dont l’impact est minime sur l’environnement. L’objectif ultime est de parvenir à élaborer des bâtiments à énergie positive, autrement...
Voilà une problématique que le gouvernement prend à bras-le-corps, à travers un plan national, baptisé « scolytes et bois de crise ». Ce dernier liste des mesures pour mieux préserver les ressources forestières,...
Stéphane Bailly, référent technique au Relais Métisse, présente l'isolant Métisse, conçu à partir de vieux jeans et velours recyclés, ainsi que les performances acoustiques de ce produit biosourcé.
Le bailleur social Elogie-Siemp a inauguré la première construction à R+9 en ossature, vêture et enveloppe bois d’Île-de-France. 38 logements intermédiaires et un local associatif viennent enrichir la...
Pendant longtemps, les bâtiments construits à partir de matériaux biosourcés, d’origine végétale ou animale, étaient liés à un risque accru d'incendie. Un préjugé qui ne reflète pourtant pas la réalité....
L’équipe du pôle technique Saint-Astier des éco-matériaux et des matériaux bio-sourcés se renforce avec l’arrivée de Daniel Daviller. Ce dernier sera associé à Michel Cadot, avec qui il continuera de déployer...
Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième...
Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.
À la faveur des nouvelles normes et réglementations, et notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les matériaux biosourcés enregistrent une forte croissance...
Visite à Mably, non loin de Lyon, au sein de l’usine Isonat. Née d’une entreprise familiale lancée fin 19ème siècle, la marque d’isolants biosourcés en fibre de bois, aujourd'hui affiliée à Isover, se...
Déjà proposé à Nantes, le bachelor « chef de chantier bas carbone » dispensé par l’École Supérieure du Bois (ESB), est désormais également accessible sur le Campus Versailles, qui forme aux métiers du...
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, soit il y a bientôt deux ans, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a remplacé la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Mais...
La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) fixe des normes plus strictes pour les bâtiments en matière de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Au cœur de cette transformation,...
Matthieu Lechantre, directeur marketing isolation chez Soprema France, nous présente le nouveau panneau isolant acoustique du fabricant, constitué de matières premières recyclées, et destiné aux cloisons...
Dans un contexte économique difficile, Hexaôm fait face à une chute des prises de commande dans son activité de construction de maisons, mais le groupe se révèle toutefois confiant pour 2023, prévoyant...
La directrice de l’aquarium Océanopolis de Brest (29) a annoncé un vaste projet de rénovation et d’extension de l’établissement touristique, visant notamment la construction d’un bâtiment d’accueil, et...
Un après la signature de leur partenariat, Bouygues Bâtiment France, Linkcity, et l'Institut technologique FCBA ont reçu le prix d'un appel à projets de l'Ademe visant à soutenir le développement des essences...
Deux immeubles en bois sont en construction en lisière du quartier de La Défense. Attendus pour 2027, ces deux immeubles abriteront 220 logements, ainsi que de nombreux commerces et services. L’établissement...
À l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), l’Association BBCA en a profité pour dévoiler les lauréats de ses Trophées 2023, qui récompensent les maîtres d’ouvrage exemplaires en matière...
La laine de bois est issue de ressources naturelles et dotée de caractéristiques isolantes intéressantes. La laine de bois est devenue une alternative plus que crédible en matière d’isolation thermique....
Alors que le bâtiment est responsable de 37 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé ce mardi à réduire la part du béton au profit des matériaux...
L’entreprise Rabot Dutilleul et l’incubateur de start-up EuraTechnologies s’associent pour organiser l’Éco-Construction Hackathon & Start-Up Founders Contest. Ce concours doit permettre de dénicher des...
Bois, composite, carrelage, pierre ou béton : découvrez le meilleur matériau pour terrasse extérieure selon budget, entretien et durabilité.
Sur son site de Bouguenais (44), le négoce VM Matériaux met en avant trois axes de développement pour répondre aux besoins de ses clients et renforcer sa position sur le marché, avec pour seul mot d'ordre...
Une « vision technocratique qui se voulait esthétisante » des quartiers populaires », d'un côté, « discours d'une grande violence à l'égard des quartiers dits « populaires », « une stigmatisation et une...
Commercialisée dès ce mois de juin sous la marque Porotherm, ISObric tend à compléter les solutions d’isolation mur déjà existantes du groupe Wienerberger. Remplie de laine de roche, la brique de 20 a...
Au cours de sa conférence-événement « Reborn » donnée sur son site industriel de La Janais, à Chartres-de-Bretagne, le groupe REALITES a annoncé sa volonté d’accélérer le développement de sa filiale REALITES...
Vous souhaitez vivre dans un logement sain, confortable et respectueux de l'environnement ? L'éco-rénovation est l'une des solutions qui améliore l'efficacité énergétique et transforme l'habitation en...
Les normes, solutions et référentiels techniques pour la construction bois ne manquent pas. Mais sur quelle source peut-on s’appuyer en tant que professionnel ? Le CNDB répond à la question lors d’un webinaire,...
22 705. C’est le nombre de réclamations d’assurances pour des sinistres dans la construction et le génie civil des cinq dernières années, analysés par le dernier baromètre AGCS. Encore une fois, les incendies...
Parmi les appels à projets lancés par le nouveau Bauhaus européen ce mardi 18 avril, deux concernent la reconstruction des villes ukrainiennes, dans des modes abordables et respectueux de l’environnement....
A Rumilly, en Haute-Savoie, le groupe de BTP Léon Grosse affiche fièrement ses projets pour Techniwood et ses façades préfabriquées biosourcées, quelques mois seulement après avoir finalisé son rachat....
Programmé du 17 au 20 octobre 2023, le congrès international Woodrise 2023 prendra ses quartiers à Bordeaux, comme lors de sa première édition. La quatrième édition regorgera d’une diversité d’animations...
Hout Info Bois, le Centre belge d'information technique sur le bois, a publié les résultats de son enquête bisannuelle sur l'état de la construction bois en Belgique pour les années 2021-2022. Malgré une...
Après avoir acquis le façadier Kyotec en 2020, le groupe Léon Grosse annonce avoir pris une participation majoritaire dans Techniwood, fabricant français de panneaux de façades biosourcés.
Dans un contexte favorable aux matériaux biosourcés avec l'entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), l'entreprise Bati Sens annonce ouvrir un site de production dédié à la...
L’institut technique FCBA organisait en décembre son dernier Tour de France CTB-NF. L’occasion de revenir sur le parcours et le potentiel des certifications CTB dans la filière construction bois. Le point...
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) annonce avoir signé un nouveau partenariat, cette fois-ci via ses organisations Béranger Développement et l'IRIS-ST, avec...
Un nouveau village va voir le jour dans le parc d'attractions Futuroscope. 120 lodges vont être implantées dans un parc paysager d’ici juillet 2023. Ce projet d’envergure est orchestré par le groupe NGE,...
Créé en 2014, l’entreprise Woodeum est rapidement devenue spécialiste de la construction d’immeubles en bois et bas carbone. Altarea, deuxième promoteur de France, annonce avoir racheté l’intégralité des...
L’Office national des forêts (ONF) prévoit une année 2023 « moins favorable » pour le marché du bois, en raison d’une conjoncture économique plus difficile. Malgré ces prévisions, la construction bois...
Souhaitant devancer les futures normes pour la construction durable, les départements des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78) annoncent se doter d’un référentiel de qualité environnementale des bâtiments...
En janvier 2018, trois architectes et ingénieurs publiaient un « Manifeste pour une Frugalité heureuse et créative », ayant ressemblé plus de 15 000 signatures, et donné lieu à la création de plusieurs...
En clôture de son triptyque d’enquête « Architecture du Futur », PlanRadar révèle une étude consacrée au logement du futur. Sur les 12 pays étudiés - dont la France -, le spécialiste de la digitalisation...
Dans un contexte où le gouvernement prône la sobriété énergétique, le volet rénovation énergétique est indispensable. Mais pour l’association Construire en Chanvre, le recours aux matériaux biosourcés...
C’est à l'occasion du salon Batimat que le Prix national de la Construction Bois a dévoilé ses lauréats 2022. Au total, six prix ont été décernés, dont deux en mention spéciale.
A la veille du salon SIBCA, le CNDB annonce la création du Club Ambition Bois. Dès cet automne, cette large communauté réunira tous les acteurs concernés par la construction bois, des forestiers aux constructeurs....
Pour la rentrée, les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment consacraient un échange à l’isolation paille. Parmi les invités : Paris Habitat, et deux architectes de Trait Vivant et Landfabrik. L’équipe a travaillé...
Depuis le 1er janvier 2022, la RE2020 impose de nouvelles règles pour la construction des bâtiments neufs afin de réduire l’impact environnemental du secteur. Écologiquement et techniquement performants,...
Le bâtiment constitue, depuis toujours, l’un des maillons nécessaires du développement durable. Les habitudes changent et les préférences des architectes avec. Certains architectes tirent la sonnette d’alarme...
Poussés par les dernières réglementations environnementales et notamment la RE2020, les matériaux biosourcés sont de plus en plus utilisés pour les constructions neuves, mais aussi pour les rénovations....
La RE2020 devrait booster les ventes de matériaux biosourcés dans les années à venir. Par leurs qualités intrinsèques, ces derniers répondent de façon optimale aux enjeux carbone actuels. Rappelons toutefois...
Depuis plusieurs années, l’usage des éco-matériaux se développe, accéléré notamment par la RE2020. Parmi eux : la paille. Souvent négligé, ce matériau d’avenir révèle pourtant avoir de grandes qualités...
Constitué en 2018 par l'Ordre des architectes d'Île-de-France et la Chambre d’Agriculture de la région Île-de- France autour des filières bois, chanvre et paille, le Comité de liaison des matériaux biosourcés...
La remise des prix de l’édition 2022 du Prix régional de la Construction Bois (PRCB) en Île-de-France se déroulait jeudi dernier au Pavillon de l’Arsenal, à Paris. Sur les 49 candidatures reçues cette...
Ce mardi 21 juin a eu lieu la remise des prix du concours régional de la construction bois en Bretagne, organisé par l’association Fibois. Le jury a désigné 10 lauréats et coups de cœur pour la promotion...
Leader en Europe de production de bois CLT scié, Stora Enso Wood Products est l’un des premiers fournisseurs de solutions durables à base de bois pour le secteur de la construction. Face à l’arrivée de...
Le 28 avril dernier, l’Union des industriels et constructeurs bois (UICB) et la Fédération nationale du bois (FNB) organisaient les premières rencontres professionnelles du secteur bois pour activer une...
La crise sanitaire n’aura pas eu raison du marché de la construction bois. En 2021, le marché poursuit sa dynamique et progresse même en Île-de-France, d’après l’Observatoire francilien de la construction...
Bien que déjà favorisé par la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le secteur des matériaux biosourcés ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, l'association Construire en Chanvre...
Annoncé il y a un an, le lancement du « Plan ambition Bois-Construction 2030 » par la filière forêt-bois s'est concrétisé ce mercredi 2 février. Les acteurs spécialistes de la question dévoilent 23 propositions...
Knauf France attendait de faire cette annonce depuis novembre, c’est chose faite : ce jeudi 20 janvier, le spécialiste a annoncé développer sa branche isolation vers le biosourcé. Comment ? En commençant...
Fibois France a annoncé, ce mardi 18 janvier, le lancement de l'appel à candidatures pour la 11ème édition du Prix National de la Construction Bois (PNCB). Les candidats ont jusqu'au 11 mars pour proposer...
Dans un contexte où la Réglementation Environnementale (RE2020) doit entrer en vigueur en début d'année, Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel lancent l'« Académie du bois et de la...
Bailleur social présent dans les Hauts-de-France, Maisons & Cités lançait « Pecquenchanvre », une expérimentation de réhabilitation au béton de chanvre, ce lundi 29 novembre. L’opération vise la rénovation...
Le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) et France Bois Forêt ont récemment publié leur sixième enquête nationale sur la construction bois....
L’engagement de la Bretagne en faveur d’une construction plus résiliente se manifeste à travers différentes initiatives, la mise en place d’une fédération dédiée à la promotion des filières biosourcées...
Descriptif EMR : Entrevous non isolant en Matière première Recyclée : 1 EMR = 70 bouteilles recyclées. Hauteur coffrante : 13 cm. Entraxe de poutrelles : 60 cm. Longueur...
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