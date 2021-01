Fabien Paramelle, gérant de l’entreprise PARAMELLE Fabien basée à Capdenac-le-haut (46), nous fait découvrir un chantier de restauration intérieure et extérieure d’une vieille maison, qu’il a réalisé à Saint-Cirgues dans le Lot en 2018. Jeune artisan et adhérent du Club de la Chaux, Fabien Paramelle s’est spécialisé dans les enduits à la chaux et la restauration du bâti ancien. Il a récemment obtenu les Labels CIP Patrimoine et RGE Qualibat. L’entreprise PARAMELLE emploie actuellement 5 salariés.