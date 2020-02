MENUISERIE

Performance énergétique et environnementale, stockage carbone, réemploi des matériaux… Les contours de la future réglementation thermique (RE2020) se dessinent peu à peu. Véritable enjeu économique et sanitaire, la qualité de l’air intérieur (QAI) devrait également y trouver toute sa place. En effet, une mauvaise QAI peut avoir des conséquences sur la santé et le confort des habitants. Comment agir ? Deux principes existent: limiter l’émission de polluants et assurer un renouvellement d’air efficace. Sur ce dernier point, les solutions ne manquent pas. Mais que diriez-vous de découvrir GENEO INOVENT, une fenêtre qui aère l’intérieur même fermée ? C’est signé REHAU !