Prévention des risques dans le BTP

Mort sur le chantier du métro de Toulouse : enquête pour homicide involontaire
Après la mort d’un ouvrier de 48 ans sur le chantier de la ligne C du métro de Toulouse, une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a été ouverte.
Après la mort d’un ouvrier de 48 ans sur le chantier de la ligne C du métro de Toulouse, une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a été ouverte.
Au moins 7 ouvriers ont été tués et 13 blessés après l'inondation d'un tunnel en construction dans l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde.
Alors que les incendies ravagent le sud de la France, quelles sont les mesures de prévention, de protection et d'assurance appliquées dans le BTP ? Le point.
Face aux incendies qui consument la Gironde, un appel a été lancé aux entreprises agricoles et du BTP. Les engins de chantier sont notamment mobilisés pour contrer les feux.
La CAPEB, la CNATP, l’IRIS-ST et l’OPPBTP ont signé une convention pour adapter les actions de prévention aux besoins des TPE du bâtiment et des travaux publics.
Six ouvriers sont morts dans l'incendie d'un chantier de rénovation de la tour Oxy à Bruxelles. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du drame.
La FNTP lance « Pré-rentrée Prévention ». Ce parcours inclut un module d'e-learning de 90 minutes. Le but : préparer les apprentis des travaux publics aux principaux risques avant leur arrivée sur chantier.
Un adolescent de 16 ans a été blessé lors d'un stage dans une entreprise de travaux publics, dans le Doubs. Son bras a été happé par un malaxeur à béton. Une enquête est en cours.
Alors que les écologistes souhaitent instaurer un congé climatique, le SDI alerte sur les conséquences pour les petites entreprises et privilégie les mesures de prévention face aux fortes chaleurs.
Selon une enquête de la Capeb, les aléas climatiques provoquent des retards de chantier et des pertes d'activité. Si le syndicat se dit prêt à respecter les mesures de sécurité et de protection de la santé,...
Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou incite les préfets à prendre des arrêtés pour suspendre les chantiers aux heures les plus chaudes dans les départements placés en vigilance rouge. Plusieurs...
En pleine canicule, Sites a mesuré des dilatations allant jusqu'à 7,5 cm sur certaines structures. Les données proviennent de 1 050 sondes réparties sur près de 100 ouvrages.
Après l’incendie de Wang Fuk Court à Hong Kong, qui a fait 168 morts, plusieurs entreprises et dirigeants sont poursuivis. Le drame interroge la sécurité incendie sur les chantiers de rénovation.
Une étude menée auprès de plus de 400 professionnels du BTP révèle une forte hausse des vols d'engins de chantier et un coût moyen de 45 000 € par sinistre.
Une étude révèle que plus d'un million d'habitants et 555 000 logements d'Île-de-France sont exposés à une crue majeure.
Un ouvrier de 19 ans est décédé après un malaise sur un chantier dans la Drôme. La chaleur est l’hypothèse privilégiée.
La FNTP appelle les entreprises et donneurs d’ordre à adapter les chantiers face aux fortes chaleurs pour protéger les salariés.
L’association AC !! Anti-Corruption porte plainte pour un risque d’ensevelissement d’un hameau de Courchevel, à cause de l’affaissement des fondations d’une retenue d’eau alimentant les canons à neige.
Le groupe Big Up se dote d'une troisième entreprise avec l'annonce des Perchistes, spécialiste du nettoyage d'équipements depuis le sol. Après avoir ouvert deux antennes depuis le début de l'année, elle...
Avec plus d'une trentaine d'accidents mortels sur des trajets en lien avec le travail en 2024, le secteur du bâtiment et l'OPPBTP cherchent des solutions pour diminuer les risques. L'organisation propose...
Le gouvernement assouplit l’aide aux propriétaires touchés par les fissures liées au retrait-gonflement des argiles.
Le lycée des Haberges de Vesoul ferme en urgence après une expertise pointant des risques sur ses fondations.
Pour la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, l'OPPBTP a révélé ses priorités des quatre prochaines années en termes de prévention. En visite sur deux chantiers en Seine-Saint-Denis,...
Le Portugal lance un plan de 22,6 milliards d’euros pour reconstruire ses infrastructures après les tempêtes hivernales et la protection du pays face aux catastrophes naturelles.
Invisible et sans odeur, le risque d’asphyxie sur chantier peut survenir en quelques minutes. L’OPPBTP rappelle les mesures de prévention essentielles.
Ce 28 avril, c’est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une question nous taraude : comment aménager un environnement de travail sur chantier ? La présence d’un DET peut répondre...
Ce lundi 21 avril, la préfecture de la Guadeloupe a annoncé une alerte sécheresse sur la moitié du territoire depuis vendredi dernier. En cause : la dégradation des nappes phréatiques et le dysfonctionnement...
Une étude publiée par Santé publique France démontre la forte exposition des travailleurs du BTP à plusieurs risques. Par rapport aux autres secteurs, la construction est jusqu'à dix fois plus à risque...
Lors du salon BIM World, l'OPPBTP et Qualibat ont signé une convention de partenariat qui doit aboutir à la création d'une mention RSE dans les certifications de Qualibat.
Du 30 mars au 3 avril, la FFB et ses partenaires proposent 12 webinaires pour renforcer la prévention et la sécurité sur les chantiers.
Une étude de l’OPPBTP observe comment les femmes sur les chantiers adaptent leurs gestes et leurs pratiques pour limiter la pénibilité et préserver leur santé.
Molinel révèle sa nouvelle gamme d'équipements de protection pour les sites industriels. L'entreprise vante des équipements qui s'adaptent aux risques multiples qui concernent souvent les salariés du BTP.
Interdit dans les nouvelles constructions depuis presque 30 ans, l’amiante fait toujours l’objet de mises à jour quant à son repérage et les mesures de prévention. Décryptage des obligations de diagnostic.
Entreprise spécialisée dans les alertes incendies, FireAngel propose aussi des détecteurs de monoxyde de carbone. Selon Nathan Nyong, son responsable du développement France et membre de la FFMI-GESI,...
Un gouffre de plusieurs dizaines de mètres s’est formé sur un chantier à Shanghai. Des vidéos circulent sur les réseaux, mais leur authenticité reste incertaine.
Dans le BTP, l’inspection du travail veille à la sécurité et au respect du droit. Comment se déroule un contrôle et comment bien s’y préparer.
Le Conseil national de l’OPPBTP a élu le 4 février 2026 Yann Danion à la présidence et Jean-Michel Vaillendet à la vice-présidence.
L’OPPBTP et le SOFFONS vont enquêter sur les conditions de travail des équipes de projection de béton par voie sèche afin de réduire les risques physiques.
Un immeuble s’est effondré à Tripoli, dans le nord du Liban, faisant 14 morts. Le drame relance les inquiétudes sur l’état des bâtiments du pays.
Avec les températures négatives, l'hiver peut être propice à des dégradations des infrastructures utilisées par les transports. Pour prévenir les dilatations de matériaux et autres apparitions de fissures,...
Toujours présent dans le bâti ancien, le plomb expose les professionnels du BTP à des risques majeurs. Un nouveau guide pour mieux prévenir.
Selon le baromètre des risques d’Allianz, les cyberattaques dominent les inquiétudes des entreprises, l’IA enregistrant la plus forte progression.
Les dirigeants d'une carrière vont être jugés le 31 mars pour négligence dans l'éboulement à La Rivière (Isère). Le parquet de Grenoble a fait état de différents manquements de leur part notamment parce...
Entre les vigilances orange pour la neige comme le verglas et la vague de froid qui touche une bonne partie de la France, le BTP s'adapte aux conditions.
L’OPPBTP lance un kit pratique pour renforcer la prévention pour l'accueil des intérimaires sur un chantier. Objectif : réduire les accidents, alors que ces travailleurs représentent près de 30 % des sinistres...
Deux immeubles se sont effondrés dans un quartier de Fès, faisant au moins 22 morts et 16 blessés. Les secours poursuivent les recherches sous les décombres.
Un ouvrier de 46 ans a trouvé la mort mardi 9 décembre alors qu'il travaillait sur la construction de la ligne C du métro toulousain. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances de cet accident,...
Le Lab Innovation Santé & Prévention met à disposition des outils concrets pour répondre aux enjeux de prévention et de bien-être identifiés par les professionnels.
L’arrivée de l’hiver représente un véritable défi pour les professionnels du bâtiment. Froid, pluie, gel, vent, voire neige… autant de facteurs susceptibles de ralentir les travaux, d’endommager les matériaux...
Alors que les vols de matériel topographique explosent, la plateforme Protec topo’ est née. Un guichet unique servant à signaler les méfaits mais aussi à sensibiliser sur ces pertes très coûteuses pour...
Du 15 janvier au 14 mars 2026, l’OPPBTP mobilise le BTP pour réduire les accidents graves liés aux collisions engins-piétons.
Une cinquantaine de parents, enseignants et agents portent plainte à Marseille contre l’exposition à l’amiante dans une douzaine d’écoles.
Drame dans une commune voisine de Bordeaux : deux ouvriers ont chuté d’un immeuble en chantier. L’un est décédé, le second est grièvement blessé.
À l’occasion du salon Artibat à Rennes, la CAPEB et APRIL Construction ont officialisé un partenariat destiné à accompagner les artisans du bâtiment dans la transition énergétique. Objectif : faciliter...
Deux enfants et leurs parents ont péri dans l'effondrement d'un immeuble à Gebze, en périphérie d'Istanbul, mercredi 29 octobre. Après le tremblement de terre de 2023, les médias locaux accusent à nouveau...
Par une loi promulguée le 22 octobre, la France ratifie une convention de l'Organisation internationale du travail, vieille de plus de 40 ans. Une formalité qui peut jouer sur la sécurité des professionnels,...
Face à la hausse des troubles musculosquelettiques chez les peintres, l’OPPBTP a mené une étude sur les chantiers pour tester des équipements destinés à soulager les bras et réduire la fatigue.
Le groupe de BTP Cheval a été touché par un incendie dans la Drôme dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre. La direction est convaincue qu'il s'agit d'un acte malveillant, alors que le site touché...
Il est possible d'indemniser les acheteurs d'une maison, quand des vices cachés dans un bâtiment voisin ont été découverts. Les détails de la décision de la Cour de cassation.
L'Assurance maladie lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux risques chimiques professionnels s’adressant au BTP et secteur du bois.
Un vent violent a emporté plusieurs infrastructures dans les alentours d'Ermont (Val d'Oise). Il a coûté la vie d'un ouvrier du BTP. Les détails sur les dégâts observés.
L’OPPBTP a interrogé dirigeants et compagnons du BTP pour dresser un état des lieux de la culture prévention, cinq ans après sa précédente étude menée en 2020.
Après avoir lancé une campagne de prévention sur les risques chimiques dans le BTP, l’OPPBTP et les services de prévention et santé au travail annoncent un don de près de 26 000 euros à la Ligue contre...
Un communiqué de la Fabrique de la Cité révèle que les risques climatiques ne touchent pas les Français de la même manière : les inondations frappent surtout les territoires aisés, tandis que le retrait-gonflement...
De la maison individuelle aux grands ouvrages tertiaires, la préfabrication bois gagne du terrain. Trecobat, Ossabois et LCA Construction Bois, trois acteurs du secteur, partagent leur vision d'une filière...
10 millions de chantiers se situent chaque année à proximité des réseaux enterrés plus ou moins sensibles. Pour gérer les dangers qui en découlent, la géodétection fait partie des solutions, bénéficiant...
L’OPPBTP et le syndicat Les Canalisateurs lancent un guide pratique à destination des poseurs et aides-poseurs afin de renforcer la prévention et sécuriser les chantiers.
À La Rochelle, 400 enseignants et parents réclament le bâchage d’un chantier de dépollution d’un ancien site Enedis. À proximité d'écoles, l’opération est pointée du doigt pour ses nuisances et risques...
Face à l’accélération du phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui fragilise chaque année des milliers de maisons, le gouvernement ouvre dès octobre une expérimentation d’aides préventives dans...
La startup bordelaise Notex, accompagnée par Unitec, lance une solution innovante pour améliorer la sécurité sur les chantiers. Il permet un accès instantané aux informations médicales essentielles des...
Portes, alarmes, serrures connectées : la domotique s’impose dans la sécurité du logement. Quelle fiabilité dans les innovations et l’installation ? Le CNPP et Verisure nous donnent chacun leur point de...
À un an de l’extinction du réseau 2G en France, plus de 230 000 ascenseurs sont encore équipés d’un système de téléalarme obsolète. La Fédération des ascenseurs appelle les copropriétés et bailleurs sociaux...
Malgré un léger mieux sur l’activité, les dirigeants de TPE restent sous pression : baisse des revenus, tensions bancaires, isolement… Une majorité d’entre eux expriment un sentiment de fatigue, voire...
Une étude de Proactif pour le CCCA-BTP se penche sur la santé physique et psychique des apprentis du BTP. Un volet analyse notamment l’impact de l’exercice sportif.
Le groupe Eiffage a été condamné par le tribunal de Bobigny à 200 000 euros d’amende pour avoir involontairement causé la mort d’un chauffeur de camion sur un chantier du Grand Paris Express en 2023.
Perchées sur une falaise à Bonifacio, en Corse, 33 immeubles risquent de s'effondrer. Une étude de faisabilité de travaux est en cours, pour des résultats prévus en 2026.
Pour protéger davantage contre les fortes chaleurs - dont les professionnels du BTP - Technifresh sort trois nouveautés. Il s'agit d'une veste Slim légère, un cache-cou et des manchons rafraîchissants.
Alors que la canicule passe en alerte rouge, piqûre de rappel sur les droits et obligations face aux fortes chaleurs sur les chantiers. La FFB et la FNTP encouragent à « la plus grande vigilance », tandis...
Réduction des douleurs, gain de confort… mais aussi gêne, transpiration et adaptation complexe : les retours d’expérience des pros du BTP sur l’EXO-01 de Hilti France dressent un tableau nuancé, à découvrir...
Bouygues Immobilier a reçu une mise en demeure et une amende administrative de la préfecture d’Eure-et-Loir pour avoir stocké illégalement des déchets amiantés sur un chantier de déconstruction en centre-ville...
L’AQC dévoile le palmarès de la 20ème édition de son concours photo « Éviter les désordres, apprendre par l’image ! ». Toujours avec le même objectif : mettre l’accent sur la pédagogie pour rappeler les...
A compter de septembre, un chantier d’envergure devrait débuter à Rennes avec la destruction d’un parking en centre-ville visant à découvrir une partie de la Vilaine pour mieux lutter contre la chaleur...
A Treffiagat, dans le Finistère, sept maisons vont être détruites à titre préventif en raison de l’érosion côtière et du risque de submersion marine. Il s’agit d’une première en Bretagne.
La France et l’exécutif régional belge flamand ont signé lundi une convention organisant l’exploitation d’infrastructures communes de gestion de l’eau. Ce projet, en cours depuis plus d’une décennie, a...
Mal connu, le risque chimique dans le BTP touche pourtant la majorité des métiers. À travers une campagne nationale, l’OPPBTP propose outils, formation et mobilisation pour inverser la tendance et protéger...
La justice a rendu son verdict après la mort d’un ouvrier sur un chantier du Grand Paris Express. Deux responsables de la société Sampieri Construction ont été condamnés à des peines de prison avec sursis.
L’Association Promotelec dévoile les résultats du nouveau baromètre de l’Observatoire national de la sécurité électrique. L’étude confirme une tendance observée l’an dernier : 82,6 % des installations...
Une tendance inquiétante se dessine dans le baromètre 2025 des vols dans le BTP de Coyote Business Services. 68 % des professionnels du secteur déclarent avoir déjà été confrontés à un vol. Un nombre qui...
Cinq hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 2 ans de prison avec sursis et de fortes amendes pour avoir laissé des ouvriers travailler sans protection en présence de plomb sur le chantier...
La première pierre d’une plateforme comprenant des entrepôts de réserves de première nécessité a été posé par le roi du Maroc, Mohammed VI, dans la région de Rabat. L’objectif de cette infrastructure est...
Alors que le soleil darde de ses rayons, les fortes chaleurs préoccupent les chantiers de travaux publics. En Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération régionale du secteur se penchent sur cinq pratiques qui...
PlanRadar, entreprise proposant une plateforme de gestion de chantiers, identifie les différentes étapes pour parvenir à un audit de chantier réussi. Le point sur les 10 étapes clefs.
À compter de 2026, tous les travailleurs du Grand Paris Express devront suivre une formation spécifique à la sécurité, adaptée à leur fonction.
En marge de son congrès annuel, l’Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie (UMGCCP) a renouvelé son partenariat avec l’OPPBTP. L’objectif : faire de la prévention un levier...
Afin de réduire la fréquence des accidents du travail dans le BTP, le groupe Adecco a lancé un outil prédictif basé sur l’IA pour mieux anticiper les situations à risques et adapter la prévention.
Pour protéger la population comme les infrastructures face aux inondations, le dispositif gouvernemental Vigicrues se renforce. Une nouvelle fonctionnalité, Vigicrues Flash, offre un affichage dynamique...
L’OPPBTP vient de clôturer avec succès la cinquième édition de son challenge national « 100 minutes pour la vie », qui s’est déroulé en début d’année. Cette initiative vise à sensibiliser les futurs professionnels...
Pour aider ses professionnels en difficultés sociales, la Branche Architecture renforce son fonds dédié. Le point avec Gilles Lefébure, architecte et président de la Commission nationale paritaire de gestion...
L’OPPBTP dévoile les résultats d’une étude dédiée aux conditions de travail des plaquistes. Cette analyse approfondie met en lumière les contraintes physiques et les risques rencontrés par les professionnels...
Face aux épisodes de canicule de plus en plus fréquents et intenses, l’OPPBTP lance un guide détaillé dédié aux équipements rafraîchissants. Celui-ci présente un panorama international des solutions existantes...
Une enquête menée par Santé Publique France tente d’estimer le risque d’exposition au bruit des salariés français. Selon les résultats, le BTP serait notamment le secteur le plus à risques.
Face au retrait-gonflement des argiles (RGA), différentes solutions existent pour traiter les fissures sur les bâtiments. Pose de micropieux dans les fondations, injection de résine expansive, agrafage,...
Des mois après le passage du cyclone Chido, la reconstruction de Mayotte peine à se structurer, malgré l’adoption de la loi d’urgence. Témoignages de trois experts en architecture et construction, opérant...
Un accident de chantier a provoqué l'effondrement partiel d'un pont de l'autoroute E42, près de Mons, en Belgique. Alors que l'ouvrage était en cours de démolition, l'accident a fait un mort et deux blessés.
Afin de simplifier le travail des Coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé (SPS), l'OPPBTP met à leur disposition un site dédié avec des ressources pratiques, juridiques et mises à jour.
Dans la continuité de la campagne gouvernementale « Accidents graves et mortels », l’INRS lance sa campagne « Avec les machines, le risque est toujours là ». L’idée : sensibiliser certains métiers, dont...
Dans un baromètre réalisé par Ipsos, Qualisocial dépeint des salariés du BTP plus optimistes et dont la santé mentale est plus résilient, comparé à d’autres secteurs. Toutefois, selon les sondés, des efforts...
Plus de 70 % des entreprises du bâtiment en France subissent des retards liés aux conditions météorologiques extrêmes, selon un rapport d’Aggreko. Entre intempéries et pannes d’équipement, les conséquences...
Dans une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée nationale, le secrétaire général du PS et eurodéputé Pierre Jouvet appelle à rétablir le groupe d’études consacré à l’amiante, supprimé pour des...
Un ouvrier de nationalité portugaise a trouvé la mort samedi à Aubervilliers (93) après une chute de plusieurs mètres sur un chantier. Selon les premiers éléments, les étais auraient cédé alors qu’il installait...
Au dernier jour du procès concernant une intoxication au plomb au château de Versailles datant de 2009, le parquet a requis des peines allant jusqu’à 15 mois de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende...
L'OPPBTP renouvelle sa confiance envers Frédéric Mau et Cécile Beaudonnat, récemment réélus à la tête de l'organisme de référence en matière de prévention dans le BTP.
Un procès s’est ouvert le 10 février à l’encontre de quatre entreprises et six personnes accusées de ne pas avoir protégé des ouvriers contre une contamination au plomb lors de la restauration de l’opéra...
À Amboise, près de Tours, 80 personnes ont été évacuées de leur domicile face à un risque d’effondrement d’une partie du rempart du château. D’importants travaux de mise en sécurité et de consolidation...
Le gouvernement annonce un plan inspiré des mesures prises lors des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif : renforcer la prévention et la formation pour réduire les risques.
La Cour des comptes publie un rapport sur « L’aménagement du littoral méditerranéen face aux risques liés à la mer et aux inondations ». Selon la juridiction, les collectivités territoriales auraient tendance...
Même si un employeur ne peut pas surveiller les moindres faits et gestes de ses salariés, il doit prendre des précautions pour protéger ses salariés dans toutes les situations de travail potentiellement...
Optimiser la consommation de carburant, faire gagner du temps, accompagner vers des énergies plus vertes... Les solutions de Samsara tendent à faciliter la gestion de la flotte automobile. Le point avec...
Alors que la France métropolitaine est marquée par une vague de froid, petite piqûre de rappel sur les précautions à prendre sur chantier, à partir des préconisations de l’OPPBTP.
En cette période hivernale, le fabricant d’outils Milwaukee annonce lancer deux modèles de vestes chauffantes destinées aux professionnels travaillant en extérieur, dont les professionnels du BTP.
Le verdict est tombé pour Capral. L'entreprise, commercialisant des explosifs pour le BTP, était en procès pour pratiques trompeuses et blessures involontaires. Ses deux gérants ont reçu des peines allant...
Alors que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est de plus en plus courant en France, un décret publié au Journal officiel est venu préciser les critères de compétence, d’indépendance et...
Au Royaume-Uni, les propriétaires ont jusqu’à 2029 pour retirer des immeubles de grande hauteur les revêtements inflammables du type de celui incriminé dans l’incendie meurtrier de la tour Grenfell à Londres,...
Où en est la prévention des chutes de hauteur au sein des entreprises du BTP ? C’est à cette question que tente de répondre une récente enquête. Si les travailleurs adoptent majoritairement les équipements...
Depuis 1990, la ville de Morlaix (29) a déjà subi 11 crues. Pour lutter contre ces inondations récurrentes, des travaux vont être réalisés pour rouvrir une partie de la rivière enterrée et remodeler ses...
À La Rochelle, le chantier de dépollution d’un ancien site Enedis inquiète les riverains. Le 15 novembre, la préfecture de Charente-Maritime a annoncé sa suspension le temps d’un suivi sanitaire, après...
Une nouvelle réglementation impose, pour les permis de construire demandés dès fin 2025, d’inclure des câbles plus résistants au risque incendie. C’est là que Nexans, fabricant de solutions électriques,...
Dans le secteur du BTP, la formation est primordiale pour que les bons réflexes soient pris en termes de sécurité. Les certifications peuvent également être l’assurance que les notions de sécurité ont...
Éprouvées dans le milieu logistique, les chaussures Spulse, commercialisées fin 2024 par la marque Parade, tendent à réduire la fatigue sur chantier. Le fabricant de chaussures de sécurité s’est notamment...
Afin de « la culture partagée de la prévention », le ministère du Travail et de l’Emploi a lancé une nouvelle campagne dédiée aux risques professionnels. Plusieurs canaux comme plusieurs secteurs sont...
La sécurité et la santé sur les chantiers de construction restent des priorités absolues pour 2024. Bien qu'en baisse, le nombre d'accidents du travail dans le secteur du BTP reste élevé. On dénombre en...
L'UMGO-FFB et l'OPPBTP, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, souhaitent formaliser et renforcer leur engagement commun en faveur d'une prévention efficace, allant de l'amélioration des équipements...
Quels sont les risques d’une mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé ? Tel était le sujet d’une conférence organisée par Murprotec et le laboratoire RespiLab, tous deux à l’origine d’une enquête....
Le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie Rexel annonce l'acquisition du groupe Itesa, spécialiste de solutions de sécurité pour les professionnels en France. L'objectif : offrir...
L'OPPBTP annonce le lancement son application mobile Petocask. Elle a pour vocation d'éduquer les jeunes apprentis, en leur faisant intégrer des notions de sécurité de manière ludique.
Grâce à une opération de crowdfunding, la start-up Japet Medical a levé 2,7 millions d’euros de financement. De quoi la soutenir dans une nouvelle étape de croissance : démocratiser les exosquelettes à...
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) publie les résultats d’une étude consacrée aux conditions de travail des couvreurs. Risques de chutes, adaptation du...
Après le succès de la première édition en 2023, l’OPPBTP réitère son engagement pour accompagner les entreprises du BTP dans leurs démarches de prévention des troubles musculo-squelettique (TMS).
Le concours « Les Génies de la Construction ! » a révélé les lauréats de sa 20ème édition. Les projets primés, provenant de collèges, lycées et établissements supérieurs, tendent à démontrer l'excellence...
Selon une récente étude de l'OPPBTP, bien que 83 % des entreprises du BTP se déclarent sensibilisées aux enjeux d'hygiène sur les chantiers, seules 34 % ont mis en place des actions concrètes. Les conditions...
Face aux risques liés aux travaux sous circulation, le SER et l'OPPBTP publient un guide. Conçu pour minimiser les dangers, ce document a pour ambition de devenir un allié pour tous les chantiers nécessitant...
Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté, Bernard Thibault, chargé du suivi social de l’organisation de la compétition, a dressé un bilan des accidents ayant eu lieu sur les chantiers liés...
La sécurité et la santé sur les chantiers de construction en France sont des priorités absolues pour les entreprises du secteur. Les risques liés aux travaux de construction peuvent être nombreux et variés,...
La Capeb, l’Iris-ST et l’OPPBTP mettent à disposition des serruriers métalliers deux nouveaux guides dédiés. Le premier se penche sur les aspirateurs consacrés au nettoyage des ateliers et des chantiers,...
La cour d'appel de Versailles a validé la mise en examen de Vinci Constructions Grands Projets pour des conditions de travail jugées indignes sur les chantiers liés à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les...
L’entreprise Sebach, spécialisée dans les solutions sanitaires mobiles, dévoile sa nouvelle gamme de produits destinés au secteur du BTP. Ainsi, l’entreprise rappelle ses engagements en faveur de l’hygiène...
Une nouvelle ère s'ouvre pour les salariés du BTP en France, avec l'intégration de la canicule dans le régime d'indemnisation des arrêts de chantiers pour intempérie. Cette mesure a été introduite par...
L'entreprise Bouygues Travaux Publics Régions France a été condamnée ce mardi 2 juillet par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une amende de 80 000 euros suite au décès d’un ouvrier écrasé par une...
L’OPPBTP et l’École Supérieure de Conduite de Travaux annoncent avoir signé un nouveau partenariat, conclu pour cinq ans. L'objectif : sensibiliser les 2 100 étudiants aux risques professionnels sur les...
À l’approche des périodes de canicules, la FNTP, accompagnée de partenaires, lance un nouvel outil de sensibilisation. Il s’agit d’un rétroplanning rappelant les démarches et autres bonnes pratiques pour...
Berner France, filiale du groupe allemand Berner, organisait le 18 juin une visite de son site à Saint-Julien-du-Sault, en Bourgogne. Outre les bureaux et la logistique, le site de 40 000 m2 comprend un...
L’accident a eu lieu ce mardi 18 juin en fin de matinée. Une poutre métallique est tombée sur une grue. Elle a percuté la cabine du conducteur, décédé sur place.
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) publie les résultats d’une étude visant à améliorer les conditions de travail des professionnels du curage et de la déconstruction,...
Dans le cadre de sa nouvelle campagne contre les chutes de hauteur dans le BTP, l’OPPBTP lance une série de podcasts intitulée « Mon chantier en sécurité », recueillant les témoignages de victimes et témoins...
La CAPEB, PPG et l’IRIS-ST annoncent avoir signé le renouvellement de leur partenariat initié il y a plus de 10 ans. Un engagement marquant, preuve d’une volonté commune de continuer à sensibiliser les...
L'étude menée par MMA sur le risque routier professionnel, qui fête ses dix ans, révèle des résultats alarmants : une augmentation notable des comportements dangereux au volant, notamment l'utilisation...
À l’approche des Journées de la sécurité routière au travail, la CAPEB et l’IRIS-ST ont lancé leurs propres outils de sensibilisation adressés aux artisans et petites entreprises du bâtiment. Cinq formats...
Avec 26 décès en 2022, les chutes de hauteur demeurent l'un des principaux risques pour les travailleurs du BTP. Dans ce contexte, l’OPPBTP a souhaité donner une nouvelle impulsion à la mobilisation autour...
Accident mortel sur le chantier du tunnel de base du Lyon-Turin. Un ingénieur est décédé, jeudi 2 mai, à Saint-Julien-Montdenis (Savoie), a annoncé ce vendredi la société Tunnel Euralpin Lyon-Turin (Telt)....
L’association Promotelec dévoile les résultats du baromètre 2024 de l’Observatoire National de la Sécurité Électrique (ONSE). Selon ce baromètre, 83 % des logements de plus de 15 ans comporteraient au...
La FNTP, la CNATP, la CGT, la CFE CGC BTP, et la CFDT Construction et Bois annoncent avoir ouvert une négociation paritaire pour renforcer l’attractivité des métiers des travaux publics. Cette négociation...
Point.P se lance dans une campagne de prévention innovante et décalée, afin de sensibiliser le plus grand nombre au port des EPI. L’idée pour l’enseigne de distribution de matériaux de construction est...
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) lance InfraClimat, une plateforme digitale de visualisation des impacts du changement climatique sur les infrastructures françaises.
Fin février dernier, la cathédrale de Rouen a entamé sa cinquième phase de rénovation. Ce qui signifie une nouvelle phase d’échafaudage pour Tubesca-Comabi, expert de solutions d’accès et de travail en...
À l'occasion de la Semaine de la prévention, l’Assurance Maladie - Risques professionnels et quatre acteurs majeurs de l'habitat annoncent avoir signé une nouvelle convention nationale d'objectifs. L’ambition...
Les risques naturels ont, depuis toujours, intéressé bon nombre d’architectes, qui font tout leur possible pour trouver diverses solutions aux dangers spontanés guettant les constructions. Que proposent...
Le groupe Loxam a enregistré une année 2023 record. Avec 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’échelle du groupe, et plus d’un milliard d’euros en France, le géant de la location de matériel...
Afin de prévenir les TMS, les exercices d’étirement et d’échauffement sont préconisés pour les professionnels du BTP. Dans ce sens, l’OPPBTP a diffusé deux mémos pour aiguiller les compagnons dans ces...
Entre les étés caniculaires et les épisodes de grand froid, les compagnons doivent composer avec des conditions climatiques parfois extrêmes. Quels impacts sur leur santé et quels sont leurs droits ? Entretien...
Alors que les entreprises du BTP peinent à recruter, les préjugés concernant la pénibilité font-ils pâtir le secteur d’un déficit d’attractivité ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé Maxime,...
Malgré l'importance de leur travail, les métiers des TP riment avec pénibilité. En particulier ceux spécialisés dans les travaux routiers. Comment y remédier ? Quelles avancées pour la faire reculer ?...
La campagne de prévention « Même pas mal » menée par l'OPPBTP a suscité un réel intérêt auprès des entreprises du BTP, révélant une prise de conscience collective sur l'importance de la prévention des...
Lors d’un chantier à Florence, en Toscane, une structure en béton s’est effondrée, provoquant la mort de cinq ouvriers. Un nouvel accident qui relance le débat de la sécurité au travail en Italie.
Marque du groupe Eram spécialisée dans les chaussures de protection, Parade Protection va commercialiser le modèle Badria. Une référence de plus dans sa gamme Brazilia, adaptée aux femmes travaillant dans...
Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième...
Si la motorisation des portes et portails est bien démocratisée, des règles et bonnes pratiques sont à appliquer. Le groupe Actibaie fait le point dans un guide de 20 pages.
À quasiment un an de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Jost, dirigeant de la société chargée de sa reconstruction, a été auditionné devant une commission de l’Assemblée nationale....
Dans un entretien publié le 10 décembre dans Ouest France, Bernard Thibault, membre du comité d'organisation et ancien secrétaire général de la CGT, s’est exprimé sur les accidents dans le cadre des chantiers...
En cette période de grand froid, quelles mesures de prévention doivent déployer les entreprises du BTP ? Monoxyde de carbone, radon, sécurité routière… L’OPPBTP fait le point.
Le sujet des addictions en France touche de nombreux secteurs, et le domaine du BTP ne fait pas exception. Chez Colas, entreprise spécialisée dans les travaux publics, la prévention est au coeur des actions,...
La consommation d’alcool, de tabac ou de drogue constitue un risque majeur d’accident au travail, et les entreprises du BTP sont particulièrement concernées. Même à faible dose, ces substances psychoactives...
Alors que les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle dans le BTP, les entreprises ont tout intérêt à s’investir dans la prévention, voire à investir dans...
On connaît les risques de TMS ou de chutes de hauteur dans le BTP. Mais au-delà des risques physiques, comment sont considérés les risques psychiques, un mal qui guette de plus en plus les professionnels...
Les chutes de hauteur représentent à peu près 40 % des événements dont se charge l’OPPBTP. Même si les choses vont en s’améliorant au fil des années, beaucoup d’entreprises manquent encore de moyens de...
La consommation de cannabis est un enjeu majeur pour les entreprises du secteur du BTP, qui doivent déployer des efforts de prévention et d'évaluation des risques, selon l'OPPBTP. Réflexes, mémoire et...
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) vient de publier une brochure sur les chaussants de protection. Celle-ci...
Le Syndicat National du Pompage de Béton (SNPB), l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), ainsi que RTE et Enedis annoncent la signature d'une convention de...
L’OPPBTP dévoile les premiers résultats d’une étude menée sur les conditions de travail des professionnels du plâtre et de l’isolation. Trois types de chantiers ont été observés, à la suite de quoi un...
Nommé DG de Frénéhard & Michaux en september dernier, Thierry Dufour sera le bras droit du président du groupe. Il gérera dès janvier prochain différentes marques du fabricant, spécialiste des travaux...
Depuis juillet dernier, Antoine Bou Chebel a repris les rênes de la filiale construction du groupe Qualiconsult. Une responsabilité à la hauteur de l’homme de 56 ans, qui compte 30 années d’expérience...
Dans un sondage conjointement mené par la Capeb, l’IRIS-ST, l’OPPBTP et la CNATP, nous découvrons l’importance de la prévention au sein des entreprises artisanales du bâtiment. Résultats : presque toutes...
Sur les chantiers, de nombreux ouvriers dénoncent un manque d'hygiène et des conditions de vies déplorables, indiquant parfois devoir travailler sans avoir recours à l'eau courante ou à des sanitaires....
Près de 7 ans après l’effondrement d’un balcon dans le centre-ville d’Angers, ayant causé la mort de 4 personnes et blessé 14 autres, deux anciens accusés – l’architecte et le conducteur de travaux – sont...
Tour d’horizon des innovations de Seigneurie, spécialiste de la peinture pour bâtiment, en cette rentrée 2023. Embellissement architectural, stabilité structurelle, performance énergétique, voire optimisation...
150 personnes ont été évacuées d’un immeuble de logements sociaux à Martigues (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche, en raison de l’apparition de fissures et d’un risque d’effondrement....
Dans un secteur du BTP où les accidents sont malheureusement fréquents, le groupe Loxam et Bobcat redoublent d'efforts pour placer la sécurité au cœur de leurs préoccupations. Grâce à des technologies...
Dans le cadre d’une étude sur les conditions de travail des carreleurs, la Capeb, l’OPPBTP, et l’Iris-ST ont analysé le travail et les équipements de carreleurs sur des chantiers mettant en œuvre des carreaux...
La reconstruction de Notre-Dame de Paris met en lumière le travail de précision que demande la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux. Mais quelles questions soulève un tel chantier ? Réponses avec...
Le syndicat français des professionnels des travaux sur cordes annonce avoir nommé Xavier Rodriguez en tant que vice-président. Le président directeur général de Jarnias, entreprise de travaux sur cordes,...
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) annonce la nomination de Franck Raggi en tant que président de la commission de sécurité, succédant ainsi à Carine Deschryver.
Un ouvrier âgé de 46 ans se trouve actuellement dans un état critique après avoir été écrasé par un char télescopique sur un chantier du Grand Paris Express, à Aulnay-sous-Bois (93). Une enquête judiciaire...
Le tribunal correctionnel de Créteil a rendu son verdict, ce jeudi 29 juin, condamnant l'entreprise Dodin Campenon Bernard, filiale du groupe Vinci, à une amende de 250 000 euros. Cette condamnation fait...
Après une convocation émise par le parquet de Nanterre, l'avocat du groupe Vinci assure qu'aucun indice ne peut véritablement cibler ses filiales, dans le cadre d’une enquête sur les conditions de travail...
Dix anciens ouvriers sans papiers ont annoncé ce mardi avoir assigné aux prud’hommes quatre majors du BTP (Vinci, Eiffage, GCC, et Spie Batignolles) et huit sous-traitants, pour les avoir fait travailler...
L’été n’a pas encore commencé que les fortes de chaleur sont déjà de retour en France. Afin d’aider les professionnels du BTP à éviter les coups de chaleur pendant les épisodes de canicules, Kiloutou rappelle...
Le jury du dernier comité de sélection de start-up, qui s’est tenu fin mars 2023, en a retenu trois pour intégrer l’accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP ». Ces dernières vont pouvoir bénéficier...
Depuis plusieurs mois, la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express est au centre de l’attention, alors qu’un cinquième accident mortel est survenu début avril. Dans ce contexte, Valérie Pécresse,...
La FNTP reconduit pour cinq ans son engagement pour l’amélioration continue de la santé au travail dans le secteur des travaux publics. C’est en ce sens que la fédération a établi une nouvelle convention...
Nouvelle impasse pour les victimes de l’amiante. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé ce vendredi que la procédure lancée par 2 000 plaignants dans le cadre du scandale de l’amiante était « irrecevable...
La Société du Grand Paris, chargée de la réalisation du nouveau métro francilien, a annoncé mercredi le lancement d'un plan visant à renforcer la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express (GPE),...
À en croire un premier baromètre d’Ipsos pour le cabinet Qualisocial, 76 % des salariés du BTP considèrent que les situations de harcèlement sont fréquentes dans leur cadre professionnel. Mais sous quelles...
Les chantiers du Grand Paris Express (GPE) ont pratiquement tous été mis à l’arrêt ce 10 mai. Une décision qui intervient après un énième décès sur l’un des 140 sites que comprend le projet. Un moyen de...
Près de 2 800 interventions de l'inspection du travail ont été réalisées sur les grands chantiers en Île-de-France, dont ceux liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une annonce faite lors d'une rencontre...
Le parquet de Créteil a réclamé une amende de 250 000 euros contre Dodin Campenon Bernard, une filiale de Vinci, jugée pour la mort de Maxime Wagner, un employé intérimaire sur un chantier du Grand Paris...
Près de quatre ans après l’affaire, le tribunal de Bobigny livre son verdict sur le décès de deux ouvriers sans-papiers à Épinay. Cinq condamnations à la prison ont été prononcées, dont une d’un an ferme...
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) annonçait ce mercredi le lancement de sa campagne de prévention portant sur les troubles musculo-squelettiques (TMS)....
Commercialisée depuis le 1er mars, la gamme CRA de Guilbert Express propose deux assortiments pour chalumeaux d'étanchéité, dont les lances sont interchangeables en un simple clic. Présentation avec Frédéric...
Une citation directe, déposée par des victimes de l’amiante contre quatorze personnes citées responsables, a donné lieu à une audience ce jeudi, en vue d’un procès sur le fond. Les avocats de la défense...
Un nouveau décès vient endeuiller le chantier du Grand Paris Express en ce début du mois de mars. L’accident est survenu sur le chantier de la gare du Blanc-Mesnil (93) de la future ligne 16 du Grand Paris...
Le projet de loi de réforme des retraites, qui se retrouve sans vote à l’Assemblée nationale, entre en examen au Sénat début mars. L’occasion de se pencher sur la pénibilité et l’usure professionnelle,...
La seizième édition pour intégrer l'accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP » s’est déroulée en décembre dernier. Trois des quatre start-up ayant présenté leurs solutions devant les membres du jury...
Des peines de prison ont été requises ce mercredi à l’encontre de neuf prévenus, jugés pour homicide involontaire et travail dissimulé. Deux ouvriers sans papiers avaient chuté d'une dizaine de mètres...
Si le drone a un usage plutôt récréatif, son potentiel technique et industriel semble inestimable. C’est ce que rappelle l'entreprise Delattre Expertise, spécialisée dans les opérations de maintenance,...
Le gouvernement a dévoilé ce mardi les contours de la réforme des retraites. Parmi les grandes annonces : le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, l’allongement de la durée de cotisation...
Fort de son succès en 2022, le défi « 100 minutes pour la vie » de l’OPPBTP, disponible depuis deux ans sur application mobile, se renouvelle en 2023. L’opération s’ouvre même cette année à d’autres catégories...
Dans un contexte où les conditions de travail sur les chantiers de la Coupe du Monde de Football au Qatar ont fait beaucoup parler, l’inspection du travail dévoile un bilan des accidents sur les chantiers...
Le nombre et la fréquence des accidents du travail peine à descendre en France. C’est le constat dressé par l’inspection du travail, qui recense une moyenne de 674 accidents ces 3 dernières années. Les...
L’OPPBTP publie le guide « ITE par enduit sur isolant - Mettre en œuvre les bonnes pratiques lors de travaux d'isolation thermique par l’extérieur avec un isolant rigide ». Il propose aux entreprises une...
Alors que l’usage des exosquelettes dans le monde du bâtiment tend à se développer afin d’aider les professionnels à effectuer certaines tâches répétitives ou difficiles, Hilti et l’OPPBTP signent un partenariat...
Pour cette rentrée de 2022, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) lance Check Chantier. Cette application mobile a pour but d’accompagner les professionnels...
Compte tenu de la canicule prévue ces prochains jours, l’OPPBTP fait sa piqûre de rappel concernant les précautions à prendre sur chantier. Les recommandations habituelles sont toujours les mêmes : surveiller...
La Fédération des SCOP du BTP, l’UMB-FFB, l’UICB, la CAPEB et l’OPPBTP annoncent avoir initié une démarche d’étude métier afin de pouvoir améliorer les conditions de travail des charpentiers.
Afin de tester le niveau des jeunes en formation en prévention des risques sur chantiers, l’OPPBTP met à disposition des formateurs et enseignants l’outil Prev’en Quiz. Ce test de 20 questions aborde cinq...
Les coups de chaleur sont un facteur d’insécurité non négligeable sur les chantiers du BTP. Un problème qui peut être anticipé par certaines technologies. Ainsi, un bracelet alertant les coups de chaleur...
L’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP) propose aux entreprises un nouveau simulateur en ligne, leur permettant d’évaluer l’exposition au risque poussières de bois. Jusqu’ici...
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont renouvelé leur partenariat sur la prévention des risques professionnels....
Après avoir lancé en janvier dernier son plan Horizon 2025, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) annonce le lancement de sa campagne nationale « Zéro risque...
Afin de limiter la consommation d’alcool sur les chantiers et les risques associées pour la sécurité des salariés, de nombreux textes législatifs imposent à l’employeur de définir dans son règlement intérieur...
Pour sa deuxième édition 100 % mobile, le challenge « 100 minutes pour la vie » a réuni plus de 12 000 élèves et apprentis de la filière BTP. Lancé le 3 janvier 2022 par l’OPPBTP, ce challenge national...
Début 2019, l’OPPBTP, l’IRIS-ST et la CAPEB lançaient une étude sur les conditions de travail des carreleurs, pour leur apporter des solutions de manutention et stimuler l’innovation chez les équipementiers....
Ce mercredi 23 mars, Santé publique France dévoilait un bilan du questionnaire Eval-Risk-TMS. Développé depuis 2015, cet outil vise à aider les professionnels du BTP et les structures associées à identifier...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB), l’OPPBTP, et deux autres partenaires organisent cette année encore « la Semaine de la Prévention », qui se tiendra du 28 mars au 1er avril. L’objectif : sensibiliser...
Il est difficile pour les petites entreprises du BTP de s’équiper contre les risques professionnels, notamment sur le plan financier. C’est pour cette raison que la subvention TOP BTP a été mise en place...
Cinq ans après le lancement du plan Horizon 2020, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a dressé ce 25 janvier un premier bilan chiffré, et présenté les 5...
Alors que le nombre d'accidents de chariots élévateurs se maintient dans le BTP, certaines entreprises, comme Brigade Electronics, tendent à trouver des solutions pour freiner le phénomène. Selon le fabricant,...
L'OPPBTP lance sa nouvelle édition du challenge national « 100 minutes pour la vie ». Lancé le 3 janvier dernier, il vise à sensibiliser les élèves et apprentis du BTP à la prévention des risques. Il se...
Afin de limiter les risques d’accidents liés au décrochage des charges ou de collision, Leborgne, spécialiste de la fabrication des outils à main pour le secteur du bâtiment, dévoile sa nouvelle gaffe...
Après avoir réalisé une étude sur les conditions de travail des serruriers-métalliers, l'OPPBTP, l'UNA-SM de la Capeb, et l'IRIS-ST publient un guide répertoriant les protections collectives et individuelles...
Edma, spécialiste des outils destinés aux professionnels du second œuvre du bâtiment, lance un nouveau support de genoux à roulettes pour les artisans-carreleurs. En vente chez tous les spécialistes du...
Le CCCA-BTP et l'OPPTBP ont annoncé avoir signé, ce mercredi 24 novembre, une convention de partenariat sur la prévention des risques professionnels dans l'apprentissage aux métiers du BTP. Les deux partenaires...
La légionelle et ses pathologies associées tendent à proliférer dans les bases-vie et cabines sanitaires de chantiers. Afin de limiter ces risques, la commission Sanitaires et Unités Mobiles (SUM) de DLR,...
Comme chaque année, l'OPPBTP lance, en partenariat avec le CCCA-BTP, la Fondation BTP Plus et SIST BTP, l'opération « 100 minutes pour la vie », qui vise à sensibiliser les élèves et apprentis du BTP à...
A travers une nouvelle étude, l’Una-SM, l’Iris-st et l’OPPBTP livrent leurs propositions pour améliorer les conditions de travail des serruriers-métalliers. L’enquête, qui se base sur des observations...
Regorgeant d’imagination pour sensibiliser les professionnels du BTP aux risques qui les concernent, l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) vient tout juste...
CSTB Éditions vient tout juste d’annoncer la parution d’un nouvel ouvrage portant sur les problématiques liées à la Santé et sécurité au travail, adaptées au secteur de la construction. Titré « Sécurité...
La mobilisation de la Capeb en faveur de la prévention se poursuit ! L’organisme a annoncé le 25 juillet avoir renouvelé son partenariat avec Layher, spécialiste des échafaudages, et l’IRIS-ST (Institut...
7 jeunes pousses ont été sélectionnées par le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation Excellence SMA afin de rejoindre l’accélérateur de start-ups « Santé – Prévention dans le BTP ». Grâce à leurs...
Publiée ce jour, la 5e édition de l’Observatoire national des formations à la prévention révèle qu’en 2016, une formation sur deux est liée à la prévention (49%). Si les chiffres sont encourageants, les...
Le CCCA-BTP, l’OPPBTP, Pro BTP et la Fondation Excellence SMA ont annoncé le lancement du premier accélérateur de start-up dédié à l’innovation en santé et prévention. Soutenue par Impulse Partners, la...
La Capeb a annoncé, jeudi 3 mai, avoir signé un partenariat avec le leader européen de la location de matériels et d’outillages, Loxam. Il vise à aider les artisans à s’approprier l’utilisation de nouveaux...
70 ans après sa création, l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) poursuit toujours son travail de sensibilisation auprès des acteurs du secteur ! Dans ce sens,...
Toujours plus impliquée dans la montée en compétences des artisans du bâtiment, la Capeb a récemment signé un nouveau partenariat avec IRIS-ST (Institut de recherche et d’innovation en santé et en sécurité...
En plein Congrès annuel d’European Builders Confederation (EBC), le président de l’organisme Patrick Liébus, qui dirige également la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment),...
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