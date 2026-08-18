Eco-construction et matériaux Biosourcés

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La RE2020, un sujet de discorde

Législation

Malgré les ajustements annoncés par le Gouvernement, la future réglementation environnementale RE2020 ne fait toujours pas l’unanimité. En effet, si certaines organisations professionnelles se sont satisfaites...

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