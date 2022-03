Prévention des risques dans le BTP

La légionelle et ses pathologies associées tendent à proliférer dans les bases-vie et cabines sanitaires de chantiers. Afin de limiter ces risques, la commission Sanitaires et Unités Mobiles (SUM) de DLR, réunissant les principaux loueurs d’installations sanitaires mobiles dans toute la France, publie une note technique dédiée. Le document propose deux angles d’attaque : la régulation de la température, et l’entretien minutieux des équipements.