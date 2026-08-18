Eco-construction et matériaux Biosourcés

La médiathèque de Trignac, un projet exemplaire signé Belenfant Daubas
À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.
À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.
Alors que la fédération célèbre ses 90 ans cette année, son nouveau président a annoncé vouloir s'inscrire dans une logique de poursuite d'objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de...
SYbois conçoit depuis 2009 un mur bois innovant, perspirant et préfabriqué avec menuiseries intégrées pour une performance optimale.
Issu de fibres végétales biosourcées et recyclées de coton, lin et jute, Knauf ThermaSoft® natura se destine à l'isolation intérieure des bâtiments ! Il conjugue un confort de pose remarquable pour les...
Rachetée fin 2024 par Spurgin pour 4 millions d'euros, la société Activ'Home a inauguré le 11 juin sa nouvelle usine à Reugny, dans l'Allier, capable de produire 120 000 m² de murs et façades bois-paille...
Unilin va investir plus de 100 millions d’euros dans son site d’Oostrozebeke (Belgique) afin de moderniser sa production de panneaux de particules.
La Sélection Circulaire illustre les principes de la démarche Tarkett Human-Conscious Design™, en faveur de l'économie circulaire : s’engager auprès des générations actuelles et futures à créer des revêtements...
Ce château du XVème siècle, dont les façades, la toiture, l’escalier à vis ainsi que le salon du 1er étage et ses papiers peints sont inscrits aux Monuments Historiques, a nécessité 4 ans de travaux par...
Selon une étude menée auprès de 100 exposants du Carrefour International du Bois organisé à Nantes du 2 au 4 juin, le marché français reste sous tension malgré un regain d'optimisme des acteurs de la filière.
La rédaction de Batiweb était, le 2 juin 2026, sur le site de production d'Ancenis (Loire-Atlantique), où Point.P fabrique les carreaux Terlian, un complément d’isolation en terre excavée. L'occasion de...
Un chantier à la rigueur militaire se déroulera à la base aéronautique navale de Hyères. Gérée par Spie batignolles, l'opération vise la construction d'une nouvelle Section Aérienne de Gendarmerie (SAG),...
Le marché des matériaux biosourcés atteint 32,7 millions de m² en 2025, porté par les isolants semi-rigides, selon l’AICB.
Le Conseil d'État a annulé la réduction de l'aide MaPrimeRénov' pour le chauffage au bois. L'association Propellet appelle l’ANAH à clarifier les résultats de cette de décision, notamment sur de potentielles...
Entre faune et flore, quelles sont les espèces menacées par les chantiers de construction, mais aussi de rénovation ? Le point avec la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Ligue pour la protection...
La prise en compte de la préservation de la biodiversité impose aux responsables des chantiers de repenser leur métier. Batiweb a rencontré deux organismes de formation qui leur proposent de se mettre...
À Toulouse, Passelac & Roques Architectes signe un centre social en brique claire dans le quartier du Mirail, pensé comme un équipement public ouvert et protecteur.
La question de la biodiversité s’impose dans la conception, la réalisation et la gestion des chantiers de construction ou de rénovation.
Les opposants interpellés sur le chantier de déviation à Saint-Péray ont été libérés par le tribunal correctionnel de Montpellier. Un autre épisode dans ce feuilleton judiciaire concernant la construction...
Le secteur du bâtiment réduit trop lentement son empreinte carbone, alerte le Programme des Nations unies pour l'environnement, malgré des besoins massifs d’efficacité énergétique.
Le Sénat adopte une proposition de loi pour accélérer la démolition des constructions illégales et lutter contre la « cabanisation », une notion aux contours juridiques flous.
La construction d’un équipement scolaire et périscolaire signé Tracks, constitue une nouvelle dynamique éducative pour la commune de Mordelles.
À Chambéry, l'usine Placo mise sur l’innovation et l’économie circulaire pour intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la production de ses plaques de plâtre. Mais l'entreprise se dit désormais...
L’école des Fabriques conçue et réalisée par l’agence Brenac & Gonzalez & Associés appartient à la lignée des équipements scolaires dernière génération.
Rencontre sur le stand Rairies Montrieux à Nordbat. Le spécialiste de la tuile en terre cuite nous plonge dans ses projets et perspectives de marché dans la région.
Dans son baromètre pour l'année 2025, l'agence Brawo annonce que les secteurs de la construction durable et de l'économie circulaire ont diminué leur nombre d'offres d'emplois. Les énergies renouvelables...
Le ministère du Logement prend enfin acte des préconisations du rapport Rivaton, mesurant l’impact économique de la RE2020. Des décrets sont attendus au 1er semestre 2026.
Miguel Contini, directeur technique France de Knauf Ceiling Solutions, revient pour Batiweb sur la nouvelle usine et les gammes lancées récemment. Le but : renforcer la position de l’entreprise sur le...
Sobriété énergétique, rénovation et matériaux, l’Ademe expose les enjeux et freins pour atteindre la neutralité carbone du bâtiment.
Comment l’architecture contribue-t-elle à répondre aux enjeux du logement social ? Plusieurs professionnels nous répondent.
L’Ademe et la FFB signent une convention cadre pour accélérer la transition écologique du bâtiment, visant la neutralité carbone d’ici 2050.
Le dispositif Revilo de Vinci Construction illustre comment certaines communes adaptent leurs espaces face aux canicules. Comment ? En prenant en compte le végétal, la gestion des eaux pluviales, les sols...
Les énergies renouvelables (EnR) progressent plus vite que les fossiles, selon l’AIE, qui prévoit une stabilisation du pétrole d’ici 2030. Le solaire photovoltaïque aurait joué dans la balance.
À la COP30 de Belém, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route pour la construction durable. Objectifs : transformer en profondeur le secteur et faire de la construction durable une norme.
La FFB Auvergne-Rhône-Alpes a rencontré la préfète de région, Fabienne Buccio, pour faire part de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)...
Quick-Step produit dans son usine de Wielsbeke, en Belgique, près de 25 millions de m2 de sol stratifié chaque année. Entre rouleaux de papier décoratif, presses géantes et inspirations culinaires pour...
Le CSF IPC et le ministère de l’Industrie ont lancé un AMI. L’objectif : sélectionner et accompagner des projets mettant l’accent sur des sujets stratégiques des industries de la construction. Parmi ces...
À Ambilly (Haute-Savoie), le groupe Giboire annonce la commercialisation du projet LOCO, qui comprend notamment 219 logements, des bureaux, ainsi qu'un tiers lieu. Le démarrage des travaux est prévu pour...
À l’occasion d’un congrès les 16 et 17 octobre 2025, les grandes villes ont appelé Sébastien Lecornu à les placer au cœur de la transition écologique. Reste à voir si le Premier ministre entendra cet appel...
Devant les députés, Sébastien Lecornu a affirmé sa volonté d'accorder plus prudemment des financements publics aux énergies renouvelables. Le Premier ministre veut revenir sur des « effets d'aubaine »...
On le sait : la construction neuve est en crise depuis 3 ans déjà. Mais qu’en est-il de l’impact sur le secteur de la construction bois ? Ce dernier est-il soutenu par les nouvelles exigences de la Réglementation...
Le groupe Saint-Gobain lance un nouveau plan stratégique, « Lead & Grow », pour la période 2026-2030. Il prévoit 12 milliards d’euros d’investissements et d’acquisitions, tout en renforçant sa rentabilité...
Selon une étude Climact pour l’EBC, malgré une forte représentativité, les micro-entrepreneurs européens n’exploitent pas assez leur potentiel. Surtout à l’heure où l’heure la rénovation énergétique doit...
Le secteur du bâtiment est en première ligne face au défi climatique. Avec la RE2020, la France a engagé une transformation profonde, pionnière en Europe. Où en sommes-nous en 2025, et quels défis restent...
Logements, bureaux, tertiaire : la RE2020 et ses futures évolutions redessinent les pratiques. Guillaume Meunier (IFPEB) livre son analyse sur le rôle du bois et, plus largement, des matériaux biosourcés.
De la maison individuelle aux grands ouvrages tertiaires, la préfabrication bois gagne du terrain. Trecobat, Ossabois et LCA Construction Bois, trois acteurs du secteur, partagent leur vision d'une filière...
Entretien avec Pierre Bollard, directeur général de Spurgin. L’occasion de revenir sur l’activité du fabricant de prémurs à moitié 2025, mais aussi sur différents dossiers : le déploiement des matériaux...
La construction bois fait face à trois risques biologiques majeurs. Focus sur la mérule, termites et scolytes, dont les impacts, comme les réglementations associées, sont variables.
Seules 170 entreprises sont certifiées CTBA+ pour traiter le bois face à la mérule, aux termites ou aux scolytes. La porte ouverte à des abus sur un marché peu encadré.
NGE Bâtiment annonce la création « CEDRA », sa nouvelle filiale dédiée à la construction bois. L’objectif : mieux répondre à des projets sur-mesure, de l’ingénierie à la conception.
Le groupe AXA a confié à l’agence d’architecture PCA – Stream la restructuration de son siège social parisien. Une attention particulière a été portée aux nouvelles exigences environnementales et à la...
Entre construction et rénovation, Bouygues Construction dresse le bilan de ses ouvrages scolaires. L'occasion d'aborder l'épineux chantier de modernisation des écoles.
Livré sans retard ni recours, l’écoquartier « Parc du Lac », à Voisins-le-Bretonneux (78), incarne une nouvelle manière d’habiter : plus verte, plus solidaire, plus fluide. Un pari tenu dans un contexte...
Un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat pointe le paradoxe d’une ressource bois abondante mais sous-exploitée. Il propose ainsi 24 mesures pour structurer la filière bois, de la forêt...
Lors de sa conférence de presse de juin 2025, Reynaers Aluminium France a présenté une feuille de route pour contribuer à la transition verte du bâtiment. Des ambitions résumées dans sa signature : Together...
Avec son usine LEA inaugurée à Perreux, Eiffage Route franchit un cap dans la production de liants végétaux. Ce site industriel marque une étape majeure vers la décarbonation du secteur routier, en remplaçant...
Dans un rapport remis à la ministre du Logement Valérie Létard, Robin Rivaton dresse un état des lieux critique mais constructif de la RE2020. Il confirme la nécessité de maintenir la trajectoire 2022-2031,...
Avec les enjeux croissants du changement climatique et de la hausse des coûts énergétiques, la rénovation énergétique reste une priorité majeure des ménages français en 2025. L'accent est mis sur l'utilisation...
La RE2020, pour réglementation environnementale, est une réglementation énergétique et environnementale de l’ensemble de la construction neuve. Lancée en 2020, cette réglementation vise 3 objectifs : la...
À l’heure où la RE2020 se généralise, la base INIES continue d’évoluer pour accompagner la filière du bâtiment. Nomenclature, nombre de déclarations, biosourcés… tout s’accélère pour mieux répondre aux...
Nouveau visage à la direction générale de l’OID. Il s’agit de Juliette Lefébure, dont l’expérience et l’expertise dans l’immobilier durable ont conforté la nomination.
Dans un monde confronté à des défis environnementaux, économiques et sociaux majeurs, l’architecture doit se réinventer. Alors que le changement climatique impose une baisse radicale des gaz à effet de...
Cinq fédérations s’inquiètent de la remise en cause des seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et demandent de conserver les seuils et délais actuellement en vigueur.
Face aux enjeux du réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources, l’architecture bioclimatique prend de l’ampleur à La Réunion. Ce modèle, qui s’appuie sur le climat, les usages et le territoire,...
Réduire les besoins en climatisation sans sacrifier le confort : c’est tout l’enjeu de l’architecture bioclimatique en climat chaud. Analyse du cycle de vie, matériaux biosourcés, ventilation nocturne…...
Comme toute architecture vernaculaire, les constructions en montagne ont leurs spécificités ancestrales, voire régionales. Un savoir-faire qui se réinvente face au réchauffement climatique. Le point avec...
Que pensent les architectes de l'architecture bioclimatique ? Certains professionnels nous donnent leurs avis et étayent leurs méthodes de travail.
Des quartiers entiers en reconversion et un métro automatisé qui dessine la ville de demain. Paris vit une transformation urbaine profonde. Portés par Paris & Métropole Aménagement et la Société des grands...
À Issy-les-Moulineaux, les écoles des Épinettes font peau neuve. Plus qu’une reconstruction, c’est une véritable révolution verte qui s’annonce, portée par la ville et le groupement Spie batignolles.
Une vingtaine d’acteurs de l’immobilier ont lancé le 10 avril le collectif « Nos villes à 50°C ». Leur ambition : transformer les pratiques d’aménagement et d’urbanisme pour que les villes s’adaptent mieux...
En janvier 2025, un imposant chantier a débuté à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret : la construction d’un lycée visant à répondre à une démographie croissante en périphérie d’Orléans. Sa spécificité...
L’Association des Industriels de la Construction Biosourcés (AICB) vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre des matériaux de construction biosourcés. Le secteur connaît une croissance soutenue...
À l’issue d’un concours international réunissant huit équipes, l'architecte américain Daniel Libeskind, en partenariat avec La Compagnie de Phalsbourg, a été sélectionné pour concevoir l’édifice phare...
Rénover, innover, réglementer… Autant de défis que le secteur du bâtiment doit relever pour limiter son impact sur le climat. L'ONU rappelle l'urgence d'agir, car les efforts actuels restent bien en deçà...
Dans le cadre de son déplacement au Salon international de l’Agriculture et de ses échanges avec les acteurs de la filière forêt-bois, Agnès Pannier Runacher annonce la répartition budgétaire des moyens...
Réalisée par AAA et DVVD, Wikivillage est une nouvelle pièce rajoutée au puzzle urbain et dense du 20ème arrondissement de Paris.
Le Prix National de la Construction Bois valorise chaque année les projets les plus innovants et ouvre son appel à candidatures jusqu'au 14 mars 2025.
La préfabrication bois est une solution et une filière d’avenir, ont tenu à rappeler les ministères de l’Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, alors que la ministre du Logement visitait...
Spécialiste du gros œuvre bois et de l’enveloppe extérieure, LCA Construction Bois (filiale du groupe Bonnin Charbonneau) a poursuivi sa croissance en 2024, et dépasse aujourd’hui les 20 millions d’euros...
Livrer près de 30 000 m2 de constructions modulaires par mois, c’est ce que l’ACIM estime être capable de faire à compter du mois de mars pour participer à la reconstruction de l’archipel de Mayotte, dévasté...
Un nouveau complexe scolaire verra le jour en 2026 à Dardilly, dans la banlieue nord-ouest de Lyon. Le groupe scolaire des Noyeraies sort peu à peu du sol, et se distingue par l’utilisation du procédé...
La commune de Bruguières, en Haute-Garonne, vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Une architecture frugale, une construction écoresponsable et des matériaux biosourcés. L’école utilise la brique...
Pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, la construction de bâtiments à énergie positive, aussi appelés BEPOS, est devenue une priorité. Ces bâtiments visent à produire plus d’énergie...
L’éco-construction est depuis plusieurs années en pleine expansion, et en 2024, elle demeure plus pertinente que jamais. Avec la multiplication des enjeux environnementaux et les besoins d’efficacité énergétique,...
Spurgin, leader français du prémur et de construction hors-site, a été retenu dans le cadre de la réalisation de la Cité Scolaire de Sartrouville pour la fourniture de plus de 6 000 m² de murs béton de...
Lors de ses voeux présentés à la presse, Benoit Bazin, PDG de Saint-Gobain, décrit 2024 comme une « année active et dense ». Et de souligner la volonté du groupe à « viser plus loin en 2025 », tant en...
Avec le lancement de l'appel à projets AO GPID, la France veut engager le secteur de la construction dans une nouvelle ère. L'objectif est de réduire les émissions de CO2 grâce à un soutien financier massif.
Lancé au printemps dernier, l'appel à manifestation d'intérêt de la [FB]2 compte 11 projets lauréats en Bretagne. Deux départements se distinguent : les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.
En cette fin d’année, le groupe Saint-Gobain annonce une nouvelle acquisition dans son segment isolation. Il s’agit du fabricant turc His Yalıtım, racheté via sa filiale İzocam.
La 22ème édition du Challenge de l’habitat innovant a ses lauréats. 18 projets ont été récompensés parmi huit catégories.
Sika et des représentants de Carsey 3D, AEvia et du Cerib présentent Diamanti, une passerelle à l’échelle 1:1 constituée d’une poutre précontrainte imprimée en béton 3D, aux formes biomorphiques. Ce projet...
Une chaumière dans un petit village pittoresque breton ou normand, le tableau est esthétique, voire idyllique pour certains. Mais où en est la filière de la couverture en chaume ? Quel est son avenir dans...
Les biosourcés ne sont pas que des végétaux, ils peuvent aussi être d’origine animale ou minérale. La mer représente un gisement important de ressources, faisant l’objet d’expérimentations pour des applications...
Le chanvre a eu au cours de son histoire de multiples fonctions, et se fait aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le bâtiment. Reconnu pour ses qualités environnementales, il est aussi...
Faisant partie des enjeux de la transition écologique, le bâtiment est aussi concerné par l’empreinte environnementale des matériaux de construction. Ces derniers constituent un défi pour la conception...
Dans un contexte où la construction doit se réinventer, le bois se distingue par ses atouts écologiques et son efficacité dans la réduction des délais et des coûts. Mais face à quelques freins, sa généralisation...
Végétaliser les toits, créer 300 hectares d’espaces verts, limiter les tours et privilégier les logements abordables : le nouveau PLU bioclimatique de Paris promet une métamorphose de la capitale d’ici...
À l’ère du développement durable, les concepts de construction fusent, dont l’immobilier régénératif. Une étude co-signée par Bpifrance et R3 tend à en mesurer l’impact sous différentes dimensions, prouver...
Depuis l'acquisition de Panofrance, DMBP, filiale de Saint-Gobain, réorganise son réseau pour répondre aux attentes du marché. L'objectif : accompagner les artisans face aux défis du marché actuel, marqué...
Edilteco a mis en lumière sa gamme Green lors du Mondial du Bâtiment, notamment avec la chape OliMIXX Green, un mortier léger intégrant des noyaux d'olives concassés, recyclés à partir des déchets de l'industrie...
Stora Enso a inauguré son nouveau siège social à Helsinki. Situé à Katajanokan Laituri, ce bâtiment est aujourd'hui le plus grand de Finlande à être entièrement construit en bois massif.
Le groupe LP Promotion, promoteur immobilier depuis près de 30 ans, amorce un tournant stratégique. Le groupe annonce se diversifier et se lancer dans la réhabilitation avec une nouvelle filiale « Version...
La coopérative agricole vendéenne Cavac, via sa filiale Cavac Biomatériaux, franchit une nouvelle étape dans sa production d’isolants à base de chanvre. Désormais, elle compte deux usines consacrées à...
La construction est en constante évolution, influencée par les avancées technologiques et les innovations en matière de matériaux. Ces nouveaux matériaux offrent des solutions durables, écologiques et...
Après une première annonce en juin, URSA France lance officiellement deux nouveaux produits : Uptex, un isolant écosourcé produit à partir de textiles recyclés, et Upwood, un isolant biosourcé conçu à...
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France réunit ses différents programmes de formations au sein des Écoles de la Construction Durable. Ce faisant, la filiale du groupe Saint-Gobain espère former un maximum...
Quatrième acquisition pour Saint-Gobain en cette année 2024. Après CSR, Bailey et Fosroc, le groupe français annonce le rachat d’Ovniver Group, présent au Mexique et en Amérique centrale, et se renforce...
Vincent Hannecart a été élu à la présidence de l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB), qui fédère les industriels français producteurs de matériaux de construction biosourcés....
Outre le recyclage des déchets du bâtiment, les éco-organismes Écominéro et Écomaison veulent également accélérer le réemploi des produits et matériaux de construction. Dans ce contexte, ils lancent un...
Le site « Mon bardage bois », qui vise à promouvoir les atouts du matériau bois et son utilisation en façade, lance un comparateur de l’impact carbone des matériaux en façade, ainsi qu’un sélecteur de...
Bouygues Construction, acteur majeur du secteur du BTP, révèle sa nouvelle identité de marque : « Building for Life ». Un changement pour l’entreprise, qui cherche à incarner sa passion et son engagement...
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces...
Visite sur le site de production de Spurgin, à Mignières, près de Chartres. Le spécialiste de la préfabrication béton y a construit une usine dédiée à la fabrication de murs porteurs en béton de bois....
Le groupe Réguillon, en pleine expansion, vient d'ajouter une septième entreprise à son portefeuille avec l'acquisition de Réguillon & Cie, spécialisée en maçonnerie, génie civil et béton de chanvre.
Le secteur du chauffage biomasse s’est bien porté au premier trimestre 2024, selon le bilan de l’association Propellet. Effet d’anticipation de la baisse des aides au 1er avril ou vraie tendance ? La filière...
La végétalisation s'impose comme une solution écologique dans le cadre de la transition écologique du bâtiment. Que ce soit sur les toitures ou les façades, cette pratique offre de nombreux avantages....
La septième édition d'Architect@Work Lyon se tiendra les 5 et 6 juin prochains. À cette occasion, Fibois AuRA remettra les trophées du Prix régional de la construction bois.
Le 16 mai dernier, le nouveau président de l’Office du Bâtiment Grand Paris (OBGP) a été élu. Il s’agit de Dominique Zaccagnino, administrateur de la FFB Grand Paris Île-de-France et vice-président de...
Alors que le gouvernement prévoit de rénover 40 000 écoles d’ici 2034, qu’en est-il des extérieurs de ces établissements scolaires ? Comment adapter les cours d’écoles au changement climatique ? Éléments...
La végétalisation du bâti est un chantier important. Elle fait également évoluer le profil des entreprises, du bâtiment, comme celles du paysage. Décryptage avec Laurent Bizot, président de l’Union Nationale...
À l’occasion des Assises nationales de la sobriété foncière, l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE) annonce lancer un jeu concours. Le gagnant remportera une œuvre originale de l’artiste-photographe Ludovic...
En dépit des difficultés du secteur de la construction, le groupe Rabot Dutilleul annonce un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport à un an plus tôt. Il explique ce rebond grâce à sa stratégie...
Alors que l'économie de la construction française décline, quelles sont ses perspectives d'évolution ? En particulier en matière de développement durable ? Le point dans une étude de McKinsey & Company.
Le troisième Baromètre annuel Hors-Site, qui vise à évaluer et suivre les évolutions du marché de la construction hors-site en France, dévoile ses résultats. Du fait de ses nombreux avantages, sa popularité...
Lancé l’année dernière par le groupe Saint-Gobain, l’Observatoire de la Construction durable sort son second baromètre. Pour rappel, le document sonde les tendances parmi les professionnels dans ce chantier...
Depuis le 8 avril, les candidatures aux Trophées Bâtiments Circulaires sont ouvertes. Cette quatrième édition fait la part belle à la massification du réemploi et de l’économie circulaire dans la construction.
Dans une société de plus en plus urbanisée, la filière Forêt-Bois rappelle le rôle prépondérant que tient le bois et les produits qui en sont issus dans notre quotidien. Utilisé pour la production de meubles,...
Inspiré de l’indice de réparabilité lancé par l’Ademe, le groupement Actibaie lance un « score de réparabilité » pour les volets roulants, portes de garage et portes automatiques piétonnes. L’objectif...
Les 20 lauréats du Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024 ont été récompensés. Ce concours distingue les concepts poussant la construction durable en Europe. Cette année, une mention spéciale a été créée...
L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction....
La FIB se penche sur la préfabrication béton. Au programme : chiffres du marché mais aussi présentation de sa campagne et autres outils visant à valoriser ce concept constructif, dont la fédération défend...
Le principe de l’architecture durable consiste à construire des bâtiments dont l’impact est minime sur l’environnement. L’objectif ultime est de parvenir à élaborer des bâtiments à énergie positive, autrement...
Stéphane Bailly, référent technique au Relais Métisse, présente l'isolant Métisse, conçu à partir de vieux jeans et velours recyclés, ainsi que les performances acoustiques de ce produit biosourcé.
Les lauréats des Trophées Bâtiments Passifs 2024 ont été désignés à l’occasion du salon Passibat’. Depuis 2019, ces prix récompensent les projets passifs les plus exemplaires du point de vue de la performance...
Le bailleur social Elogie-Siemp a inauguré la première construction à R+9 en ossature, vêture et enveloppe bois d’Île-de-France. 38 logements intermédiaires et un local associatif viennent enrichir la...
Alors que le promoteur Fortimmo doit mettre en œuvre des mesures de compensation pour pouvoir continuer son chantier de construction de logements à Grosseto-Pugna (Corse-du-Sud), détruisant des tortues...
L’équipe du pôle technique Saint-Astier des éco-matériaux et des matériaux bio-sourcés se renforce avec l’arrivée de Daniel Daviller. Ce dernier sera associé à Michel Cadot, avec qui il continuera de déployer...
Un des groupes scolaires de la ville de Villeurbanne (Rhône) étant en travaux, la mairie a chargé l’entreprise Algeco de concevoir une école élémentaire sur-mesure durant la durée du chantier. En 5 mois,...
Les Assises de la Construction Durable en Outre-mer, qui se sont poursuivies cette semaine, ont abouti à une feuille de route dessinée dans le cadre du programme OMBREE. Pour les représentants d’instances...
Depuis 2020, les Trophées Bâtiments Résilients visent à récompenser les projets s'adaptant aux risques naturels et au changement climatique. Pour la nouvelle édition 2024, les candidats ont jusqu’au 30...
Deux mois après la Cop 28 à Dubaï et en prévision du premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, Construction21 organise l’évènement « T’es COP ou pas CAP ? », « un symposium du bâtiment et de la ville...
Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième...
Deux ans après sa création, il est temps pour l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) de tirer les premières conclusions du programme Biodiversity Impulsion Group (BIG). Créé pour accélérer l’intégration...
Alors que la loi incite à construire moins pour des raisons à la fois économiques et écologiques, l’architecture réversible devient une solution plus viable. Anne Démians, architecte spécialiste en la...
Le Pôle Habitat FFB dévoile le palmarès 2024 de son 18ème Challenge de l’Habitat Innovant. En plus de la remise du convoité Prix Spécial du Jury, onze dossiers sont repartis avec l’or autour du cou. Voici...
Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.
À la faveur des nouvelles normes et réglementations, et notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les matériaux biosourcés enregistrent une forte croissance...
Visite à Mably, non loin de Lyon, au sein de l’usine Isonat. Née d’une entreprise familiale lancée fin 19ème siècle, la marque d’isolants biosourcés en fibre de bois, aujourd'hui affiliée à Isover, se...
Depuis le 15 novembre, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), a un nouveau directeur général, en la personne de Stéphane Le Guirriec, déjà fort de 13 ans d’expérience au sein...
Depuis début septembre, Adovi Adoté remplace Jean-Pierre Laherre au poste de directeur général d’Ursa France (groupe Etex). Deux mois après sa prise de poste, le nouveau DG nous présente ses ambitions...
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, soit il y a bientôt deux ans, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a remplacé la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Mais...
La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) fixe des normes plus strictes pour les bâtiments en matière de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Au cœur de cette transformation,...
Matthieu Lechantre, directeur marketing isolation chez Soprema France, nous présente le nouveau panneau isolant acoustique du fabricant, constitué de matières premières recyclées, et destiné aux cloisons...
Décarboner l'immobilier et augmenter sa résilience face aux défis climatiques est l’un des enjeux actuels qui mènent vers une architecture durable. Plus de deux-tiers du parc immobilier de 2050 existent...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
La directrice de l’aquarium Océanopolis de Brest (29) a annoncé un vaste projet de rénovation et d’extension de l’établissement touristique, visant notamment la construction d’un bâtiment d’accueil, et...
L’Alliance HQE-GBC annonce avoir nommé sa nouvelle directrice. Il s’agit de Rachel Chermain, ayant travaillé pendant 10 ans en tant que responsable développement chez Inoha, et près de 5 ans en tant que...
Deux immeubles en bois sont en construction en lisière du quartier de La Défense. Attendus pour 2027, ces deux immeubles abriteront 220 logements, ainsi que de nombreux commerces et services. L’établissement...
À l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), l’Association BBCA en a profité pour dévoiler les lauréats de ses Trophées 2023, qui récompensent les maîtres d’ouvrage exemplaires en matière...
Le futur centre aquatique de Saint-Denis (93) va bientôt pouvoir ouvrir ses portes. Destiné à accueillir plusieurs épreuves de natation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce centre aquatique est doté...
La laine de bois est issue de ressources naturelles et dotée de caractéristiques isolantes intéressantes. La laine de bois est devenue une alternative plus que crédible en matière d’isolation thermique....
C’est un travail minutieux empreint d’une grande justesse, mais aussi une opération délicate qui a été menée avec adresse par l’agence SOL Architecture & Urbanisme dans le but de réhabiliter une école...
C’est l’histoire d’une fraction de ville qui reçoit le label EcoCité. Baptisé Smartseille, il s’agit du nouveau quartier de la ville phocéenne qui a été choisi par l’Institut de la Ville Durable pour incarner...
Alors que le bâtiment est responsable de 37 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé ce mardi à réduire la part du béton au profit des matériaux...
L’entreprise Rabot Dutilleul et l’incubateur de start-up EuraTechnologies s’associent pour organiser l’Éco-Construction Hackathon & Start-Up Founders Contest. Ce concours doit permettre de dénicher des...
Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole, a adressé une lettre ouverte à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Celle-ci fait suite...
Premier isolant utilisé à l’échelle européenne, et deuxième en France, le polystyrène expansé (PSE) – particulièrement utilisé en isolation thermique par l’extérieur (ITE) – devient de plus en plus vert...
L'Association de la filière du polystyrène expansé pour le bâtiment (Afipeb) publie son premier bilan RSE. Un rapport détaillé qui met en lumière les engagements, les actions et les résultats obtenus par...
Le groupe Alkern, fabricant français de produits préfabriqués en béton, a révélé le bilan de son année 2022 tout en étayant ses grands axes de développement pour 2023. Ses ambitions : ouverture d'un site...
Alors que le stress hydrique et la sécheresse gagnent en importance, l'innovation tend à apporter des solutions qui réduisent l’impact humain sur l’environnement. C'est le cas du groupe Sapiens, qui sort...
Le Conseil de Paris doit adopter son futur Plan Local d’Urbanisme (PLU), comprenant notamment la création de 300 nouveaux hectares d’espaces verts et un nouvel objectif de logements sociaux d’ici 2035....
Simplification, coordination, information et formation... Ursa, spécialise de l'isolation, revient pour Batiweb sur les principaux défis et enjeux de la rénovation énergétique en France, à quelques mois...
L'industrie de la construction reconnaît de plus en plus le besoin de solutions durables et à faible empreinte carbone. Deux industriels du secteur, Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass s'unissent...
Au cours de sa conférence-événement « Reborn » donnée sur son site industriel de La Janais, à Chartres-de-Bretagne, le groupe REALITES a annoncé sa volonté d’accélérer le développement de sa filiale REALITES...
Vous souhaitez vivre dans un logement sain, confortable et respectueux de l'environnement ? L'éco-rénovation est l'une des solutions qui améliore l'efficacité énergétique et transforme l'habitation en...
Les normes, solutions et référentiels techniques pour la construction bois ne manquent pas. Mais sur quelle source peut-on s’appuyer en tant que professionnel ? Le CNDB répond à la question lors d’un webinaire,...
La société TH, spécialiste de la construction hors-site d'habitats modulaires et bas-carbone, a levé 8 millions d'euros auprès d'investisseurs majeurs, dont Saint-Gobain France et la Banque des Territoires....
Réseaux de chaleur, photovoltaïque, éolien, géothermie, nombreux sont les procédés encourageant la production et la consommation d’énergies renouvelables. De multiples solutions qui pourraient être reprises...
La PAC s’invite dans le cahier des charges de la construction neuve, devenant une solution bas carbone promue par la RE2020. Le point avec le directeur RSE et Innovation de Kaufman & Broad. Le système...
22 705. C’est le nombre de réclamations d’assurances pour des sinistres dans la construction et le génie civil des cinq dernières années, analysés par le dernier baromètre AGCS. Encore une fois, les incendies...
Parmi les appels à projets lancés par le nouveau Bauhaus européen ce mardi 18 avril, deux concernent la reconstruction des villes ukrainiennes, dans des modes abordables et respectueux de l’environnement....
La ville de Strasbourg accueillera le plus grand quartier d'habitat participatif de France d'ici 2030, avec 102 logements conçus sur la base d'un mode de vie écologique et communautaire. Pionnière dans...
Les débats autour du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols continuent, mais pas assez vite, selon le Sénat, qui demande au gouvernement de mettre rapidement le texte à l’ordre du jour à l’Assemblée...
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce lancer l’Ecoscale, un outil d’évaluation de la circularité des produits et équipements du bâtiment, s’inscrivant en complément des informations...
A Rumilly, en Haute-Savoie, le groupe de BTP Léon Grosse affiche fièrement ses projets pour Techniwood et ses façades préfabriquées biosourcées, quelques mois seulement après avoir finalisé son rachat....
Programmé du 17 au 20 octobre 2023, le congrès international Woodrise 2023 prendra ses quartiers à Bordeaux, comme lors de sa première édition. La quatrième édition regorgera d’une diversité d’animations...
Alexis Langlois a pris les rênes de la direction générale d'Edilians. Une décision stratégique forte qui permettra au groupe de renforcer son leadership en Europe et de poursuivre sa croissance.
Le nouveau plan d'aménagement présenté par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, vise à casser la centralisation autour de Paris en développant 27 « centralités » pour rééquilibrer le...
Si les toitures et terrasses végétalisées semblent une réponse intéressante pour l’environnement et la santé des occupants d’un bâtiment, comment évaluer la performance d’un tel projet ? C’est ce à quoi...
Conçu pour faciliter une action rapide et efficace dans toute la France, en particulier dans les grandes villes où les besoins sont les plus urgents, le guide de « La rue commune » fournit des clés pour...
C’est l’un des nombreux remèdes pour un renouveau de l’industrie. Le made in France est sur toutes les lèvres, y compris celles des acteurs de la construction. Tour d’horizon des matières premières disponibles...
Lors de son bilan 2022 présenté ce mercredi, la FIPEC a fait le point sur les grands défis qui attendaient les industries de la peinture. Au programme : les hausses des prix mais aussi la décarbonation,...
Le programme Éco-Construction et Numérique, porté par l'UPEC et son Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence (CMQe), vise à développer les compétences et les métiers d'avenir dans le secteur...
Dans un contexte favorable aux matériaux biosourcés avec l'entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), l'entreprise Bati Sens annonce ouvrir un site de production dédié à la...
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) annonce avoir signé un nouveau partenariat, cette fois-ci via ses organisations Béranger Développement et l'IRIS-ST, avec...
Créé en 2014, l’entreprise Woodeum est rapidement devenue spécialiste de la construction d’immeubles en bois et bas carbone. Altarea, deuxième promoteur de France, annonce avoir racheté l’intégralité des...
Souhaitant devancer les futures normes pour la construction durable, les départements des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78) annoncent se doter d’un référentiel de qualité environnementale des bâtiments...
La Fabrique de la Cité vient de publier une nouvelle note, s’intéressant cette fois-ci à la compatibilité entre le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des Sols et la construction de maisons individuelles....
En janvier 2018, trois architectes et ingénieurs publiaient un « Manifeste pour une Frugalité heureuse et créative », ayant ressemblé plus de 15 000 signatures, et donné lieu à la création de plusieurs...
Le ministère de la Transition écologique a signé ce vendredi un partenariat avec Voies Navigables de France (VNF) et d’autres entités, pour créer une filière de recyclage de la vase issue du dragage des...
Cela fait trois ans que le distributeur de solutions d’éco-construction Femat a lancé Femat Solutions. Ce service d’accompagnement des professionnels aux dossiers d’aides à la rénovation énergétique continue...
Une énergie particulièrement concentrée dans les bâtiments agricoles et dans le sud de la France. C’est le portrait que tire de l’énergie solaire une cartographie dévoilée par Dome Solar, filiale du groupe...
Nouveaux rebondissements à l’Assemblée nationale, alors en plein examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR). Consultation publique, terrains d’implantation des installations,...
Vendredi 6 mai, BMI Monier était l’invité de la Tribune des Solutions, émission lancée par Batiradio et Batiweb. L’occasion pour le spécialiste des tuiles et systèmes pour toiture de présenter sa dernière...
Le grand dossier des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment portait ce vendredi 6 mai sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Des filières locales qui devraient être boostées par l’entrée en vigueur de...
L'association Ekopolis, membre du Réseau Bâtiment Durable, dévoile ses nouvelles formations à la construction durable pour 2022, avec notamment des focus sur les matériaux biosourcés, l'économie circulaire,...
Bien que déjà favorisé par la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le secteur des matériaux biosourcés ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, l'association Construire en Chanvre...
Partant du principe qu’il est plus simple de comprendre un sujet lorsqu’on y est confronté directement, le spécialiste des matériaux de construction Point.P a souhaité présenter à ses clients artisans...
Annoncé il y a un an, le lancement du « Plan ambition Bois-Construction 2030 » par la filière forêt-bois s'est concrétisé ce mercredi 2 février. Les acteurs spécialistes de la question dévoilent 23 propositions...
Knauf France attendait de faire cette annonce depuis novembre, c’est chose faite : ce jeudi 20 janvier, le spécialiste a annoncé développer sa branche isolation vers le biosourcé. Comment ? En commençant...
Fibois France a annoncé, ce mardi 18 janvier, le lancement de l'appel à candidatures pour la 11ème édition du Prix National de la Construction Bois (PNCB). Les candidats ont jusqu'au 11 mars pour proposer...
Dans un contexte où la Réglementation Environnementale (RE2020) doit entrer en vigueur en début d'année, Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel lancent l'« Académie du bois et de la...
Lancé en mai dernier par l’État, l’Ademe et la région Bretagne, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) coordonné par la [FB]² a retenu ce mercredi 1er décembre ses candidats. Ces porteurs des projets...
À l'occasion de la visite du chantier d'un éco-quartier à Rouen, les ministres Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher ont dévoilé ce vendredi les 10 premiers lauréats de l'appel à projets « systèmes...
Le 16 juillet dernier, le Prix national de la construction bois (PNCB) 2021 a récompensé cinq projets de construction bois. Le jury de cette année s’est particulièrement concentré sur des critères écologique,...
La construction bois se positionne au cœur des nouveaux enjeux du bâtiment. Dans ce contexte, les trois marques du groupe Saint-Gobain, Isover, Placo et Isonat ont décidé d’accompagner les acteurs de ce...
Le Booster Bois-Biosourcés, piloté par Fibois Île-de-France et l'Institut Technologique FCBA et soutenu par la région Île-de-France, est un appel à projets qui vise à promouvoir les solutions innovantes...
A partir du 1er janvier 2022, la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) mettra à l'honneur le bois et les matériaux biosourcés. Pour répondre aux besoins du secteur de la construction dans...
Le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) et France Bois Forêt ont récemment publié leur sixième enquête nationale sur la construction bois....
Le 2 juillet dernier, le Prix Régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine a annoncé ses 16 lauréats 2021. Un palmarès toujours porté sur des objectifs de valorisation du bois et du savoir-faire...
Le 1er juillet dernier, les sociétés Panneaux de Corrèze et Evertree ont lancé la commercialisation de Next, premier panneau de bois biosourcé. Fruit de quatre années de collaboration, le produit a remplacé...
Alors que la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la RE2020 devraient mettre à l'honneur les matériaux biosourcés dans les années à venir, le hub des prescripteurs bas carbone fait un point sur leur...
Alors que la future RE2020 fera la part belle au bois et aux matériaux biosourcés, Ekopolis annonce mettre à disposition des maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, architectes, et maîtres d'oeuvre un nouvel...
Construction21 France a révélé ce mardi 8 juin les 25 projets récompensés dans le cadre des Green Solutions Awards 2021. Ces derniers font notamment la part belle aux matériaux biosourcés, au confort des...
Représentant près de 20 % de part de marché pour l’isolation des combles perdus en France, la ouate de cellulose présente de nombreux avantages : bonnes performances thermiques et acoustiques, et bilan...
L'enseigne Point.P publie la troisième édition de son guide « Construire et rénover en biosourcé », enrichi de six nouvelles rubriques par type de travaux, et de nombreux nouveaux produits, notamment en...
L’engagement de la Bretagne en faveur d’une construction plus résiliente se manifeste à travers différentes initiatives, la mise en place d’une fédération dédiée à la promotion des filières biosourcées...
Lors des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, organisés le vendredi 7 mai, plusieurs acteurs du secteur ont eu l’occasion de débattre sur le thème de la construction 4.0. Les experts ont pu apporter leur...
Philippe Pelletier était le Grand Témoin de la 2e édition des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le président du Plan Bâtiment Durable a apporté des précisions sur le label qui accompagnera la réglementation...
Selon une récente étude, une grande majorité de Français plébiscitent le bois dans le secteur du bâtiment, et approuvent à 92% la future réglementation environnementale (RE2020) qui, rappelons-le, fait...
La RE2020 est le projet du gouvernement pour une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, qui viendra remplacer l'actuelle RT2012. Le but de cette nouvelle réglementation est de diminuer...
Malgré les ajustements annoncés par le Gouvernement, la future réglementation environnementale RE2020 ne fait toujours pas l’unanimité. En effet, si certaines organisations professionnelles se sont satisfaites...
Le Plan Bâtiment Durable annonce avoir ouvert la première étape de la concertation portant sur le label qui sera associé à la RE2020. Cette phase, qui s’appuie sur les échanges menés par le groupe de travail...
Investie dans la promotion de l'isolation en ouate de cellulose, l'Ecima annonce la publication d'un livre blanc revenant sur les 10 principaux atouts de cet isolant biosourcé et recyclable, qui répond...
Le marché des isolants biosourcés connaît une croissance exponentielle depuis 5 ans. Ainsi, entre 2016 et 2020, 130 millions de m2 de produits dont 27 millions l’an dernier, ont été mis en œuvre, soit...
Aujourd'hui en Europe, 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des bâtiments. La France s’est lancé un énorme défi, viser d’ici à 2050, un parc immobilier...
Transformer les déchets non-recyclables en granulats réutilisables dans le BTP, c’est ce que promet la start-up Néolithe. Répondant à une véritable urgence environnementale et ayant pour objectif de réduire...
En 2018, Julien Denormandie, alors ministre du Logement, confiait à Bernard Michel et Robin Rivaton, respectivement Président et Directeur général de Real Estech, une mission pour apporter une réflexion...
Le 14 octobre dernier, la Commission européenne publiait sa « stratégie pour une vague de rénovations », un plan qui doit permettre de doubler la dynamique des travaux engagés, et d’améliorer ainsi la...
Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, a annoncé jeudi 18 février, l'ouverture d'un appel à manifestation d'intérêt, mis en place par l’Ademe et intitulé « Mixité pour la construction bas...
ERB, Entreprise Générale du Bâtiment de Chalonnes-sur-Loire (49) présente « Empreinte », un tout nouveau concept d’habitat bas carbone porté par un collectif de PME, de TPE et de startups innovantes, visant...
Soulagement pour les professionnels du bâtiment : la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui devait être mise en œuvre au 1er juillet 2021, a de nouveau été décalée de 6 mois. Sa mise en application...
Vincent Descoeur et Marjolaine Meynier-Millefert ont présenté, mercredi 10 février, les conclusions de la mission d’information consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments. Les travaux ont démontré...
Alors que la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) se concrétise, la filière bois a souhaité réaffirmé ses engagements en publiant un « Plan ambition Bois-Construction 2030 », qui comprend...
En ce début d'année, l'association BBCA a révélé les maîtres d'ouvrage bas carbone 2020. Nexity, Woodeum et Icade arrivent ainsi dans le top 3 des promoteurs engagés dans des opérations bas carbone. L'association...
Mis en œuvre pour la première fois en 1986 en France, le béton de chanvre, composé de fibres de chanvre et de chaux, répond parfaitement aux nouveaux enjeux de la construction durable et de la RE2020....
INTERVIEW – 463, c’est le nombre de bâtiments d’enseignement bénéficiant à ce jour de la certification HQE. Ces bâtiments, localisés dans 208 villes en France, ont été distingués pour leurs performances...
Comme chaque année depuis 2012, Fibois France organise, en partenariat avec France Bois Forêt, le Codifab et PEFC France, le « Prix national de la Construction Bois », qui vise à récompenser les plus belles...
À l’heure où le Plan de relance du Gouvernement met l’accent sur la transition écologique, les enjeux pour le secteur du bâtiment continuent de se concentrer autour de la rénovation énergétique. Afin d’atteindre...
Si les Journées de la Construction Bois & Biosourcés, qui devaient se dérouler en Nouvelle-Aquitaine, ont été repoussées à 2021 dans le contexte de crise sanitaire, les organisateurs ont tout de même décidé...
Lancé en 2010 en Bretagne, puis en 2015 au niveau national, le service Opti+ proposé par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, accompagne les acteurs de la construction afin qu’ils optimisent leurs...
Les ministres Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon ont réuni la presse ce jour pour annoncer les principales orientations de la RE2020. La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur l’été prochain,...
Jeudi 5 novembre, les acteurs franciliens du bâtiment se sont réunis pour signer un Pacte Bois-Biosourcés. L’initiative, portée par l’interprofession FIBois Ile-de-France, vise à encourager le secteur...
Après l'annonce des lauréats nationaux, c'était au tour des nominés internationaux d'être dévoilés ce lundi 22 juin. Pour cette 3ème édition du Prix International de la Construction Bois, cinq projets...
Les lauréats du Prix National de la Construction Bois 2020 ont été dévoilés ! Cette année, les organisateurs ont noté un taux de participation record, avec 728 projets proposés, contre 600 lors de l'édition...
Initialement prévue du 14 au 17 avril 2020, la 10ème édition du Forum International de la Construction Bois a été reportée du 15 au 17 juillet 2021, a-t-on appris ce lundi. Les travaux de rénovation du...
Alors que la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) devrait être mise en place au 1er janvier 2021, le Gouvernement annonce lancer une phase de simulations pour déterminer les niveaux de performances...
A l’aube de la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, Soprema revient sur ses solutions d’isolation biosourcées. Des produits qui ne cessent de gagner des parts de marché et qui...
Il est plutôt fréquent, dans la région lyonnaise, d’observer des maisons anciennes en terre crue ainsi que d’autres, plus récentes. Ce qui l’est moins, en revanche, est de voir cette technique ancestrale,...
Les contours du chantier des Jeux Olympiques de 2024 se précisent, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les constructions feront la part belle au bois. Le village olympique et paralympique ainsi...
Constructeur de maisons individuelles, Trecobat s’est très vite tourné vers des solutions plus respectueuses de l’environnement. En témoignent deux réalisations majeures : la Villa E-Roise, qui s’inscrit...
L’Union des industriels et Constructeurs Bois (UICB) et InterChanvre annoncent la signature d’un partenariat visant à promouvoir et à développer le recours aux solutions de construction biosourcées renouvelables....
En juin 2017, Karibati s’inspirait d’initiatives lancées à travers le monde pour créer le premier label « Produit Biosourcé » français. Un an plus tard, l’heure est au bilan pour cette initiative qui vise...
Dans une analyse publiée ce jour, Karibati, Scop spécialisée dans le bâtiment biosourcé, fait le lien entre les matériaux biosourcés et l’économie circulaire. La société estime que les biosourcés peuvent...
Selon les chiffres de l’Association Syndicale des Industriels de l’isolation végétale (ASIV), le déploiement du biosourcé dans la construction est en plein essor. Avec une croissance de plus de 40% en...
Dans un contexte de réchauffement climatique et à quelques semaines seulement de la COP21, l’Association Syndicale des Industriels de l'Isolation Végétale (ASIV) revient sur le rôle central des industriels...
Alkern, premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et Belgique, s’engage durablement dans l’économie verte au travers de l’association BIOMIS G3 dont il est membre. Cette...
En cours de construction, le Bâtiment B à Nantes est un mélange d’ossature bois avec une structure béton. Les entreprises de construction ont choisi l’isolant biosourcé Biofib’ pour isoler les caissons...
Accessible depuis le portail BATIPÉDIA, www.batipedia.com, la Thématique en ligne Performance énergétique des bâtiments neufs et existants – Premium est un service...
L’ALPHA SOLAIRE est la première tuile du marché à allier le savoir-faire en terre cuite d'Edilians à la technologie photovoltaïque. Associée aux cellules...
iQ Natural Acoustic est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine fossile par de la matière...
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