Baie / Menuiserie

Somfy lance une nouvelle batterie pour ses volets roulants RS100 Solar io
Somfy dévoile une batterie portant jusqu'à 15 ans la durée de vie de ses volets roulants solaires RS100 Solar io, affichant un impact carbone réduit de 35 %.
Somfy dévoile une batterie portant jusqu'à 15 ans la durée de vie de ses volets roulants solaires RS100 Solar io, affichant un impact carbone réduit de 35 %.
Wicona enrichit sa gamme de fenêtres aluminium Wicline Ng avec une version à ouvrant caché. Destinée au neuf comme à la rénovation, elle intègre de nouvelles fonctionnalités pour les bâtiments résidentiels...
Le Groupe Millet, fabricant de menuiseries sur-mesure depuis 1946, s'est lancé le défi de créer une fenêtre dans sa plus siMple expression avec pour objectif de la rendre INVISIBLE, FINE et SOLIDE. Imaginée...
C'est une solution qui peut s'adapter à la construction neuve comme à la rénovation des volets battants existants. Focus sur le Wibat Linteau Solar, commercialisé depuis mai dernier par Mantion, facilitant...
Comme d'autres acteurs du bâtiment et du logement, l'UFME s'oppose à l'exclusion de certains travaux monogestes du dispositif MaPrimeRénov', envisagée par le gouvernement. Pour rappel, le remplacement...
Après cinq ans de travaux, l'île de Bendor rouvre avec 25 bâtiments réhabilités et plus de 1 300 volets en bois installés par Lallemant Fermetures.
Sfpi Group détaille sa réorganisation, le poids de ses divisions Access et Home, ses relais de croissance et sa stratégie face à la conjoncture du bâtiment.
Marché sous pression, REP PMCB, rénovation : l’UFME a fixé ses priorités lors de son AG annuelle.
Dirickx fait évoluer sa gamme Allix avec des portails pivotants et coulissants conçus pour les grands passages et sites à fort trafic.
Ehret France nomme Yannick Lhermite chef des ventes Habitat France. Il pilotera la force commerciale et les recrutements régionaux.
Face aux dernières évolutions sur les aides à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’, l’UFME a mis à jour son guide dédié. Ce dernier s’adresse à ses adhérents comme l’ensemble des entreprises...
Vie & Véranda signe son premier contrat de distribution avec un entrepreneur indépendant en Seine-et-Marne. Ce nouveau modèle, complémentaire à la franchise, vise les professionnels de l’habitat souhaitant...
Roto déploie son traitement SPC dans l’offre « Bord de Mer » d’Armen pour protéger les ferrures de menuiseries exposées aux milieux agressifs.
Deceuninck commercialise des portes PVC, combinant design minimaliste, performances thermiques et contenu recyclé.
Dans les Hautes-Alpes, Technal franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de son espace « Maisons de lumière by Technal » à Gap. Ce showroom de 150 m², le quatrième en région PACA, incarne l'ambition...
K-Line, fabricant de fenêtres, coulissants et portes d'entrée en aluminium, affiche une ambition à l’échelle française : développer la fenêtre alu bas carbone. Une stratégie présentée par Benoît Fabre,...
Le fabricant d’occultations solaires Schenker Stores sort un configurateur pour les projets de store banne. Une aide aux projets des particuliers comme aux carnets de commandes des artisans installateurs...
Gimm Menuiseries et Les menuiseries françaises enrichissent leur offre avec deux blocs-portes innovants. La gamme My Reno confirme cette dynamique avec des solutions facilitant la rénovation et valorisant...
Ancien directeur commercial, Vincent Bes est nommé à la direction de l’activité de Wicona France. Il succède à Alexandre Bistes.
Technal, spécialiste des façades et des menuiseries aluminium, annonce la création de deux nouvelles formations au bénéfice des adhérents à son réseau.
Sothoferm approche le printemps avec de nouvelles gammes de volets extérieurs : Poséidon et Calliope. Des noms inspirés par la mythologie grecque, et dont la symbolique est plus forte qu’on ne le pense…
Un an après le plan national d’adaptation, Actibaie et IGNES pointent le retard des travaux pour protéger les logements des vagues de chaleur.
Initialement déployée pour les accessoires, Bosch étend sa gamme Expert aux outils électroportatifs et instruments de mesure. L'idée : se positionner sur le marché des équipements haut de gamme.
Somfy, entreprise spécialisée dans l'automatisation des ouvertures et fermetures de l'habitat et du bâtiment, vient d'annoncer la nomination d'Elsa Mary au poste de directrice marketing.
Le groupe élargit les responsabilités du dirigeant pour renforcer son maillage territorial et son accompagnement des professionnels.
Retrouvailles avec Elcia au salon Nordbat. L’éditeur de logiciel a mené des mises à jour sur son outil ProDevis, entre chiffrage de pose de menuiserie et préparation à la facturation électronique obligatoire....
La marque Swao, spécialisée dans les fenêtres et les portes d'entrée et de garage, présente de nouvelles options pour sa gamme Ultimo PVC.
Le site de l’UFME a été repensé pour en faire un portail unique et plus intuitif. L’ambition dérrière cette refonte : proposer un « site internet référent en matière de menuiseries françaises ».
Velux transforme un ancien entrepôt danois en un centre d’innovation bas carbone. Avec plus de 50 % de matériaux réutilisés et une empreinte carbone réduite, la « LKR Innovation House » tend à allier durabilité...
Oknoplast, fabricant de fenêtres, sort un nouveau modèle PVC. Il s’agit de la Pilar, voulant concilier solidité, isolation thermique et variété esthétique.
Déjà riche de plus de 300 agences, le réseau de franchisés Repar'stores accueille six nouvelles recrues en cette fin d'année. Pour les professionnels, les raisons évoquées sont souvent l'expérience du...
Spécialisé dans la fabrication de profilés aluminium, Profils Systèmes a dévoilé un spot publicitaire pour sa véranda aluminium Wallis.
Le verrier français transforme son organisation, investit 6,3 millions d'euros dans ses sites et mise sur le digital pour moderniser son modèle industriel.
Pour déployer son activité sur le marché français, Javey nomme un nouveau directeur commercial. Il s’agit de Guillaume Combes, qui affiche « un long parcours chez des grands industriels ».
La marque distingue désormais les poseurs formés et sélectionnés par son réseau de fabricants, pour s'assurer de la qualité de la pose.
Au salon breton, Jeld-Wen révèle ses nouvelles gammes de portes décoratives intérieures. Des solutions à la fois travaillées sur le plan esthétique comme technique.
En plus du PVC comme de l’aluminium, Swao affiche sur le salon Artibat son expertise bois. Expertise incarnée par sa menuiserie à l'ancienne, trônant royalement sur stand.
Le groupement Actibaie annonce que 120 postes en CDD et CDI sont à pourvoir dans la région Hauts-de-France dans les secteurs des stores, volets, portails et portes automatiques piétonnes et industrielles....
Le salon Artibat 2025 a été l’occasion pour Zilten d’afficher son offre multi-matériaux de portes d’entrées. Tour sur son stand, avec trois innovations : Aria, Isami 7-Confort et nouvelles finitions dans...
La FFB Auvergne-Rhône-Alpes a rencontré la préfète de région, Fabienne Buccio, pour faire part de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)...
Malerba renforce son offre pour les milieux hospitaliers. Comment ? Des nouvelles solutions voulant allier sécurité, hygiène et durabilité pour les établissements de santé.
Salon crée par la CAPEB Pays de la Loire, le salon Artibat a pourtant, depuis plusieurs éditions, élu domicile à Rennes. Focus sur trois exposants bretons, concernant l’intérêt de ce salon sur leur terre...
Le groupe ELCIA dévoile la première édition de son baromètre de la gestion d'entreprise dans la menuiserie, le store et la fermeture. Une enquête menée auprès de 458 gérants qui met en lumière leurs pratiques,...
Face au manque de surface dans de nombreux logements, Velux propose des solutions d’éclairage naturel et de ventilation intelligente. Objectif : transformer les petits espaces en lieux de vie plus lumineux,...
Depuis avril 2025, Romain Arnaud a pris la tête de la direction technique de Reynaers Aluminium France. À 40 ans, ce profil issu du terrain veut allier innovation, simplicité et adaptation au marché pour...
Nouveauté design chez le fabricant de menuiseries Bieber. La marque mise sur des « teintes organiques et minérales » dans sa nouvelle collection lasure.
Dans la REP Bâtiment, la définition du producteur est confirmée pour 2026. Les organisations de la menuiserie et du verre plat y voient un signal fort pour la filière recyclage.
TBC Innovations dévoile les résultats de sa dernière étude sur le marché des volets. En 2024, ce dernier enregistre une nouvelle chute de 10 % en volume, impacté par la crise de la construction neuve et...
Avec un bilan stable en France, le gammiste aluminium veut davantage articuler son activité autour de la traçabilité. Une stratégie pour mieux accompagner ses clients fabricants de menuiseries. Le point...
NGE Bâtiment annonce la création « CEDRA », sa nouvelle filiale dédiée à la construction bois. L’objectif : mieux répondre à des projets sur-mesure, de l’ingénierie à la conception.
Au Salon de la Copropriété 2025, Lorillard présente Fusia. Ce dernier coulissant bois-aluminium a été pensé pour conjuguer design, confort et efficacité énergétique.
Atlantem annonce la nomination de Francky Durand au poste de directeur qualité. Une décision qui s’inscrit dans le plan stratégique HISSER 2028, et confirme la priorité donnée par l’entreprise à la performance...
Pour harmoniser rénovation des menuiseries et des fermetures, rien de mieux que de faire appel au même groupe. C’est l’option choisie par les propriétaires d’une longère dans le Nord, ayant fait appel...
Volets roulants, portes de garage ou brise-soleil… Provélis repense son site web pour rendre l’information plus accessible et simplifier le parcours des visiteurs.
LaPorteDeService.com affiche une offre de menuiseries métalliques pour les établissements recevant du public et des travailleurs. Son configurateur de devis permet un paiement en ligne, de façon à améliorer...
À travers un partenariat avec Reeverse Systems, le fabricant de menuiseries Atlantem veut faire rimer process industriel et intelligence artificielle. En résulte son projet Material Management System (MMS...
Au cœur du quartier culturel de Maxvorstadt à Munich (Allemagne), l’« Ensemble No. 52 » mêle architecture traditionnelle et design contemporain, avec des volets pliants sur mesure signés Ehret. Un clin...
Le Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées (SNFA) a annoncé la nomination de Cyrille Mounier au poste de délégué général. Il succède à Sandra Bertin, qui vient...
Dans un rapport, un collectif appelle à accélérer la rénovation des établissements scolaires, et réclame un plan à 5 milliards d’euros par an pendant 10 ans.
Nino Poloni rejoint KE France au poste de directeur général. Son expérience dans la menuiserie, le vitrage et la peinture devrait servir à la stratégie du spécialiste des protections solaires.
Dans son dernier baromètre du marché des volets en France, MSI Reports observe une expansion de la motorisation. En particulier dans les volets roulants à coffre extérieur, où le taux atteint 95 %.
Durant le mois d’août, l’Autorité de la concurrence a donné son feu vert pour le rachat du français Tryba par le danois Dovista (filiale de VKR, également propriétaire de Velux).
Le confort d’été est encore loin d’être une priorité pour tous les bailleurs sociaux. Dans ce contexte, l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) les appellent à mettre dès maintenant...
Le français Tryba en passe d’être racheté par le groupe danois Dovista, propriétaire de Velux ? Le projet est à l’étude, selon les deux intéressés.
Le Grand Hôtel d’Antibes, imaginé en 1905 par l’architecte monégasque Louis Copello, a récemment fait l’objet d’une réhabilitation complète menée par le groupe CIR. Le Grand Hôtel a ainsi été transformé...
Le groupe Schenker Storen vient d’inaugurer son nouveau showroom parisien. Plus qu’un simple espace d’exposition, ce lieu se positionne comme un centre de ressources dédié aux prescripteurs, architectes...
En ces périodes de fortes chaleurs, il peut devenir invivable de rester dans son logement, avec des températures dépassant parfois les 30°C en intérieur. Pour lutter contre ces « bouilloires thermiques...
Alors que le guichet MaPrimeRénov’ a fermé temporairement le 23 juin, le maintien des aides pour les mono-gestes rassure partiellement la filière. L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) salue cette...
Roto annonce la nomination de Jérémy Caron au poste de directeur général France de sa division fenêtre de toit. Cette nomination stratégique vise à consolider la position de Roto sur le marché français...
Adressé aux étudiants en architecture et en design, le concours Outdoor de Gypass officialise le lancement de sa 5ème édition. La remise des prix est prévue en novembre.
Le groupe Bouyer Leroux annonce l’acquisition de l’entreprise Storipro, spécialisée dans les moustiquaires et stores sur-mesure, et basée au sud-ouest de Toulouse. La marque sera rattachée à Soprofen.
Alors que les métiers manuels auraient de plus en plus la cote, plaqueplastique.fr a réalisé une étude pour identifier ceux les plus populaires. Bilan : les métiers du bâtiment, qui permettent de travailler...
Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, la ministre Agnès Pannier-Runacher a soutenu la nécessité d’améliorer le confort d’été en France. Une position saluée par le groupement Actibaie, qui formule...
Plus d'un million d'euros ont été investis dans l'usine SNM, à La Bresse (Vosges), qui produit les menuiseries aluminium pour les marques AMCC et Norba. Les objectifs : améliorer les conditions de travail,...
L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a tenu son assemblée générale ordinaire, réunissant pour l'occasion près de 170 participants. Au programme : bilan des actions menées, transition à la tête...
Le Groupement Actibaie annonce la nomination d’Alban Lefeuvre au poste de responsable métier. Une arrivée stratégique pour accompagner les professionnels des fermetures dans les mutations techniques et...
L’année 2025 marque les 10 ans de Swao et ses innovations. Dans son nouveau catalogue, les finitions bois sont mises en avant, tout comme les outils domotique. Les détails.
À Strasbourg, l’agence K&+ architecture globale se targue de nouveaux bureaux flambants neufs. Le bâtiment de bureaux, une ancienne friche industrielle, a été réhabilité et surélevé pour l’occasion. L’entreprise...
Comme tous les ans, TBC Innovations dévoile son bilan du marché des fenêtres. Après une année 2023 en léger recul (-1 %), la dégradation du marché s’est confirmée en 2024, avec -9 %.
Anne-Catherine Bonnet prend la direction de l’Europe du Sud chez Hydro Building Systems. Sa feuille de route ? Allier innovation, durabilité et synergies régionales.
Stéphane Chapeland devient directeur commercial de France Fermetures après plus de 15 ans au sein de l'entreprise. Sa mission : mettre l’accent sur la proximité et l'accompagnement des installateurs.
À partir du 1er juin 2025, Raffaella Berardo prendra la direction de Velux Southwest Europe, regroupant la France, le Benelux, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.
Bernard Garnier devient le nouveau directeur général de Bieber Menuiseries. Le nouvel homme fort de l’entreprise alsacienne arrive avec la ferme intention de mettre son expertise au service du développement...
L’annonce du départ de Pierre-Yves Guégan après plus d’un an au poste de PDG du groupe Lapeyre a conduit l’entreprise à remodeler sa direction. Dario Sangiovanni et Axel Cano ont ainsi été nommés respectivement...
Le marché de la porte d’entrée s’est encore dégradé en 2024, selon les résultats de la dernière étude TBC Innovations. Le nombre de portes installées est notamment passé sous la barre des 500 000 unités,...
Avec 97 % de déchets valorisés, Wicona Courmelles innove pour réduire son impact environnemental et améliorer son efficacité énergétique.
L’UFME publie son nouveau guide « Financer la rénovation des fenêtres en 2025 ». Ce nouvel outil, didactique et synthétique, permet de décrypter au mieux les aides pour les propriétaires de logements,...
Dans un marché marqué par la chute des mises en chantier, Herige Industries enregistre un recul de son activité en 2024. Pour s’adapter, le groupe vendéen mise sur une refonte organisationnelle.
Découverte de l’usine Jeld-Wen à Éauze, dans le Gers. Le fabricant de portes intérieures et solutions techniques en bois nous révèle ses futurs axes de croissance.
Soprofen annonce la nomination de Vincent Pigou au poste de directeur général adjoint industrie. M. Pigou succède ainsi à Jean-Michel Paucod, qui a fait valoir ses droits à la retraite et quittera ses...
Le fabricant de menuiseries extérieures Préfal lance ExigencePlus 80. Cette nouvelle fenêtre PVC premium intègre différents avantages, entre ses bonnes performances AEV et son esthétique « épurée et discrète ».
Pour accompagner tant les signataires que les professionnels de la menuiserie dans la collecte et le traitement des déchets de la filière, l’UFME sort ses guides FERVAM II. Il s’agit des fiches pratiques...
TBC Innovations vient de publier une nouvelle étude de marché sur les ventes de protections solaires en France en 2024. Menée entre septembre et octobre 2024 auprès de 200 acteurs, l’étude met en avant...
Comment concilier rénovation énergétique et conservation de l’esthétique d’un bâtiment classé ou situé en zone classée ? C’est le défi que doivent relever les architectes des bâtiments de France, dont...
Un procès s’est ouvert le 10 février à l’encontre de quatre entreprises et six personnes accusées de ne pas avoir protégé des ouvriers contre une contamination au plomb lors de la restauration de l’opéra...
À Rouen, un nouveau complexe a récemment investi les quais de la rive gauche de la ville. L’entreprise Technal a œuvré à la création du Hangar 105, lui conférant une enveloppe de verre et d’aluminium....
Schenker Stores France ouvre les inscriptions pour ses nouvelles sessions de formation 2025. Organisées entre mars et avril, ces formations sont ouvertes à tous les installateurs, artisans, menuisiers...
Le groupe Installux annonce l’acquisition de Comey, acteur clé dans le domaine des planchers techniques. Cette opération marque une étape stratégique dans le développement d’Installux dans l’aménagement...
Lorillard Bâtiment renforce sa présence nationale en ouvrant une nouvelle agence à Porte de Savoie (73). L'objectif : renforcer le maillage territorial du groupe en Savoie et Haute-Savoie.
Réduire son empreinte carbone tout en renforçant son efficacité énergétique : tel a été le défi de Deceuninck en 2023.
Lancée en 2018, la technologie Lumis de Sothoferm permet de capter et emmagasiner l’énergie solaire. Une solution pratique pour la motorisation des volets battants et coulissants, et qui s’installe sans...
Soprofen a dévoilé les lauréats de la quatrième édition de son concours photos intitulé « Soyez fiers de vos réalisations ». Avec pas moins de 80 chantiers recensés, l’événement a permis à l’entreprise...
Rendez-vous bisannuel reconnu par les prescripteurs, le Palmarès Architecture Aluminium Technal fait son retour en 2025 pour sa 21ème édition. Les architectes et clients Technal en France métropolitaine...
Avec l'essor des ouvertures XXL et du triple vitrage, les fixations des menuiseries sont soumises à des contraintes plus importantes. Sous-dimensionnées, elles peuvent entraîner des déformations, des infiltrations...
Lors de son dernier conseil d'administration, le SNFA a présenté sa feuille de route pour 2025. Le programme est vaste, entre le bas-carbone et l'accompagnement technique.
Le groupe CMAI poursuit son développement sur les marchés de la porte intérieure par l’acquisition des actifs et activités de Magri et Réseau Bois, spécialistes des portes et huisseries bois techniques.
À Vannes, dans le Morbihan, une maison traditionnelle a fait l’objet d’une rénovation et d’une extension. La gamme Performance 70 de Sapa a été retenue, à la fois pour les fenêtres, les baies, les verrières,...
France Fermetures engage 1,8 million d'euros dans la modernisation de sa production à Capdenac. Cette chaîne automatisée vise à répondre à la demande croissante en volets battants en bois.
La marque Plaque plastique a dressé son top 10 des métiers manuels les plus sollicités. Sans surprise, les métiers du bâtiment s’illustrent énormément dans le classement.
Technal réaffirme ses engagements en faveur de bâtiments plus durables, résilients et mieux adaptés au dérèglement climatique. Pour preuve, l'entreprise a invité l'architecte Jean-Philippe Vassal, lors...
Avec des gains pouvant aller jusqu'à 50 % sur les besoins de chauffage, les portes automatiques permettent aux bâtiments tertiaires de réduire leur empreinte énergétique tout en respectant les obligations...
L'entreprise niçoise Alliance Alu et Fer, spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiseries, fermetures et protections solaires sur mesure, devient désormais affiliée au réseau national Storistes...
Visite sur le site de recyclage de Deceuninck à Dixmude, en Belgique. Le fabricant de profilés - pour la menuiserie notamment - a augmenté ses capacités de recyclage. Son objectif : réduire de moitié son...
L’entreprise Roto, spécialisée dans la fabrication de ferrures pour fenêtres et portes, s’apprête à clôturer une année 2024 correcte en termes de résultats. 2025 approche à grands pas, et il est désormais...
DL Menuiserie poursuit son expansion avec l'acquisition de Sodiferbat, spécialisée dans la menuiserie pour le secteur tertiaire et le bâtiment. L'objectif : renforcer sa présence locale tout en élargissant...
Évolution chez Lapeyre. Le groupe annonce que sa directrice de l’expérience client est promue au poste de « directrice du réseau » pour piloter les 124 points de vente.
La première pierre de la future plateforme logistique du groupe Veka France vient d’être posée à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire. Ce faisant, Veka marque aujourd’hui une étape clé de son développement,...
Le groupement Actibaie a profité du Mondial du Bâtiment pour donner une conférence sur le confort thermique et l’adaptabilité des bâtiments face au réchauffement climatique. Les équipements de la baie...
Cetih fait évoluer sa gouvernance. L’entreprise industrielle renforce ainsi sa position sur ses marchés stratégiques et peut continuer à dynamiser ses activités, tout en s’appuyant sur les compétences...
À l'occasion de l'édition 2024 du salon Batimat, le fabricant français spécialisé dans les solutions de fixation et d'habillage pour les menuiseries et murs-rideaux Louineau en a profité pour dévoiler...
Le spécialiste de menuiseries en acier annonce le lancement de « L’Atelier de formation Descasystem ». L’objectif : accompagner la montée en compétences des métalliers, tout en stimulant l’innovation technique.
Veka a profité du Mondial du Bâtiment pour mettre en avant le taux de matières recyclées compris dans ses profilés PVC. Un intérêt certain à une époque où le poids carbone d'un bâtiment est passé au crible.
Atlantem renforce son organisation avec la nomination de Fritz Müller au poste de directeur commercial à compter du 14 octobre prochain.
Le Mondial du Bâtiment est sur le point de démarrer. Tous les acteurs du BTP seront réunis pendant quatre jours à Paris Expo Porte de Versailles. Les professionnels de la baie-menuiserie vont profiter...
Alors que son objectif est de doubler son nombre d’agences franchisées d’ici 2030, le réseau Vie & Véranda annonce l’ouverture d’une première agence dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Cette dernière...
La filière des volets, stores, portes et portails recrute et veut le faire savoir. Après, la Bretagne et les Pays de la Loire, c’est au tour de la Nouvelle-Aquitaine de rappeler ses besoins en recrutement...
Dans la quête perpétuelle d’une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, la fenêtre se fait de plus en plus performante. Les menuiseries bois et bois-aluminium restent de belles références en la...
L’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME) mise sur le collectif et s’apprête à lancer une campagne de recrutement pour davantage peser dans les débats liés à la rénovation énergétique. Ces actions font...
La filiale française du groupe Veka, spécialiste de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries, annonce avoir nommé Olivier Morice en tant que nouveau directeur technique depuis...
Plusieurs fédérations du secteur de la menuiserie dévoilent les résultats d’une étude réalisée par le cabinet Prospection & Prospection. En 2023, le marché de la fenêtre a souffert, avec une chute de l’activité...
À l’approche du Mondial du Bâtiment, le groupe HPG dévoile lors d’un point presse la nouvelle stratégie de ses quatre marques commerciales, ainsi que ses nombreux engagements vis-à-vis de la démarche RSE....
Face aux idées reçues concernant les parois vitrées, les acteurs de la menuiserie aluminium ont entrepris une étude pour évaluer les bénéfices de ces structures dans les bâtiments tertiaires. Conclusion...
Une fois n’est pas coutume, la fondation Abbé Pierre publie un rapport concernant la précarité énergétique, et plus précisément sur les « bouilloires thermiques ». Le groupement Actibaie s’est empressé...
Selon une étude menée par IGNES et Pouget Consultants, 80 % du parc de logements français serait inadapté aux fortes chaleurs. Par ailleurs, l’indicateur « confort d’été », mis en place depuis 3 ans dans...
En 2023, le nombre de créations d’entreprises artisanales a de nouveau franchi la barre des 250 000, selon le baromètre ISM/MAAF. Cette année, les disparités entre secteurs et régions sont toutefois plus...
Alors que le confort d’été s’inscrit dans les normes de construction, quelle place accorder au brise-soleil ? Quelle est l’adaptabilité de cette solution ? Dans quels marchés s’applique-t-elle le mieux...
Herige, expert en béton et menuiserie, voit son chiffre d’affaires décliner de 13,6 % au deuxième trimestre 2024, et de 13,5% au 1er semestre 2024. Des résultats peu surprenants pour l’industriel du bâtiment,...
Dans sa dernière étude, Velux s’est penché sur le confort thermique des logements français pendant l’été. On apprend notamment qu’un Français sur trois estime que son logement est inadapté aux vagues de...
Cette année, Soprofen a tenu à mettre l’accent sur le design et la praticité technique de ses nouveautés. Ainsi, le fabricant de fermetures et stores mise sur différentes tendances couleurs, dont une pouvant...
Fabrice Tomas est nommé directeur du Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) Réseaux d’Atlantem. Ce faisant, il va pouvoir piloter au mieux le projet d’entreprise HISSER, lancé par le fabricant de menuiseries.
Le marché des volets est à la peine. Durement impacté par la crise du logement neuf et la baisse du pouvoir d’achat des Français, il enregistre -10 % en 2023, après +4 % en 2022. Explications.
Quelles sont les intentions de travaux parmi les propriétaires français ? De quel budget disposent-ils ? C’est à ces questions que tente de répondre le premier baromètre réalisé par Franfinance et ViaVoice....
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 juin dernier, Dominique Thomasson a été élu président du SNFA, organisation professionnelle qui représente les concepteurs, fabricants et installateurs...
Alors que le confort d'été devient une préoccupation majeure, le brise-soleil est fréquemment cité comme l'une des solutions. D'où vient cette tendance ? Sous quelles formes le brise-soleil existe-t-il...
Riou Glass, spécialiste de la transformation de verre, a annoncé le rachat d’Eurovitrage. De 40 % des parts en 2018, l’ETI en possède maintenant la totalité. De quoi renforcer sa présence en Auvergne Rhône-Alpes...
Schenker Stores, spécialiste des protections solaires, annonce renforcer ses équipes au sein du site de Thanvillé, dans le Bas-Rhin (67). Depuis début mars, elle a recruté six nouvelles personnes, et prévoit...
La Cour de Cassation a donné gain de cause à un acquéreur d'une maison. Ce dernier se plaignait de l'état des menuiseries de façade et de l'étanchéité d'une toiture terrasse. Selon l'instance judiciaire,...
Alors que le groupe Herige Industries vient de dévoiler son plan « Révolution » et sa nouvelle identité, Richard Marchant, directeur général d’Atlantem, revient plus en détails sur le projet « HISSER »,...
À l'occasion d’un point presse, Reynaers Aluminium a affiché ses axes de croissance en France. Le spécialiste de la menuiserie acier et alu entend doubler ses parts de marché d’ici 2028. Et ce par trois...
Le fabricant français de menuiseries Wibaie annonce la nomination de Tahar Cherrou en tant que nouveau directeur général de la filiale du groupe Liébot.
Expert de la menuiserie industrielle, le groupe Lorillard vient d’acquérir la majorité du capital de l’entreprise Pro-Fermetures pour stimuler sa croissance et élargir son maillage du territoire.
L'industrie du bâtiment, grande consommatrice d'énergie, est en pleine transition écologique pour répondre aux défis environnementaux. Dans ce contexte, Wicona, filiale du groupe norvégien Hydro, annonce...
À l’approche de l’été, Saint-Gobain Glass met en avant ses solutions de confort thermique. Sa gamme Eclaz® comprend trois vitrages avec des fonctionnalités complémentaires. On relève, selon les modèles,...
L’entreprise Technal, spécialisée dans les systèmes de menuiseries aluminium, a entamé depuis plus de six ans un programme pour la décarbonation du bâtiment. Création de sa propre filière de recyclage,...
Avec la nomination d'Emmanuel Leroy en tant que nouveau directeur industriel, le fabricant de menuiseries Atlantem entend renforcer sa stratégie et son engagement envers une production plus durable et...
France Fermetures investit plus de 800 000 euros dans son unité de production de persiennes métalliques de Saint-Hilaire-de-Court, dans le Cher. Cette somme va permettre d’équiper le site d’une nouvelle...
Le fabricant de menuiseries Franciaflex s'est engagé dans une transformation de ses sites bretons pour accompagner sa croissance. À travers un plan d'investissements de l'ordre de 15 millions d'euros,...
Visite à Mahlberg (Allemagne), sur le site de production d’Ehret. Le fabricant de volets et stores en aluminium encourage des solutions favorisant le confort d’été par l’esthétisme. Sans compter le confort...
Le site d’Ouvêo Hauts-de-France, spécialiste en conception de menuiseries, se développe. Il accueille un nouveau centre d’usinage et un nouveau showroom. Sans compter les démarches RSE et recrutement déployées...
Le fabricant de menuiseries FLO veut révolutionner le marché en intégrant une carte d'identité numérique à ses produits. L'objectif : simplifier la vie des consommateurs tout en renforçant la transparence...
L’édition 2024 de Batimat se profile bien pour Equipbaie - Metalexpo. Les organisateurs, soutenus par les organisations professionnelles partenaires, ont réussi leur pari de mobiliser un maximum d’exposants....
Le groupe Liebot vient d’annoncer la nomination de Benoît Fabre au poste de directeur général de K.Line. Le nouvel homme fort de la marque va pouvoir s’appuyer sur une solide expérience dans les domaines...
Inspiré de l’indice de réparabilité lancé par l’Ademe, le groupement Actibaie lance un « score de réparabilité » pour les volets roulants, portes de garage et portes automatiques piétonnes. L’objectif...
Le concours d'architecture international WATA, organisé par le fabricant de menuiseries en aluminium, lance sa troisième édition. Ouvert aux professionnels du monde entier, cet événement met en lumière...
Malgré une crise du logement neuf sans précédent, Herige annonce des résultats en hausse pour l'exercice 2023. Porté par son engagement et sa stratégie axée sur l'industrie, le groupe maintient le cap...
En 2023, le marché des fenêtres s’est inscrit en légère baisse avec -1 % en valeur, selon la dernière étude de TBC Innovations. Les professionnels de la menuiserie constatent notamment une chute de l’activité...
Pierre-Yves Zentar prend les rênes de Reynaers en tant que nouveau directeur général. Il remplace Richard Clavier, qui occupera désormais le poste de « chief sales officer » pour renforcer les positions...
Impacté par la chute des ventes et mises en chantier de logements neufs, le marché des portes d’entrée enregistre une baisse de ses ventes en 2023, après deux années de croissance. Le point sur la 7ème...
Comme s’il s’agissait d’un record à battre, la marque Wibaie sort l’option « Battement Mince ». Dans cette nouvelle configuration, les battements des menuiseries affichent presque deux fois moins d’épaisseur...
L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce la nomination de Maxime Boileau et Jacky Le Calvez à la co-présidence de sa commission communication. Une décision qui marque une nouvelle ère dans...
Après 68 millions d'euros de chiffre d’affaires enregistrés en 2023, le groupe Sothogam veut développer son activité en 2024 et ainsi maintenir sa stabilité. Cela passe par 20 millions d'euros d’investissements,...
Repousser les limites de sa croissance tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux. De nombreux industriels en rêvent, et c’est le cas de Profils Systèmes, fabricant de profilés aluminium. Focus lors...
Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes dresse un constat flagrant : les villes et les logements français sont inadaptés au changement climatique, notamment face aux canicules, au retrait-gonflement...
Actuellement directeur général de la filiale WiBaie, Patrice Bondy prendra ses nouvelles fonctions en tant que Directeur général adjoint du groupe Liébot à partir du 1er avril prochain, avant d'en prendre...
Suite à l’abattement budgétaire de MaPrimeRénov’ annoncé par Bercy, les réactions fusent dans le bâtiment. À l’échelle de l’UFME, représentant des fabricant de menuiseries, on préconise une réorientation...
André-Charles Fasques prend la succession de Philippe Juliard en tant que directeur général de Forster France. Cette prise de fonction fait suite au récent changement d’organisation au sein de Forster...
L’entreprise Cherpin s’est associée au gammiste en menuiserie acier Descasystem, pour la rénovation de la manufacture d’armes de Saint-Étienne. L’objectif : réhabiliter les bâtiments ouest du complexe...
Le fabricant français Vie & Véranda annonce la nomination de Céline Pascal en tant que nouvelle directrice générale. Cette nomination marque un tournant important pour l'entreprise, alors qu'elle se prépare...
Atlantem a nommé Nathalie Massé au poste de directrice marketing, innovation et développement durable. Une nomination qui s’inscrit dans la continuité des ambitions de l’entreprise, en forte croissance...
L’UFME a tenu une conférence de presse afin de faire le bilan de l’année 2023 et déterminer sa feuille de route pour 2024. Sentiment d’un manque de reconnaissance dans les discussions relatives aux politiques...
Le groupe Lorillard vient de faire l’acquisition de France 2000. Cette acquisition va notamment permettre au groupe d’obtenir de nouvelles parts de marché dans le secteur de la construction et de la rénovation...
Le spécialiste des menuiseries Deceuninck a investi et investira massivement dans la co-extrusion de ses profilés PVC. Sur son site dans la Somme, l’industriel possède déjà deux lignes dédiées.
Pour 2024, le groupe Lorillard change de système ERP. L’expert de la fabrication et de la pose de menuiseries opte pour la solution IFS Cloud, qui permet un pilotage de la production sur une plateforme...
Si la motorisation des portes et portails est bien démocratisée, des règles et bonnes pratiques sont à appliquer. Le groupe Actibaie fait le point dans un guide de 20 pages.
Dès ce 1er janvier 2024, Olivier Vincent entrera dans ses fonctions de directeur général de Lorillard. Le groupe expert en menuiseries a créé ce poste de gouvernance à part, afin de maintenir sa dynamique...
Afin de répondre aux besoins du marché tertiaire, K.Line lance en 2015 la gamme de menuiseries aluminium « K.Line City ». Face au succès de cette dernière, l’industriel envisage rapidement la construction...
Dans un sondage mené par le groupement Actibaie, 17 employeurs du secteur de la fabrication, installation et maintenance des stores et volets, mettent en lumière une filière méconnue et pourtant très dynamique,...
Grégory Debliqui directeur commercial de Swao (groupe Cetih), nous présente les dernières nouveautés produits aluminium et bois sur le salon Artibat.
L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) renforce son engagement en faveur de l'économie circulaire et de la transition écologique des bâtiments en annonçant la nomination de Maelenn Rougié, en tant...
Le réseau Solabaie élargit ses horizons et annonce l’intégration de 11 nouvelles entreprises adhérentes à son réseau. Cette stratégie vise à renforcer sa présence aux quatre coins de la France.
À l'occasion du salon Artibat, Frédéric L'Helguen, directeur des ventes chez Jeld-Wen, nous présente le dernier bloc-porte adapté aux établissements de santé et aux écoles.
Nicolas Denis, directeur commercial et marketing de Leul Menuiseries nous présente la dernière innovation du fabricant. Il s'agit d'une évolution de sa fenêtre PVC Swingline, qui unit ventilation, confort...
Le fabricant français de fenêtres K.Line annonce la nomination de Frédéric Musselin en tant que nouveau directeur marketing et communication, succédant ainsi à Jean-Pierre Liebot et Didier Viaud.
Lorillard Bâtiment annonce l'arrivée de Michèle Landois au poste de directrice générale déléguée Travaux au sein du groupe Lorillard. Cette nomination résonne comme un symbole fort des ambitions de croissance...
Plus de rénovations globales, revalorisation des barèmes, ouverture des aides au confort d’été, Mon Accompagnateur Rénov’… le gouvernement présentait ce mercredi les contours de la réforme qui concernera...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
L’entreprise Wicona vient de franchir une nouvelle étape dans sa quête de décarbonation de son activité. En utilisant depuis 2018 l’aluminium Hydro CIRCAL 75R, la marque a évité l’émission de 1,5 million...
La menuiserie Fusia, signée Lorillard, émerge d'un long processus de recherche et de développement. Plus performante et plus durable, la gamme offre une variété complète de menuiseries haut de gamme en...
L’entreprise danoise WindowMaster, spécialisée dans les technologies propres (CleanTech), annonce son entrée sur le marché français par le biais d'un accord de partenariat élargi avec MGAir Distribution,...
La qualité de l'air intérieur (QAI) et les solutions connectées font leur grande rentrée avec deux partenariats industriels. D’abord celui noué entre Somfy et Nexelec, qui poursuivent le programme Somfy...
Le groupe Schenker Storen, numéro un du marché de la protection contre le soleil et les intempéries, nous a convié pour une visite de son usine de Schönenwerd en Suisse, dans le canton de Soleure. C’est...
Le groupe Herige enregistre une croissance de +10,2 % grâce à une stratégie de diversification des métiers du groupe, spécialisé dans le négoce des matériaux de construction et de production de béton....
Guillaume Didelle a été nommé en tant que directeur des ventes de l'activité Habitat au sein du groupe Isosta, fabricant de panneaux de remplissage de menuiseries, de panneaux isolants pour l'habitat,...
Avec sa toute nouvelle fenêtre Alu Écléa, fabriquée en France, Terres de Fenêtre ambitionne de répondre aux exigences esthétiques et d'efficacité énergétique.
Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.
Visite sur le site de production de Poralu à Port (01). Le fabricant de menuiseries a été racheté fin 2022 par le groupe Atlantem. Un mariage industriel portant différentes ambitions, de la percée dans...
La rentrée scolaire 2023 s'est accompagnée d'une nouvelle vague de chaleur, mettant en évidence les défis du confort thermique dans les bâtiments tertiaires. Face à la nécessité de s’adapter aux déréglements climatiques,...
Avec leur nouveau coffre volet roulant Hermétik, GIMM Menuiseries et Les Menuiseries Françaises ont pour ambition de redéfinir les normes de l'habitat moderne.
Saint-Gobain France, en partenariat avec la Ville de Paris et ses bailleurs (Paris Habitat, RIVP et Elogie Siemp), s'engage à réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment. L'objectif : développer...
Le spécialiste de la menuiserie aluminium Profils Systèmes renforce ses équipes commerciales en accueillant Alexandre Cossard. Ce dernier rejoint l’entreprise en qualité de Commercial Extrusion France,...
Le groupement Actibaie et l’Ifop publient la deuxième édition de leur enquête consacrée aux Français et à la chaleur dans leur logement. Les résultats montrent qu’ils sont nombreux à s’inquiéter du réchauffement...
Un nouveau groupe né de la réunion de cinq entreprises spécialistes de la fermeture est né. Le groupe Cola, créé en juin 2023 sous l’impulsion de deux entrepreneurs, a pour ambition de renforcer les activités...
Dans un contexte de réchauffement climatique, il peut être intéressant de prendre davantage en compte le confort d’été dès la conception d’une maison individuelle. Domexpo rappelle 5 critères à prendre...
Depuis trois ans, le spécialiste des menuiseries bois, aluminium et mixte Bieber poursuit des investissements pour accroître son activité. Un grande partie se concentre sur des réaménagements et le recrutement...
À Montigny-le-Bretonneux (78), dans une rue où des commerces côtoient les logements, le bailleur social Toit et Joie a impulsé la réhabilitation de deux îlots de logements sociaux datant des années 1980....
La première édition du salon Renodays approche. Pour l’occasion, plus de 130 exposants ont rendez-vous Porte de Versailles pour échanger sur la rénovation globale et performante des logements. Parmi eux,...
Le fabricant de menuiseries Atlantem présentait à la presse son site de Guillac, dans le Morbihan (56), le 16 juin dernier. Les dirigeants d'Atlantem étaient accompagnés de la direction de MGT Menuiseries...
La précarité énergétique est un sujet régulièrement évoqué avec le froid l’hiver, mais qu’en est-il de la précarité énergétique liée à la chaleur l’été ? Il s’agirait, selon la fondation Abbé Pierre, d’une...
Comme chaque année depuis 2006, TBC Innovations dévoile les chiffres du marché des volets. En 2022, l’activité a poursuivi sa croissance, avec +4 % de volets installés, après +9 % en 2021. TBC Innovations...
Avec l'objectif de renforcer sa position sur le marché français, le groupe suisse Schenker Storen vise à optimiser les synergies entre les marques Ehret et Schenker Stores France. Grâce à cette réorganisation,...
Nouvelle gouvernance pour le réseau « Expert Rénovateur K.Line » avec l'arrivée de Xavier Menut en tant que nouveau directeur général. Il succède à Jean-Pierre Liébot, fondateur du réseau, désormais président...
Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises dévoilent Temporal, une fenêtre aluminium à ouvrant caché destinée à la fois à la construction et à la rénovation. Sa conception combine le classique du modèle...
Après trois ans au poste de président de Velux France, André Dot poursuit son ascension au sein du groupe et occupe dorénavant la fonction de vice-président de l'activité Europe du Sud. Son rôle : « rapprocher...
L’usine Velux située à Marnay (Haute-Saône) va faire l'objet d'un investissement de 40 millions d’euros et d’une nouvelle ligne de production de volets roulants. Un projet ambitieux qui devrait voir le...
France Fermetures, spécialiste des fermetures, exposera diverses solutions à l’événement consacré à la rénovation énergétique des logements. On note une tendance à l’ITE et la motorisation, mais surtout...
Une enquête réalisée par BigMat révèle que les Français sont 27 % à prévoir des travaux de rénovation énergétique dans les deux ans à venir, mais qu’ils restent réticents aux bouquets de travaux et préfèrent...
Saint-Gobain Glass dévoile ORAÉ, son premier verre respectueux de l'environnement, qui réduit l'empreinte carbone des façades des bâtiments, le tout en améliorant les performances techniques et l'esthétique....
Afin de mieux comprendre le parcours d’achat des particuliers, TBC Innovations a sondé 509 ménages ayant rénové leurs fenêtres au cours des 2 dernières années, et comparé les résultats avec les années...
À compter du 1er juin, Vincent Poupin remplacera Muriel Faye au poste de directeur commercial du groupe K.Line. Fort de ses 21 ans passés au sein du groupe, il aura pour mission de développer la stratégie...
À travers son concept « Living Places », le fabricant de fenêtres Velux veut démontrer que les matériaux, les solutions et le savoir-faire nécessaires à la construction de bâtiments à faible émission de...
Comme chaque année, TBC Innovations publie les résultats de son enquête sur le marché de la fenêtre. En 2022, le marché a été moins dynamique qu’en 2021, et les perspectives s’assombrissent pour 2023,...
À six mois du lancement du salon Renodays, rencontre avec le groupe DC, spécialiste des fermetures extérieures (volets, portails, portes de garages). Le fabricant fait partie des exposants à l’événement...
Quatre ans après avoir lancé l’« Hydro Circal 75R », le groupe Hydro, à travers ses marques Technal et Wicona, franchit une nouvelle étape, et annonce la mise en œuvre de ses profilés « Hydro Circal 100R...
Le froid se fait ressentir alors que le système de chauffage est allumé ? De la condensation apparaît sur les vitres ? Des moisissures surviennent sur les murs et le plafond ? Si « oui » est la réponse...
MakazRénov' fait son apparition en Guadeloupe et en Martinique. Ce nouvel outil va permettre aux habitants de l’archipel d’identifier au mieux les principaux gestes de rénovation énergétique liés au confort...
Dans un contexte favorable au marché du volet roulant solaire, Somfy annonce lancer « RS100 Solar IO », la version solaire de son moteur RS100, et de nouveaux services pour les installateurs. Parmi ses...
Vie & Véranda a accueilli début janvier son nouveau directeur général adjoint, Vrège Jeloyan, désormais chargé de l’ensemble des fonctions opérationnelles de l’entreprise.
Le groupe Maugin annonce la nomination de son nouveau directeur industriel, et détaille ses objectifs sur cinq ans. Le groupe prévoit notamment d’atteindre 200 000 menuiseries fabriquées par an, et 100...
Le groupe Janneau annonce le lancement de sa nouvelle marque, intitulée Confians, dédiée à l’artisanat. À travers elle, le fabricant de portes et de fenêtres traduit son besoin d'être au plus près de ses...
Le groupe familial, fabricant de vitrages design, RIOU Glass annonce le rachat de Diffuver, spécialiste de la transformation de verre plat, et signe une troisième acquisition dans le cadre de sa stratégie...
Soucieux d’accélérer sa transition environnementale, le groupe Liébot annonce la création d’un poste de « directeur RSE », et la nomination de Christophe Klotz, 57 ans. Il interviendra pour K.line et les...
L’enquête du conseiller en économies d'énergie Hello Watt, remettant en question le manque de fiabilité du DPE, n’a pas tardé à faire réagir la CDI FNAIM. Le représentant des diagnostiqueurs immobiliers...
Spécialiste des portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilations et isolations, le groupe Cetih dont le siège est à Machecoul, en Loire-Atlantique, fait l’acquisition du fabricant de panneaux...
Les entreprises françaises Somfy et Atlantem ont décidé de mettre en commun leur expertise pour démocratiser la fenêtre coulissante connectée. Ces deux sociétés souhaitent, à travers ce partenariat, répondre...
Le groupe Hydro annonce l’acquisition de Hueck, fournisseur allemand de systèmes en aluminium et de profilés en aluminium extrudé pour la création de fenêtres, portes et façades. Ce rachat permettra à...
La menuiserie fait partie des secteurs du BTP en fortes tensions de recrutement. Afin de valoriser la diversité des métiers dont regorge la filière menuiserie aluminium, le SNFA a ouvert sa plateforme....
Si la performance thermique d’une fenêtre est à prendre en considération lors de sa conception, celle acoustique est tout aussi importante. C’est d’ailleurs l’objet d’une thèse menée par l’UFME, qui aboutira...
Près de 4 mois après le décès de Jos Lenferink, le groupe Veka annonce la nomination d’Emmanuel Demesmay au poste de directeur général de Veka France, et la fin de la zone South Ouest Europe et North Africa...
La reprise post-pandémie a intensifié les recrutements dans le secteur du bâtiment et de la construction, selon le baromètre Komète diffusé par le cabinet Kyu Associés. Sur l’année 2022, les métiers du...
Spécialiste de l’enveloppe de l’habitat, le groupe CETIH propose 20 formations pour former les professionnels du secteur aux enjeux de demain. Certifié Qualiopi depuis décembre 2021, son centre de formation...
Basé à Saint-Brévin-les-Pins, dans les Pays de la Loire (44), le groupe Maugin fabrique plus de 3 000 produits sur-mesure par semaine, que ce soit des fenêtres, baies, volets, ou portes d’entrée en aluminium...
Produire vert semble toujours au programme développement durable que la marque de fenêtre de toit Velux a prévu pour les dix prochaines années. Cela commence notamment par les emballages de ses produits,...
Les pénuries de plastiques auraient pu déstabiliser la production de Veka, spécialiste de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries. Pourtant, le groupe s’en tire bien, avec...
En décembre 2021, le groupe Reynaers, spécialiste des menuiseries acier et aluminium, inaugurait l’extension de son site de Brouchy (80). Une opération visant à améliorer la logistique du fabricant, qui...
Wicona, spécialiste de la menuierie aluminium faisant partie du groupe norvégien Hydro, annonce lancer son programme « Bâtir au-delà de demain ». Objectif : réduire de 50 % ses émissions de carbone et...
Si le remplacement de fenêtres est indemnisé par MaPrimeRénov’, les stores et volets restent absents du dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Chose que déplore le groupement Actibaie, rattaché...
Dans le cadre de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), Somfy annonce avoir lancé un démonstrateur gratuit pour aider les professionnels à calculer les seuils à ne pas dépasser, et à choisir...
Après le rachat de nombreuses entreprises spécialisées dans la menuiserie, le groupe Lorillard annonce l'acquisition d'un huitième site de production. Il s'agit de Poupin, une entreprise familiale basée...
Acteur majeur de la fabrication des fenêtres de toit, Velux lance la Velux Academy, une nouvelle plateforme de formation intuitive qui propose aux professionnels des contenus numériques, facile d’accès....
Où en est le marché des portes d'entrée depuis le début de la crise sanitaire ? C'est à cette question que tente de répondre la dernière étude de TBC Innovations. Les résultats montrent que la reprise...
Les démarches de recyclage, et plus largement de gestion respectueuse de l’environnement, sont des enjeux majeurs pour l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME). Après avoir constaté, à travers sa charte...
Afin de mieux accompagner l’activité commerciale de ses clients artisans, le fabricant de menuiseries AtlanteM lance Digit’AM, son service de gestion d’affaires numérique.
Le 28 octobre dernier, le groupe Maugin, spécialisé dans la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, a annoncé avoir fusionné avec l'entreprise M.A.B, spécialiste des portes d'entrée, que le groupe...
Le 14 octobre dernier, le groupe Janneau Industries annonçait le rachat de l'entreprise FMA-F2M, également implantée en Loire-Atlantique (44). À travers cette acquisition, le groupe entend développer ses...
En 2019, Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises, fabricants de menuiseries, annonçaient leur projet d’opter pour une production plus éco-responsable. Focus sur les dernières évolutions des sociétés...
Bien que contents de sortir du format digital et retourner à la rencontre des professionnels de la menuiserie, les exposants du salon Equipbaie n’ont pas oublié de mettre en avant leurs solutions connectées....
Changement stratégique pour CAIB. La marque a annoncé mardi 21 septembre, à l'occasion du salon EquipBaie-Métalexpo, changer de nom pour devenir « Wibaie », un nom plus moderne, connecté, et plus facilement...
Selon la dernière étude de TBC Innovations, le marché français des volets a connu un déclin de 5 % en 2020. Un résultat notamment corrélé à une baisse des mises en chantiers dans le neuf. Toutefois, un...
Le groupe Lorillard inaugurait, ce mardi 7 septembre, le dernier investissement en date dans son usine de Chartres : une cabine de laquage dédiée aux menuiseries bois, faisant la part belle aux robots...
L’environnement figure parmi les enjeux majeurs de l’Union des Fabricants des Menuiseries (UFME). C’est dans ce contexte que l’organisation lance sa marque « Fervam » pour une filière engagée dans le recyclage...
Engagé depuis plus de 10 ans dans la réduction de son empreinte carbone, le groupe Reynaers Aluminium va aujourd'hui un peu plus loin dans sa démarche, à travers le recours à de l'aluminium primaire produit...
L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) s'est réunie le 27 mai dernier à l'occasion de son assemblée générale annuelle, pour faire le point sur l'année 2020 et sur les objectifs à venir. Parmi ses...
Le groupe Velux, leader mondial de la fenêtre de toit, publie son « rapport de développement durable 2020 » et dévoile avoir réduit de 59 % son empreinte carbone, soit 9 points de plus que son objectif...
Soucieux de proposer des solutions toujours plus respectueuses de l'environnement, le groupe Somfy annonce avoir développé un système permettant aux volets roulants de fonctionner grâce à l'énergie solaire....
L'Union des fabricants de menuiseries (UFME) accélère la mise en place de son réseau de collecte et de démantèlement des fenêtres, consolidant ainsi son engagement pour le recyclage des menuiseries en...
Atlantem Industries et Fenétréa ont annoncé, en décembre dernier, la création de MENREC, une nouvelle structure dédiée au recyclage des menuiseries en fin de vie. La démarche vise à anticiper les opérations...
Ambitionnant de devenir le leader de la menuiserie bois, le groupe Lorillard vient de faire une acquisition stratégique en rachetant l'entreprise normande Menuiserie Meslin, spécialisée dans les produits...
L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME), en partenariat avec le SNFA, a rédigé un nouveau guide professionnel intitulé « Détermination des performances énergétiques et acoustiques types des fenêtres...
Wicona, marque du groupe norvégien Hydro, s'est précocément engagée, comme sa maison mère, en faveur du recyclage de l'aluminium et de l'économie circulaire. Elle annonce aujourd'hui s'associer à la démarche...
Maugin, spécialiste des menuiseries alu et PVC, basé à Saint-Brévin-les-Pins (44) annonce annonce lancer son application 3D pour permettre à ses clients, professionnels comme particuliers, de mieux visualiser...
Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients professionnels, le groupe Lorillard annonce avoir regroupé les service clients de Lorenove et Lorebat en un seul pôle plus professionnalisé. Composé d'une...
Alors que le site internet est souvent une porte d'entrée et un premier point de contact pour les clients, notamment en ces temps d'épidémie où tout se fait à distance, Lorénove a décidé de refondre l'interface...
En 2019, Hydro annonçait la commercialisation de son nouvel aluminium bas carbone, CIRCAL 75R. Composé à 75% de matières recyclées, l’alliage a rapidement trouvé son public. Il est actuellement mis en...
Nommé à la présidence de VELUX France en mars dernier, André Dot revient sur la stratégie digitale du groupe, et nous en dit plus sur les actions menées en faveur du développement durable. Il lève également...
Engagée depuis plusieurs années dans le recyclage des menuiseries en fin de vie, l'Union de Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce avoir intégré l'Association européenne des producteurs de profilés PVC...
Alors que nous entrons dans la période estivale et que 31 % des Français déclarent souffrir régulièrement de la chaleur (baromètre de l'habitat sain 2016), Velux en profite pour rappeler les solutions...
GIMM Menuiseries et Les Menuiseries Françaises ont mis en place des initiatives et actions pour une fabrication plus responsable de leurs produits. Les filiales de Saint-Gobain réalisent par exemple leurs...
En partenariat avec Somfy, le groupe Liébot a développé une baie coulissante automatisée et connectée. L’innovation, qui apporte confort et sécurité, fait également la part belle à la qualité de l’air...
En 2015, REHAU lançait en France RAUFIPRO®, un matériau composite venu concurrencer les n°1 du marché, à savoir le PVC et l’aluminium. Léger et performant, le produit permet la réalisation de fenêtres,...
Ce dossier est l’occasion de faire le point sur l’état du marché de la fenêtre. Car ce produit est un bon révélateur des grandes tendances du marché, en neuf comme en rénovation. Si dans le neuf il est...
Depuis un an, Profils Systèmes propose aux commerciaux du secteur de la menuiserie d’aider leurs clients à mieux visualiser leur projet grâce à une nouvelle application en réalité augmentée, développée...
Récompensée aux Awards de l’Innovation 2019, la gamme siMple allie design épuré, performances thermiques et matériaux innovants.
Le marché de la « Smart Home » est en croissance. Et c’est pour répondre plus encore aux attentes de ses clients que le groupe PROMOGIM a signé un partenariat national avec Somfy. Toutes les nouvelles...
L’usine Cougnaud, située à Aizenay, en Vendée (85), fabrique des menuiseries Gimm et Les Menuiseries françaises (groupe Saint-Gobain). Spécialisé dans le PVC, le site produit sa propre matière première,...
Engagée dans le recyclage des menuiseries, l’UFME (Union des Fabricants de Menuiserie) propose désormais une charte pour aider les entreprises, qui souhaitent participer à cette démarche, à adopter les...
Somfy fête cette année ses 50 ans, un demi-siècle d’innovation au service de la Smart Home. Dernière nouveauté ? La baie coulissante automatisée et connectée. Développé en partenariat avec le groupe Liébot,...
Depuis plus de 25 ans, Veka s’attache à répondre aux enjeux de développement durable. Le groupe, qui compte sur trois unités de recyclage en Europe, milite pour une valorisation automatique des menuiseries...
Le 18 avril dernier, à l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire, Robert Dollat a été réélu Président de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME). Lors d’une conférence de presse organisé...
L'UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) a annoncé mardi 28 mai la publication d’un document synthétique de trois pages récapitulant les points clés d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires...
Veka, leader mondial dans la conception de systèmes de menuiseries et l’extrusion de profilés PVC, anticipe une belle dynamique pour l’année 2019. L’entreprise prévoit la croissance de son chiffre d’affaires,...
Quelques semaines après Equip’Baie, l’UFME (Union des fabricants de menuiseries) a présenté ce 4 décembre à la presse les résultats d’une étude menée par Harris Interactive concernant la perception des...
Actibaie n'en finit plus de présenter de nouveaux outils ! Après avoir remis son site internet au goût du jour, le groupement professionnel affilié à la Fédération française du bâtiment (FFB) a décidé...
L’expérimentation E+C-, lancée par le gouvernement en 2016, préfigure la future réglementation environnementale des bâtiments neufs. Et c’est pour aider les professionnels à s’approprier la démarche et...
C'est un anniversaire en grande pompe que l'Union des fabricants de menuiseries (UFME) a célébré lors de son Assemblée Générale annuelle, qui se tenait la semaine dernière à la Tour Eiffel. L'occasion...
Alors que la formation est son fer de lance depuis de nombreuses années, l’UFME (Union des fabricants de menuiseries extérieures) a récemment publié sept fiches métiers accessibles et pédagogiques. Le...
Toujours aussi engagée auprès des experts de la menuiserie, l’UFME (Union des fabricants de menuiseries extérieures) a récemment dévoilé 3 nouvelles fiches techniques pour « tout savoir et comprendre sur...
SITA, filiale de Suez Environnement, et VEKA Recyclage, expert du recyclage des menuiseries PVC en fin de vie, ont signé un contrat de partenariat pour développer la collecte et le recyclage des menuiseries...
Le projet siMple est la volonté du Groupe MILLET de repenser la fenêtre en allant à l’essentiel, en supprimant le superflu. Imaginée et conçue selon le principe...
La verrière évolution VELUX est une solution apportant des m² supplémentaires avec plus de possibilités d’aménagements intérieur. La...
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