Grenoble fête la restauration de sa Tour Perret !
Après plusieurs années d’un chantier de restauration ambitieux, la Tour Perret, emblème pionnier de l’architecture en béton armé, a ouvert ses portes.
Après plusieurs années d’un chantier de restauration ambitieux, la Tour Perret, emblème pionnier de l’architecture en béton armé, a ouvert ses portes.
À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.
Magnifiant la créativité, le BIM se révèle être l'un des alliés les plus précieux de l'architecte. Cet ebook décrypte les enjeux et atouts du BIM pour les architectes.
Depuis sa création il y a 60 ans, la marque française TECHNAL s’attache à tisser des liens privilégiés avec les prescripteurs du monde entier. Cette proximité s’est illustrée au fil des années à travers...
À Hayange (Moselle), Histoire & Patrimoine, filiale du promoteur Altarea, a entamé la réhabilitation du domaine de Wendel. Une transformation visant à créer 125 logements, pour une livraison fin 2027.
Présentée comme un observatoire des mutations du bâtiment, l'édition 2026 du Paris Builders Show s’organise autour du thème « Le bâtiment en mouvement ». Qu'en pensent les architectes ? Décryptage.
Si sa conception à partir de matières premières naturelles et renouvelables ainsi que son faible impact environnemental valent à Marmoleum d’être plébiscité dans le cadre de projets d’agencement éco-engagés,...
Pour accompagner les architectes dans l’évolution rapide des enjeux et des outils de leur profession, BMI partage aujourd’hui dans un livre blanc des données et des solutions inédites. En articulant les...
Entretien avec Gérald Merlin, chef de marché structure et façade chez Wienerberger France. La marque de produits en terre cuite a récemment lancé Phaunis, sa collection de plaquettes en terre cuite bas...
Le Conseil national de l’Ordre des architectes publie son rapport d’activité 2025. Le document revient sur les actions menées en faveur de la profession, de la qualité architecturale et de l’intérêt public.
Bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, de conseil et d’architecture : vous voulez optimiser la gestion de votre activité ? Pythagore est fait pour vous ! Particulièrement évolutif, il est conçu pour...
A Nantes, les tout nouveaux bureaux d’une agence d’Architectes ont été habillés de profils extrudés coloris aluminium naturel. Une réalisation toute en brillance et en robustesse.
Le Campus Versailles étend ses activités avec 3 000 m² supplémentaires dédiés à la formation, aux ateliers et aux métiers du patrimoine.
Le nouveau siège social de Schneider Electric, naît d’une vision où l’espace de travail évolue et englobe plusieurs fonctions.
Parement de façade original et innovant en DuPontTM Corian® pour la réhabilitation d'un bâtiment symbolique de Val-de-Reuil
Au Lavandou, Pietri Architectes restructure l’Hôtel Les Roches en dialogue avec la pente, la pierre et le paysage méditerranéen.
Elle constitue un secteur clé de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine, la construction hôtelière reflète les mutations économiques, sociales et environnementales.
À Toulouse, Passelac & Roques Architectes signe un centre social en brique claire dans le quartier du Mirail, pensé comme un équipement public ouvert et protecteur.
La question de la biodiversité s’impose dans la conception, la réalisation et la gestion des chantiers de construction ou de rénovation.
Dans le 19e arrondissement de Paris, Pietri Architectes signe 34 logements sociaux et une crèche mêlant bois, pierre massive et espaces extérieurs.
Le ministère de la Culture a désigné le groupement formé par STUDIOS Architecture Paris, Selldorf Architects et BASE Landscape Architecture pour piloter le réaménagement du Louvre. Le projet prévoit notamment...
Rencontre avec Donatien Frobert, directeur de l’ingénierie, qui nous expose la manière dont est utilisée l’IA au sein d’AREP.
L’architecture et la construction vivraient-elles une mutation profonde orchestrée par l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) ? Réponses.
13 000 m2 sur six étages : voilà l'envergure du futur centre Nobel à Stockholm, dont la construction a reçu l'aval municipal. Un « hub de culture » pour ses partisans, un bâtiment Minecraft encombrant...
MVRDV a terminé la réalisation du GATE M West Bund Dream Center, transformant une ancienne cimenterie localisée à Shanghai en un quartier culturel et de loisirs.
L’école des Fabriques conçue et réalisée par l’agence Brenac & Gonzalez & Associés appartient à la lignée des équipements scolaires dernière génération.
Jeune musée installé à Manhattan depuis 2007, le New Museum de New York s'apprête à rouvrir après deux ans de travaux qui lui permettent de doubler sa taille.
La construction sur l'existant est devenue une réponse essentielle aux défis contemporains. Des professionnels de l'architecture nous donnent leurs avis.
Paysagiste de formation puis architecte HMNOP, Thomas Boucher s’est très tôt orienté vers la compréhension des dynamiques urbaines et territoriales. En 2007, il fonde Praxys, agence de paysage et d’urbanisme,...
Le Chilien Smiljan Radic Clarke, maître des matériaux bruts et de l’austérité poétique, reçoit le prestigieux Pritzker, consécration mondiale de l’architecture. Son œuvre, à la fois discrète et radicale,...
Entretien avec Corinne Vezzoni, architecte d’origine marseillaise. Son travail traduit son attachement à la région méditerranéenne, frappée régulièrement par les inondations.
Rencontre sur le stand Rairies Montrieux à Nordbat. Le spécialiste de la tuile en terre cuite nous plonge dans ses projets et perspectives de marché dans la région.
Retour sur le parcours de Jean-Michel Ruols, « l’architecte de l’eau », décédé à l’âge de 80 ans ce mois de février. On retient notamment son œuvre majeure : la station thermale Caldea à Andorre, dans...
Réalisé par ALTA Architectes Urbanistes, le Chemin du Bois Harel est un ensemble tertiaire qui croise durabilité et agilité. À la périphérie de Rennes, faisant partie de Rennes métropole, Saint-Jacques-de-la-Lande...
Le Groupe scolaire Yvonne Kerzrého de Nanterre possède tous les ingrédients d’une architecture raisonnée au sein d’un équipement innovant.
Longtemps limités aux transactions immobilières, les diagnostics constituent aujourd’hui un pilier incontournable de la construction en architecture.
Le choix du cabinet d'architecte chargé de réaménager l’aile Est du Louvre, attendu ce 11 février 2026, a été reporté sans nouvelle date. Ce projet de 660 millions d’euros, déjà critiqué pour son financement...
Le Théâtre National de Florence est restitué à la ville grâce à l’intervention sensible d’Archea Associati, sous la direction de Marco Casamonti.
La rénovation énergétique est cruciale pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des architectes partagent leur expérience.
Un feu s’est déclaré le vendredi 2 janvier à la Maison radieuse, ensemble d’habitations imaginé par Le Corbusier à Rezé (Loire-Atlantique). Une personne a été brièvement hospitalisée tandis que deux appartements...
À partir du 9 mars 2026, Jean-Sébastien Lebreton succède à Francis Rambert et pilotera la diffusion et la promotion de l’architecture contemporaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine.
A Rouen, les agences CBA architectes et Espace Libre - Paysagiste ont transformé l’ancienne École des institutrices en un hôtel quatre étoiles.
L'architecture des établissements de soins doit répondre à des exigences en évolution constante tout en accordant une attention particulière à l'usager. Celui-ci occupe le rôle central d’une architecture...
Figure de l’architecture française, Denis Valode est mort à 79 ans. Il laisse une œuvre marquante à travers le monde.
Le 5 décembre, Frank Gehry s’est éteint à l’âge 96 ans. Des messages émus ont vite été adressés à l’architecte américano-canadien, reconnu pour son œuvre déconstructiviste.
Deux ans après le lancement du programme « Quartiers de demain », les lauréats du concours d’architecture ont été révélés. 10 équipes de d'architectes, urbanistes et paysagistes mandatées aux quatres coins...
À Paris, dans le 14ème arrondissement, des architectes se sont attaqués à un immeuble de bureaux pour le transformer en un lieu d'habitation.
Au coeur de Paris est née une résidence de 81 logements, offrant un cadre sécurisé aux femmes victimes de violences. Conçu Atelier du Pont, ce projet allie esthétique, fonctionnalité et soutien social...
Comment l’architecture contribue-t-elle à répondre aux enjeux du logement social ? Plusieurs professionnels nous répondent.
La Solideo annonce la réouverture quasi-complète des sites des Jeux de Paris 2024 d'ici fin décembre 2025. Les derniers chantiers s’achèveront d’ici 2028.
Livré par Bymaro, filiale de Bouygues, le nouveau complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI de Rabat a été inauguré le 3 novembre 2025.
Le Prix Versailles a dévoilé ses lauréats 2025 dans la catégorie gares. Parmi les « sept plus belles gares du monde » : les gares franciliennes Saint-Denis Pleyel et Villejuif-Gustave Roussy. Le palmarès...
Donald Trump a licencié six membres de la Commission des beaux-arts des États-Unis, l'agence en charge d'examiner les travaux architecturaux à Washington. Ce limogeage survient alors que le président a...
Dominique Perrault, architecte français, transforme le sol en architecture monumentale et abstraite, entre rigueur, vide et puissance symbolique.
À Vannes, le groupe NGE a été retenu pour la réhabilitation et l’extension de l’Hôtel Lagorce, qui abritera le nouveau musée des Beaux-Arts. Ce projet devra notamment préserver les vestiges de l’ancien...
Lauréats du Pritzker 2021, Lacaton & Vassal défendent une architecture frugale, humaine et durable, fondée sur la transformation plutôt que la démolition.
Jean Nouvel, architecte français visionnaire, crée des œuvres uniques où lumière, contexte et innovation se mêlent pour des projets hors normes.
Portrait de Zaha Hadid, pionnière de l’architecture fluide et futuriste, première femme lauréate du Pritzker, icône des formes libres.
Norman Foster, pionnier de l’architecture high-tech, allie innovation, durabilité et élégance pour façonner des villes intelligentes et responsables.
Au cœur du Parc naturel des Ballons des Vosges, le Domaine de Montagne devient un superbe hôtel 5 étoiles ainsi qu’une destination à part entière.
Après deux ans de travaux, l’agence d’architecture augmentée Patriarche vient de livrer le siège social français de Sartorius Stedim Biotech.
Architecte mexicaine visionnaire, Frida Escobedo mêle mémoire, matière et ombre pour inventer une modernité sensible et ancrée dans le climat.
À Lamorlaye, l’agence A26 réinvente le centre-ville avec un projet alliant mobilités douces, nature, patrimoine et nouveaux lieux de vie.
Un questionnaire a été envoyé à près de 90 000 supporters parisiens concernant le projet de nouveau stade du club champion d'Europe. La consultation concerne Massy et Poissy, les deux villes encore en...
Marina Tabassum, architecte bangladaise, conçoit une architecture vernaculaire et climatique alliant dignité, frugalité et résilience.
Junya Ishigami, architecte japonais, crée des bâtiments poétiques et légers, presque invisibles, fusionnant architecture, nature et minimalisme.
Architecte et chercheuse au MIT, Neri Oxman fusionne design, biologie et technologie pour créer une architecture vivante et régénérative.
Alejandro Aravena, architecte chilien et Prix Pritzker 2016, réinvente le logement social avec une approche participative et modulable.
Thomas Heatherwick, architecte et designer visionnaire, fusionne art, émotion et innovation pour créer des espaces urbains sculpturaux et vivants.
Toyo Ito, maître japonais du fluide et de l’immatériel, transforme lumière, vent et nature en une architecture poétique et sensorielle.
Architecte vietnamien visionnaire, Vo Trong Nghia réinvente l’architecture tropicale avec le bambou, la nature et le climat comme alliés.
Cinq groupements d'architectes retenus au concours international d’architecture pour le projet « Louvre – Nouvelle Renaissance » sont connus.
Carme Pigem, cofondatrice de RCR Arquitectes, incarne une architecture méditerranéenne, poétique et enracinée dans la lumière du lieu.
Construite en 649, l’abbaye de Saint-Wandrille, en Seine-Maritime, a connu de nombreuses destructions au cours de l’histoire. Pour la restaurer, des travaux vont être lancés en novembre par un groupement...
Architecte et urbaniste indien, Rahul Mehrotra défend une ville vivante, hybride et inclusive, inspirée par l’informalité et les temporalités urbaines.
Architecte allemande, Anna Heringer bâtit avec la terre et les communautés, défendant une architecture artisanale, locale et profondément humaine.
Comment donner une nouvelle vie aux bâtiments obsolètes ? C’est le défi relevé par les étudiants distingués lors du concours [Ré]inventer l’existant 2025.
Architecte visionnaire et cofondateur de MVRDV, Winy Maas réinvente la ville dense, colorée et durable, entre audace et écologie joyeuse.
Francis Kéré, premier Africain lauréat du Pritzker, bâtit une architecture de terre, durable et participative, ancrée dans la communauté.
Architecte japonais mondialement reconnu, Kengo Kuma conçoit des bâtiments poétiques qui s’effacent dans la nature, entre tradition et modernité.
Architecte ghanéen-britannique, David Adjaye façonne une architecture de mémoire, de justice et d’identité, entre Afrique et modernité.
Elizabeth Diller, architecte new-yorkaise et cofondatrice de DS+R, réinvente l’espace public entre art, culture et architecture contemporaine.
Jeanne Gang, pionnière de l’architecture durable et sociale, conçoit des bâtiments qui relient humains, nature et territoires urbains.
Sou Fujimoto, architecte japonais visionnaire, conçoit des espaces légers et ouverts, entre nature et liberté, comme des forêts habitées.
Shigeru Ban, architecte humanitaire, transforme carton et bois en abris d’urgence et bâtiments durables, alliant innovation, esthétique et solidarité.
Le secteur du bâtiment est en première ligne face au défi climatique. Avec la RE2020, la France a engagé une transformation profonde, pionnière en Europe. Où en sommes-nous en 2025, et quels défis restent...
Ma Yansong, fondateur de MAD Architects, réinvente l’architecture en Chine avec des projets poétiques, futuristes et connectés à la nature.
Bjarke Ingels, fondateur de BIG, réinvente l’architecture avec des projets durables, ludiques et iconiques, de CopenHill au siège de Google.
Le bois est l’un des matériaux plébiscités par les architectes. Que pensent ces derniers du retour de ce matériau millénaire dans la construction ?
MVRDV, agence néerlandaise fondée à Rotterdam, signe une architecture ludique, dense et végétale, symbole d’une ville joyeuse et modulable.
Plafonds d’aides, ciblage des passoires thermiques, lutte contre la fraude : voici les nouvelles règles de MaPrimeRénov’ pour les rénovations énergétiques d’ampleur. Le point sur les évolutions concrètes.
Toyo Ito & Associates, agence japonaise primée au Pritzker, incarne une architecture fluide, poétique et numérique, inspirée par la nature.
L'opération de démolition de l'ancien site et la reconstruction du marché urbain de Ganhi constitue un projet complexe habilement réalisé par Arte Charpentier.
Ce sont 69 logements hors-site pour I3f que l’agence ITAR a livré cette année. Durabilité, flexibilité et maniabilité sont au rendez-vous.
Elemental, collectif chilien fondé par Alejandro Aravena, réinvente le logement social avec une architecture évolutive, inclusive et durable.
Snøhetta, agence scandinave iconique, façonne une architecture-paysage poétique, durable et inclusive, du musée Lascaux IV à l’Opéra d’Oslo.
Herzog & de Meuron, duo suisse lauréat du Pritzker, signent des architectures iconiques alliant matérialité, contexte et innovation durable.
SANAA, duo japonais primé au Pritzker, incarne une architecture minimaliste, fluide et lumineuse, où transparence et légèreté dominent.
OMA, fondé par Rem Koolhaas, repousse les limites de l’architecture contemporaine avec des projets radicaux, critiques et iconiques.
Pour harmoniser rénovation des menuiseries et des fermetures, rien de mieux que de faire appel au même groupe. C’est l’option choisie par les propriétaires d’une longère dans le Nord, ayant fait appel...
Au cœur du quartier culturel de Maxvorstadt à Munich (Allemagne), l’« Ensemble No. 52 » mêle architecture traditionnelle et design contemporain, avec des volets pliants sur mesure signés Ehret. Un clin...
Le département du Rhône vient de livrer deux nouveaux collèges, à Genas et Limas, et d'en réhabiliter un troisième. Un investissement global de 73,5 millions d'euros qui s’inscrit dans le plan « Collèges...
Le groupe AXA a confié à l’agence d’architecture PCA – Stream la restructuration de son siège social parisien. Une attention particulière a été portée aux nouvelles exigences environnementales et à la...
La gestion du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été exemplaire, à la fois en matière de budget et de délais, selon un dernier rapport de la Cour des comptes.
Des chantiers sont prévus pour moderniser le Palais Garnier, l’Opéra Bastille et autres sites de l'Opéra national de Paris. Au total, 450,8 millions seront investis, dont 25 % financés par l’État.
En déplacement à Colmar, la ministre déléguée à la Ville Juliette Méadel a récemment défendu une approche participative des projets urbains dans le cadre du programme national « Quartiers de demain »....
Située entre technologie et design, la domotique améliore le confort, la sécurité ainsi que l'efficacité énergétique des réalisations architecturales.
Trois anciens collaborateurs de la célèbre agence d’architecture AJN sont renvoyés en correctionnelle à Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un vaste système de détournement de fonds entre 2007...
Eiffage et le port de Marseille Fos ont signé un partenariat le 24 juillet. Le major du BTP sera ainsi chargé de la réalisation et l’exploitation du nouveau siège de cette institution maritime. Un chantier...
A Marseille, AT architectes (Céline Teddé et Jérôme Apack) ont transformé un immeuble de bureaux en une résidence de 51 logements sociaux d’urgence.
Au Portugal, un exemple remarquable d'architecture militaire du XIXe siècle a été réhabilité grâce à l’agence Sabrab Architecture.
Le groupe américain Las Vegas Sands a lancé une extension pharaonique de son complexe Marina Bay Sands à Singapour. Un projet à 8 milliards de dollars, symbole de la stratégie touristique ambitieuse de...
Le 27 juin, la ministre de la Culture Rachida Dati a lancé un concours d’architecture pour la rénovation du Louvre. Entre 700 et 800 millions - voire 1 milliard - d'euros de budget sont mis sur la table...
A Paris, GA Smart Building a mené la rénovation lourde du siège historique du Centre National d’Études Spatiales (CNES). Construit dans les années 1970-1980, ce bâtiment de 9 200 m² fait l’objet d’une...
Dans un monde confronté à des défis environnementaux, économiques et sociaux majeurs, l’architecture doit se réinventer. Alors que le changement climatique impose une baisse radicale des gaz à effet de...
Soprema présente son nouveau site de production situé à Saint-Gilles, dans le Gard. Ce nouvel outil se démarque par son apparence, qui rompt avec l’image traditionnelle des sites de production de ce type.
La 19e Exposition internationale d’architecture - La Biennale di Venezia, intitulée « Intelligens. Naturel. Artificiel. Collectif », continue de surprendre.
À Saint-Étienne, un secteur stratégique de six hectares se réinvente pour devenir un modèle de régénérescence urbaine durable et responsable.
Adressé aux étudiants en architecture et en design, le concours Outdoor de Gypass officialise le lancement de sa 5ème édition. La remise des prix est prévue en novembre.
Face aux enjeux du réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources, l’architecture bioclimatique prend de l’ampleur à La Réunion. Ce modèle, qui s’appuie sur le climat, les usages et le territoire,...
Réduire les besoins en climatisation sans sacrifier le confort : c’est tout l’enjeu de l’architecture bioclimatique en climat chaud. Analyse du cycle de vie, matériaux biosourcés, ventilation nocturne…...
Comme toute architecture vernaculaire, les constructions en montagne ont leurs spécificités ancestrales, voire régionales. Un savoir-faire qui se réinvente face au réchauffement climatique. Le point avec...
On parle souvent de l’architecture bioclimatique dans les régions chaudes et dans les Outre-Mer. Mais qu’en est-il sur la façade atlantique, et plus précisément en Bretagne ? Le point avec trois architectes...
Architecte et enseignante, Anaïs Magnabal a réalisé à Toulouse une maison familiale qui croise astucieusement tradition et innovation.
Théâtralité et expérience sensorielle pour le Pavillon France de l'Expo 2025 d'Osaka. Un projet signé conjointement par Coldefy et CRA.
Que pensent les architectes de l'architecture bioclimatique ? Certains professionnels nous donnent leurs avis et étayent leurs méthodes de travail.
Sous un toit ondulé, se trouvent la salle municipale et la médiathèque du Grau-du-Roi. Un projet conçu avec tact et portant la griffe d’Ateliers A+.
À Brétigny-sur-Orge, la ZAC Clause Bois Badeau vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Un équipement réalisé avec tact par Vallet de Martinis.
À Issy-les-Moulineaux, les écoles des Épinettes font peau neuve. Plus qu’une reconstruction, c’est une véritable révolution verte qui s’annonce, portée par la ville et le groupement Spie batignolles.
Un site industriel de cinq hectares, situé à Toulouse, est en train de se transformer grâce à l’intervention habile de Brenac & Gonzalez et Associés.
La Défense, le cœur battant des affaires de Paris, s'apprête à accueillir un nouveau géant dans son skyline : The Link. Ce gratte-ciel en construction à Puteaux, avec ses deux tours de 244 m et 178 m de...
Pour aider ses professionnels en difficultés sociales, la Branche Architecture renforce son fonds dédié. Le point avec Gilles Lefébure, architecte et président de la Commission nationale paritaire de gestion...
Manchester United confie à Foster + Partners la création d’un nouveau stade durable et iconique, en remplacement d’Old Trafford, haut lieu du football mondial.
Le Vatican a officiellement reconnu « les vertus héroïques » de l’architecte Antoni Gaudi, célèbre créateur de la Sagrada Familia, ouvrant la voie à une potentielle béatification.
Symbole de modernité et de controverse, la Tour Triangle redessine le ciel parisien avec son architecture audacieuse et ses ambitions durables.
Le Grand Prix AFEX 2025 se présente comme un événement majeur pour l’architecture française à l’international. Organisé par l’AFEX (Architectes français à l’export), ce prix met en lumière des projets...
Près de Troyes, un projet d’envergure est en cours pour renforcer la digue du lac de l’Aube, un réservoir d’eau crucial pour la région et l'un des plus grands de France. Ce projet ambitieux, qui implique...
Le Pont de Jargeau vient combler un besoin fondamental pour les deux communes. Actuellement, les trajets entre Jargeau et Mardié prennent plus de temps que nécessaire en raison des détours et de la circulation...
Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à réformer le périmètre d’intervention des Architectes des Bâtiments de France (ABF). L’idée : ajuster la protection patrimoniale aux réalités du terrain,...
À l’issue d’un concours international réunissant huit équipes, l'architecte américain Daniel Libeskind, en partenariat avec La Compagnie de Phalsbourg, a été sélectionné pour concevoir l’édifice phare...
Imaginons un avenir où les gratte-ciel ne sont plus synonymes de béton et d’acier, mais de bois et de verdure. La Tour Mirabeau à Lyon, en construction dans le quartier de la Confluence, incarne cette...
À Arpajon-Ollainville, dans la ZAC Les Belles Vues, SAM architecture a livré le nouveau groupe scolaire Claudine Hermann. Le projet est constitué de dix classes (maternelle et élémentaire), d’un accueil...
À Pantin, au 13 rue Mongolfier, l'école du cuir Hermès vient de se métamorphoser. Grâce à l'intervention tout en finesse de Ludmila Pernot (APA).
Chaque jour, des millions de Franciliens font face à des trajets interminables, des transports saturés et des correspondances compliquées. Le Grand Paris Express promet de transformer cette réalité en...
Les gratte-ciels ne sont pas simplement des structures imposantes dans le paysage urbain, mais des symboles de l’ingéniosité humaine. Ils incarnent les avancées technologiques, l’innovation architecturale...
Après près de deux siècles d'absence, la flèche de la basilique Saint-Denis, démontée en 1846, va retrouver sa place. La première pierre a été posée, lançant officiellement les travaux de reconstruction,...
Ricardo Scofidio est mort à l’aube de 90 ans. L’architecte new-yorkais laisse derrière lui sa femme, ses quatre enfants, six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Sa mémoire survivra également...
Le prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de l’architecture, vient d’être décerné au Chinois Liu Jiakun, a annoncé l’organisation basée à Chicago, qui a salué une architecture du « quotidien ».
Le British Museum a annoncé avoir choisi l’architecte franco-libanaise Lina Ghotmeh pour réaménager une partie de ses galeries emblématiques, notamment celles abritant les frises du Parthénon.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'orienter vers le secteur du BTP. Pourtant, des préjugés persistent et celles-ci sont encore souvent victimes de remarques déplacées, si ce n’est pire. Malgré...
À l’instar d’autres professions, les femmes ne cessent de revendiquer leur place dans le bâtiment. Or le monde de la construction est vaste, les métiers ainsi que les fonctions sont diverses et les réponses...
Réalisée par AAA et DVVD, Wikivillage est une nouvelle pièce rajoutée au puzzle urbain et dense du 20ème arrondissement de Paris.
À La Rochelle, l’agence d’architecture Archi 5 a réalisé un projet ambitieux qui transcrit avec brio les idées de durabilité et d’économie d’énergie.
Le Prix National de la Construction Bois valorise chaque année les projets les plus innovants et ouvre son appel à candidatures jusqu'au 14 mars 2025.
Le ministère de la Culture a révélé sa stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029. Dans sa trentaine de mesures, deux lignes assez claires : adapter la profession aux contextes régionaux et encourager...
Une ancienne antenne réunionnaise de l’ENSA de Montpellier ouvre ce mois de mars. Elle devient ainsi la 21ème École Nationale Supérieure d'Architecture du territoire français.
À Rouen, un nouveau complexe a récemment investi les quais de la rive gauche de la ville. L’entreprise Technal a œuvré à la création du Hangar 105, lui conférant une enveloppe de verre et d’aluminium....
La réhabilitation d'un bâtiment consiste en un travail complexe car elle englobe la maîtrise des techniques de rénovation, souvent en accord avec les exigences des normes actuelles. Des interventions qui...
À Aubervilliers, Atelier Aconcept, en collaboration avec Defillon (mandataire), a réalisé le nouveau gymnase Guy Môquet. Il s'agit d'un projet de déconstruction et reconstruction qui a été utilisé comme...
La commune de Bruguières, en Haute-Garonne, vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Une architecture frugale, une construction écoresponsable et des matériaux biosourcés. L’école utilise la brique...
La Métropole de Lyon a annoncé la transformation du Centre d'échanges de Lyon Perrache. Ce bâtiment des années 70, paradoxalement encombré et déserté par endroits, sera remplacé par « un lieu désirable »...
Les Trophées Béton Écoles 2025 ont récompensé cinq jeunes architectes, dont les projets avaient pour objectif de réinterpréter les enjeux contemporains de l'architecture et de l'environnement.
Visite sur le site rémois de Forbo Flooring, qui nous présente sa prochaine collection : Modul’up et Sarlon trafic. Le fabricant réunit ainsi deux expertises phares : les revêtements de sols à fort trafic,...
Alors que l’archipel de Mayotte compte encore les dégâts causés par les catastrophes naturelles subies, comment concevoir à court, comme à long terme, sa reconstruction ? L’avis d’Hubert Philouze, architecte...
L’agence Jakob+MacFarlane représentera la France lors de la Biennale d’architecture de Venise 2025 avec une proposition novatrice qui mêle réemploi, inclusion et dialogue entre l’architecture et son environnement.
Lors de la cérémonie des Pyramides d'Or 2024, plusieurs projets immobiliers ont été récompensés. Parmi les lauréats, le projet « Rive Nature » porté par le promoteur COGEDIM.
Dans son baromètre Archigraphie, le CNOA fait le point sur les grandes évolutions du métier d’architecte. De grandes tendances se dessinent : nombre d’architectes en stagnation, crise de la construction...
Dans les Côtes-d'Armor, l'agence d'architecture Line UP (Alexandre Plantady et Chloé Lauriot Prévost) ,établie à Rennes, a réalisé une maison individuelle à la forme élémentaire et aux traits épurées....
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Manosque, l’agence d’architecture A26 en collaboration avec R+4 Architectes, Régis Chaumont et TPFI a réalisé un projet innovant. Après vingt-six mois de travaux, c’est...
Depuis plusieurs années, le numérique influence profondément le secteur du bâtiment ainsi que celui de l'architecture, qui adopte de nouveaux procédés. Retours d’expériences avec des agences d’architecture.
L'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARVHA) a dévoilé les lauréates de la douzième édition du « Prix des Femmes Architectes ». En 2024, Maud Caubet s'est distinguée en remportant...
En cette fin d’année, Feebat dresse le bilan chiffré de ses formations. En 2 ans, plus de 20 000 personnes auraient été formées, dont 15 000 professionnels du bâtiment et 6 000 enseignants.
Avec Mareterra, Monaco ajoute 6 hectares à son territoire en pleine mer. Inauguré par le prince Albert II, ce projet colossal conjugue technique, architecture d'exception et respect de l'environnement.
Sika et des représentants de Carsey 3D, AEvia et du Cerib présentent Diamanti, une passerelle à l’échelle 1:1 constituée d’une poutre précontrainte imprimée en béton 3D, aux formes biomorphiques. Ce projet...
Les biosourcés ne sont pas que des végétaux, ils peuvent aussi être d’origine animale ou minérale. La mer représente un gisement important de ressources, faisant l’objet d’expérimentations pour des applications...
Faisant partie des enjeux de la transition écologique, le bâtiment est aussi concerné par l’empreinte environnementale des matériaux de construction. Ces derniers constituent un défi pour la conception...
Situé au sud de la ville de Saint-Denis, prenant place dans le périmètre d’extension de la ZAC Montjoie, à l’angle de la rue des Fillettes, de la rue du Landy et de la future avenue George Sand, le nouveau...
La Grande Motte est devenue aujourd'hui une ville à part entière qui dialogue avec les régions voisines ainsi qu'avec l'agglomération de Montpellier. L'agence d'architecture Leclercq Associés a été mandatée...
L'école au fil du Tan et l'extension d'un restaurant scolaire décrochent le titre de « Coup de Cœur du Public » lors du Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes. Une consécration pour...
Aléonard dévoile les lauréats de l’édition 2024 de ses Trophées. Découvrez les 5 projets récompensés, qui mettent à l’honneur la rénovation du patrimoine et le panachage.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Europe des projets architecturaux et urbains annonce le lancement d’une consultation architecturale internationale pour transformer 10 quartiers prioritaires en France....
Toulouse devrait bientôt accueillir un gratte-ciel de 150 mètres de haut. Le Conseil d’État vient en tout cas de rejeter un pourvoi de la part d’opposants à la construction de la « tour Occitanie ». Explications.
7 réalisations ont été sélectionnées dans le cadre du Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance. Un vote du public sur Instagram cherche à distinguer le grand vainqueur.
La restructuration lourde est un exercice complexe d’autant plus que cette fois-ci, elle se déroule dans une ville comme Paris où la parcelle n’est pas extensible. C’est dans un contexte ardu que l’agence...
Livrée en 1973, l’ancienne tour de bureaux de 40 étages à l’allure caractéristique a été transformée en un ensemble mixte où s’est glissé un établissement hôtelier. Ce tour de force a été réalisé par l'architecte...
La Maison XIV, située dans le 14ème arrondissement de Paris, deviendra le nouveau siège national de l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE). Ce dernier annonce lancer des travaux pour en faire un bâtiment...
D’ici fin 2025, la fondation Cartier pour l’art contemporain s’installera dans un nouvelle espace, à proximité du Louvre, à Paris. Des travaux ont été entamés pour aménager une structure, misant sur des...
La mission sénatoriale propose de renforcer le rôle des Architectes des bâtiments de France (ABF), notamment en intégrant la réhabilitation des constructions parmi les activités d'intérêt public.
Stora Enso a inauguré son nouveau siège social à Helsinki. Situé à Katajanokan Laituri, ce bâtiment est aujourd'hui le plus grand de Finlande à être entièrement construit en bois massif.
À la fois discrets et minimalistes, mais possédant de grandes qualités, les 77 logements de la ZAC Lorient Saint-Brieuc à Rennes portent la signature conjointe des deux agences d'architecture ALTA architectes...
Ayant subi un incendie criminel le 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes fait l’objet de travaux de dépollution et de restauration depuis fin 2023. L’annonce a été faite :...
À Beauvais, l’Atelier Joulin & Chochon (David Joulin et François Chochon) a été retenu pour reconstruire le Théâtre du Beauvaisis. Un projet créé dans le but d’avoir une architecture remarquable, à vocation...
Une réhabilitation minutieuse doublée d’un savoir-faire méticuleux a réinventé un emblématique équipement parisien : la piscine olympique Georges Vallerey. La rénovation lourde et tout aussi complexe a...
Si la climatisation est devenue depuis une vingtaine d’années la solution privilégiée pour rafraîchir les bâtiments, elle n’est plus aussi plébiscitée par un grand nombre d’architectes. Outre le fait que...
L'entrepreneur Simonpietro Salini, figure emblématique du secteur de la construction en Italie, est décédé le 21 juillet à Rom, à l'âge de 92 ans, a annoncé le groupe familial Webuild.
Face aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, l’Ordre des architectes annonce le lancement d’ « Architectures et Territoires » pour promouvoir le rôle de l’architecture dans l’amélioration...
Mettre ou ne pas mettre des vitraux contemporains au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Telle est la question. Pour la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, la conclusion penche...
Un incendie s’est déclaré au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen, actuellement en rénovation, ce jeudi vers midi. Rapidement maîtrisé, le feu n’a heureusement pas fait de victime. Ce sont des...
Après le secteur du bâtiment et de l’immobilier, c’est au tour des architectes d’émettre leurs propositions pour les élections législatives. Le CNOA appelle ainsi les futurs députés à répondre à la crise...
À Grenoble, au cœur de la ZAC de la Presqu’Ile, Petitdidierprioux architectes a réalisé la résidence Ginkgo, un édifice aux qualités multiples qui offre non seulement un grand confort aux résidents mais...
Délaissé jusque-là au profit du confort d’hiver, le confort d’été nous rappelle sa nécessité surtout quand il s’agit d’engendrer une architecture résiliente capable de lutter contre les îlots de chaleur...
Située en région Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, l’agence d’architecture Line UP Architecture - Chloé Lauriot Prévost et Alexandre Plantady - basée à Rennes...
Un duo d’architectes franco-japonais et une architecte mexicaine ont été désignés lauréats du projet architectural du Centre Pompidou. Ces derniers seront chargés des travaux de désamiantage et de rénovation...
Décédé à son domicile parisien, Paul Chemetov laisse derrière lui plusieurs réalisations en Île-de-France. Parmi elles : le siège du ministère des Finances dans le quartier de Bercy.
Christophe Millet succède à Christine Leconte en tant que nouveau président du Conseil national de l’Ordre des architectes. Le nouvel homme fort de l’Ordre a été élu à l’unanimité par les 24 conseillers...
La première phase de rénovation de l’avenue des Champs-Elysées vient de se clôturer, avec l’inauguration de 18 nouvelles terrasses harmonisées. Délaissée par les Parisiens, mal-aimée, « la plus belle avenue...
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces...
L’agence d’architecture Maki and Associates a annoncé la mort de son fondateur Fumihiko Maki. L’architecte japonais est connu pour avoir co-fondé le métabolisme, mouvement architectural des 60-70.
Les cinq lauréats de la onzième édition du Brick Award, concours international mettant en valeur le potentiel de durabilité et d’innovation de l’architecture en brique, ont été désignés. Parmi 50 projets...
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA) a lancé il y a peu une pétition réclamant plus de transparence sur le budget et les projets de l’Ordre des Architectes. Quel a été l’élément...
Un « binôme » artiste et maître-verrier sera bientôt désigné pour concevoir les nouveaux vitraux prévus pour Notre-Dame de Paris. Plus contemporains, ces ouvrages seront installés après la réouverture...
Tarkett a lancé récemment de nouveaux revêtements hétérogènes. Découverte son site de production à Sedan, dans les Ardennes.
La septième édition d'Architect@Work Lyon se tiendra les 5 et 6 juin prochains. À cette occasion, Fibois AuRA remettra les trophées du Prix régional de la construction bois.
Le 16 mai dernier, le nouveau président de l’Office du Bâtiment Grand Paris (OBGP) a été élu. Il s’agit de Dominique Zaccagnino, administrateur de la FFB Grand Paris Île-de-France et vice-président de...
C’est un élément très symbolique qui a retrouvé sa place au sommet de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris : la croix du chevet, le seul élément de la couverture du chœur ayant résisté aux...
Distinguant les jeunes pousses de l’urbanisme, le Palmarès des jeunes urbanistes dévoile ses lauréats 2024. Sans surprise, les structures distinguées par le gouvernement mettent l’accent sur la sobriété...
Dans le cadre d’une urbanité qui tend à embellir notre cadre de vie et favoriser la biodiversité tout en luttant contre les îlots de chaleur, temporisant l’écoulement des eaux pluviales ou encore privilégiant...
Les deux gares RER de Neuilly-Porte Maillot et La Défense-Grande Arche, de la ligne E de l’extension Eole (Est-Ouest Liaison Express), portent la signature de l’agence Duthilleul. Elles transparaissent...
Au sud-est de Troyes, à Saint-Julien-les-Villas, la parcelle située le long d’une voie de chemin de fer est vouée à accueillir un nouveau collège, un EHPAD ainsi qu’une maison de santé. Il s’agit d’un...
Le groupe Redman peut enfin lancer les travaux de l’îlot Renaudin. Ce projet d’envergure, censé redynamiser le centre-ville d’Angoulême, va s'étaler sur près de 8 000 m² SDP et accueillera de nombreux...
Visite à Mahlberg (Allemagne), sur le site de production d’Ehret. Le fabricant de volets et stores en aluminium encourage des solutions favorisant le confort d’été par l’esthétisme. Sans compter le confort...
Le jury du Grand Prix de l’urbanisme vient de dévoiler le nom des trois potentielles lauréates de cette édition 2024. Plus qu’un mois avant de découvrir qui de Christine Leconte, Isabelle Baraud-Serfaty...
Alors que le monde s'efforce de répondre aux défis du changement climatique, le secteur du BTP s'emploie à réduire les émissions de carbone et à augmenter l'efficacité énergétique. Les tendances émergentes...
Alors que les travaux de reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis doivent débuter à l’automne prochain, le maire de la ville annonce que le grand public pourra parrainer une pierre à...
Emmanuel Macron a nommé Julien Bargeton à la présidence de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Conseiller référendaire à la Cour des Comptes et ancien vice-président de la Commission Culture du...
Le plus grand chantier urbain de France est réparti sur plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’une véritable ville nouvelle comprenant des ouvrages réalisés pour organiser un évènement mondial,...
L'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARVHA) annonce le lancement de la douzième édition du Prix des femmes architectes pour l'année 2024. Soutenue par le Conseil National de l'Ordre...
Le Fort Boyard, ancien édifice militaire devenu décor de l’emblématique jeu télévisé du même nom, doit subir 44 millions d’euros de travaux d’ici 2028, sous peine de tomber en ruine. Pour préserver ce...
À Boulogne-Billancourt, sur une parcelle située dans la villa Ronsard, l’agence d’architecture CALMM établie à Paris et possédant, depuis 2018, une antenne à Valence, en Espagne, a réalisé une maison de...
Convivialité et comportement éco-responsable sont les moteurs d’un projet novateur qui vient de faire son apparition à Paris. Grâce à l’architecture de Catherine Dormoy (Catherine Dormoy Architecte) et...
La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, s'est engagée depuis 2019 dans la reconversion de l'ancien immeuble de la Cour Régionale des Comptes de Strasbourg en...
Le concours d'architecture international WATA, organisé par le fabricant de menuiseries en aluminium, lance sa troisième édition. Ouvert aux professionnels du monde entier, cet événement met en lumière...
Le principe de l’architecture durable consiste à construire des bâtiments dont l’impact est minime sur l’environnement. L’objectif ultime est de parvenir à élaborer des bâtiments à énergie positive, autrement...
Nouveau printemps, nouvelle gamme de revêtements chez Tarkett. Les évolutions concernent surtout ses produits hétérogènes, qui tendent à allier performances technique et acoustique. Le point avec Delphine...
Cinq ans après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique se prépare à une nouvelle ère. Malgré les défis monumentaux, les dernières touches de restauration se mettent en...
Les lauréats des Trophées Bâtiments Passifs 2024 ont été désignés à l’occasion du salon Passibat’. Depuis 2019, ces prix récompensent les projets passifs les plus exemplaires du point de vue de la performance...
Fin février dernier, la cathédrale de Rouen a entamé sa cinquième phase de rénovation. Ce qui signifie une nouvelle phase d’échafaudage pour Tubesca-Comabi, expert de solutions d’accès et de travail en...
Philippe Jost, président de l’établissement chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a été interrogé au Sénat. Il a notamment que les délais et budgets de chantier fixés seront tenus.
Le spécialiste de la chaux Saint-Astier a développé Novaskin, gamme d’enduits aux vertus à la fois isolantes et esthétiques. Une innovation qui permet à l’industriel d’aller conquérir le marché de la rénovation...
Séismes, inondations, cyclones… Les phénomènes naturels sont parfois dévastateurs pour les territoires d’Outre-mer, et mettent à rude épreuve les bâtiments. Pour les acteurs du secteur présents dans ces...
Les risques naturels ont, depuis toujours, intéressé bon nombre d’architectes, qui font tout leur possible pour trouver diverses solutions aux dangers spontanés guettant les constructions. Que proposent...
ALTA Architectes – Urbanistes (Maxime Le Trionnaire et Gwenaël Le Chapelin), l’agence d’architecture établie à Rennes et aux projets variés, vient de terminer la réalisation d’une maison située au cœur...
À Massy-Palaiseau se trouve le plus grand coliving d’Europe. Il s’agit du Campus ECLA, le lauréat du prix « Innovation des Usages » SIMI 2023. L’ensemble, réalisé en deux temps et signé Arte Charpentier,...
À 78 ans, Riken Yamamoto, tout juste récompensé du Prix Pritzker 2024, incarne non seulement un talent architectural, mais aussi un engagement social profond, œuvrant pour créer des sociétés harmonieuses...
Tous les deux ans, la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) et le Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA) organisent le concours « La Tuile Terre Cuite ArchiTendance ». L’occasion de récompenser...
Le prix Pritzker, la plus haute distinction de l'architecture, a été remis au Japonais Riken Yamamoto, réputé pour son travail novateur qui conjugue architecture et préoccupations sociales.
Le 15 février dernier, les ministres de la Transition et du Logement ouvraient la porte à des évolutions de la réforme MaPrimeRénov’. Dans ce contexte, le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)...
Longuement attendue, la transformation de l'ancienne usine Alstom en une géante Halle gourmande et culturelle a été enfin réalisée. Réhabilitée entre autres par le groupe Frey et Soprema Entreprises, cette...
La ministre de la Culture Rachida Dati a réclamé que la tour Eiffel soit classée monument historique. Ce statut permettrait à l'État d'engager, si nécessaire, des travaux d'entretien du monument.
Conçu au 17ème siècle par Le Bernin, surnommé « le second Michel-Ange », le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican, va être restauré en vue du Jubilé de 2025. L’or et le bronze de la...
Portes ouvertes dans le showroom parisien de Rairies Montrieux, installé au Viaduc des Arts. Le fabricant de solutions de parement en terre cuite nous révèle ses dernières innovations, notamment sa collection...
La Tour Perret, œuvre emblématique de béton conçue par l'architecte Auguste Perret, se prépare à être « rendue aux Grenoblois » à l'issue d'une vaste entreprise de restauration qui devrait s'achever fin...
Le Bâtiment d’Enseignement Mutualisé (BEM) est un édifice emblématique réalisé par Sou Fujimoto Architects (mandataire), OXO architectes - Manal Rachdi, Nicolas Laisné architectes et DREAM - Dimitri Roussel,...
Implanté dans un site remarquable, le projet de la Cité Administrative d'État de Lille est le résultat d'un travail consciencieux mené avec habileté par Valode et Pistre Architecte (mandataires) et Coldefy...
Les Fondations Velux viennent d’officialiser leur soutien au projet de restauration d’envergure du Grand Palais. Elles s’engagent notamment à verser un million d’euros pour la restauration de 5 000m² d’éléments...
Principale source d’énergie renouvelable en France, elle représente plus que la moitié de la production d’énergie et contribue à réduire la consommation d’énergies fossiles : il s’agit de l’écologique...
Les résultats de la 12ème édition du concours Trophée béton Écoles sont désormais connus. Ce concours vise à mettre en lumière les jeunes talents des écoles d’architecture françaises, avant de les parrainer...
Redéfinir l'espace urbain, revitaliser la région et doter le quartier du Parc aux Lièvres d’Évry-Courcouronnes de deux réalisations emblématiques, c’est le résultat de la conception menée avec adresse...
À Bondy, au fil de l’eau, donnant sur les berges piétonnes du canal de l’Ourcq, là où la nature et la ville ne font qu’une, se dresse une remarquable réalisation mixte. Il s’agit d’un programme ambitieux...
Alors que la loi incite à construire moins pour des raisons à la fois économiques et écologiques, l’architecture réversible devient une solution plus viable. Anne Démians, architecte spécialiste en la...
Dans le contexte démographique que connaît l’Occident, vieillir chez soi est non seulement un souhait, mais aussi un enjeu de société dans lequel l’aménagement du territoire, l’urbanisme tactique, les...
Le nouveau coq doré, dessiné par l’architecte en chef des monuments historiques français, Philippe Villeneuve, a été acheminé au sommet de la flèche de Notre-Dame de Paris. L'ancien sera quant à lui exposé...
Le Pôle Habitat FFB dévoile le palmarès 2024 de son 18ème Challenge de l’Habitat Innovant. En plus de la remise du convoité Prix Spécial du Jury, onze dossiers sont repartis avec l’or autour du cou. Voici...
C’est à l’entrée de la commune de Pibrac (31) que se dresse avec délicatesse l’école élémentaire Maurice Fonvieille. Le projet, savamment manié par l’agence d’architecture GGR Architectes établie à Toulouse,...
Les architectes de l’agence Arte Charpentier ont réalisé le Centre de Recherche et d’Innovation de Danone, un bâtiment aux multiples enjeux situé sur le Plateau de Saclay. Il s’agit d’un projet qui condense...
Fabricant français de produits en terre cuite pour la façade et l’habitat, Rairies Montrieux scelle un partenariat avec le briquetier belge Vandersanden. La collaboration porte sur les produits moulés-mains...
Les résultats de l’édition 2023 du concours Med’Innovant viennent de tomber. Au cours de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée à La Coque, à Marseille, cinq entrepreneurs ont été récompensés...
La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'élève de nouveau dans le ciel, a constaté un photographe de l'AFP, quatre ans après avoir été ravagée par un incendie. L'établissement public en charge...
L’Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat (ARVHA) a dévoilé les lauréates de la onzième édition du « Prix des Femmes architectes ». Cette année, c’est Françoise N'Thépé qui s’est imposée.
La ville de Tokyo vient d’inaugurer Azabudai Hills, un vaste complexe immobilier situé dans l’arrondissement spécial de Minato. Celui-ci a la particularité d’accueillir le nouveau plus haut gratte-ciel...
Le futur musée maritime de Saint-Malo va s’installer en lieu et place de l’École nationale supérieure maritime (ENSM). Prévu pour 2028, ce centre culturel va pouvoir profiter des millions de touristes...
500 000 pièces sur près de 6 000 m2 de façade. Voilà un autre chantier titanesque réalisé sur le Village des Athlètes, avec des produits fournis par Rairies Montrieux. Les architectes ont été séduits par...
L’agence d’architecture parisienne Aldric Beckmann Architectes vient de terminer, au Luxembourg, la réalisation d’un projet élégant conjointement mené avec AZPML. Il s’agit d’un programme constitué de...
En septembre 2023, à Marseille, au sein du quartier Euroméditerranée, a eu lieu la livraison de la Porte Bleue. Il s’agit d’un projet de grande envergure qui métamorphose l’image de la ville phocéenne....
Il s’agit d’une première en France. La ville de Montpellier annonce que tous les nouveaux projets immobiliers devront désormais intégrer une œuvre d’art validée par un comité, pour pouvoir voir le jour...
Une nouvelle étape a été franchie pour la célèbre Sagrada Familia, la basilique barcelonaise commencée en 1882 par l’architecte Antoni Gaudi et toujours inachevée. Ce dimanche, les quatre tours des évangélistes...
Née d’une idée de l’association Effinergie, l’expérimentation Effinergie Patrimoine tend à compiler et distinguer les projets de chantiers conciliant réhabilitation énergétique et préservation patrimoiniale....
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, soit il y a bientôt deux ans, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a remplacé la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Mais...
La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) fixe des normes plus strictes pour les bâtiments en matière de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Au cœur de cette transformation,...
La RE2020 tertiaire est arrivée dans un contexte où l’immobilier est sur une pente glissante, amorçant la fin des complexes tertiaires. Pour pouvoir réinventer ces structures, l’architecture réversible...
Nous savons tous que la RE2020 a chamboulé certaines habitudes. En effet, c’est à cette réglementation que nous devons, entre autres, le développement de la conception bioclimatique des bâtiments et l’utilisation...
Pour la troisième année consécutive, les Trophées Bâtiments Circulaires ont célébré des projets innovants en matière de circularité. 31 candidats avaient ainsi présenté leurs projets, 11 ont été récompensés.
À Royan, ce sont les deux agences d’architectures, l’Atelier Ferret Architectures et Chatillon Architectes, qui ont uni leurs forces pour un projet des plus délicats : la réhabilitation du Palais des Congrès....
Décarboner l'immobilier et augmenter sa résilience face aux défis climatiques est l’un des enjeux actuels qui mènent vers une architecture durable. Plus de deux-tiers du parc immobilier de 2050 existent...
Comme annoncé par le président de la République, Saint-Étienne accueillera bien la future Galerie nationale du design. Plus précisément dans l’ancienne Manufacture Impériale d’Armes de guerre, dont la...
La directrice de l’aquarium Océanopolis de Brest (29) a annoncé un vaste projet de rénovation et d’extension de l’établissement touristique, visant notamment la construction d’un bâtiment d’accueil, et...
Tour d’horizon des innovations de Seigneurie, spécialiste de la peinture pour bâtiment, en cette rentrée 2023. Embellissement architectural, stabilité structurelle, performance énergétique, voire optimisation...
Le futur centre aquatique de Saint-Denis (93) va bientôt pouvoir ouvrir ses portes. Destiné à accueillir plusieurs épreuves de natation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce centre aquatique est doté...
C’est l’histoire d’une fraction de ville qui reçoit le label EcoCité. Baptisé Smartseille, il s’agit du nouveau quartier de la ville phocéenne qui a été choisi par l’Institut de la Ville Durable pour incarner...
Plus d'un an après la mise à jour de sa convention, le programme FEEBAT dresse un bilan positif de son impact sur la formation en matière de rénovation énergétique, entre augmentation constante du nombre...
L'emblématique Monument à la Gloire des Combattants de la Haute-Garonne, une pièce maîtresse de l'histoire et de l'architecture toulousaines, sera retiré de son socle actuel le 31 août 2023. Une opération...
Engagé depuis plusieurs années dans l’adaptation des logements au vieillissement de la population, le bailleur social Plurial Novilia (filiale du groupe Action Logement) annonce la livraison d’une résidence...
Quels sont les avantages et inconvénients de la réhabilitation en site occupé ? Face aux nuisances, une bonne communication et de la pédagogie sont nécessaires afin de faire comprendre l’intérêt de tels...
La reconversion de friches industrielles participe à la protection de l'environnement, tout en répondant aux enjeux d'aménagement du territoire. Ces espaces abandonnés, autrefois témoins d'une activité...
Les préoccupations environnementales actuelles invitent au questionnement sur l’utilisation des ressources. La réhabilitation du bâti ancien peut s’inscrire dans une double dynamique, améliorer l’existant,...
À Annecy, le magasin des Galeries Lafayette ouvre une nouvelle page avec une restructuration et une extension de taille qui se caractérisera non seulement par son écriture architecturale, mais viendra...
La célèbre chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, œuvre de l'architecte Le Corbusier, terminera la première phase de sa restauration en juillet. Cette étape sera suivie d'une poursuite des travaux jusqu'à...
À Venise, la 18ème biennale d’architecture a ouvert ses portes au public le samedi 20 mai, sous la houlette de la commissaire Lesley Lokko et ayant comme thème « Le Laboratoire du futur ». Entre les Giardini,...
À Colmar, la restructuration et l’extension de la bibliothèque des Dominicains datant du XIIIe siècle octroie à la ville un remarquable lieu qui abrite et expose l’une des plus célèbres collections de...
La mairie de Paris va transformer une usine de 1930, abritant auparavant un transformateur électrique, en une « mini-ville » dédiée aux professionnels de la musique. Plusieurs boutiques spécialisées, telles...
Une initiative rare en France. L’ancienne église catholique Sainte-Thérèse de Bethoncourt, située dans le département du Doubs, a été transformée en dix appartements.
À l’initiative du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le jury a décerné le Grand Prix de l’urbanisme à Simon Teyssou, architecte-urbaniste concepteur et directeur de...
Fixé par la loi Climat & Résilience, le Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN) vise à préserver et à restaurer des sols d'ici 2050. Un objectif qui pèse sur les collectivités territoriales, et qui...
À Nantes, dans un environnement historiquement marqué par l’industrie maritime, au sein d’un quartier en plein mutation, AIA Life Designers a réalisé un projet qui puise ses sources dans l’histoire du...
C’est l’histoire d’un site exceptionnel, où se niche une maison discrète aux traits épurés et à l’intérieur exubérant. L’ensemble porte avec fierté la signature particulière et reconnue parmi toutes de...
Depuis plus d'une décennie, l'ancien siège du journal communiste L'Humanité à Saint-Denis était laissé à l'abandon. Mais aujourd'hui, cet immeuble moderniste conçu par l'architecte brésilien de renom,...
Autodesk a annoncé ce mardi le lancement de « Forma », un « cloud industriel », qui doit permettre aux professionnels du bâtiment et de l’architecture de gagner en productivité lors de la phase de conception...
Dans un environnement exceptionnel, au cœur du bois de Massy Vilgénis, l’agence Pietri Architectes a réalisé un ensemble de logements qui s’inscrit délicatement dans son site.
Le programme est dense, il comprend la réhabilitation et l’extension d’un immeuble de bureaux en plein cœur de la capitale française. Baptisé ULTEAM, l’ensemble qui déploie une architecture simple et efficace...
Les panneaux photovoltaïques tendent à fleurir sur le bâti, encouragés par la loi d’accélération des EnR. Mais quels enjeux architecturaux implique ce type d’installation ? Regards croisés avec différents...
Réseaux de chaleur, photovoltaïque, éolien, géothermie, nombreux sont les procédés encourageant la production et la consommation d’énergies renouvelables. De multiples solutions qui pourraient être reprises...
La rénovation du célèbre pont des Arts a enfin débuté ce 18 avril. Pour ce chantier d’un budget d’1,8 million d’euros, 1 600 m2 de platelage en bois devront être remplacés. Avant le lancement des travaux,...
Fin avril commencera le chantier de rénovation du phare de Tévennec, au large de la côte du Finistère. Charpente, toiture, plancher… de nombreux travaux sont prévus pour restaurer ce monument érigé sur...
C’est à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, au sein de l’ancien collège Truffaut, dans des locaux inoccupés d’une bâtisse datant du XIXe siècle que se trouve Pilo, le nouvel hébergement hybride remanié...
Au cœur de l’écoquartier Meudon-Trivaux (92), l’agence d’architecture parisienne Brenac & Gonzalez & Associés vient de terminer la réalisation de 170 logements qui participent à la requalification de ce...
Alors que la rénovation énergétique des copropriétés est un axe important dans la lutte contre les passoires énergétiques, le programme FEEBAT livre les retours d’expérience des professionnels sur la formation...
Après avoir été monté à blanc en Lorraine, le tabouret de la flèche de Notre-Dame de Paris devrait être livré le 15 avril prochain, date anniversaire de l’incendie qui a ravagé la cathédrale il y a près...
La ville de Montpellier a retenu quatre projets architecturaux, sélectionnés parmi 18 candidatures pour leur contribution à l'embellissement de la ville. Ces « folies » architecturales sont conçues par...
Roland Castro, architecte et militant de gauche qui voulait « remodeler » les cités bétonnées des grandes villes, est décédé à l’âge de 82 ans. L’homme, né à Limoges en 1940, avait acquis une certaine...
Le Pritzker Prize, équivalent du prix Nobel de l’architecture, a été attribué ce mardi à l’architecte britannique David Chipperfield. Ce dernier, connu pour son style minimaliste, a déclaré vouloir continuer...
Après une exposition lancée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a le droit à un nouveau rendez-vous, à quelques pas du chantier. Appelée...
L’architecte uruguayen Rafael Vinoly s’est éteint à l’âge de 78 ans, a récemment annoncé sa famille. Le natif de Montevideo laisse derrière lui de multiples gratte-ciel contemporains, emblématiques, et...
Suite à un concours d’architecture lancé en 2021, le ministère de la Justice a retenu le projet de l’agence PCA – STREAM pour l’extension du tribunal de Bobigny. Tout en vitrages et végétaux, la nouvelle...
En juillet dernier, les Galeries Lafayette inauguraient leur Wellness Galerie, temple consacré au bien-être. Pour traduire cette ambiance, l’équipe en charge du projet architectural a misé sur des revêtements...
À Belo Horizonte, dans la favela Aglomerado da Serra, une demeure reçoit le titre de « maison de l’année », décernée par le site Archi Daily, dans le cadre de son prix international d’architecture. Une...
Le confort thermique dans le bâtiment est un sujet d’actualité. La France connaît de plus en plus souvent des épisodes de températures extrêmes. Le secteur de la construction doit donc relever le défi...
La commune de Saint-Denis-de-Pile s’est dotée d’un nouvel équipement culturel signé Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes associés. Un projet aux traits épurés qui vient se poser délicatement au cœur...
À la fois discrets et avenants, les 70 logements sociaux et commerces de l’Atelier du Pont apportent une indéniable touche d’élégance au quartier où ils se trouvent. Les architectes Anne-Cécile Comar et...
La façade principale de l’Opéra Garnier - inauguré en 1875 - va faire l’objet d’une restauration, ont annoncé ce lundi l’Opéra national de Paris et l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers...
Dès ce mercredi 15 février, la Cité de l’architecture et du patrimoine accueille une exposition sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Intitulé « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs »,...
L’architecte et urbaniste Adrien Fainsilber, notamment connu pour avoir conçu la Cité des Sciences et de l’Industrie, et sa géode, est décédé le 11 février à l’âge de 91 ans. Il s’était également fait...
Le concours pour désigner l'architecte en charge de l’antenne d’Amiens de la Bibliothèque nationale de France (BnF) est ouvert depuis ce jeudi 9 février. Le futur site abritera notamment d’immenses collections...
À Soisy-sur-Seine, l’agence d’architecture parisienne Tolila+Gilliland vient de terminer une remarquable réalisation. Il s’agit d’un foyer d’accueil médicalisé pour l'ASM13, Association de Santé Mentale...
Dans le but de réduire son impact environnemental, l’Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires - Paris Est donne l’exemple. À travers des interventions chirurgicales, le bâtiment, qui fêtera...
La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée aux produits et matériaux de construction et du bâtiment (PMCB) est une réglementation qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Entre...
Organisé depuis dix ans par l'association Bétocib, le CIMbéton et la Fondation École Française du béton (EFB), sous le patronage du ministère de la Culture, le Trophée Béton Écoles édition 2022, présidé...
Le lauréat du Pritzker Prize 2019, Arata Isozaki, est mort de vieillesse mercredi 28 décembre a annoncé son agence. L’architecte japonais de renommée mondiale était connu pour avoir réalisé le Musée d’art...
Pour la 20ème année consécutive, Technal organise son Palmarès Architecture & Aluminium. Ce concours récompense les meilleures réalisations architecturales conçues entre les architectes et les Aluminiers...
Lyon Cité-Campus est un projet d’envergure situé dans un emplacement singulier, mais surtout une réhabilitation complexe menée avec la plus grande attention par l’agence d’architecture AIA Life Designers,...
À Paris, l’immeuble du 43 rue de Châteaudun vient de se doter d’une seconde vie, grâce à l’intervention toute en finesse de l’Atelier d’Architecture RAMDAM. Des espaces plus généreux, des mises aux normes...
Décembre 2022 signe la fin du chantier pharaonique de la réhabilitation du bâtiment de Radio France. Conçue par Architecturestudio et achevée par SRA Architectes, la rénovation de Maison de la Radio et...
À deux pas de la gare de l’Est où arrivent les réfugiés ukrainiens, dans le gymnase Marie-Paradis qui sert depuis le 9 mars d’accueil d’urgence pour des femmes et des enfants fuyant la guerre, l’architecte...
Le premier tour de l’élection présidentielle, qui aura lieu le 10 avril 2022, est désormais imminent. Le bâtiment, qui constitue l’un des volets importants, peut faire la différence entre les candidats....
Alors que les enjeux de rénovation énergétique se renforcent en France, quel rôle donne-t-on aux architectes dans l’audit énergétique ? Tel est l’enjeu de DynaMOE 1, module de formation lancé par le programme...
Janvier dernier, le CROA Nouvelle-Aquitaine lançait un sondage, évoquant l’expérimentation d’une ouverture du tableau de l’Ordre des Architectes, désignant les architectes-maîtres d'oeuvre. Une réforme...
Quel est le rôle de l’architecte d’intérieur dans le choix d’un carrelage ? Telle a été la question posée durant une des émissions des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, vendredi 4 février. L’architecte...
Mardi 25 janvier, le CNOA et d'autres représentants des architectes ont annoncé la validation par le gouvernement d'une alternative visant à sécuriser davantage la dématérialisation des permis de construire....
L’association pour la recherche sur la ville et l’habitat (ARVHA) a dévoilé les lauréates de l'édition 2021 du Prix des Femmes Architectes. Cette année, le jury a attribué quatre prix et deux mentions...
Organisé par l’Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat (ARVHA), le Prix Femmes Architectes 2021 avait initialement prévu la fin des inscriptions au concours pour le 31 juillet 2021. Mais...
Dans le cadre de leur audition par la commission Rebsamen le 16 juillet dernier, huit organisations d'architectes se sont alliées pour constituer un groupe de réflexion et émettre leurs recommandations...
Mardi 1er juin, le ministère de la Transition écologique dévoilait les membres de la commission Rebsamen, visant à identifier et lever les freins à la délivrance de permis de construire. L’UNSFA a réagi...
Les médias italiens ont indiqué que l’architecte italien Vittorio Gregotti était décédé ce dimanche 15 mars à Milan, après avoir été infecté par le Covid-19. L’architecte était à l’origine de nombreux...
Vendredi 28 février avait lieu une conférence de presse organisée par l’agence d’architecture Dominique Perrault Architecture (DPA) et le gestionnaire de parking Indigo. A travers leur partenariat est...
Un architecte qui sous-évaluerait le coût d’une opération de rénovation immobilière peut être condamné à prendre en charge le dépassement, à titre de dommages-intérêts pour ses clients. Il se doit ainsi...
Qu'un particulier fasse des travaux en son nom personnel ou au nom d'une SCI familiale, l'architecte a le même devoir de conseil qui lui impose de se renseigner d'abord sur la finalité du projet (Cour...
Le fabricant de produits verriers float, Guardian Glass, a lancé la campagne « The Invisible Glass » afin de susciter des nouvelles idées architectoniques. La société rappelle en effet que, s’agissant...
En mai dernier, Batiweb relatait la part grandissante d’artisans connectés en publiant les résultats du dernier baromètre « L’artisan du bâtiment d’aujourd’hui ». Aujourd’hui, c’est plus spécifiquement...
La Cour de cassation a rejeté l’argument d’un propriétaire qui réclamait à un architecte de prendre en charge l’intégralité du travail réalisé dans son immeuble, travaux qui n’étaient pas prévus lors de...
Les offres anormalement basses (OAB) constituent le cheval de bataille de nombreuses équipes de maîtrise d'ouvrage. Cette semaine, ce sont les architectes, affiliés à l'Unsfa, qui montent aux créneaux...
Le Grand Prix National de l’Ingénierie 2010 est attribué à trois ingénieurs et un architecte pour le barrage de la Caserne sur le Couesnon face au Mont Saint Michel.
Le jury du concours de la « Citadelle d’Amiens » a sélectionné les noms des quatre candidats retenus parmi les 72 dossiers adressés. Il s’agit des agences de Jean Nouvel, de Dominique Perrault, de Francis...
Loin de faire de l'ombre aux thermiciens, un logiciel d'aide à la conception permettant d'estimer les incidences énergétiques d'un projet d'architecture dès ses premières esquisses, est une bonne chose,...
Vous êtes au stade de la réflexion quant à un projet de construction ? Vous vous rêvez déjà au coin de l'âtre, vous réchauffant les pieds en hiver, à l'abri de murs élevés par vous-même ? Avant de vous...
- Wicline 65 - Wicline 65HI - Wicline 65 evo - Wicline 75 evo - Ouvrant de ventilation Wicline 75 Conçues pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération de bâtiments...
Téléchargez rapidement des descriptifs pour vos cahiers des charges ou vos CCTP. Intégrez directement les dessins des produits Hörmann dans vos plans (formats DXF/DWG et PDF) Fonctionne...
Parce que trop de pergolas se ressemblent... Profils Systèmes, en collaboration avec le cabinet Dank Architectes, propose une collection de 11 modèles de pergolas alu (6 modèles originaux...
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