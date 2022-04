Domexpo a dévoilé les résultats de son Baromètre annuel dédié au prix moyen des maisons et des terrains en France. Un focus est réalisé sur l’Ile-de-France, région où le budget à prévoir pour une construction reste plus élevé que dans le reste du pays. A noter que la crise sanitaire pourrait faire évoluer le marché. En effet, les franciliens n’hésitent plus à s’éloigner de la capitale et à investir dans les départements limitrophes comme l’Eure ou l’Oise.