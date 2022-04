Si sa conception à partir de matières premières naturelles et renouvelables ainsi que son faible impact environnemental valent à Marmoleum d’être plébiscité dans le cadre de projets d’agencement éco-engagés, c’est aujourd’hui son caractère résolument design qui mérite l’attention. Et plus particulièrement sa palette chromatique, la plus large du marché des linoléums, offrant aux architectes d’intérieur et designers des possibilités de calepinage infinies.