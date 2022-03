Fin février, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, lançaient leur plan anti-chute. Une série de mesures visant à réduire de 20 %, d’ici 2024, le nombre de ces accidents nuisant à la population des plus de 65 ans en France. L’intention est bonne, mais aurait mérité plus d’information et de concertation avec les acteurs du bâtiment. C’est ce qu’estiment l’AFISB, la CAPEB, la FDME, la FNAS, la FFIE, et IGNES, co-signataires d'une tribune.