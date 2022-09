Innovations

Ce n’est plus un secret pour personne. De nombreux salariés du BTP sont confrontés à des tâches très physiques, qui peuvent être à l’origine de nombreux troubles musculo-squelettiques (TMS). La lombalgie par exemple, est la cause de 167 000 arrêts de travail en France chaque année et elle arrive donc en tête du classement des TMS. C’est dans l’optique de soulager les muscles lors d’efforts intenses et répétitifs que des entreprises se lancent sur le marché des exosquelettes. Focus sur Hilti et Japet.