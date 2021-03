Formations

Pour aider les professionnels du BTP, les formateurs et les apprentis, l'Agence Qualité Construction (AQC) dévoile sa nouvelle « mallette pédagogique de la construction durable », qui s'appuie sur les retours d'expériences du Dispositif REX Bâtiments Performants. Enrichie de centaines de vidéos, photos, et QCM, elle doit permettre d'éviter les erreurs déjà commises et d'identifier les bonnes pratiques.