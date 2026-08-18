Le Campus Versailles s’agrandit dans l’aile de Saint-Cloud du château
Le Campus Versailles étend ses activités avec 3 000 m² supplémentaires dédiés à la formation, aux ateliers et aux métiers du patrimoine.
Le Campus Versailles étend ses activités avec 3 000 m² supplémentaires dédiés à la formation, aux ateliers et aux métiers du patrimoine.
L’ESTP fonde une direction académique, qu'elle confie à Marcelle Laliberté pour adapter ses formations aux mutations du secteur. Un poste taillé pour cette docteur en sciences de l'éducation.
Le DIF existe depuis la loi du 4 mai 2004 du code du travail. Il a été ajouté au dispositif de formation tout au long de la vie, déjà composé du Congé Individuel de Formation et du plan de formation. Il...
Le Congé Individuel de Formation est un dispositif de formation qui permet à un salarié de s'absenter de son poste et de suivre une formation pour se qualifier, se perfectionner, évoluer ou se reconvertir...
La CAPEB alerte sur plusieurs mesures budgétaires qui pourraient fragiliser les artisans du bâtiment, de MaPrimeRénov’ à l’apprentissage.
Face au manque d’économistes de la construction, l’OPQTECC et l’Université Gustave Eiffel lancent un master en alternance dès 2026.
La Validation des Acquis de l'Expérience, inscrite au Code de l'Education et au Code du Travail, est une voie légale d'obtention en totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat de qualification...
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte personnel de formation (CPF) remplace le Droit individuel à la formation (DIF). Il est alimenté en heures et il permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi,...
La prise en compte de la préservation de la biodiversité impose aux responsables des chantiers de repenser leur métier. Batiweb a rencontré deux organismes de formation qui leur proposent de se mettre...
C'est une victoire pour la CPMDG DLR ! Depuis fin 2025, la profession est inscrite au RNCP et est donc reconnue par l'État. Dès 2026, les plus expérimentés pourront bénéficier d'une VAE.
Le GRETA Lille Métropole vous propose diverses formations dans le domaine du bâtiment. Ces formations sont reconnues par l’Éducation Nationale ou le Ministère du Travail en fonction de votre choix de formation....
Grâce au programme FEE Bat (Formation des professionnels aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment) et la convention signée avec Qualit’EnR en novembre dernier, les professionnels du génie climatique, bénéficient...
L’École « Carré » de SFIC lance à Istres un apprentissage d’un an en alternance pour former des monteurs en calorifuge.
L'École supérieure du bois a annoncé la nomination de sa nouvelle directrice : Aurélie Tricoire, directrice commerciale régionale pour Engie solution depuis deux ans.
Rencontre à un événement de la CAPEB 35 avec Louane, Rozenn et Agathe. Trois apprenties du bâtiment aux spécialités et histoires différentes, mais surtout inspirantes !
Technal, spécialiste des façades et des menuiseries aluminium, annonce la création de deux nouvelles formations au bénéfice des adhérents à son réseau.
Du 30 mars au 3 avril, la FFB et ses partenaires proposent 12 webinaires pour renforcer la prévention et la sécurité sur les chantiers.
L'Observatoire des métiers du BTP publie une étude sur les emplois de la fonction études dans le BTP. Une manière de prouver que, si le recours à ces spécialités se généralise, les besoins en termes de...
Entre théorie, pratique, réglementations et culture du bâtiment, les diagnostiqueurs immobiliers doivent se former à un métier technique et exigeant pour obtenir leur certification.
Face à la baisse des aides et au recul des effectifs, la FFB alerte sur l’avenir de l’apprentissage dans le BTP en Île-de-France.
Dans son plan stratégique exposé fin janvier, l’Ordre des géomètres-experts expose ses différents enjeux. Transparence, gestion du foncier, formation… Résumé des propositions de la profession !
Le chancelier Friedrich Merz mise sur simplification administrative pour relancer une économie en crise. Pour y parvenir, il compte notamment raccourcir les délais d'appels d'offres et reconnaitre les...
L’intelligence artificielle s’invite dans le quotidien des artisans du bâtiment. La FFB Artisans propose désormais des formations pour apprendre à maîtriser ces outils afin de gagner du temps sur des tâches...
Le programme OSCAR fait le bilan de quatre ans d’actions, avec 4 200 RAR formés et plus de 35 000 artisans accompagnés dans leur démarches CEE.
Une étude publiée par le CCCA-BTP a tenté d'identifier les différents scénarios possibles pour le BTP d'ici 2035-2040. L'association semble indiquer sa préférence pour une transformation du secteur vers...
Président depuis 2015 de Qualitel, Bertrand Delcambre a été reconduit à la tête de l'association à l'issue du Conseil d’administration, le 14 octobre dernier.
Lors de son point conjoncture, la CAPEB a annoncé une baisse d'activité de 3,5 % des artisans du bâtiment au T3 2025. Malgré une hausse des carnets de commande, le syndicat fustige l'instabilité politique,...
Énergère lance une nouvelle formation sur la gestion technique centralisée (GTC) des protections solaires motorisées, un enjeu clé pour la performance énergétique des bâtiments.
Au second semestre 2025, l'École du Toit d'Asturienne, intégrée au réseau des écoles de la construction durable de Saint-Gobain Distribution, recevra 50 apprentis à travers sept établissements partenaires.
Salon crée par la CAPEB Pays de la Loire, le salon Artibat a pourtant, depuis plusieurs éditions, élu domicile à Rennes. Focus sur trois exposants bretons, concernant l’intérêt de ce salon sur leur terre...
Organisée à Marseille du 16 au 18 octobre 2025, la compétition nationale des métiers WorldSkills a fait la part belle au BTP.
L’École « Carré » de SFIC, dédiée à la formation des plaquistes et plafistes ouvre deux nouvelles classes en octobre, à Nice et Lyon.
Depuis le 6 octobre, un nouveau campus de l’école « La Solive » a ouvert à Lille. Les personnes en reconversion pourront se former au métier de « chef de projet en rénovation énergétique » ou de « conducteur...
Le CCCA-BTP sera bien aux WorldSkills à Marseille, du 16 au 18 octobre 2025 pour y présenter les métiers du BTP aux jeunes visiteurs. L'association espère aussi y observer les bienfaits de son programme...
À l’occasion des journées portes ouvertes VeryWoodMétiers, France Travail et Fibois France ont officialisé un partenariat visant à lever les freins au recrutement et à renforcer l’attractivité de la filière...
En cette rentrée 2025, 19°C, l’École du génie climatique annonce ouvrir 13 nouvelles classes réparties dans toute la France pour permettre à des apprentis de se former au métier de plombier-chauffagiste.
Second et dernier jour du salon Renodays : l'occasion pour le programme Renoboost, du CCCA-BTP, d'afficher ses derniers résultats. Entre réalités territoriales et métiers clés, les besoins de la rénovation...
À l’occasion du Congrès HLM, Acorus et Impala Avenir Développement ont officialisé un partenariat pour développer le programme « Les Geeks du Bâtiment ». Objectif : insérer durablement des jeunes éloignés...
10 millions de chantiers se situent chaque année à proximité des réseaux enterrés plus ou moins sensibles. Pour gérer les dangers qui en découlent, la géodétection fait partie des solutions, bénéficiant...
Avec près de 490 000 offres diffusées en 2024, l’artisanat n’a jamais autant cherché à recruter. Pourtant, les entreprises du bâtiment peinent à trouver des profils qualifiés. Un paradoxe qui interroge...
Le 80e baromètre Fiducial sur les TPE, réalisé par l’IFOP, met en lumière une défiance record envers le gouvernement, dans un contexte économique tendu. Pourtant, l’enquête révèle aussi un fort attachement...
Le CCCA-BTP annonce l’élection de Ludovick Lefebvre à sa tête. Un profil engagé pour accompagner les mutations du secteur par la formation.
À travers les regards croisés des apprentis, des entreprises et des centres de formation, les baromètres 2025 du CCCA-BTP livrent une analyse complète de l’apprentissage dans le BTP. Dans un secteur en...
Cinq fédérations s’inquiètent de la remise en cause des seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et demandent de conserver les seuils et délais actuellement en vigueur.
Alors que les métiers manuels auraient de plus en plus la cote, plaqueplastique.fr a réalisé une étude pour identifier ceux les plus populaires. Bilan : les métiers du bâtiment, qui permettent de travailler...
Le métier d’assistant à la maîtrise d’ouvrage évolue, surtout face aux enjeux de rénovation énergétique. L’ICFT, établissement formateur, l’a bien compris, et fait évoluer son offre de cursus en conséquence....
Chaque année, des milliers d’hectares de sols naturels disparaissent sous le béton. Pour inverser la tendance, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) lance une formation gratuite à destination des...
Asturienne, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) spécialisée dans la couverture annonce la publication de son premier « guide solaire » visant à accompagner ses clients couvreurs...
La fédération BTP Rhône et Métropole dévoile les résultats d’une enquête sur les primo-entrants dans le secteur du BTP. Le point sur les profils de ces primo-entrants et leur type de formation.
La rénovation énergétique recrute, mais manque de bras. Pour combler ce déficit, l’Asder et Sénova lancent deux campus de formation en plein coeur de Paris et de Lyon. Les premières sessions débuteront...
Au lendemain d’annonces de nouvelles offres de services pour les professionnels en Allemagne au salon ISH, Viessmann fait le point sur ceux déployés en France. Le fabricant de solutions thermiques lance...
Cofinancé par le programme France 2030, la région Île-de-France et le CSTB, le laboratoire Achille a été inauguré à Marne-la-Vallée. Ce nouvel équipement de pointe permet de tester la résistance et la...
Engagés depuis plusieurs années aux côtés des artisans, la CAPEB et Isover-Placo prolongent leur partenariat. À travers ce renouvellement, ils entendent renforcer l'innovation, la formation et l'accompagnement...
Saint-Gobain confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et publie 1 000 nouvelles offres d’alternance pour 2025-2026, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en...
Des établissements de formation - dont la Solive - se réjouissent de l’inscription du titre professionnel d’Installateur de systèmes photovoltaïques au RNCP. Une certification qui définit un métier et...
19°C – L'École du Génie Climatique poursuit son développement. Lancée par Cedeo en 2023, elle forme des apprentis aux métiers du chauffage et de la plomberie, avec un accent sur les énergies renouvelables.
En 2025, GCC lance un nouveau Centre de Formation d'Apprentis (CFA) pour renforcer sa production et pérenniser ses savoir-faire.
L'artisanat du bâtiment évolue, et avec lui, les besoins en compétences. Pour anticiper ces mutations, la CAPEB et le CCCA-BTP prolongent leur collaboration.
Spécialisée dans la formation aux métiers de la rénovation énergétique, l’école La Solive poursuit son développement. En ce début d’année 2025, elle annonce l’ouverture d’un nouveau campus à Toulouse et...
L'ESTP a élu Jean-Louis Marchand à la présidence de son conseil d'administration. Ancien président du conseil de perfectionnement de l'école, il ambitionne de renforcer l'innovation et l'attractivité de...
Le ministère de la Culture a révélé sa stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029. Dans sa trentaine de mesures, deux lignes assez claires : adapter la profession aux contextes régionaux et encourager...
Une ancienne antenne réunionnaise de l’ENSA de Montpellier ouvre ce mois de mars. Elle devient ainsi la 21ème École Nationale Supérieure d'Architecture du territoire français.
Le gouvernement annonce un plan inspiré des mesures prises lors des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif : renforcer la prévention et la formation pour réduire les risques.
La nouvelle année est synonyme de nouvelle formation pour l’Atelier des chefs, qui lance sa 10ème formation dans le secteur du BTP avec un Titre professionnel « Électricien d’équipement du bâtiment ».
Schenker Stores France ouvre les inscriptions pour ses nouvelles sessions de formation 2025. Organisées entre mars et avril, ces formations sont ouvertes à tous les installateurs, artisans, menuisiers...
Le verdict est tombé pour Capral. L'entreprise, commercialisant des explosifs pour le BTP, était en procès pour pratiques trompeuses et blessures involontaires. Ses deux gérants ont reçu des peines allant...
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) salue la confirmation du soutien aux entreprises et demande à nouveau que la priorité soit donnée aux seules entreprises de...
Alors que les écarts de prix entre les diagnostics de performance énergétique (DPE) peuvent varier de façon importante, l’Alliance du diagnostic immobilier estime qu’il pourrait être nécessaire d’instaurer...
Les Accompagnateurs Rénov’, également appelés « MAR », se regroupent et annoncent la création de leur propre association pour défendre leur toute nouvelle fonction. Ils espèrent notamment trouver des...
Dans son baromètre Archigraphie, le CNOA fait le point sur les grandes évolutions du métier d’architecte. De grandes tendances se dessinent : nombre d’architectes en stagnation, crise de la construction...
En cette fin d’année, Feebat dresse le bilan chiffré de ses formations. En 2 ans, plus de 20 000 personnes auraient été formées, dont 15 000 professionnels du bâtiment et 6 000 enseignants.
Fondée par cinq organisations professionnelles de la construction métallique, la Maison de la Construction Métallique (MCM) a tenu sa deuxième Assemblée générale fin septembre dernier. L’occasion de faire...
Les élections syndicales des TPE ont commencé. Jusqu’au 9 décembre, environ 5 millions de salariés sont appelés à voter, dont plus de 600 000 électeurs dans le BTP.
Quel impact la crise du neuf a-t-elle sur les formations et requalifications vers la rénovation énergétique – un marché actuellement considéré comme plus porteur ? Pour répondre à nos questions, nous avons...
Dans le secteur du BTP, la formation est primordiale pour que les bons réflexes soient pris en termes de sécurité. Les certifications peuvent également être l’assurance que les notions de sécurité ont...
Bien consciente de la nécessité de réduire les déficits publics, la CAPEB tient néanmoins à alerter le gouvernement sur l’impact que certaines mesures budgétaires pourraient avoir sur la capacité qu’à...
Le CDI-FNAIM rejoint les déclarations de l'AOCP concernant le système de certification. La chambre des diagnostiqueurs note aussi des dérives, allant des questionnaires aux logiciels utilisés dans le processus.
Le spécialiste de menuiseries en acier annonce le lancement de « L’Atelier de formation Descasystem ». L’objectif : accompagner la montée en compétences des métalliers, tout en stimulant l’innovation technique.
À l’occasion du salon Batimat, l’Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI) organisaient une conférence portant sur la vulnérabilité du bâti individuel...
Alors que le secteur du bâtiment manque de main d’œuvre qualifiée, L’Atelier des chefs lance un BTS visant à former de futurs chefs de chantier et conducteurs de travaux. Cette formation à distance s’adresse...
La filière des volets, stores, portes et portails recrute et veut le faire savoir. Après, la Bretagne et les Pays de la Loire, c’est au tour de la Nouvelle-Aquitaine de rappeler ses besoins en recrutement...
Réno Réglo est un nouveau parcours en ligne conçu par Feebat à destination des artisans et entreprises de travaux de rénovation énergétique, titulaires ou en quête de la certification RGE.
Point.P était de nouveau présent pour l’édition 2024 des WorldSkills. En plus de sa participation à la finale mondiale et d’être devenu sponsor. Or, la marque, qui appartient à Saint-Gobain, en a profité...
L’Équipe de France des métiers du BTP a brillé lors de la 47ème édition des WorldSkills à Lyon. Avec 11 médailles dont 3 en or, ces jeunes talents ont démontré l’excellence de leur formation et la maîtrise...
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) publie les résultats d’une étude consacrée aux conditions de travail des couvreurs. Risques de chutes, adaptation du...
Le secteur du bâtiment continue de jouer un rôle clé dans l’apprentissage en France, selon les dernières données du baromètre ISM-MAAF pour l’année scolaire 2022-2023, notamment dans le secteur des travaux...
Les Worldskills Lyon 2024 rassembleront des jeunes professionnels du monde entier pour une compétition internationale de haut niveau. Parmi les métiers représentés, ceux de l’artisanat du bâtiment occuperont...
Pour la 47ème édition de la compétition mondiale des métiers Worldskills, le CCCA-BTP a sorti les grands moyens. Présent en force à Lyon du 10 au 15 septembre prochain, l'organisme va tâcher d’encourager...
La rentrée est l’occasion pour l’ESCT d’étendre son réseau de campus. L'école a porté son choix sur deux villes : Nantes et Toulouse.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France réunit ses différents programmes de formations au sein des Écoles de la Construction Durable. Ce faisant, la filiale du groupe Saint-Gobain espère former un maximum...
Qualit’EnR s'apprête à vivre une rentrée chargée, avec notamment sa participation au salon Interclima et les nombreux enjeux liés aux énergies renouvelables. Échange avec André Joffre, son président, pour...
L’Atelier des chefs lance une 7ème formation dédiée au secteur du bâtiment, et plus précisément à destination de la rénovation énergétique, avec un Titre Pro « Chargé d’Accompagnement à la Rénovation Energétique...
Panasonic Heating & Cooling Solutions annonce l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bordeaux. Le fabricant porte ainsi à cinq le nombre de ses centres de formation et couvre désormais la France...
Alors que de nombreuses toitures ne peuvent pas supporter le poids de panneaux photovoltaïques classiques, Creawatt propose des panneaux photovoltaïques légers et auto-agrippants. L’entreprise présente...
Le programme Feebat annonce qu’il proposera une nouvelle formation dédiée à la maintenance des pompes à chaleur (PAC) à compter d’octobre 2024. Cette formation vise à répondre aux obligations réglementaires...
L’OPPBTP et l’École Supérieure de Conduite de Travaux annoncent avoir signé un nouveau partenariat, conclu pour cinq ans. L'objectif : sensibiliser les 2 100 étudiants aux risques professionnels sur les...
Berner France, filiale du groupe allemand Berner, organisait le 18 juin une visite de son site à Saint-Julien-du-Sault, en Bourgogne. Outre les bureaux et la logistique, le site de 40 000 m2 comprend un...
Face à la crise de la construction neuve, la rénovation énergétique s’impose comme un marché davantage porteur. Dans ce contexte, la FFB Grand Paris Île-de-France rappelle l’intérêt de la formation « Rénovactif...
Huit mois après avoir lancé une troisième formation de couvreur-zingueur (après plombier-chauffagiste et étancheur), l’école Gustave rappelle qu’il s’agit d’un métier qui recrute… tout autant que le secteur...
Le fabricant mondial de climatiseurs Gree continue d’accélérer son déploiement sur le sol français avec l’ouverture de son premier centre de formation dédié aux installateurs et aux distributeurs.
L’Atelier des chefs lance le CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments. Ce cursus vise à former des professionnels polyvalents, capables d'intervenir sur divers corps de métiers tels que...
La Solive, spécialisée dans la rénovation énergétique, annonce le lancement d'une nouvelle formation dédiée aux installateurs de panneaux photovoltaïques. Ce programme débutera en septembre sur le campus...
La CAPEB et le CCCA-BTP publient leurs baromètres sur la vie des apprentis et la vie des entreprises. Ces derniers révèlent des résultats encourageants concernant la motivation des entreprises artisanales...
Constructys dévoile son bilan des formations financées en 2023 dans le secteur de la construction. Près de 450 000 stagiaires ont été formés l’année passée, soit une hausse de 13 %. Côté apprentissage,...
La CAPEB annonce avoir signé une convention de partenariat avec le réseau Initiative France afin de promouvoir la création et la reprise d'entreprise dans l'artisanat du bâtiment.
Saint-Gobain France publie 1 200 nouvelles offres d’alternance pour 2024-2025, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en complément des 700 postes d’alternants déjà pourvus. Une importante campagne...
Afin d’attirer davantage de jeunes vers la filière plaquiste, l’enseigne de distribution SFIC lance l’école « Carré ». Déjà une vingtaine d’apprentis sont embarqués dans cette formation d’un an, qui débouche...
Les risques naturels ont, depuis toujours, intéressé bon nombre d’architectes, qui font tout leur possible pour trouver diverses solutions aux dangers spontanés guettant les constructions. Que proposent...
Après le décès brutal de Joseph Pascual, le 28 février dernier, Séverine Vernet, jusqu’ici première vice-présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts lui succède en tant que présidente....
À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’École Gustave, qui enseigne divers métiers du bâtiment, organise des portes ouvertes. Au programme : sensibilisation et mise en situation,...
Dans un dernier sondage, l'Observatoire des métiers du BTP tend à cerner les trajectoires professionnelles des anciens apprentis dans le secteur. On relève notamment que trois quarts des sondés veulent...
Dans un contexte où les pressions environnementales et réglementaires se font de plus en plus ressentir, L’Auxiliaire, BTP Rhône et Métropole et WeCount s'associent pour former les entreprises du BTP à...
Alors que les entreprises du BTP peinent à recruter, les préjugés concernant la pénibilité font-ils pâtir le secteur d’un déficit d’attractivité ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé Maxime,...
Dans le secteur du BTP, les clichés ont la vie dure, encore plus pour les femmes. Malgré de nombreux progrès, des actions supplémentaires sont nécessaires pour garantir une meilleure prise en compte de...
Alors que le marché de la construction s’effondre, les professionnels du bâtiment se reportent de plus en plus vers la rénovation énergétique, priorisée par le gouvernement. Dans ce contexte, Qualitel...
Le CCCA-BTP et la FNCF ont signé une convention de partenariat dans le cadre des deux opérations nationales de promotion du cinéma en salle plébiscitées par les Français : Le Printemps du Cinéma et La...
Entre auto-censure et stéréotypes de genre, les femmes sont encore sous-représentées dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Pourtant, des pistes d'action émergent, selon une étude récemment...
La deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’, organisée par le CCCA-BTP, vient de donner son verdict. Neuf lauréats ont été récompensés au cours de cet événement qui a pour but de mettre...
Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième...
L’aide de 6 000 euros maximum attribuée aux entreprises pour la première embauche en alternance, a été reconduite en 2024. Une mesure pour encourager l’apprentissage, qui ne fait que progresser dans le...
L’Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction a publié son dernier rapport emploi et formation concernant l'année 2022. 20 600 embauches ont été enregistrées dans cette filière. En...
Comment promouvoir les métiers du négoce des matériaux de construction auprès des jeunes ? C'est tout l'enjeu de la collaboration entre l'organisme Construcys, la Fédération des Distributeurs de Matériaux...
À travers l’opération « Peintres du Sourire », l'association caritative Pour un Sourire d'Enfant veut devenir une passerelle vers l'espoir pour les jeunes cambodgiens en difficulté. Chaque achat effectué...
Déjà proposé à Nantes, le bachelor « chef de chantier bas carbone » dispensé par l’École Supérieure du Bois (ESB), est désormais également accessible sur le Campus Versailles, qui forme aux métiers du...
Pourquoi le secteur du bâtiment souffre-t-il d’un déficit d’attractivité en France ? Comment redonner envie aux étudiants de se lancer dans ce type de métiers ? Il faudrait notamment plus de fluidité entre...
Sonepar France et l’École Gustave renforcent leur partenariat, lancé un an auparavant. Il s’agit notamment pour les deux entités de poursuivre leurs efforts conjoints en faveur de l’insertion professionnelle...
Le spécialiste de l'efficacité énergétique Hellio, annonce lancer "Hellio Académie", son organisme de formation à la rentrée 2023. L'objectif : former les professionnels à la transition énergétique, alors...
Plus d'un an après la mise à jour de sa convention, le programme FEEBAT dresse un bilan positif de son impact sur la formation en matière de rénovation énergétique, entre augmentation constante du nombre...
La nouvelle édition du baromètre ISM-MAAF sur l’apprentissage dans l'artisanat vient d’être dévoilée. Pour l’année scolaire 2021-2022, la barre symbolique des 200 000 jeunes accueillis et formés au sein...
Dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), l'apprentissage joue un rôle crucial pour former la main-d'œuvre qualifiée de demain. Avec l’apprentissage, les entreprises du BTP offrent aux jeunes...
Dans une étude présentée ce mardi 4 juillet, France Stratégie et le Ministère du Travail ont détaillé les besoins en main d'oeuvre dans les métiers du bâtiment d'ici à 2030. Entre 170 000 et 250 000 emplois...
Des salariés en quête de sens, de meilleures conditions de travail, une plus grande autonomie… Les reconversions intéressent de plus en plus les Français, prêts à tout changer pour retravailler. Parmi...
Le laboratoire WinLab’, incubateur du CCCA-BTP, et Batiweb, lancent une enquête portant sur la formation et l’accompagnement des professionnels du bâtiment, face aux enjeux de la rénovation énergétique.
Depuis plusieurs mois, la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express est au centre de l’attention, alors qu’un cinquième accident mortel est survenu début avril. Dans ce contexte, Valérie Pécresse,...
Le CCCA-BTP lance un projet ayant pour but d’accélérer la transformation numérique de la formation professionnelle aux métiers du bâtiment. Ce projet innovant, et initialement présenté dans le cadre de...
Après deux mandats à la présidence d’Actibaie, Yannick Michon quitte ses fonctions. C’est Philippe Seas, adhérent depuis plus 30 ans au sein du groupement de la FFB, qui reprend le flambeau. Ce dernier...
La Société du Grand Paris, chargée de la réalisation du nouveau métro francilien, a annoncé mercredi le lancement d'un plan visant à renforcer la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express (GPE),...
SOS Accessoire s'associe à l'École Gustave pour offrir aux élèves-plombiers une formation pour effectuer des interventions rapides sur les lave-linge et lave-vaisselle. Ce partenariat vise à renforcer...
La Solive annonce l'ouverture d'un campus de 1 000 m2 à Nanterre. Cette expansion s'inscrit dans un plan ambitieux visant à former 5 000 personnes par an à partir de 2025, afin de répondre à la demande...
Faire appel à un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE) pour des travaux de rénovation énergétique est à la fois un gage de qualité pour le commanditaire des travaux, mais également la condition...
Dans le cadre des partenariats mis en place par le CCCA-BTP avec les fédérations du bâtiment et des travaux publics, deux études ont révélé que la majorité des apprentis du BTP sont satisfaits de leur...
L'École Supérieure de Conduite de Travaux répond à la demande croissante des bassins d'emploi locaux en ouvrant trois nouveaux campus. Ces nouveaux établissements, qui ouvriront leurs portes en septembre...
Plusieurs acteurs de la filière des réseaux électriques ont signé une convention de partenariat portant sur la création d’un programme de formation inédit « Les Écoles des réseaux pour la transition énergétique...
Le groupe Airwell inaugure son deuxième centre de formation. Doté d'équipements de pointe, l'Airwell Academy propose de nouveaux modules de formation dédiés aux métiers de frigoriste, développés pour combler...
Le BTP est un secteur en constante évolution, avec de nouvelles technologies et techniques de construction qui émergent régulièrement. Bien que les entreprises du secteur aient pris conscience de la nécessité...
Le Cercle Promodul/INEF4 et le CCCA-BTP annoncent renforcer leur partenariat en menant une expérimentation autour du LAB. Les résultats montrent notamment l'importance des outils numériques dans la formation,...
Le programme Éco-Construction et Numérique, porté par l'UPEC et son Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence (CMQe), vise à développer les compétences et les métiers d'avenir dans le secteur...
Le nombre d’apprentis dans le BTP atteint un nouveau record. En 2022-2023, pas moins de 102 900 élèves se forment aux métiers du bâtiment et des travaux publics par la voie de l’apprentissage, soit +4,7...
Les grilles de salaires dans le BTP dépendent de plusieurs critères et sont régulièrement renégociées. Elles peuvent ainsi être différentes en fonction du statut du salarié, de sa convention collective,...
Moins forte que celle constatée en 2021, la croissance de l’activité formation de Constructys est toujours présente sur l’année 2022. Un dynamisme toujours porté par le Plan de développement des compétences...
Le CCCA-BTP lance sa campagne « La Construction, la vivre c'est encore mieux ! ». Cette nouvelle campagne nationale a pour objectif de promouvoir auprès des jeunes la richesse et la diversité des métiers...
Alors que le marché de la rénovation énergétique est en pleine expansion, ce secteur peine toutefois à recruter des professionnels qualifiés. Partant de ce constat, le programme Feebat a pensé une offre...
BDR Thermea France vient d’ouvrir son nouveau centre de formation à Saint-Denis. Celui-ci devient le plus grand centre de formation multi-énergie de France. L’ambition de la filiale de BDR Thermea Group...
L’entreprise Heiwa a connu une année 2022 très aboutie en termes d’objectifs qu’elle s’était fixée. Son directeur Franck Beauvarlet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut surfer sur cette bonne...
Un nouveau centre de formation a vu le jour dans les locaux entièrement rénovés du Comptoir CVC, dans l’ouest de Rennes. Celui-ci va accueillir des stagiaires afin de les former pour une maîtrise complète...
La RSE, seulement un enjeu applicable aux grandes entreprises du BTP et incompatibles avec les TPE, bien que celles-ci composent majoritairement le tissu économique du secteur ? Une récente étude de l’Observatoire...
Dans le cadre du programme OSCAR, 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR) doivent être formés pour informer les artisans sur les aides à la rénovation énergétique. Après un premier MOOC en juillet,...
Le leader de la distribution de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé, ce vendredi, investir dans la formation de 3 000 jeunes professionnels de la rénovation énergétique. Une initiative qui...
Pour son Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, Batiradio consacrait, vendredi dernier, une de ses séquences aux nouvelles écoles de la rénovation énergétique. Des écoles qui, face à des besoins croissants...
Lancé il y a 20 ans aux États-Unis, le logiciel de gestion de chantiers « Procore » - qui compte déjà plus d’1,6 millions d’utilisateurs à travers plus de 150 pays - arrive en France. Son objectif : digitaliser...
Spécialiste de l’enveloppe de l’habitat, le groupe CETIH propose 20 formations pour former les professionnels du secteur aux enjeux de demain. Certifié Qualiopi depuis décembre 2021, son centre de formation...
Ce vendredi 4 mars, l’Atelier des chefs ouvrait ses portes aux apprentis électriciens. Ces derniers peuvent désormais en effet suivre une formation CAP sur la plateforme de la structure, misant sur divers...
Fin février, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, lançaient leur plan anti-chute. Une série de mesures visant à réduire...
Alors que les enjeux de rénovation énergétique se renforcent en France, quel rôle donne-t-on aux architectes dans l’audit énergétique ? Tel est l’enjeu de DynaMOE 1, module de formation lancé par le programme...
Comment former les apprentis à la rénovation ? Une question on ne peut plus importante, alors que la transition écologique du bâtiment passe par l’amélioration de l’existant. Réponses lors d’un Rendez-vous...
Vendredi 4 mars, les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment revenaient sur la formation et la montée en compétences des professionnels du bâtiment. L’occasion pour le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH),...
La pénurie de main d’œuvre dans la construction touche tout le territoire français, y compris le département de l’Hérault. Afin de remédier au problème, le GEIQ BTP du département a accompagné 77 contrats...
Face aux défis de la transition énergétique et de l’emploi, Asturienne, enseigne spécialisée dans les matériaux de couverture, et filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB), lance l’École...
Le réaménagement de la Gare du Nord à Paris pourra-t-il enfin aller de bon train ? C’est ce qu’espère SNCF Gares & Connexions, qui présentait ce jeudi un nouveau programme pour ce vaste chantier visant...
L'association Ekopolis, membre du Réseau Bâtiment Durable, dévoile ses nouvelles formations à la construction durable pour 2022, avec notamment des focus sur les matériaux biosourcés, l'économie circulaire,...
À l'issue d'un appel à projets, le ministère de la Transition a dévoilé deux nouveaux programmes lauréats dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Ces deux programmes ciblent...
Après trois ans de réflexion, la fédération DLR, le SPMG et Adecco Training ont lancé une première session de leur formation fin janvier. Le but de celle-ci ? Former des professionnels à l’enseignement...
Ce jeudi 17 février, le CSTB a annoncé la nomination de Valérie Gourvès en tant que directrice opérationnelle Sécurité́ – Structures – Feu. Un poste pour lequel cette ingénieure chimiste de formation a...
Bien que déjà favorisé par la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le secteur des matériaux biosourcés ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, l'association Construire en Chanvre...
Ce jeudi 10 février, le syndicat Sidiane, lancé fin 2021 par des entreprises indépendantes du diagnostic immobilier, a officialisé ses statuts et son organigramme. C’est Jean-Christophe Protais, directeur...
Ce mardi 8 février, les équipes de Finalcad, application de suivi de chantiers, ont présenté les avantages de leur plateforme collaborative Finalcad One. Imaginée pour relier toutes les parties prenantes...
Les professionnels de l’isolation semblent toujours avoir l’occasion de retourner sur les bancs de l’école, surtout face aux nouvelles réglementations environnementales qui chamboulent le secteur du BTP....
Ce jeudi 3 février, la fédération des services énergie environnement (FEDENE) a présenté son vade-mecum pour « aller plus vite et plus loin dans la mise en œuvre concrète de la transition énergétique »....
Loxam, spécialiste du matériel et outillage pour les travaux publics, annonce l’obtention de la certification Qualiopi pour l’ensemble de son réseau d’agences proposant un espace dédié à des organismes...
Les Canalisateurs, organisation professionnelle membre de la FNTP a lancé, ce mardi 1er février, la seconde édition de son concours vidéo ouvert aux entreprises et centres de formation. Axé sur les métiers...
Le groupe Jarnias, spécialiste des travaux en hauteur et difficiles d'accès depuis près de 30 ans, annonce avoir pris une participation majoritaire dans le capital du groupe Acro BTP, spécialisé dans les...
Le CCCA-BTP a annoncé, mardi 25 janvier, lancer un appel à projets doté de 75 millions d'euros sur trois ans, et dédié aux centres et organismes de formation. Cette enveloppe conséquente permettra de financer,...
Ce mercredi 26 janvier, la convention de partenariat conclue entre les FFB franciliennes et Constructys – opérateur de compétences de la construction – a été officialisée. L'objectif ? Encourager l’emploi...
Cinq ans après le lancement du plan Horizon 2020, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a dressé ce 25 janvier un premier bilan chiffré, et présenté les 5...
Acteur majeur de la fabrication des fenêtres de toit, Velux lance la Velux Academy, une nouvelle plateforme de formation intuitive qui propose aux professionnels des contenus numériques, facile d’accès....
Steeple, qui propose une solution de communication interne, convainc de plus en plus d'entreprises, notamment dans le secteur du BTP. Il faut dire que l'application permet de mieux communiquer avec les...
Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France, sera présent à l’Eurexpo de Lyon, du 13 au 15 janvier, à l’occasion des finales nationales de la 46e édition de la WorldSkills Compétition. Avec 16 métiers...
Citygie adapte son savoir-faire en répondant aux besoins d’un marché en pleine expansion : les bâtiments modulaires destinés au secteur du logement neuf. En partenariat avec le Greta CFA du Rhône et de...
Elcia, éditeur de logiciels pour le secteur de la menuiserie, s'est associé au programme Batigital pour proposer aux utilisateurs de ProDevis de se former à la transition numérique. Le 22 novembre dernier,...
Dans un contexte où la Réglementation Environnementale (RE2020) doit entrer en vigueur en début d'année, Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel lancent l'« Académie du bois et de la...
La 47ème édition de la compétition des métiers WorldSkills se tiendra à Lyon en septembre 2024. A cette occasion, les représentants du bâtiment et des travaux publics (FFB, SMABTP, FNTP) étaient réunis...
Le CCCA-BTP et l'OPPTBP ont annoncé avoir signé, ce mercredi 24 novembre, une convention de partenariat sur la prévention des risques professionnels dans l'apprentissage aux métiers du BTP. Les deux partenaires...
Retour sur les bancs de l’école au centre de formation de Sto à Bezons (95), où a eu lieu la semaine dernière une formation de deux jours sur l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Un cursus très...
Dans un contexte de développement de la smart home, le CCCA-BTP, le réseau Ducretet, et le BTP CFA Gironde, ont inauguré, ce mardi 16 novembre, le nouveau campus Électricité et Environnements Connectés,...
Le secteur des travaux publics compte aujourd'hui plus de 8 000 entreprises et 310 000 salariés en France. Pour faire face aux difficultés de recrutement et prendre en compte les innovations dans le secteur,...
Vous êtes salarié.e d’une entreprise mais vous songez à changer de métier ? En quête de sens, de nouveaux défis ou bien de sécurité professionnelle, vous envisagez une reconversion ? N’hésitez plus : osez...
Le groupe Rocket Education, fondé Cyril Pierre de Geyer, se lance dans le secteur du bâtiment avec l'école Gustave. Gratuite et ouverte à tous, cette école a pour objectif de former les plombiers-chauffagistes...
Avec de nouveaux produits et techniques qui sortent constamment sur le marché, la demande de formation spécifique pour les couvreurs explose. Pour répondre à cette demande, BMI Monier et BMI Icopal lancent...
Dans le cadre du plan de relance, BpiFrance a été chargée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de lancer un appel à projets visant à massifier la transition numérique des TPE-PME. Parmi...
Le CCCA-BTP lance Destination BTP, une plateforme en ligne qui propose aux jeunes et aux personnes ayant un projet professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, un véritable parcours...
Le risque électrique continue de donner du fil à retordre à l’OPPBTP. Afin de sonder les connaissances des électriciens sur le sujet, le besoin de ces derniers en formation et assurer la traçabilité d’habilitation...
Le CCCA-BTP annonce lancer la 3C.Académie, une plateforme d’offre de connaissances dont l’objectif est d’accompagner les organismes de formation aux métiers du BTP, à contribuer au développement de leurs...
Pour aider les professionnels du BTP, les formateurs et les apprentis, l'Agence Qualité Construction (AQC) dévoile sa nouvelle « mallette pédagogique de la construction durable », qui s'appuie sur les...
Une offre de formations certifiantes unique en France pour répondre aux besoins des actifs et des entreprises. 120 FORMATIONS COMPATIBLES AVEC LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION pour...
Formation CACES R482 catégories A à G. Le CACES R482 ou Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité, valable 10 ans pour les engins de chantier,...
Catégorie : Formation Salarié (formation continue) Formation Diplomante : Non En alternance : Non A distance : Non Description rapide : Une habitation n’est...
Le CSTB Formations a souhaité répondre aux enjeux conjoncturels et aux nouvelles attentes des stagiaires : plus de flexibilité ! Avec notre offre de formations 100% à...
Titre Professionnel Coordinateur BIM du bâtiment OBJECTIFS : À l’issue de la formation, le coordinateur BIM sera capable de : Développer les pratiques BIM spécifiques...
Efficaces, pratiques et esthétiques, les poêles et inserts gaz offrent une grande souplesse d’utilisation et nécessitent peu d’entretien grâce à une combustion...
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