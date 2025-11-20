Somfy lance une nouvelle batterie pour ses volets roulants RS100 Solar io
Somfy dévoile une batterie portant jusqu'à 15 ans la durée de vie de ses volets roulants solaires RS100 Solar io, affichant un impact carbone réduit de 35 %.
Somfy dévoile une batterie portant jusqu'à 15 ans la durée de vie de ses volets roulants solaires RS100 Solar io, affichant un impact carbone réduit de 35 %.
C'est une solution qui peut s'adapter à la construction neuve comme à la rénovation des volets battants existants. Focus sur le Wibat Linteau Solar, commercialisé depuis mai dernier par Mantion, facilitant...
Réduire les consommations, améliorer le confort et optimiser les installations : les trois lauréats dans la catégorie Génie climatique tertiaire des Innovation Awards du Paris Builders Show misent sur...
Plongée dans l'usine croate du groupe Haix. À Mala Subotica, l'expert de la chaussure de sécurité automatise la fabrication. L'industriel livre également ses ambitions pour le marché français de la construction.
Entretien avec Gérald Merlin, chef de marché structure et façade chez Wienerberger France. La marque de produits en terre cuite a récemment lancé Phaunis, sa collection de plaquettes en terre cuite bas...
RX France a révélé ce jeudi 2 juillet les lauréats des Innovations Awards de l'événement Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), pour la prochaine édition organisée en automne 2026. Découvrez le...
Roto déploie son traitement SPC dans l’offre « Bord de Mer » d’Armen pour protéger les ferrures de menuiseries exposées aux milieux agressifs.
KP1 annonce une ATEx pour ses dalles alvéolées, soumises au DTU 23.2. Elles s'avèrent adaptées aux charges roulantes des bâtiments logistiques et industriels.
Les 12 gagnants du prix Salles de Bains Remarquables 2026 ont été dévoilés ! On remarque dans le palmarès un goût pour la compacité, appropriée pour les plus petites salles d’eau.
Forbo Flooring lance Allura Decibel B+, une nouvelle déclinaison de sa gamme avec 31 % de matières recyclées et six nouveaux designs. La marque veut mettre en avant sa légèreté et la simplicité de la pose,...
Gravifix est un nouveau fixateur de gravier produit par une entreprise basée à Toulouse. Il est destiné aux particuliers et aux professionnels de l’aménagement paysager.
Plongée dans l’usine de Saftair Ventilation, en Normandie. Le fabricant de systèmes de ventilations pour cuisines professionnelles et de désenfumage nous révèle ses derniers investissements industriels.
Rencontre à Nordbat 2026 avec Rémi Leduc, chargé d'affaires pour BDR Thermea. Ce dernier nous expose les évolutions sur gamme de PAC Alezio, vers le gaz propane R290.
Le projet HySyn est lancé ! La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé le 26 mars ce partenariat transfrontalier pour développer de l’hydrogène vert dans le Rhin supérieur.
Sothoferm approche le printemps avec de nouvelles gammes de volets extérieurs : Poséidon et Calliope. Des noms inspirés par la mythologie grecque, et dont la symbolique est plus forte qu’on ne le pense…
Initialement déployée pour les accessoires, Bosch étend sa gamme Expert aux outils électroportatifs et instruments de mesure. L'idée : se positionner sur le marché des équipements haut de gamme.
Ce mois-ci, entretien avec Bernard Delvaux, CEO d’Etex. L’entreprise qui regroupe des marques du bâtiment comme URSA ou Siniat, nous livre son bilan 2025 et ses perspectives 2026, dans un contexte géopolitique...
Carea est un spécialiste du matériaux minéraux pour la salle de bains, la cuisine mais surtout la façade. C’est sur cette activité historique que se penche notre rencontre au salon Nordbat 2026.
Alors que la surtaxe exceptionnelle pour les grandes entreprises est reconduite dans le PLF 2026, Bouygues craint un maintien dans la durée. Dans son bilan 2025, le grand groupe souligne un impact de la...
Comment se profile l’activité pour Daikin en France en 2026, face à un marché résidentiel déjà chahuté ? Quelles perspectives R&D à l’échelle européenne ? Le point avec Philip Brangers, président de Daikin...
Pour s’adapter à toute installation d’éclairage professionnelle, Lébénoïd lance une nouvelle bague à baïonnette B22. Deux versions sont disponibles à simple bague et à double bague.
Isover lance un nouveau panneau isolant pour lutter contre les nuisances sonores des appartements ou maisons mitoyennes.
Oknoplast, fabricant de fenêtres, sort un nouveau modèle PVC. Il s’agit de la Pilar, voulant concilier solidité, isolation thermique et variété esthétique.
IFS est un éditeur de logiciels d'entreprises, spécialisée dans l'intelligence artificielle industrialisée. Vincent Dubois, Sales Director chez IFS, avance dans cette tribune que l'intelligence artificielle...
Spécialisé dans la fabrication de profilés aluminium, Profils Systèmes a dévoilé un spot publicitaire pour sa véranda aluminium Wallis.
Depuis le 1er janvier 2026, Stéphanie Minnebois a repris les rênes de la direction Technique, Recherche, Développement et Innovation (DTRDI) du groupe Colas. Elle entre ainsi au comité de direction générale...
Après plusieurs années de consultation auprès de 1 500 installateurs, Wavin lance la commercialisation de PVC+. Une gamme produite sur son site de Varennes-sur-Allier et partiellement issue de matières...
Avec Ursa Seco N+, le fabricant complète sa gamme d’accessoires isolants avec trois références dédiées au doublage des murs et aux combles.
Le groupe HBF, spécialiste français de l’équipement électrique, lance quatre nouveautés pour ses marchés du branchement, de l’appareillage et des stations électriques, sous ses marques Zenitech, Otio et...
Deceuninck accélère la décarbonation de ses profilés en PVC avec deux nouvelles technologies. L’entreprise supprime l’acier de ses cadres et réduit grandement les émissions par mètre de profilé, tout en...
La performance acoustique est enjeu important pour les hôpitaux et bâtiments de santé. Un critère qui se travaille des sols aux façades, inspirant chez Tarkett et L’Émaillerie Alsacienne des innovations.
Selon la marque Bosch, son nouveau produit, le GGC 18V-12, doit servir aux électriciens, plombiers et chauffagistes dans la découpe de tiges filetées. Il doit aussi limiter les risques de blessure, et...
L’intelligence artificielle s’invite dans le quotidien des artisans du bâtiment. La FFB Artisans propose désormais des formations pour apprendre à maîtriser ces outils afin de gagner du temps sur des tâches...
Face à l’effondrement des ventes, le secteur immobilier réclame des mesures fortes. Pour le Pôle Habitat FFB, le statut du bailleur privé est insuffisant. Le syndicat a récompensé les lauréats des Signatures...
Face au vieillissement de la population dans les prochaines décennies, la CAPEB et IGNES lancent un partenariat pour former les artisans à des aménagements électriques et numériques qui combinent la domotique,...
Nouvelle étape pour la recherche et l’innovation chez Ecocem. L’expert du béton bas carbone forme son conseil scientifique, afin de développer les technologies actuelles et futures en la matière.
SPP et PAI présentent de nouveaux bacs métalliques pour plafonds modulaires. Il s’agit des modèles basculants BACM2C et autoportants SG2, SG3 et SG4. Leur but : allier résistance au feu, performance acoustique,...
Fabricant anglais, Adey développe des filtres magnétiques et solutions de traitement de l’eau. Des solutions tendant à désencrasser et optimiser les réseaux de chauffage, complétés par un accompagnement...
Au salon breton, Jeld-Wen révèle ses nouvelles gammes de portes décoratives intérieures. Des solutions à la fois travaillées sur le plan esthétique comme technique.
Repar’stores annonce miser sur l’IA pour gérer les prises de rendez-vous de ses clients par téléphone depuis cet été. Mais l'entreprise se défend de rendre inhumain son contact avec ses clients, en proposant...
Le salon Artibat 2025 a été l’occasion pour Zilten d’afficher son offre multi-matériaux de portes d’entrées. Tour sur son stand, avec trois innovations : Aria, Isami 7-Confort et nouvelles finitions dans...
Pour présenter sa solution de lutte contre la fraude à la rénovation énergétique, Energer a rappelé l'importance du phénomène. Selon la jeune entreprise, ces irrégularités impactent toute la filière; en...
Le 20 novembre 2025, GESTES organise la première édition de l'Innova Forum à l'Eco-Campus du Bâtiment à Vitry-sur-Seine. L'évènement réunira startups, industriels et entreprises pour explorer des solutions...
L'entreprise Koné a lancé un concours visant à encourager la modernisation des ascenseurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2025.
Le CSF IPC et le ministère de l’Industrie ont lancé un AMI. L’objectif : sélectionner et accompagner des projets mettant l’accent sur des sujets stratégiques des industries de la construction. Parmi ces...
Le spécialiste du ciment bas carbone Ecocem nous ouvre les portes son nouveau centre R&I dans l’Essonne. Une vitrine pour sa solution ACT, liant que le fabricant franco-irlandais veut massifier dans l’industrie...
Viessmann Climate Solutions a répondu présent au salon Artibat 2025. L’occasion pour le spécialiste du génie climatique d’afficher sa nouvelle offre SAV, appelée Sérénité.
Dans une enquête portant sur l'utilisation de l'IA dans le BTP, Bluebeam révèle que seules 27 % des entreprises sondées ont déjà adopté cet outil.
Pour Heidelberg Materials comme pour Lafarge, l’événement Artibat constitue une vitrine privilégiée pour leurs gammes bas carbone et circulaires. Autre offre affichée par les industriels du béton sur l'édition...
À l’occasion du salon Artibat 2025, Nantes Université dévoile une œuvre technique et symbolique : un pont inspiré des croquis de Léonard de Vinci. Ce projet, fruit d’une collaboration entre étudiants,...
Lors de l'édition 2025 du salon Artibat à Bruz (Ille-et-Vilaine), un espace dédié à la cobotique et à l'IA a vu le jour. Certains exposants exposent des produits déjà commercialisés, alors que des démonstrations...
Sur Artibat 2025, découverte d’iD Comfort Acoustic, innovation phare de Tarkett. Commercialisée en février dernier, cette nouvelle collection de dalles et lames PVC s’adresse au logement collectif.
Un questionnaire a été envoyé à près de 90 000 supporters parisiens concernant le projet de nouveau stade du club champion d'Europe. La consultation concerne Massy et Poissy, les deux villes encore en...
Nouveauté design chez le fabricant de menuiseries Bieber. La marque mise sur des « teintes organiques et minérales » dans sa nouvelle collection lasure.
Le CCCA-BTP sera bien aux WorldSkills à Marseille, du 16 au 18 octobre 2025 pour y présenter les métiers du BTP aux jeunes visiteurs. L'association espère aussi y observer les bienfaits de son programme...
À l’occasion du salon Renodays, Christian de Nacquard (Bouygues Construction) et Kévin Cardona (Léonard, groupe Vinci) ont débattu des leviers pour accélérer la rénovation des bâtiments : innovation, industrialisation...
GEB enrichit sa gamme avec une colle PVC et un silicone éco-conçus, intégrant matières biosourcées et recyclées, tout en garantissant performance et conformité DTU. Présentation.
Unikalo présente Unilox Fer SR Satin, sa nouvelle laque anticorrosion en phase solvant. Adaptée aux supports métalliques en intérieur comme en extérieur, elle s’applique directement sur métaux ferreux...
De la maison individuelle aux grands ouvrages tertiaires, la préfabrication bois gagne du terrain. Trecobat, Ossabois et LCA Construction Bois, trois acteurs du secteur, partagent leur vision d'une filière...
Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.
Au Salon de la Copropriété 2025, Lorillard présente Fusia. Ce dernier coulissant bois-aluminium a été pensé pour conjuguer design, confort et efficacité énergétique.
Visite sur le site nantais de Saunier Duval. Le spécialiste de solutions thermiques veut y combiner flexibilité, montée en cadence et innovations produits, dont la GeniaAir Classic, pour s’adapter aux...
Tarkett a dévoilé ses résultats pour le premier semestre 2025, faisant état d’une progression soutenue de son chiffre d’affaires et d’une amélioration notable de sa rentabilité.
Le spécialiste du ciment décarboné Hoffmann Green affiche un premier semestre 2025 record, marqué par une hausse de 151 % de sa production et un renforcement de ses partenariats. Malgré un résultat net...
Portes, alarmes, serrures connectées : la domotique s’impose dans la sécurité du logement. Quelle fiabilité dans les innovations et l’installation ? Le CNPP et Verisure nous donnent chacun leur point de...
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...
Avec son usine LEA inaugurée à Perreux, Eiffage Route franchit un cap dans la production de liants végétaux. Ce site industriel marque une étape majeure vers la décarbonation du secteur routier, en remplaçant...
Connu pour la préfabrication béton, Rector Lesage se lance dans une nouvelle activité : les ombrières photovoltaïques industrielles en béton. En témoigne un chantier laboratoire mené à Tournefeuille, près...
Siniat, filiale du groupe Etex, dévoile Pureplac, une plaque de plâtre BA13 à impact carbone négatif. Fruit de la R&D menée sur la ligne pilote de Carpentras, cette innovation remplace le gypse par le...
Pour protéger davantage contre les fortes chaleurs - dont les professionnels du BTP - Technifresh sort trois nouveautés. Il s'agit d'une veste Slim légère, un cache-cou et des manchons rafraîchissants.
Réduction des douleurs, gain de confort… mais aussi gêne, transpiration et adaptation complexe : les retours d’expérience des pros du BTP sur l’EXO-01 de Hilti France dressent un tableau nuancé, à découvrir...
Atlantic enrichit son offre thermique avec des solutions innovantes, mêlant confort d'été, économies d'énergie et amélioration du DPE. Du Shogun Navizone à la PAC hybride Hybea, son catalogue 2024-2025...
Mise en service en avril dernier, l'usine flambant neuve de Knauf Ceiling Solutions à Illange (Moselle) marque un tournant stratégique pour la marque. Elle est dédiée à la fabrication de sa nouvelle gamme,...
Du marbre dans la robinetterie aux toilettes connectées, les acteurs du secteur repensent la salle de bains comme un lieu de déconnexion. Entre esthétique et innovations, focus sur la salle de bains du...
Alors que les fraudes à MaPrimeRénov’ et aux CEE se multiplient, la start-up Enedger lance Enerblock, une plateforme reposant sur la blockchain et l’intelligence artificielle. Le but : garantir la fiabilité...
En 2023, Point.P et CarbiCrete ont conclu un partenariat. Deux ans plus tard, les deux sociétés annoncent la production de leur béton sans ciment dès le 1er trimestre 2026. Une technologie déjà éprouvée...
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa célèbre les 60 ans d’un marché devenu incontournable : celui des piscines familiales. Un équipement autrefois réservé à une élite, aujourd’hui installé...
Lors du sommet Choose France, Kingspan a annoncé un investissement de 44 millions d’euros pour deux de ses sites industriels. Au programme : production locale et innovations durables.
Une tendance inquiétante se dessine dans le baromètre 2025 des vols dans le BTP de Coyote Business Services. 68 % des professionnels du secteur déclarent avoir déjà été confrontés à un vol. Un nombre qui...
Afin de développer de nouvelles solutions, notamment autour de son robot-peintre PACO, la start-up Les Companions lance une campagne de crowdfunding. Le start-up peut en parallèle compter sur un investissement...
Soudal élargit sa gamme de solutions pour le bâtiment avec le lancement de Soudaseal 255 Supertack, une colle hybride à très haute adhérence initiale.
Le groupe Renolit lance - via sa marque Renolit Ondex - son système photovoltaïque Renolit Ondex Solar. Par sa composition et ses fixations, la solution a été conçue pour les toitures agricoles et industrielles.
À Issy-les-Moulineaux, les écoles des Épinettes font peau neuve. Plus qu’une reconstruction, c’est une véritable révolution verte qui s’annonce, portée par la ville et le groupement Spie batignolles.
Le fabricant italien Novellini présente ses nouvelles collections de parois de douche et de meubles, misant sur la modularité et la personnalisation. Une offre pensée pour répondre aux attentes des particuliers...
L’année 2025 marque les 10 ans de Swao et ses innovations. Dans son nouveau catalogue, les finitions bois sont mises en avant, tout comme les outils domotique. Les détails.
Focus sur la solution ITE de Bacacier By Kingspan. Elle s’appelle Benchmark ITE et tend à démarquer le fabricant sur le marché de la rénovation énergétique.
Rencontre avec le groupe SFA au salon ISH. Le spécialiste du confort sanitaire fait le point sur sers innovations, axées sur la consommation d'eaux non-potables et la perte d’autonomie. Le point avec Éric...
Lieu de pélerinage pour les professionnels du génie climatique, le salon allemand ISH est un événement crucial pour le groupe allemand Viessmann Climate Solutions. Le spécialiste en solutions thermiques...
Produire du plâtre sans puiser dans les ressources naturelles : c’est la promesse de RECYPLAC, la première plaque 100 % gypse recyclé développée par Siniat. Une avancée qui s’aligne avec les ambitions...
Réduire le ruissellement, limiter les inondations et améliorer l’esthétique des espaces extérieurs : les revêtements drainants gagnent du terrain. Avec sa nouvelle gamme, Résineo tend à s’imposer comme...
Pour concilier étanchéité et production d’énergie renouvelable, Derbigum, filiale du groupe Kingspan, commercialise Roof-Solar Evalon. Une solution appropriée, en particulier pour les bâtiments à très...
Fini le temps où le joint de carrelage se contentait d'être fonctionnel ? Avec sa nouvelle gamme Design, Parexlanko apporte une touche esthétique aux finitions et vise des formulations performantes.
Engagés depuis plusieurs années aux côtés des artisans, la CAPEB et Isover-Placo prolongent leur partenariat. À travers ce renouvellement, ils entendent renforcer l'innovation, la formation et l'accompagnement...
Face à l'intensification des épisodes climatiques extrêmes, Lafarge France dévoile Hydromedia NewAir, un béton drainant et dépolluant. Conçu pour infiltrer l'eau de pluie et purifier l'air, il contribue...
Découverte de l’usine Jeld-Wen à Éauze, dans le Gers. Le fabricant de portes intérieures et solutions techniques en bois nous révèle ses futurs axes de croissance.
Le fabricant de menuiseries extérieures Préfal lance ExigencePlus 80. Cette nouvelle fenêtre PVC premium intègre différents avantages, entre ses bonnes performances AEV et son esthétique « épurée et discrète ».
Née en 2020, la start-up Feelbat lance Delta L+ Mini, son plus petit capteur de fissures. Sa précision va jusqu'au 100ème de millimètre.
Suite au départ d’Yves Daniélou, Bertrand Caron reprend la direction générale de Geberit France. L’intéressé a tenu un point presse, au cours duquel il expose les ambitions 2025 de la marque, sur le marché...
Visite sur le site rémois de Forbo Flooring, qui nous présente sa prochaine collection : Modul’up et Sarlon trafic. Le fabricant réunit ainsi deux expertises phares : les revêtements de sols à fort trafic,...
Lancée en 2018, la technologie Lumis de Sothoferm permet de capter et emmagasiner l’énergie solaire. Une solution pratique pour la motorisation des volets battants et coulissants, et qui s’installe sans...
Ce jeudi 9 janvier, Philippe Servalli a été reconduit à la présidence de la Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France pour un deuxième mandat de trois ans.
Déjà bien éprouvée sur les chantiers Bouygues Construction, la 5G montre des avantages techniques, comme des limites. Le point avec un expert IT OPS au sein du groupe.
Une équipe de chercheurs du Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie de Caen a développé des Metal-Organic Frameworks (MOFs) capables de capturer le formaldéhyde, un polluant toxique couramment présent...
L'entreprise lyonnaise mylight150 et Atlantic annoncent le lancement de MySmartHeating, une pompe à chaleur intelligente qui promet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie.
Les biosourcés ne sont pas que des végétaux, ils peuvent aussi être d’origine animale ou minérale. La mer représente un gisement important de ressources, faisant l’objet d’expérimentations pour des applications...
Des nouveautés dans la collection parements muraux de la marque Weser. La gamme Alverstone concentre trois modules, sans plaquettes d’angle, pour plus d’économies et moins de temps de pose chez les applicateurs.
Nouveau pas dans l’outillage électro-portatif sans fil chez Einhell. La marque allemande lance sa batterie étanche, qui rejoint sa gamme de systèmes Power X-Change.
L’arrivée de l’automne est une période clé pour les spécialistes du chauffage. Pour Seguin, c’est l’occasion de lancer sa gamme Ogar, rassemblant poêles et inserts à bois.
Éprouvées dans le milieu logistique, les chaussures Spulse, commercialisées fin 2024 par la marque Parade, tendent à réduire la fatigue sur chantier. Le fabricant de chaussures de sécurité s’est notamment...
Invention d'origine militaire, le drone est aujourd'hui utilisé régulièrement dans la société civile, allant de la prise de vue aérienne, à la surveillance agricole, en passant par les services de secours....
Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition bas carbone des bâtiments, le groupe Atlantic, spécialiste du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), annonce l’ouverture...
À l'occasion de l'édition 2024 du salon Batimat, le fabricant français spécialisé dans les solutions de fixation et d'habillage pour les menuiseries et murs-rideaux Louineau en a profité pour dévoiler...
Rencontre avec Geberit. Le fabricant suisse d’équipements sanitaires présente son dernier bâti-support Duofix. Celui-ci tend à remplacer l’ancienne version, en intégrant un ensemble de fonctionnalités,...
Avec l'adoption croissante de technologies numériques comme les drones et les capteurs IoT, la sécurité des chantiers pourrait être considérablement améliorée. Mais la révolution numérique profitera-t-elle...
Le spécialiste de menuiseries en acier annonce le lancement de « L’Atelier de formation Descasystem ». L’objectif : accompagner la montée en compétences des métalliers, tout en stimulant l’innovation technique.
Edilteco a mis en lumière sa gamme Green lors du Mondial du Bâtiment, notamment avec la chape OliMIXX Green, un mortier léger intégrant des noyaux d'olives concassés, recyclés à partir des déchets de l'industrie...
À l'occasion du salon Batimat, Pierre Georgel, PDG d'Écovégétal, nous présente les dernières innovations de l'entreprise et fait un point sur le marché de la végétalisation des toitures.
Quelles tendances reflète le salon Idéobain 2024 ? Réponses avec l’AFISB et les lauréats de la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation.
Pour la première fois en France, un ascensoriste nomme une femme à sa présidence. En ce mois de septembre, TK Elevator France a en effet annoncé la nomination de Florence Bigé au poste de présidente.
Pour l’édition 2024 du Mondial du Bâtiment, des premières tendances émergent au sein de chaque secteur. Du côté des énergies renouvelables, l’heure est notamment à la démocratisation du photovoltaïque...
L'OPPBTP annonce le lancement son application mobile Petocask. Elle a pour vocation d'éduquer les jeunes apprentis, en leur faisant intégrer des notions de sécurité de manière ludique.
La révolution digitale dans le BTP est en marche, portée par l’intelligence artificielle. Que ce soit pour optimiser la gestion des ressources ou prévenir les accidents, l’IA promet de transformer en profondeur...
Grâce à une opération de crowdfunding, la start-up Japet Medical a levé 2,7 millions d’euros de financement. De quoi la soutenir dans une nouvelle étape de croissance : démocratiser les exosquelettes à...
À l’approche d’Interclima, le fabricant de radiateurs Noirot a dévoilé ses innovations 2024. Toutes connectées, elles présentent différents formats pour une adaptabilité aux pièces et au confort des utilisateurs.
Seigneurie fait sa rentrée, bien évidemment sous le signe du bas-carbone. Ses produits Perlane, Pancrytex TT et Hermina ont été réinventés de manière à réduire leur empreinte. Autre nouveauté, plus orientée...
Ecocem annonce déployer sa présence à l'international en structurant sa filiale aux États-Unis. Une initiative qui marque un tournant pour la société franco-irlandaise et son objectif de réduire les émissions...
Le concours « Les Génies de la Construction ! » a révélé les lauréats de sa 20ème édition. Les projets primés, provenant de collèges, lycées et établissements supérieurs, tendent à démontrer l'excellence...
PlanRadar dévoile les technologies qui transforment le secteur de la construction, dont les entreprises françaises sont à l'avant-garde. Le BIM domine les investissements, tandis que la réalité virtuelle...
Le groupe Bosch Home Comfort, fabricant de solutions de chauffage, sort à la rentrée une nouvelle gamme de climatiseurs réversibles. Il s’agit de Cimate 7000, qui affiche différents types de confort :...
Lauréat Argent de la catégorie hors-site des Awards de l'Innovation 2024, l'entreprise Biomespace propose une solution innovante : des logements entièrement autonomes, sans raccordement aux réseaux ni...
Cette année, Soprofen a tenu à mettre l’accent sur le design et la praticité technique de ses nouveautés. Ainsi, le fabricant de fermetures et stores mise sur différentes tendances couleurs, dont une pouvant...
Alors que de nombreuses toitures ne peuvent pas supporter le poids de panneaux photovoltaïques classiques, Creawatt propose des panneaux photovoltaïques légers et auto-agrippants. L’entreprise présente...
Coup de cœur du jury dans le cadre des Awards de l’Innovation 2024, la solution Air Booster permet de chauffer les bâtiments l'hiver et de les rafraîchir l'été grâce à un bardage métallique. Les explications...
Bénéficiant de dernières avancées technologiques, les nouveaux climatiseurs LG ont pour ambition de faciliter le quotidien des utilisateurs tout en profitant d’une consommation d'énergie réduite.
Entre de nouvelles tuiles du terroir et solaires, Edilians nous donne un avant-goût de ses innovations. Innovations qui seront pour certaines commercialisées vers 2025 et exposées en avant-première sur...
Cela fait 100 jours que Terreal est passé sous le giron de Wienerberger, spécialiste de l’enveloppe du bâtiment en terre cuite. Suffisamment de temps pour déployer leur stratégie de synergie.
Berner France, filiale du groupe allemand Berner, organisait le 18 juin une visite de son site à Saint-Julien-du-Sault, en Bourgogne. Outre les bureaux et la logistique, le site de 40 000 m2 comprend un...
Une première mondiale. Une fondation d’éolienne a été coulée en utilisant un béton totalement décarboné, c’est-à-dire, sans clinker, ont annoncé dans un communiqué conjoint le groupe Valorem et Hoffmann...
Frédéric Guetin succède à Valérie Lebon en tant que nouveau directeur général d'Etex Building Performance France, et promet d’orienter l’entreprise vers plus d'innovation, avec un accent mis sur le développement...
Une étude révèle qu'un tiers des professionnels du bâtiment ne disposent pas des outils numériques nécessaires pour gérer efficacement leurs tâches quotidiennes. Ce manque freine significativement leur...
L'industrie du bâtiment, grande consommatrice d'énergie, est en pleine transition écologique pour répondre aux défis environnementaux. Dans ce contexte, Wicona, filiale du groupe norvégien Hydro, annonce...
Tarkett a lancé récemment de nouveaux revêtements hétérogènes. Découverte son site de production à Sedan, dans les Ardennes.
Nouveau printemps, nouvelle gamme de revêtements chez Tarkett. Les évolutions concernent surtout ses produits hétérogènes, qui tendent à allier performances technique et acoustique. Le point avec Delphine...
Petite originalité pour la piste d’athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024 : le revêtement choisi sera violet, et en partie composé de coquilles de moules. Alors que l’installation commence au Stade...
Découverte en vidéo des solutions de BDR Thermea, spécialiste du génie climatique, sur le salon Nordbat 2024. Le groupe nous en dit également plus sur le marché de la pompe à chaleur et sur ses ambitions...
Ce mois d'avril, l'expert d'équipements sanitaires Geberit commercialise un nouveau produit dans sa gamme Aquaclean. Il s'agit d'Alba, son premier WC lavant à destination du grand public. Découverte avec...
Le spécialiste de la chaux Saint-Astier a développé Novaskin, gamme d’enduits aux vertus à la fois isolantes et esthétiques. Une innovation qui permet à l’industriel d’aller conquérir le marché de la rénovation...
Le promoteur savoyard Imaprim ambitionne de réinventer l'expérience d'achat immobilier en intégrant l'Intelligence Artificielle (IA) dans son processus de commercialisation afin d'offrir aux clients potentiels...
Pendant longtemps, les bâtiments construits à partir de matériaux biosourcés, d’origine végétale ou animale, étaient liés à un risque accru d'incendie. Un préjugé qui ne reflète pourtant pas la réalité....
Comme s’il s’agissait d’un record à battre, la marque Wibaie sort l’option « Battement Mince ». Dans cette nouvelle configuration, les battements des menuiseries affichent presque deux fois moins d’épaisseur...
Mi-janvier, la marque Mondelin lance Héliss. Ce couteau de finition est multifonction, grâce à un jeu de lames et un embout de vissage intégré. Un outil pratique pour les plâtriers, peintres ou plaquistes...
Le fabricant de tuiles en terre cuite Terreal complète sa gamme rénovation, en lançant sa nouvelle tuile « Losangée », notamment destinée aux bâtiments historiques.
Portes ouvertes dans le showroom parisien de Rairies Montrieux, installé au Viaduc des Arts. Le fabricant de solutions de parement en terre cuite nous révèle ses dernières innovations, notamment sa collection...
Depuis 2020, les Trophées Bâtiments Résilients visent à récompenser les projets s'adaptant aux risques naturels et au changement climatique. Pour la nouvelle édition 2024, les candidats ont jusqu’au 30...
Le groupe Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, dévoile Vitalome, sa nouvelle marque dédiée à la ventilation. L'objectif : offrir une meilleure qualité de l’air intérieur aux résidents de maison...
Le fabricant français de surfaces techniques décoratives Polyrey présente Galerie, sa nouvelle gamme pour agencement intérieur. Forte de plus de 800 designs, dont 90 nouveautés et une 18ème finition inédite...
Le fabricant français de composants de toit Terreal dévoile sa nouvelle noue nervurée auto-porteuse. Conçue pour l’évacuation optimale des eaux de pluies en toiture, elle est produite en France sur le...
Après deux ans de recherche et développement, Comus a mis au point une nouvelle gamme « Izi’R », conçue à 50 % à partir de déchets recyclés, et notamment de verre issu de pare-brises, de chutes de marbre,...
La deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’, organisée par le CCCA-BTP, vient de donner son verdict. Neuf lauréats ont été récompensés au cours de cet événement qui a pour but de mettre...
L’intelligence artificielle (IA) est une révolution en marche, transformant de nombreux secteurs, des véhicules autonomes à la génération de textes et d’images. Cependant, son impact dans le domaine de...
Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.
Sur le salon des Renodays, en septembre dernier, nous découvrions Solutions Artisans. La plateforme numérique tend à faciliter les démarches des artisans de bâtiment dans le cadre de travaux de rénovation...
Face à l’essor du photovoltaïque, les industriels du bâtiment s’orientent de plus en plus vers cette énergie renouvelable qu'est le solaire. C'est le cas de Wienerberger, spécialiste de la terre cuite,...
Rehau, spécialiste de solutions polymères, lançait il y a plus d'un an Rautop. Ce nouveau système de plafond chauffant-rafraîchissant propose un autre confort d'installation pour les professionnels, en...
Nicolas Denis, directeur commercial et marketing de Leul Menuiseries nous présente la dernière innovation du fabricant. Il s'agit d'une évolution de sa fenêtre PVC Swingline, qui unit ventilation, confort...
Un consortium européen a annoncé avec succès le premier test au monde d'une turbine à gaz alimentée à 100 % avec de l'hydrogène, ouvrant la voie à la décarbonation des sites industriels tels que les cimenteries,...
Selon le quatrième baromètre de France Num, 76 % des TPE et PME croient au potentiel du numérique pour générer du bénéfice en 2023. Soit -5 points par rapport aux chiffres de l’année dernière. Des tendances...
L’entreprise danoise WindowMaster, spécialisée dans les technologies propres (CleanTech), annonce son entrée sur le marché français par le biais d'un accord de partenariat élargi avec MGAir Distribution,...
La qualité de l'air intérieur (QAI) et les solutions connectées font leur grande rentrée avec deux partenariats industriels. D’abord celui noué entre Somfy et Nexelec, qui poursuivent le programme Somfy...
Le groupe Herige enregistre une croissance de +10,2 % grâce à une stratégie de diversification des métiers du groupe, spécialisé dans le négoce des matériaux de construction et de production de béton....
Tour d’horizon des innovations de Seigneurie, spécialiste de la peinture pour bâtiment, en cette rentrée 2023. Embellissement architectural, stabilité structurelle, performance énergétique, voire optimisation...
L’entreprise XtreeE, le CNRS et l’École des Ponts ParisTech ont noué un partenariat de R&D dans l’impression béton 3D. L’idée : développer un béton à fibres longues. Une synergie d’innovation, mais aussi...
Atlantic, spécialiste du chauffage et de la climatisation, annonce enrichir sa gamme de chauffe-eaux thermodynamiques Calypso avec une nouvelle version : le Calypso Split. La solution a pour ambition de...
Avec leur nouveau coffre volet roulant Hermétik, GIMM Menuiseries et Les Menuiseries Françaises ont pour ambition de redéfinir les normes de l'habitat moderne.
À quelques mois du lancement du salon Renodays, le groupe Edilians, fabricant de tuiles terre cuite, affiche son objectif : promouvoir l'importance de la toiture durable pour répondre aux enjeux de rénovation...
Alors que 5,2 millions de résidences principales en France afficheraient un DPE avec une étiquette F ou G, Atlantic, spécialiste des solutions de confort thermique, dévoile ses dernières innovations pour...
En plus de l’inauguration, à Labourse (62), de la première unité de production de granulés issus de bois recyclé, Voé, opérateur énergétique et producteur de chaleur renouvelable, annonce la prise de participation...
Le groupe Alkern, fabricant français de produits préfabriqués en béton, a révélé le bilan de son année 2022 tout en étayant ses grands axes de développement pour 2023. Ses ambitions : ouverture d'un site...
Le jury du dernier comité de sélection de start-up, qui s’est tenu fin mars 2023, en a retenu trois pour intégrer l’accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP ». Ces dernières vont pouvoir bénéficier...
Propulsées par Urban Odyssey, ces trois nouvelles start-up vont permettre aux acteurs du secteur d’évaluer, piloter et optimiser la performance environnementale des projets immobiliers.
France Fermetures, spécialiste des fermetures, exposera diverses solutions à l’événement consacré à la rénovation énergétique des logements. On note une tendance à l’ITE et la motorisation, mais surtout...
En amont de Choose France, « rendez-vous dédié à l'attractivité de la France » en matière d’économie et d’industrie, des chiffres sur les investissements qu’il a engrangés ont été révélés. Ces derniers...
Urmet Group vient d’annoncer sa prise de participation majoritaire dans la société Solinnov, entreprise spécialisée dans les solutions de maintien à domicile. Urmet Group va ainsi pouvoir développer les...
Fondée dans les années 1980, l’entreprise Dal’Alu a bâti sa notoriété autour d’innovations dans l’enveloppe du bâtiment aluminium (gouttière, bardage, sous-face…) mais également son réseau d’artisans franchisés,...
Le groupe Bouygues annonce le lancement d'un fonds d'investissement : ISAI Build Venture. Doté de 80 millions d'euros, il est destiné à soutenir les start-up de la construction et de l'immobilier, investies...
Après un plan de sobriété énergétique déployé par le gouvernement pour cet hiver, les acteurs de la filière électrique tirent des propositions pour inscrire ces gestes dans la durée. Une attention particulière...
Les panneaux photovoltaïques tendent à fleurir sur le bâti, encouragés par la loi d’accélération des EnR. Mais quels enjeux architecturaux implique ce type d’installation ? Regards croisés avec différents...
Présentées en ce début de printemps, les 29 propositions du projet de loi industrie verte ont attiré l’attention de plusieurs secteurs, dont celui du béton. La Filière Béton a notamment formulé ses ambitions...
22 705. C’est le nombre de réclamations d’assurances pour des sinistres dans la construction et le génie civil des cinq dernières années, analysés par le dernier baromètre AGCS. Encore une fois, les incendies...
Depuis 2015, XtreeE innove dans l’impression 3D pour le secteur du BTP. Huit ans après sa création, elle annonce la création de trois nouvelles unités d’impression 3D en Suisse, aux États-Unis et au Japon,...
À six mois du lancement du salon Renodays, rencontre avec le groupe DC, spécialiste des fermetures extérieures (volets, portails, portes de garages). Le fabricant fait partie des exposants à l’événement...
Les BePositive Awards recompensent les dernières innovations en matière d'énergie et de bâtiment exposées sur le salon BePositive. Quatre entreprises ont été récompensées dans différentes catégories, tandis...
Le BTP est un secteur en constante évolution, avec de nouvelles technologies et techniques de construction qui émergent régulièrement. Bien que les entreprises du secteur aient pris conscience de la nécessité...
Depuis 2020, la société Feelbat conçoit des capteurs de fissurations ou d’inclinaisons. Des dispositifs abordables et utiles pour l’aide à la décision en cas de risque d’effondrement d’un bâtiment, causé...
À l'occasion d'un point presse, le négoce PUM a fait le point sur ses axes de développement, allant de la logistique jusqu’à sa décarbonation. Le tout en maintenant sa croissance, avec une clientèle qui...
Le groupe Technima, spécaliste de la peinture en aérosols, poursuit sa stratégie de diversification, et vient d'acquérir le groupe Solkem, spécialisé dans les produits de nettoyage. À l'échelle de la marque...
Bpifrance et la Direction générale des entreprises (DGE) annoncent le lancement de la troisième édition du programme Accélérateur Construction. Son objectif ? Soutenir et accélérer la croissance des petites...
Dédié aux TPE - dont du BTP -, le cabinet d'expertise comptable Keobiz offre tout un panel de services, dont des outils digitaux facilitant la gestion et les démarches administratives des entreprises....
L'entreprise Souchier-Boullet a présenté, au cours d'une conférence de presse, sa nouvelle Box Multipack. Ce nouveau superviseur vise une meilleure gestion énergétique des bâtiments. Francis Binisti, directeur...
Malgré de nombreux efforts, la pollution des eaux de ruissellement reste un enjeu majeur de la préservation des milieux naturels, aquatiques et de la ressource en eau. Un défi auquel participe Stradal...
L'entreprise Souchier-Boullet a présenté sa Box Multipack à l’occasion d’une conférence de presse. Ce nouveau superviseur permet une gestion à distance de la ventilation et du rafraîchissement naturel...
L'entreprise Bulane boucle une levée de fonds de 14 millions d’euros avec l’ambition de décarboner massivement les procédés de chauffe industrielle et les bâtiments. Un défi qui passera par le renforcement...
Effinergie a dévoilé les résultats de son label expérimental Effinergie Patrimoine. Lancé en 2020 et pour une durée de trois ans, celui-ci vise à trouver des solutions permettant d’allier performance énergétique...
Si le drone a un usage plutôt récréatif, son potentiel technique et industriel semble inestimable. C’est ce que rappelle l'entreprise Delattre Expertise, spécialisée dans les opérations de maintenance,...
L’entreprise Heiwa a connu une année 2022 très aboutie en termes d’objectifs qu’elle s’était fixée. Son directeur Franck Beauvarlet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut surfer sur cette bonne...
La start-up Qarnot Computing annonce avoir levé 35 millions d’euros pour continuer le déploiement massif de ses infrastructures IT pour les bâtiments et sites ayant besoin de chaleur. Spécialiste de l’exploitation...
Les entreprises françaises Somfy et Atlantem ont décidé de mettre en commun leur expertise pour démocratiser la fenêtre coulissante connectée. Ces deux sociétés souhaitent, à travers ce partenariat, répondre...
Le groupe Spie Batignolles lance son propre atelier de fabrication additive, accompagné d’une offre dédiée destinée à fournir des éléments constructifs imprimés en 3D. Une fois produits, ces éléments seront...
Le Conseil d’administration du Fonds de dotation Qualitel a récompensé, vendredi 9 décembre, plusieurs initiatives novatrices, solidaires et engagées en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous....
Début juillet, Semin lançait sa gamme Semin 99, avec des enduits composés à 99 % de produits naturels, de l’amidon au marbre. Interview avec Caroline Semin, directrice générale de la marque, qui évince...
François Magueur, chef de marché pour les isolants biosourcés chez Soprema, revient sur la création d'UniverCell Cristal, un isolant conçu à partir d'étiquettes autocollantes recyclées.
Audrey Colantuono, chef de produit aménagement intérieur chez Knauf, revient sur les atouts de ThermaSoft Natura, un nouvel isolant biosourcé conçu à partir de coton, de fibre de jute et de lin d'origine...
Alain Marboeuf, président de Bat'Ipac, présente l'isolant porteur alvéolaire cellulosé « Ipac », conçu à partir de carton recyclé, et lauréat or de la catégorie gros oeuvre des Awards de l'Innovation 2022,...
Ce n’est plus un secret pour personne. De nombreux salariés du BTP sont confrontés à des tâches très physiques, qui peuvent être à l’origine de nombreux troubles musculo-squelettiques (TMS). La lombalgie...
Créée en 2020, la start-up Purple Alternative Surface a développé un revêtement routier composé à partir de déchets plastiques et composites non valorisés pour en faire des dalles perméables, anti-dérapantes,...
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