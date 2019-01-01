Crise énergétique

Thierry Landais prend la présidence de Fedene Réseaux de chaleur & froid
Directeur Île-de-France Réseaux d’ENGIE, Thierry Landais succède à Yann Rolland à la tête de Fedene Réseaux de chaleur & froid, qui représente les gestionnaires du secteur.
Directeur Île-de-France Réseaux d’ENGIE, Thierry Landais succède à Yann Rolland à la tête de Fedene Réseaux de chaleur & froid, qui représente les gestionnaires du secteur.
Avec les nouvelles tensions géopolitiques, la hausse des carburants reprend en France. L’aide de 100 euros aux grands rouleurs est prolongée au 31 août.
Le gouvernement a dévoilé les trois premiers lauréats d'un appel d'offres visant à soutenir l'hydrogène décarboné par électrolyse. 778 millions d'euros d'aides y seront consacrés sur 15 ans.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) évalue à 14,2 milliards d’euros les charges de service public de l’énergie à compenser en 2027. Sur ce total, 10,67 milliards d’euros seront financés par...
L’AAMF, France Gaz Renouvelables, le SER et France Gaz s’inquiètent des évolutions du soutien au biométhane et demandent une concertation avant toute réforme.
Alors que la France sort d'une canicule très intense, Olivier Servant, expert en conception thermique des bâtiments chez Saint-Gobain, revient sur les leviers permettant d'améliorer le confort d'été.
Selon une étude d'Allianz Trade, les centres de données émettent 57 % de CO2 de plus qu'estimé jusqu’à présent, dopés par l'essor de l'intelligence artificielle.
Le projet de loi Relance logement prévoit d'abaisser à 1,7 le coefficient Énergie primaire/Énergie finale (Ep/Ef) de l'électricité à partir de 2027. Une mesure contestée par Coénove, qui y voit une remise...
La canicule touche la France relance le débat sur l'adaptation climatique. La ministre de la Transition écologique alerte sur l'ampleur des investissements à engager.
Emplois, construction, rénovation, faillites : Frédéric Carré a dressé un bilan sombre du secteur, lors de sa première conférence de presse à la FFB.
Le gouvernement lance « Électrifions la France » pour promouvoir chauffage électrique, mobilité électrique et rénovation énergétique auprès des particuliers et entreprises. Les détails de cette campagne.
Selon Les Échos, EDF étudie un groupement réunissant Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE et Fayat pour les futurs EPR2.
L’aide carburant 2026 est ouverte sur impots.gouv.fr avant l'arrivée imminente du guichet GNR pour le BTP. Découvrez son montant, ses critères, et comment faire une demande en ligne.
Le président Emmanuel Macron réunit la filière électrique à l’Élysée : PAC, chauffage, bâtiment et recrutements au cœur du plan d’électrification.
L’industrie des carrières se présente désormais comme un acteur de la biodiversité. Derrière cette évolution du discours, les pratiques ont changé sous l’effet d’une réglementation plus exigeante. Mais...
Edilians modernise son four de Saint-Geours-d’Auribat pour réduire le gaz et accélérer la décarbonation de ses tuiles en terre cuite.
Selon le gouvernement, les bâtiments tertiaires déclarés sur OPERAT affichent une baisse de 26 % de leur consommation énergétique.
La région Île-de-France annonce un plan énergie de 850 millions d'euros pour soutenir les collectivités, rénover les bâtiments et relancer les énergies décarbonées.
Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé que le prêt flash carburant sera élargi au BTP pour soutenir les TPE et PME face à la hausse des prix des carburants.
Le fonds de dotation Qualitel ouvre son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Candidatures jusqu’au 17 juillet.
Face aux hausses des matériaux de construction, le Sénat saisit l’Autorité de la concurrence pour analyser le marché du BTP et ses tensions.
La guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix de l’énergie, du transport et des matières premières qui pèse sur toute la filière bâtiment, des industriels aux distributeurs.
Une décision de la Commission européenne, datée du 1er avril, prévoit de bannir les onduleurs d’origine chinoise des projets aidés par l’Union européenne. Les enjeux : la cybersécurité et la souveraineté...
En 2025, le CETIAT réalise 13,5 M€ de chiffre d’affaires, avec une stabilité des financements publics et des prestations aux dynamiques inégales.
Dans une lettre au Premier ministre, des organisations professionnelles du secteur du gaz demandent une trajectoire claire des certificats de production de biogaz (CPB) et alertent sur les investissements...
Face au conflit au Moyen-Orient, les prix des ressources dépendantes du pétrole flambent. Parmi celles-ci : le bitume, dont le coût a explosé de 65 % depuis le début de la guerre, rapporte la FNTP.
La CAPEB et la FFB quittent Matignon optimistes après leur rencontre avec Sébastien Lecornu. Les organisations syndicales saluent notamment l'extension des aides sur le GNR aux entreprises du gros œuvre...
Portés par l’essor de l’IA, les chantiers de centres de données se multiplient. Mais bâtir ces usines numériques impose de lourds défis énergétiques.
Intempéries, municipales, géopolitique… Les événements de 2026 n’arrangent pas l’activité du BPE et des granulats en ce début d’année. L’Unicem décrit un mois de février « pire que janvier ».
Les 22 mesures du plan d’électrification ont été exposées ce jeudi à Marseille. Parmi les décisions gouvernementales : à partir de septembre 2026, les rénovations d’ampleur aidées par MaPrimeRénov’ dans...
Des associations ont joint leurs expertises pour encourager un projet de loi d'accès à l'énergie pour l'ensemble des ménages. Une urgence, face à la crise énergétique sur fond de tensions géopolitiques....
K-Line, fabricant de fenêtres, coulissants et portes d'entrée en aluminium, affiche une ambition à l’échelle française : développer la fenêtre alu bas carbone. Une stratégie présentée par Benoît Fabre,...
Lors des discussions à Berlin ce mardi 21 avril, les pays hôtes de la COP31 en novembre ont pris la parole sur la crise énergétique déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Face à la situation, les EnR...
Selon une étude publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), 250 000 personnes étaient employés dans la filière des énergies renouvelable en 2024. La filière aurait rapporté plus de 2,1 milliards...
Des spécialistes de l'énergie et de géopolitique estiment que l’AIE doit davantage contribuer à la transition vers les énergies propres. Une urgence selon ce groupement, alors la guerre au Moyen-Orient...
Le gouvernement a présenté des mesures pour accélérer l’électrification des usages dans le logement et les mobilités. Le collectif Rénovons dénonce une stratégie qui ignore les causes structurelles du...
Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement relance des appels d'offres pour les énergies éoliennes et photovoltaïques. Des annonces qui suivent la dernière PPE publiée en février dernier.
On s’en doutait avec les derniers arbitrages autour de MaPrimeRénov’ et des CEE : le ministre du Logement confirme le fléchage des aides à la rénovation vers le chauffage électrique et la PAC. Une stratégie...
Le dernier panorama de la chaleur renouvelable et de récupération récapitule les chiffres 2024 des différentes filières, du bois-énergie au biogaz, en passant par la PAC. Les détails.
NGE Energies Solutions intègre les 42 salariés de CDH et étend son maillage dans l’Ouest, renforçant ses positions dans les réseaux énergétiques et le photovoltaïque.
Le projet HySyn est lancé ! La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé le 26 mars ce partenariat transfrontalier pour développer de l’hydrogène vert dans le Rhin supérieur.
Face à la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut réorienter les CEE pour accélérer l’électrification et réduire la dépendance aux fossiles.
Alors que le conflit au Moyen-Orient amorce une nouvelle crise énergétique, les matériaux du bâtiment et l’activité du secteur pourraient de nouveau trinquer. La FFB et la CAPEB appellent notamment à la...
Vers la mi-avril, la Commission européenne pourrait ouvrir une enquête sur les aides de l'État français accordées à EDF. Celles-ci concernent la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires
Les énergies renouvelables sont-elles la solution pour sortir de la dépendance au pétrole et au gaz ? Alors que la situation se dégrade au Moyen-Orient, le think tank Ember promet une énergie « sans contrainte...
Frédéric Carré, dirigeant d’entreprise et candidat à la présidence de la FFB, livre ses mesures pour soutenir l’activité du secteur et moderniser la fédération.
Les derniers chiffres de la Banque de France sont tombés. Le niveau de nouveaux crédits immobiliers recule en janvier. Le tout couplé à une légère progression des taux d’intérêts moyens.
La publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) a permis au secteur de l'énergie nucléaire de se projeter à long terme. Alors que le texte devrait permettre près de 100 000 embauches...
Moins d'une semaine après les frappes sur l'Iran, le détroit d'Ormuz est contrôlé par le gouvernement iranien. Alors les entreprises doivent-elles craindre une augmentation des prix de l'essence et des...
Il y a un avant-après diplomatique, mais aussi énergétique après la mort du dirigeant iranien Ali Khamenei ce week-end. Fermeture du détroit d’Ormuz, envolée des prix du pétrole et du gaz… On vous résume...
Deux semaines après la promulgation de la PPE 3, le gouvernement Lecornu a fait face à deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Le RN puis LFI, qui s'opposent pour des raisons très différentes...
Dans une lettre ouverte, six syndicats de la filière isolation critiquent la SNBC3 et la PPE3. Ils entendent rappeler « le rôle stratégique de l’isolation des bâtiments pour le climat, l’énergie et le...
Lancée le 3 février, l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment veut être une plateforme de réflexion et de mise en commun des compétences au service de la réduction des émissions de gaz à effet de serre...
Suite à l’annonce de la PPE3, Propellet alerte sur une électrification jugée excessive et défend le rôle stratégique du chauffage au granulé.
Le brouillard se lèverait-il enfin à la lumière de la PPE 3, dévoilée le 12 février par Matignon ? Déroulons la feuille de route énergétique, qui mise encore sur le mix EnR/nucléaire, avec un accent mis...
La multinationale profite d’une forte croissance de ses services à l’énergie et concessions. Son action bondit à la Bourse de Paris.
Alors que le gouvernement promet de promulguer la PPE 3 « dans les prochains jours », les syndicats représentants des EnR s'inquiètent d'un possible ralentissement. Ils doivent être reçus vendredi 6 février...
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explore, dans un rapport publié le 4 février, les leviers essentiels pour concilier offre et demande d’électricité. Ses recommandations dessinent les contours...
Dans son 31e rapport sur le mal-logement en France, la Fondation pour le logement des défavorisés estime que plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. L'organisation appelle les pouvoirs politiques...
Les deux syndicats plaident pour une publication rapide de la 3ème PPE, afin de donner de la visibilité aux entreprises et réussir la transition énergétique.
Entre sanctions controversées et espoirs de valorisation, le diagnostic de performance énergétique (DPE) cristallise les tensions. Certains dénoncent des sanctions trop lourdes pour les propriétaires de...
Une vaste enquête de l'Insee souligne la précarité des locataires en comparaison à des propriétaires mieux logés et moins exposés aux nuisances.
Grâce à une approche sur mesure, un immeuble tertiaire des années 1990 à Levallois-Perret a été rénové thermiquement sans dépose totale de sa façade.
Dans un rapport, la Cour des comptes met en lumière le décalage entre les ambitions affichées et le déploiement réel de la géothermie, qui reste encore très marginale malgré son potentiel.
Alors que la PPE 3 est encore attendue, le mix énergétique EnR/nucléaire interroge du côté d’EDF. Son premier syndicat, la CFE Énergies, s’inquiét de l’impact d’une forte production de renouvelables sur...
Holcim et PanelClaw s’allient pour proposer une solution à poser sur toits plats, combinant membrane d’étanchéité et panneaux solaires modulables.
Century 21 présente son bilan 2025 et confirme une reprise des ventes, des prix stables et un marché porté par la résidence principale.
L’Ancols dresse le panorama énergétique des logements sociaux et les perspectives de rénovation vers des systèmes plus décarbonés.
ADP prévoit modernisation, nouvelles infrastructures et gare ferroviaire pour accompagner la croissance du trafic aérien francilien.
Affectée par la baisse des aides aux petites installations solaires, Solarwatt France réorganise ses activités pour faire face à une chute marquée de son marché.
Matignon a lancé une mission de consultation sur le coût des aides aux énergies renouvelables. Un travail pour adapter les financements aux fluctuations budgétaires, technologiques et de marché. L'annonce...
Le Sénat a voté une hausse du coût du chauffage au gaz et une baisse de l’électricité. Le gouvernement y voit une manière d'accélérer la transition énergétique, la gauche une injustice pour les ménages...
Initialement prévue pour 2027, la généralisation des thermostats dans les bâtiments pourrait être repoussée à 2030. Une décision critiquée par six organisations du secteur, qui y voient une occasion manquée...
Sobriété énergétique, rénovation et matériaux, l’Ademe expose les enjeux et freins pour atteindre la neutralité carbone du bâtiment.
La 5ème Journée contre la précarité énergétique met en lumière la hausse du nombre de ménages touchés et l’urgence d’un soutien public renforcé.
L’isolation des murs enterrés est une étape clé pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un logement. Souvent négligés, les murs enterrés jouent pourtant un rôle important, qu’il...
Après plusieurs années de hausse, les collectivités freinent leurs investissements sur la rénovation énergétique des bâtiments.
Les énergies renouvelables (EnR) progressent plus vite que les fossiles, selon l’AIE, qui prévoit une stabilisation du pétrole d’ici 2030. Le solaire photovoltaïque aurait joué dans la balance.
Le procès de Lafarge s’ouvre le 4 novembre à Paris. L'entreprise française est jugée pour avoir versé plusieurs millions d’euros à des groupes djihadistes, dont l’État islamique et le Front Al-Nosra, afin...
Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique et de la Biodiversité, a annoncé une augmentation de 27 % de l'enveloppe allouée aux certificats d’économies...
À compter du 1er octobre 2025, Felipe Sabbadini rejoint le groupe SPIE en tant que directeur des achats. Il exercera ses fonctions sous la responsabilité de Pablo Ibáñez, directeur du développement et...
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.
Neuf collectivités sur dix considèrent la rénovation des écoles comme une priorité. Selon le baromètre ÉduRénov, plus de 5 400 projets ont déjà vu le jour depuis 2023.
L’objectif de tripler les capacités d’énergies renouvelables entre 2022 et 2030 pourrait-il être compromis ? C’est en tout cas ce qu’estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE) après des changements...
Le secteur du bâtiment est en première ligne face au défi climatique. Avec la RE2020, la France a engagé une transformation profonde, pionnière en Europe. Où en sommes-nous en 2025, et quels défis restent...
Le gouvernement rebat les cartes des aides à la rénovation énergétique. Moins généreux pour les foyers modestes, le système favorise désormais les grands logements et les installations de pompes à chaleur.
Alors que la PPE3 doit fixer la feuille de route énergétique, le gouvernement pourrait imposer un moratoire sur les renouvelables terrestres pour éviter une motion de censure. Une option vivement contestée.
En France, les immeubles collectifs les plus énergivores pourraient mettre 250 ans à être rénovés au rythme actuel. Hellio alerte et propose des mesures pour faire de la rénovation énergétique un vrai...
Avec l’arrivée d’Arnaud Westrich à la tête de GCC Énergie, le groupe de BTP entend renforcer son positionnement sur le marché et enrichir son offre, de l’installation à la maintenance.
Alors que la France traverse une crise politique sans précédent, la nomination rapide de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre est perçue comme un signal rassurant par l’Union Nationale des Aménageurs...
Le groupement Eiffage-NGE a décroché un contrat de 132 millions d'euros pour réaliser le génie civil de deux unités de valorisation énergétique des déchets en Haute-Garonne. Des infrastrcutures clés pour...
Au deuxième trimestre 2025, l’activité des artisans du bâtiment a reculé de 4,5 % sur un an, selon la Capeb. Le syndicat pointe un climat économique incertain, une baisse persistante de l’emploi et dénonce...
À compter du 1er janvier 2027, les thermostats programmables seront obligatoires dans tous les logements existants. Mais quels avantages présentent ces solutions ? Quelles économies d’énergie peuvent être...
Dans une étude, Xerfi revient sur le marché français de la pompe à chaleur (PAC), faisant état de difficultés persistantes, malgré le soutien de la RE2020.
TRIBUNE – Alors que MaPrimeRénov’ est au centre de l’attention, une dimension essentielle de la rénovation énergétique reste trop souvent négligée : le confort thermique perçu. Bien plus qu’une question...
Déjà très présent en Espagne, Eiffage Energie Systèmes renforce sa couverture territoriale avec l’acquisition de trois nouvelles entreprises spécialisées dans les services à l’énergie.
Dans une lettre ouverte, l’association Propellet interpelle le ministre de l’Energie concernant le projet d’arrêté visant à baisser la bonification CEE pour le chauffage au bois, et qui risquerait de pénaliser...
Située entre technologie et design, la domotique améliore le confort, la sécurité ainsi que l'efficacité énergétique des réalisations architecturales.
Le 80e baromètre Fiducial sur les TPE, réalisé par l’IFOP, met en lumière une défiance record envers le gouvernement, dans un contexte économique tendu. Pourtant, l’enquête révèle aussi un fort attachement...
Dans un contexte de transition énergétique, les systèmes de chauffage performants et respectueux de l’environnement sont de plus en plus recherchés avec parmi eux, la pompe à chaleur à absorption gaz,...
Une vingtaine d’acteurs de la filière électrique enjoignent le gouvernement à publier au plus vite le décret fixant la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Un texte essentiel pour leur donner...
Depuis un arrêté de mars 2025, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur pour les ménages qui décident d’installer des panneaux photovoltaïques sous l’option autoconsommation avec vente du surplus....
Partant du constat que la cathédrale Notre-Dame de Paris a pu être rénovée en 5 ans, les entreprises générales de France BTP proposent de mettre en place un « Notre-Dame de la rénovation » visant à accélérer...
Stopper les subventions publiques liées à l’éolien et du photovoltaïque pour privilégier la relance du nucléaire ? C’est une proposition du ministre de l’Intérieur qui n’a pas manqué de faire réagir d’autres...
Alors que la proposition de loi sur l’avenir énergétique de la France, remaniée par la droite et l’extrême droite, a été rejetée par l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques du Sénat...
Le 24 juin, la proposition de loi Gremillet, remaniée par des députés LR et RN, a été rejetée à l’Assemblée nationale. Le Syndicat des Energies Renouvelables appelle désormais le gouvernement à publier...
Le syndicat de l’industrie électrique appelle les députés à rejeter mardi la proposition de loi « Grémillet » sur le futur énergétique de la France, y voyant notamment un « signal inquiétant » dans le...
Alors que l’Assemblée nationale a voté un moratoire sur les nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques, Agnès Pannier-Runacher dénonce une décision « absurde », menaçant l’indépendance énergétique...
L’Assemblée nationale a approuvé ce mercredi une relance ambitieuse du nucléaire, validant la construction de 14 nouveaux réacteurs d’ici 2030. Un choix stratégique qui place cette énergie au cœur de la...
Alors que le dispositif MaPrimeRénov’ est suspendu, une étude exclusive menée pour Vaillant Group révèle un paradoxe inquiétant : une majorité de Français connaît encore mal les aides à la rénovation énergétique.
Adopté en commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, le texte sur les objectifs énergétiques de la France fait débat. Privée de son volet nucléaire, la proposition de loi entraîne des...
Les Français seraient-ils prêts à changer leurs habitudes, voire leur mode de chauffage, pour des raisons écologiques ? Rothelec a interrogé plus de 2 000 Français pour le savoir.
C’est une première en France. La ville de Dijon a inauguré le premier quartier à énergie positive au sein de l’Hexagone. Grâce à l’installation de 10 000 m2 de panneaux solaires et à la rénovation thermique...
Alors que la Commission européenne souhaite rehausser l’objectif concernant la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici 2040, la France réclame de son côté que le nucléaire soit d’abord...
Le réseau CLER dévoile une étude sur les Français et la rénovation énergétique. Selon les résultats, les ménages sont motivés pour réaliser ce type de travaux, mais manquent trop souvent de budget.
Dans un baromètre, Sofinco s’intéresse aux intentions de travaux des Français. Selon cette enquête, nombreux sont les ménages à vouloir engager des travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs...
Alors que le gouvernement doit publier sa feuille de route énergétique pour 2025-2035, le premier ministre François Bayrou a assuré devant le Sénat qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise.
Publié au Journal officiel le 2 mai, le texte transpose la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Il impose de nouvelles règles aux entreprises, aux centres de données et aux acteurs publics...
Le 28 avril, le Premier ministre François Bayrou a annoncé le report de la publication du décret encadrant la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Le Syndicat des Énergies Renouvelables...
Comment accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment ? C’est tout l’enjeu du partenariat entre le CSTB et le Cerema, qui viennent de sceller un accord pour enrichir et développer la Base de...
Énergie, matériaux, main d'œuvre... les charges augmentent sur tous les fronts pour les entreprises de la construction. Une nouvelle étude de PlanRadar révèle que plus de 76 % des entreprises ressentent...
Le gouvernement de François Bayrou assure une stabilité pour le secteur du BTP. Avec Valérie Létard reconduite au Logement et François Rebsamen nommé à l'Aménagement du territoire, les attentes sont fortes...
Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), la géothermie pourrait couvrir jusqu'à 15 % de la croissance mondiale de la demande en électricité d'ici 2050. Pourtant, cette énergie renouvelable reste...
La loi imposant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les grands parkings extérieurs accorde finalement 18 mois de plus aux gestionnaires pour se mettre aux normes. Un décret publié récemment...
Alors que les locataires du parc social sont nombreux à souffrir de précarité énergétique, une récente étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) prouve le succès de la rénovation énergétique des logements...
L'entreprise lyonnaise mylight150 et Atlantic annoncent le lancement de MySmartHeating, une pompe à chaleur intelligente qui promet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie.
L’inquiétude autour d’éventuelles inégalités de mise en œuvre du service public France Rénov’ entre les territoires, au 1er janvier 2025, et d’une fragilisation des acteurs de terrain, se fait sentir....
Depuis 2022, la crise énergétique impacte le pouvoir d’achat des Français. Selon un sondage réalisé par Voltalis et Odoxa, 38 % d’entre eux craignent d’avoir des difficultés à payer leur facture d’énergie...
Avec des gains pouvant aller jusqu'à 50 % sur les besoins de chauffage, les portes automatiques permettent aux bâtiments tertiaires de réduire leur empreinte énergétique tout en respectant les obligations...
Selon une étude Airton, 59 % des Français sont prêts à abandonner les chauffages traditionnels au profit de systèmes plus écologiques et économiques. Un changement de mentalité qui pourrait transformer...
Les réseaux de chaleur et de froid se déploient rapidement en France. En 2023, le secteur a franchi le cap symbolique des 1 000 réseaux de chaleur. Une dynamique servant les ambitions de la Programmation...
Un réseau de chaleur sera en construction dès 2026 au sein du quartier de Westminster, à Londres. Celui-ci puisera dans diverses ressources : le métro, les égouts et la Tamise.
Malgré son rôle dans la rénovation énergétique et l'accès aux aides publiques, le label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) continue de diviser. Considéré comme un gage de qualité pour les particuliers,...
Alors que le froid s'installe, des millions de Français peinent à chauffer leur logement. Associations, collectivités et citoyens se mobilisent pour rappeler aux décideurs que des solutions existent, encore...
Malgré une baisse légère de la consommation énergétique, la précarité énergétique, elle, persiste. 30 % des Français disent avoir eu froid chez eux en 2024. Le Médiateur de l'énergie appelle à des mesures...
Alors que le ministère de la Transition écologique prévoit une réduction de 300 millions d'euros pour le fonds chaleur en 2024, les acteurs du secteur alertent sur l'impact de cette décision sur des centaines...
La capitale française accélère sa transition énergétique, avec 20 000 copropriétés désormais engagées dans des projets de rénovation énergétique, alors que Paris ambitionne de rénover 100 % de son bâti...
Le premier semestre 2024 a été contrasté en matière de ventes d’équipements et d’achats de granulés de bois au premier semestre, selon l’association Propellet. Les prix, eux, continuent de baisser.
Dans un rapport publié le 17 septembre, la Cour des Comptes fait un état d’un dispositif CEE « complexe et coûteux pour des résultats incertains ». À défaut d’une suppression, les auteurs du rapport préconisent...
Président de la FEDENE depuis trois ans, Pierre de Montlivault cède sa place à Pascal Guillaume, dans un contexte d’inquiétude pour le budget de l’Ademe et les projets à venir.
Alors que le gouvernement réorganise ses priorités, le Syndicat des énergies renouvelables appelle à la création d'un ministère fort pour mener à bien la transition énergétique de la France.
Maorénov’ arrive sur l’île de Mayotte. Cette nouvelle plateforme en ligne a pour objectif d’identifier des pistes de travaux et d’inciter les Mahorais aux économies d’énergies dans leur logement.
Malgré une belle dynamique actuelle pour le photovoltaïque résidentiel en France, de grosses disparités existent en Europe. Nombre de nos voisins voient leur marché photovoltaïque bien plus développé que...
Qualit’EnR s'apprête à vivre une rentrée chargée, avec notamment sa participation au salon Interclima et les nombreux enjeux liés aux énergies renouvelables. Échange avec André Joffre, son président, pour...
Face à la hausse des températures et des prix de l’énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des travaux d’isolation et à s’équiper en système de climatisation. Les isolants,...
Alors que la construction est à la peine en France et en Europe, le secteur de la pierre naturelle souffre aussi, avec des impacts dans de nombreux pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Italie.
Face à des étés de plus en plus chauds, certaines solutions se présentent comme des alternatives efficaces à la climatisation traditionnelle. Des films anti-chaleur aux peintures réfléchissantes en passant...
Les principales fédérations de l’énergie lancent un appel aux députés nouvellement élus, les exhortant à adopter sans délai la programmation énergétique de la France, en retard d’un an, et garantir la...
Enedis publie les chiffres de l’autoconsommation solaire en France. Le photovoltaïque a la cote auprès des Français, de plus en plus nombreux à équiper leur logement de panneaux solaires. Le nombre d’installations...
L’enseigne de magasins Carrefour a annoncé avoir conclu un partenariat avec le spécialiste du photovoltaïque GreenYellow pour installer des panneaux solaires sur 350 parkings de supermarchés, espérant...
BDO France a mené une étude sur la criticité des ressources. Pour perdurer, tous les secteurs d’activité ont besoin de ressources plus ou moins rares. Le secteur de la construction ne déroge pas à la règle....
Dans un contexte économique et politique incertain, est-il rentable d'investir dans une passoire thermique en 2024 et de la rénover ? Oui, selon une récente étude SeLoger, surtout dans les grandes métropoles...
Le secteur des énergies marines renouvelables, largement dominé par l'éolien en mer, a représenté en 2023 plus de 8 300 emplois équivalents temps plein. Ce chiffre, publié ce 26 juin par la filière, marque...
Une première mondiale. Une fondation d’éolienne a été coulée en utilisant un béton totalement décarboné, c’est-à-dire, sans clinker, ont annoncé dans un communiqué conjoint le groupe Valorem et Hoffmann...
Une nouvelle plateforme dédiée à l'accompagnement des élus locaux dans leurs démarches de transition écologique a été lancée. Planification-ecologique.fr se veut comme un outil central pour atteindre les...
Ce 28 mai, le Comité Stratégique de Filière Industries Pour la Construction (CSF IPC) a présenté son livre blanc pour une rénovation globale et performante des bâtiments. L’objectif : rappeler les défis...
Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, publie une étude s’intéressant aux connaissances des Français concernant les types de chauffages les plus écologiques et économiques.
À l'approche de la saison estivale, Trouver-un-logement-neuf.com publie son baromètre annuel sur les prix des logements neufs dans les destinations touristiques du littoral français. Bien que l'offre de...
La 8ème édition des États généraux de la salle de bains vient de se clôturer. L’occasion a été donnée aux professionnels du secteur de faire le bilan d’une année 2023 impactée par une crise du logement...
Dans un document rendu public ce mardi, un groupe de sénatrices met en garde contre l'impossibilité d'appliquer dès 2025 l'interdiction de louer les logements énergétiquement inefficaces, jugeant « inévitable...
Alors que les prix de l’énergie flambent, de plus en plus de copropriétaires envisagent de lancer des travaux de rénovation énergétique pour faire baisser les charges et améliorer la valeur de leur bien....
La France a franchi une étape importante dans sa transition énergétique avec une augmentation de 31% de la production de gaz renouvelable en 2023. Cependant, malgré ces progrès, le secteur du biogaz rencontre...
En vue des élections européennes au mois de juin, la FFB affiche sept propositions, « pour faire entendre la voix des artisans et entrepreneurs de bâtiment ». Les sujets abordés par la fédération sont...
L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction....
Deux ans après une première enquête, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une seconde étude permettant de comparer l’évolution sur 24 mois. Bilan : les Français connaissent de plus...
La transition vers les énergies renouvelables soulève de nombreuses questions quant à leur impact sur l'environnement. La mise en place d'un observatoire national, annoncée par un décret publié au Journal...
Dans un contexte de déficit, le gouvernement cherche à réaliser des économies partout. En 2023, l’État peut notamment se réjouir d’avoir gagné 280 millions d’euros en vendant 645 bâtiments lui appartenant....
Le secteur du bâtiment et de l’immobilier fait face, depuis de nombreuses années maintenant, à diverses crises. Pour y faire face, de nombreuses transformations sont nécessaires pour le secteur. C’est...
Le dernier Panorama de l’électricité renouvelable en France fait état d’une hausse de la production et de la consommation d’électricité d’origine renouvelable. Les EnR ont ainsi couvert plus de 30 % de...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tire, une nouvelle fois, la sonnette d'alarme. Avec des chiffres historiquement bas, des mises en chantier en chute libre, et des pertes financières colossales,...
La crise énergétique qui sévit en France depuis plusieurs mois inquiète de plus en plus les Français, les incitant à entreprendre des actions pour réduire leurs factures d'énergies, selon le baromètre...
Avec plus de 50 pays réunis, le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat ouvrira ses portes le 7 et 8 mars au Palais des Congrès de Paris. Co-organisé par la France et le Programme des Nations Unies pour...
Une récente étude menée par l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) révèle une baisse de 28 % de la consommation énergétique dans le parc social parisien, après des travaux de rénovation. Cette étude, présentée...
Dans un contexte où les pressions environnementales et réglementaires se font de plus en plus ressentir, L’Auxiliaire, BTP Rhône et Métropole et WeCount s'associent pour former les entreprises du BTP à...
Le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) tire la sonnette d’alarme face à la chute significative des ventes de chaudières bois, alors que le gouvernement prévoit d'exclure les chaudières...
Malgré un désir croissant de changement de cadre de vie, le contexte économique et la perception de la dégradation du marché immobilier dissuadent de nombreux Français à envisager un déménagement, selon...
La part de logements classés comme passoires thermiques est particulièrement haute dans les stations de ski, selon la dernière étude du spécialiste de l'énergie HelloWatt, qui mesure l'ampleur du problème...
Vinci clôture son année avec un chiffre d'affaires record de 68,83 milliards d'euros. Malgré des défis rencontrés dans le secteur immobilier, la quasi-totalité des métiers du groupe ont affiché une dynamique...
Lancé en 2023, le Fonds vert se maintient en 2024, comptant une enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour cette année. Du budget supplémentaire sera consacré à la rénovation des bâtiments publics, qui a...
Une loi sur la souveraineté énergétique de la France devrait aboutir « dans l’année », a affirmé Roland Lescure, ministre de l’Industrie et de l’Énergie. Les débats autour de cette future loi ont déjà...
La 7ème édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération annonce une progression de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Selon le secteur, cette croissance reste...
Nombre d’élus ont vu le prix de la facture énergétique augmenter dans leur commune, notamment depuis que la guerre en Ukraine a éclaté. Dans ce contexte, certains se sont tournés vers les énergies renouvelables,...
En 2023, la France a enregistré une nette progression dans le déploiement des installations solaires. Mais le pays peine à atteindre ses propres objectifs dans le domaine de l'éolien pour la période 2020-2023,...
Depuis plusieurs années, le recours au chauffage utilisant des énergies renouvelables (EnR) se démocratise de plus en plus, et ce d’autant plus avec la hausse du prix de l’électricité et du gaz et l’interdiction...
Le président de Bouygues Immobilier ayant démissionné il y a quelques jours, la filiale du géant du BTP annonce qu’il sera remplacé par deux personnes : Emmanuel Desmaizières, jusqu’ici directeur d’Icade,...
Principale source d’énergie renouvelable en France, elle représente plus que la moitié de la production d’énergie et contribue à réduire la consommation d’énergies fossiles : il s’agit de l’écologique...
Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, également chargé de l’Énergie depuis le remaniement, a promis une modification à venir du DPE. Celui-ci sera simplifié et fera la part belle aux...
Avec la fin progressive du bouclier tarifaire, le ministre de l’Économie a annoncé ce dimanche une nouvelle hausse du prix de l’électricité, comprise entre 8,6 % et 9,8 % pour les particuliers, et entre...
Alors que les associations écologistes s’inquiètent de voir l’Énergie rattachée à Bercy et non plus au ministère de la Transition écologique, Bruno Le Maire, toujours ministre de l’Économie, a tenté de...
Le gouvernement a présenté fin 2023 les grandes orientations de sa politique énergétique à horizon 2030-2035. Si la Fedene s’est dans un premier temps réjouit de telles ambitions de la part du gouvernement,...
Les premiers choix annoncés pour le remaniement suite à l’arrivée de Gabriel Attal en tant que Premier ministre ne plaisent pas à tout le monde. Certains déplorent notamment que Bercy absorbe la transition...
Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) a regretté dans un communiqué le manque d’ambition du gouvernement vis-à-vis du déploiement des énergies renouvelables. Un projet de loi relatif à la souveraineté...
Si de nombreux Français ont souffert du froid l’hiver dernier, peu d’entre eux ont prévu un budget dédié à l’achat de nouveaux équipements de chauffage pour cet hiver, selon la dernière enquête de Rothelec,...
Lors de l'inauguration de la centrale géothermique de Saint-Denis (93), destinée à alimenter le futur village olympique, la ministre de la Transition énergétique a dévoilé un ensemble de nouvelles mesures...
L'accord conclu entre Hellio et Villes de France lors du Salon des Maires et des Collectivités locales marque une étape décisive dans l'accompagnement des élus de villes moyennes vers une rénovation énergétique...
L’année 2024 apporte son lot de changements dans le domaine de la rénovation énergétique et de l’immobilier. Transformation de MaPrimeRénov', lancement de MaPrimeAdapt', diagnostic de performance énergétique...
Les demandes de permis de recherche en géothermie profonde ont doublé cette année en France, portant à six le nombre de ces projets. Avec des ambitions gouvernementales affirmées, cette méthode, bien que...
En France, le retard des réseaux de chaleur constitue un défi énergétique majeur. Pour y remédier, l'association Amorce et plusieurs fédérations prônent une approche locale systématique qui vise à favoriser...
La Cour des comptes fustige l’absence de stratégie dans la politique immobilière de l’État. Objectifs manqués, gouvernance perfectible… Les magistrats financiers appellent à réformer cette politique, pour...
« Les perspectives ne sont pas au beau fixe » pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et les granulats, rapporte le président de l’Unicem. De janvier à octobre 2023, le volume de production aurait décliné...
Avec Nexity Solaire, une nouvelle entité spécialisée dans le déploiement de panneaux solaires, le promoteur immobilier français Nexity mise sur la diversification de ses activités pour pallier la crise...
Le « coup de pouce thermostat » se précise. Un arrêté publié ce mercredi au Journal Officiel annonce que l’aide à l’installation d’un thermostat connecté sera accessible dès le 1er décembre. L’objectif...
Le groupe Knauf s’est exprimé lors d’un point presse pour faire le point sur l’année 2023 et donner ses perspectives pour 2024-2025. Nouvelle usine, nouveau programme digital et nouvelle démarche RSE,...
Alors que le gouvernement vient de dévoiler un plan « thermostat », visant l’installation d’un thermostat connecté dans tous les logements d’ici 2027, le spécialiste du chauffage Rothelec a mené une enquête...
La précarité énergétique frappe les habitants des zones rurales en France, constate Hellio dans sa dernière étude réalisée en partenariat avec l'Ifop, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF),...
Face aux impératifs de durabilité et d'efficacité énergétique, l'Organisation européenne de la protection solaire (ES-SO) souligne l'urgence d'incorporer de manière systématique les dispositifs de protection...
La France a dévoilé sa stratégie énergétique, qui vise à rompre sa dépendance aux énergies fossiles. Doubler le rythme du déploiement solaire, privilégier l'éolien en mer et relancer le nucléaire... Ce...
Selon la dernière étude de Mazars, malgré un contexte économique tendu, les majors du BTP européens ont enregistré une croissance de 17,3 % en global. Des chiffres semblables à ceux observés à l’échelle...
Alors que la journée de lutte contre la précarité énergétique se tiendra le 23 novembre, la Fondation Abbé Pierre, Dorémi, et Greenpeace organisaient ce mardi une conférence de presse pour revenir sur...
Les signaux sont clairs, et ils ne sont pas au vert. L'étude conduite par la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) pour le troisième trimestre 2023 indique que les chefs d'entreprise du secteur artisanal du...
En France, les raccordements au chauffage urbain ont presque doublé en dix ans. Malgré cette croissance, l’essor de cette méthode de chauffage reste en-deçà de son potentiel, selon la dernière enquête...
En plus de l’impact des crises sur la façon d’habiter des Français, le baromètre Qualitel 2023 analyse la place accordée par les Français à la performance énergétique de leur logement. Depuis ces trois...
Selon une enquête interne, les perspectives économiques pour 2024 semblent inquiéter l’association des Industriels du Nouvel Habitat (Inoha), qui représente principalement des PME. Ces inquiétudes font...
Un consortium européen a annoncé avec succès le premier test au monde d'une turbine à gaz alimentée à 100 % avec de l'hydrogène, ouvrant la voie à la décarbonation des sites industriels tels que les cimenteries,...
Dans son dernier baromètre intitulé « Le logement, grand témoin des nouveaux modes de vie des Français », l’association Qualitel pointe du doigt le bouleversement des usages de l’habitat face aux crises...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
Pour répondre aux défis énergétiques et climatiques, l'association Afilog, qui représente les acteurs de l'immobilier logistique et industriel, annonce un projet visant à doter un grand nombre d'entrepôts...
Face au défi immense que représente la rénovation énergétique, les professionnels du secteur du BTP et de l’immobilier, ainsi que certains institutionnels et représentant de territoires, se sont mobilisés...
Lors d’une interview télévisée ce dimanche, le président Emmanuel Macron a évincé l’idée d’une interdiction de nouvelles chaudières gaz dans l’ancien, mais aussi réaffirmé sa volonté de soutenir le développement...
Si la tendance inflationniste semble se calmer, ses répercussions perdurent sur l'activité économique, y compris celle des matériaux de construction. Toutefois, selon la dernière conjoncture de l'Unicem,...
Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.
La société Sonergia vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre HOME, réalisé avec OpinionWay. Celui-ci met en avant la place grandissante de la consommation énergétique parmi les préoccupations...
Le spécialiste de l'efficacité énergétique Hellio, annonce lancer "Hellio Académie", son organisme de formation à la rentrée 2023. L'objectif : former les professionnels à la transition énergétique, alors...
À l’approche du grand froid, la facture énergétique demeure une préoccupation pour les ménages. Ce à quoi répond le spécialiste de la maison connectée tado°, en sortant deux solutions visant à réduire...
La compétitivité des énergies renouvelables dans le monde s’est encore accélérée l’an dernier, selon l’Irena. La crise des prix des combustibles fossiles a renforcé l’attractivité des coûts du renouvelable,...
Au premier semestre de l'année 2023, le cimentier Vicat affiche une solide progression de son chiffre d'affaires, attribuée à deux facteurs majeurs : une croissance des volumes de l'activité cimentaire...
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a dévoilé son étude estivale sur les stations balnéaires françaises. L’objectif : analyser l'attractivité immobilière...
Comment concevoir une borne de recharge pour véhicules électriques conforme aux normes, mais également plus sobre en consommations énergétique et de matériaux ? C’est ce à quoi répond Optimeese, outil...
Après 30,9 milliards d’euros en 2022, les énergies renouvelables devraient représenter 13,7 milliards d’euros de recettes pour les finances de l’État en 2023, a estimé la Commission de Régulation de l’Énergie...
L'association Qualitel a mené une étude sur les bénéfices concrets et chiffrés de la certification de logements, en terme de performance énergétique, de qualité de l’air, de sécurité ou encore d’adaptabilité......
Le groupe pétro-gazier TotalEnergies a annoncé vendredi l’inauguration de la plus grande centrale solaire d’Île-de-France, implantée sur le site de sa bio-raffinerie de Grandpuits, en Seine-et-Marne. Une...
Un rapport sénatorial, publié mercredi 4 juillet, alerte sur l'urgence d'allouer davantage de fonds à la rénovation énergétique des logements. Le document, issu d'une longue commission d'enquête avec plus...
Contraction de la production de béton prêt à l'emploi et de granulats, chute importante des ventes de maisons individuelles et des permis de construire, croissance timide des travaux publics... L' Union...
Après un compromis trouvé vendredi 16 juin, l'Union européenne a confirmé l’entérinement de la loi sur les énergies renouvelables européenne. Le texte est le fruit de nombreux compromis, notamment la reconnaissance...
Des travaux au comportement, les différents leviers d’économies d’énergies en bâtiment collectif sont nombreux. Le point avec Emmanuel Croc, président du groupe Ocea, spécialiste en efficacité énergétique.
L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie. Prendre soin de son système de chauffage permet également d’économiser de l'argent...
Alors que le secteur du bâtiment en Ile-de-France a plutôt bien résisté en 2022, le début de l’année 2023 a été marqué par une intensification de la crise du logement neuf. Une situation qui pourrait entraîner...
Le gouvernement a pris la décision de revaloriser le prix du biogaz. Selon un arrêté, ce gaz, produit à partir de déchets organiques et injecté dans le réseau de gaz naturel, va également connaître une...
Une « vision technocratique qui se voulait esthétisante » des quartiers populaires », d'un côté, « discours d'une grande violence à l'égard des quartiers dits « populaires », « une stigmatisation et une...
Le gouvernement a annoncé ce lundi que 300 millions d'euros seraient prévus pour financer le lancement du dispositif « MonAccompagnateurRénov’ », qui deviendra en partie obligatoire pour bénéficier de...
En 2020, Siniat, spécialiste des plaques de plâtre, a lancé son programme « EcoEnerGy », avec « Eco » pour « Ecologie », « Ener » comme « Energie », et « Gy » pour « Gypse », dans son usine d’Auneuil (60)....
Pour certains acteurs des mobilités verticales, la modernisation des ascenseurs passe par l'optimisation des consommations énergétiques. C'est le cas de Schindler, fournisseur suisse d’ascenseurs, d'escaliers...
Les énergies renouvelables connaissent une progression record en 2023, en partie grâce au développement du solaire photovoltaïque. Cette tendance positive devrait se maintenir en 2024, ouvrant ainsi la...
Simplification, coordination, information et formation... Ursa, spécialise de l'isolation, revient pour Batiweb sur les principaux défis et enjeux de la rénovation énergétique en France, à quelques mois...
1,8 million, c’est le nombre de panneaux photovoltaïques vendus en Europe en 2022, selon une récente étude LCP Delta. À l’échelle de la France, on dénombre 88 000 nouvelles installations, pour un total...
Comme chaque année, le CAH a dévoilé sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs », en matière de rénovation. Les comportements des propriétaires-occupants en maison individuelle ont été particulièrement...
Quelques mois après la présentation d’un « pacte de décarbonation » par le président Emmanuel Macron, l’industrie du ciment présente sa feuille de route pour parvenir à -50 % d’émissions de CO2 d’ici 2030,...
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a confié ce mardi à sept groupes la mission de travailler sur le projet de loi de programmation énergie-climat, qui doit être présenté à l’automne...
L'industrie de la construction reconnaît de plus en plus le besoin de solutions durables et à faible empreinte carbone. Deux industriels du secteur, Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass s'unissent...
Devant le Conseil National de la Transition Écologique, la Première ministre Elisabeth Borne a exposé un plan de réduction des gaz à effet de serre (GES), en ciblant de manière chiffrée des secteurs économiques....
Une équipe de chercheurs de l'université de Caen a mis au point un prototype de surface radiative réfrigérante (SRR), composée de disques en silice et en oxyde de niobium. Une technologie innovante qui...
Le marché de la salle de bains poursuit sa croissance en 2022, avec une hausse de 1,4 % en valeur par rapport à l'année précédente. Si cette croissance reste moins élevée qu'en 2019, elle est tout de même...
Les réservations de logements neufs en France ont connu une chute significative au cours du premier trimestre de cette année, tombant en dessous de la barre des 20 000 réservations, à un niveau historiquement...
Les présidents de six fédérations de la construction et de l’immobilier ont récemment interpellé Emmanuel Macron à travers une lettre ouverte. Dans cette dernière, ils réclament un « électrochoc » de la...
La Solive annonce l'ouverture d'un campus de 1 000 m2 à Nanterre. Cette expansion s'inscrit dans un plan ambitieux visant à former 5 000 personnes par an à partir de 2025, afin de répondre à la demande...
Les Capeb d’Auvergne-Rhône-Alpes viennent de publier les résultats de l’activité de leurs adhérents pour le 1er trimestre 2023. Bilan : le marché des entreprises artisanales du bâtiment se stabilise en...
Face au ralentissement de l’activité de l’artisanat du bâtiment constant, la Capeb s’est adressée en janvier au gouvernement afin qu’il trouve des solutions à ce problème. Devant le silence de l’État,...
CDC Habitat annonce un plan d'investissement ambitieux visant à répondre à la crise du logement en France. Dans un contexte de baisse des constructions neuves et de mal-logement croissant, le bailleur...
Dans un contexte de crise énergétique, le gouvernement a souhaité accélérer l'effort de production de chaleur renouvelable en augmentant le budget du Fonds Chaleur géré par l'ADEME. Ce dernier a ainsi...
Avec 14,1 millions d’euros de chiffres d’affaires, le Cetiat atteint ses objectifs pour 2022. Le centre technique note une hausse marquée dans la formation, de l’ordre de 22 %.
La filiale Énergies Renouvelables du groupe de construction Léon Grosse dévoile Sunopée, sa nouvelle marque de son activité photovoltaïque. En s'appuyant sur la double expertise du groupe, elle a pour...
Le stade de la Meinau à Strasbourg va entamer en juin d’importants travaux de rénovation, jusqu’à mi-2026, ont annoncé récemment le Racing Club de Strasbourg et l’Eurométropole. Malgré une hausse substantielle...
Après avoir enregistré un record « historique » de son chiffre d’affaires en 2022, avec plus de 50 milliards d’euros, le groupe Saint-Gobain a fait état d’une nouvelle hausse de son CA au premier trimestre...
C’est lors d’un déplacement à Garges-Lès-Gonesse (95) que le ministre délégué à la Ville et au Logement a annoncé les 25 premiers sites impliqués dans la démarche « Quartiers Résilients » de l’ANRU. Pour...
Avec la hausse des prix des énergies « traditionnelles », les énergies renouvelables ont connu une forte accélération en 2022. C’est notamment le cas du solaire photovoltaïque, pour lequel la demande a...
Déjà engagée dans le recyclage des déchets de plâtre depuis plusieurs années, la marque Siniat présente aujourd’hui sa stratégie RSE, qui vise à atteindre -35 % d’émissions de CO2 d’ici 2030. Afin d’accélérer...
Après un plan de sobriété énergétique déployé par le gouvernement pour cet hiver, les acteurs de la filière électrique tirent des propositions pour inscrire ces gestes dans la durée. Une attention particulière...
À l’approche de la présentation de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) par le gouvernement, les acteurs de la filière chaleur renouvelable ont tenu à exposer des propositions. L'objectif...
Les éoliennes terrestres ont été largement adoptées en France ces dernières années en tant que source d'énergie renouvelable permettant de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de réduire les...
Le prix du granulé de bois est en forte baisse depuis le début de l'année, estime l'association Propellet. Après avoir connu des hausses exceptionnelles, cette énergie renouvelable redevient attractive...
22 705. C’est le nombre de réclamations d’assurances pour des sinistres dans la construction et le génie civil des cinq dernières années, analysés par le dernier baromètre AGCS. Encore une fois, les incendies...
Décriée depuis la proposition de texte fin 2021, l’inclusion du gaz et du nucléaire dans le label vert continue d’agiter la communauté européenne. Nouvel épisode : plusieurs ONG - Greenpeace, ClientEarth,...
14 317. C’est le nombre de défaillances d’entreprises au premier trimestre 2023, rapportées dans le dernier bilan Altares. Avec 3 379 défaillances sur cette période, la construction est sous tension, avec...
À travers son concept « Living Places », le fabricant de fenêtres Velux veut démontrer que les matériaux, les solutions et le savoir-faire nécessaires à la construction de bâtiments à faible émission de...
Le nombre d'inscriptions de copropriétés parisiennes sur CoachCopro a été multiplié par cinq en un an, atteignant environ 300 nouvelles inscriptions chaque mois. Une croissance qui s'explique notamment...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tenait ce mercredi sa conférence de presse trimestrielle. Dans ses prévisions, la fédération prévoit une aggravation de la crise du logement neuf, et une baisse...
À six mois du lancement du salon Renodays, rencontre avec le groupe DC, spécialiste des fermetures extérieures (volets, portails, portes de garages). Le fabricant fait partie des exposants à l’événement...
Après un couac similaire pour les éoliennes terrestres, l'État français subit un nouveau revers dans son objectif d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Une modification peu explicite du...
Face à l'explosion des coûts de l’énergie et des difficultés d’approvisionnement, le Syndicat Français des Chaudièristes Biomasse (SFCB) rappelle la pertinence du bois énergie et plus particulièrement...
À l’approche des Renodays, Batiweb explore les innovations présentées à l’occasion du salon. Parmi elles : les solutions de traitement de l’air de VMI. Pour la dirigeante de la marque, Michèle Potard,...
C’est lors d’un discours adressé ce mardi aux diagnostiqueurs immobiliers qu’Olivier Klein, ministre du Logement, a fait quelques annonces sur la nouvelle méthode du DPE. Sous le feu des critiques, le...
Une étude menée sur dix sites publics en France révèle que le télétravail peut entraîner des économies d'énergie significatives dans les bâtiments publics. Les sites qui ont présenté les plus forts potentiels...
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont un dispositif de financement pour les projets d'efficacité énergétique et constituent une opportunité pour les consommateurs d'énergie de réduire leur facture...
Le 1er avril 2023 marque l'entrée en vigueur de plusieurs changements réglementaires concernant la rénovation énergétique en France. Des mesures visant à flécher les aides vers les ménages les plus précaires...
Le syndicat Cochebat dévoile les chiffres du marché 2022 pour les secteurs de l’hydrodistribution et du plancher chauffant-rafraîchissant France. Face à un marché de la maison neuve en recul, ce secteur...
Le ministère de la Transition écologique a annoncé ce jeudi que les demandes pour les chèques bois et fioul seraient prolongées d’un mois, les ménages éligibles n’en ayant pas encore tous bénéficié. Contrairement...
L’énergie continue d’occuper les débats à l’échelle européenne. Dernier en date : le déploiement des énergies renouvelables (EnR), dont les objectifs visent à doubler la part, suite à un accord conclu...
Le 29 mars, le groupement Actibaie livrait ses derniers chiffres sur la fabrication des produits volets, stores, portes automatiques, ainsi que des portes et portails qu’il représente. Bilan : l’ensemble...
Hout Info Bois, le Centre belge d'information technique sur le bois, a publié les résultats de son enquête bisannuelle sur l'état de la construction bois en Belgique pour les années 2021-2022. Malgré une...
Le groupement Actibaie a présenté son simulateur Caleepso, qui permet de calculer les économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires. Basé sur les principes de la nouvelle réglementation...
Alors que l’interdiction progressive des passoires thermiques suit son cours, dans quelles zones de France en trouve-t-on en majorité ? Réponse avec Hello Watt, qui trace une carte des villes et départements...
Les collectivités locales ont un rôle crucial à jouer dans la réduction de la consommation énergétique et l'empreinte carbone des bâtiments publics. Pour répondre à cet enjeu majeur, ces dernières ont...
Les matériaux de construction ont enregistré une baisse significative de leur activité sur les douze derniers mois glissants, selon les derniers chiffres publiés par l'Unicem, avec une contraction de -10,1...
Fruit d’un accord entre députés et sénateurs, le projet de loi de financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics a été adopté au Parlement, ce mercredi. Si le texte propose une...
Alors que la connectivité des bâtiments devient un passage obligé contre la crise énergétique actuelle, que faire pour protéger ces derniers contre les cybermenaces ? En particulier les bâtiments tertiaires...
Clôturant huit années de rapports scientifiques, la synthèse diffusée ce lundi par le GIEC pointe du doigt un écart entre les engagements des États membres et les actions déployées. Les experts préconisent...
Altares et l’association GSC publient les chiffres de l’emploi pour les chefs d’entreprise en 2022, et ils ne sont pas très bons. Près de 40 000 d’entre eux ont perdu leur travail en 2022, et cela pourrait...
Une nouvelle étude montre que les référentiels actuels en matière de confort des bâtiments ne sont pas adaptés aux climats tropicaux, chauds et humides. La climatisation, souvent utilisée à outrance, consomme...
Après plus de huit ans à la tête de l’association Coénove, Bernard Aulagne passe le flambeau à Jean-Charles Colas-Roy, vice-président de Coénove depuis le début de l’année, et connu pour son engagement...
Avec un investissement de 130 millions d'euros et la sélection de 1 000 projets de bâtiments publics visant à améliorer leur efficacité énergétique, le gouvernement espère économiser l'équivalent de la...
Après moult remous parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables figure depuis ce samedi au Journal officiel. Mais ce n’est pas la fin des mesures législatives prévues par le gouvernement,...
Conclu ce vendredi 10 mars, l'accord entre les États membres et le Parlement européen exige notamment une réduction de 11,7 % de la consommation d'énergie finale de l'UE, d'ici 2030. Comment ? En favorisant...
Le 7ème baromètre réalisé par EY et la fondation Palladio fait état d’un ralentissement de la croissance de l’industrie de l’immobilier et de la ville en 2022, et d’une baisse de moral des dirigeants de...
Le groupe suisse Geberit a enregistré une baisse de son bénéfice net 2022 en raison de l'envolée des prix de l'énergie et des coûts des matières premières. Malgré cette baisse (-6,5 %), l'entreprise a...
Malgré un chiffre d'affaires en légère hausse, la fédération du bâtiment Grand Paris Île-de-France confirme une crise du logement neuf. La construction de nouveaux logements reste insuffisante, avec seulement...
Dans sa dernière enquête, Hellio s’est intéressé aux travaux de rénovation engagés par les copropriétés. Parmi les enseignements : les copropriétaires sont de plus en plus nombreux à ne pas envisager de...
La décision de la Commission de l'environnement du Parlement européen, permettant l'élimination plus rapide des réfrigérants fluorés utilisés dans les pompes à chaleur, inquiète l'Association française...
Face à la hausse des prix de l'électricité, de plus en plus de Français tendent à choisir des équipements plus propres en énergie pour chauffer leur logement. Selon une étude récente de Beem Energy, l'autoconsommation...
Depuis quelques mois, les producteurs d'énergies renouvelables n'ont plus besoin des aides de l'État, et doivent même lui reverser une partie de leurs profits. Or, un arrêté publié le 28 décembre dernier...
Le groupe de travail sur la qualité de l’enveloppe du bâtiment (GTQE) met à jour les enjeux actuels de la construction neuve et de la rénovation en matière d'isolation de l'enveloppe du bâtiment dans la...
Malgré une prise de conscience des enjeux liés à la rénovation énergétique, de nombreux propriétaires hésitent encore à franchir le pas, selon le dernier sondage Ipsos pour Nexity. Et pour cause, la rencontre...
Ce mercredi, les ministres de la Transition énergétique et du Logement ont réuni le groupe de travail Logement du plan sobriété énergétique. Le but : livrer un bilan global des objectifs fixés et des actions...
Avec la flambée des prix des énergies, de nombreux Français se tournent vers les travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie et améliorer leur confort thermique. Si l’isolation...
Le confort thermique est aujourd'hui un enjeu majeur. Avec la hausse des prix de l'énergie et le changement climatique, avoir un logement bien isolé est essentiel pour se protéger contre le froid et la...
Né dans l’écosystème Enercoop, coopérative fournissant de l’énergie renouvelable, Énergie Solidaire finance des associations et projets visant à lutter contre la précarité énergétique des ménages. Dans...
Le chauffage est un incontournable pour un bon confort thermique en hiver, mais il est souvent source de surconsommations. Afin de remédier à ce problème, plusieurs solutions existent pour optimiser le...
Lors d’une interview sur France Inter, le ministre du Logement Olivier Klein a souligné la nécessité de faire disparaître les chaudières fioul, les qualifiant de « crime pour la planète ». De quoi faire...
Le comité de direction d’IGNES vient d'élire Angélique Longeray, directrice générale de Somfy France, en qualité de vice-présidente. Une nomination qui fait suite au départ en retraite de Pascal Le Roux....
Quels sont les travaux à réaliser en priorité pour atteindre un bon confort thermique ? Quels sont les équipements les plus fréquemment installés ? Y a-t-il une hausse des demandes de travaux de rénovation...
Entre crise énergétique et urgence climatique, les orientations du bâtiment 2023 font la part belle à la gestion de l’énergie. C’est ce que constate le spécialiste Eaton, qui a tenu à dresser la liste...
Malgré un contexte économique et géopolitique instable, le groupe suisse Sika se porte bien. L’entreprise, spécialisée en chimie de bâtiment, vient d’annoncer une augmentation de son bénéfice en 2022.
Deux jours avant l’entrée en examen du projet de loi visant à faciliter le financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le ministère de la Transition écologique s’est exprimé. L’entourage...
Qualit’EnR présentait ce mercredi les résultats de son baromètre annuel portant sur les Français et les énergies renouvelables face à la crise énergétique. Les résultats montrent que les Français font...
La FNAIM publie sa note de conjoncture de février 2023. Après deux années records en termes de ventes immobilières, ces dernières vont connaître un net ralentissement. Une baisse de l’activité que l’on...
Le groupe Hexaôm vient de publier son chiffre d’affaires de 2022. Celui-ci s’élève à 1 065,3 millions d’euros, en progression de 6,9 % par rapport à 2021.
Après moult débats parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables a été adoptée ce mardi par le Sénat. Elle vise à accélérer les projets d’EnR pour atteindre les objectifs que la France...
Dans son dernier bilan annuel, le syndicat Uniclima fait état d’une chute de 30 % des ventes de chaudières gaz et fioul au profit des pompes à chaleur (PAC), du solaire thermique, et des chaudières biomasse...
L’agglomération de Mulhouse a annoncé ce mardi qu’elle allait créer un nouveau réseau de chaleur urbain raccordé à certaines usines de la ville pour approvisionner le centre-ville en chauffage. L’objectif...
Dans un contexte de crise énergétique impulsée par la guerre en Ukraine, les pays de l’Union européenne se sont massivement reportés sur l’énergie solaire et éolienne, selon un rapport du groupe de réflexion...
En 2022, selon le groupe de recherche BloombergNEF, les investissements dans les énergies à faible émission de carbone égalent pour la première fois ceux dans les combustibles fossiles, avec un montant...
Alors que les ménages français sont touchés de plein fouet par l’inflation, le mois de février 2023 va marquer plusieurs changements du coté de l’énergie et des aides à la rénovations énergétique, rappelle...
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Le constat est sans appel : la transition énergétique française est en retard dans son ensemble, selon le dernier baromètre Observ'ER sur les énergies renouvelables électriques en France. L'éolien terrestre...
Début janvier, Hello Watt a publié une étude comparant les notes issues des DPE de plus de 200 logements à leur consommation réelle. Une démarche dans laquelle la CDI Fnaim voit une « une méthodologie...
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gaz est au centre de l’attention. Face à ces chamboulements et pour se rapprocher de l’objectif de neutralité carbone, la filière gaz française veut sortir du...
Le think-tank France Territoire Solaire vient de livrer les données de la 44ème édition de son Observatoire de l’Énergie Solaire photovoltaïque. Celui-ci retrace toutes les informations relatives à l’activité...
L’entreprise spécialisée en chimie de bâtiment Sika a passé pour la première fois la barre des 10 milliards de francs de chiffre d’affaires en 2022. Malgré des vents contraires dûs au contexte actuel,...
Le marché de l’immobilier a poursuivi sa dynamique en 2022. Telle est la conclusion tirée par la Fédération nationale de l'immobilier dans sa conjoncture du mois de janvier, qui constate toutefois une...
Le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, annonce que le gouvernement envisage un tarif garanti de l’électricité pour les copropriétés, au même titre que pour les très petites entreprises.
En cette fin d’année marquée par une forte crise énergétique et l’appréhension de l’hiver, le gouvernement a enchainé les annonces. Parmi celles remarquées à l’aube de l’année 2023 : le lancement du chèque...
Le gouvernement avait déjà préparé ses bonnes résolutions pour 2023, avec une série de mesures et de réglementations. Logement, transition énergétique, gestion des déchets, aménagement territorial… Beaucoup...
En vertu de l’obligation Éco Énergie Tertiaire, tous les propriétaires et gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 devront déclarer leurs données énergétiques sur la plateforme OPERAT,...
Les États de l’Union Européenne ont voté, lundi 19 décembre lors d’un conseil spécial de l’UE sur la crise énergétique, pour le maintien de l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique....
La fédération DLR/Asterès vient de publier les résultats de l’activité des entreprises de matériels de BTP. Ceux-ci sont assez paradoxaux, car leur chiffre d’affaires est en hausse sur un an, mais est...
Une énergie particulièrement concentrée dans les bâtiments agricoles et dans le sud de la France. C’est le portrait que tire de l’énergie solaire une cartographie dévoilée par Dome Solar, filiale du groupe...
En 2018, Eni et l’Ifop menaient une première enquête sur les habitudes de chauffage des Français. Quatre ans plus tard, en pleine crise énergétique, l’étude a été réitérée pour mieux cerner l’évolution...
Lyon Cité-Campus est un projet d’envergure situé dans un emplacement singulier, mais surtout une réhabilitation complexe menée avec la plus grande attention par l’agence d’architecture AIA Life Designers,...
Les salariés des entreprises du bâtiment d'Île-de-France vont connaître une hausse de salaire de 5,75 % en moyenne. Cette augmentation découle de négociations entre la FFB Grand Paris Île-de-France et...
Le sujet a fait des vagues au Sénat mais également à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR). Il n’empêche que la série de mesures...
Alors que les prix des énergies bondissent, les travaux de rénovation énergétique ont toujours autant la côte auprès des Français. Ainsi, entre octobre et novembre 2022, les ventes de certains produits...
Alors que le froid hivernal s’installe et que les prix de l’énergie augmentent, Hello Watt a comparé les différents systèmes de chauffage pour désigner le plus économique. La PAC continue de sortir en...
Nouveaux rebondissements à l’Assemblée nationale, alors en plein examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR). Consultation publique, terrains d’implantation des installations,...
Depuis 2018, un chèque énergie est versé aux Français les plus modestes. Cette année, le gouvernement a annoncé un nouveau chèque exceptionnel pour aider 12 millions de foyers à payer leurs factures d’énergie....
Des solutions existent pour réduire la consommation électrique. Prises, thermostats ou chauffage connecté permettent des économies considérables, selon le Réseau de transport d'électricité (RTE) qui appelle...
Le guichet d’aides au règlement des factures d’électricité, simplifié pour les entreprises, devait s’adresser uniquement aux ETI et grandes entreprises à partir de 2023. Le gouvernement a cependant revu...
L’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR) débutait ce lundi au sein de l’Assemblée nationale. Après une adoption houleuse par le Sénat, le texte continue de faire parler...
Alors que l’envolée des prix de l’énergie est au cœur de l’actualité, sur fond de Guerre en Ukraine, le spécialiste de la maîtrise de l’énergie Hellio a souhaité prendre le pouls des élus locaux pour mesurer...
Dans un contexte de crise des énergies et de l’eau, avec de nombreuses canicules et sécheresses cet été, le fabricant d’équipements sanitaires Grohe a mené une enquête sur les habitudes de douche à travers...
Des membres du gouvernement se sont illustrés aux 24H du bâtiment organisés par la FFB. Parmi eux : Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances. L’occupant de Bercy en a profité pour annoncer...
La métropole de Dijon a annoncé ce jeudi la création de deux îlots à « énergie positive » dans le quartier de Fontaine d’Ouche. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme européen « Response »,...
La période d’inflation ainsi que l’imprévisibilité permanente autour des prix de l’énergie entraînent une hausse de l’intérêt des Français pour les travaux de rénovation énergétique. Selon une étude Hellio,...
Face à la crise énergétique, la sobriété énergétique est de mise et les solutions de chauffage électriques, notamment intelligentes, sont fortement recommandées par le gouvernement. Le groupement interprofessionnel...
Le programme ACTEE, porté par l’association FNCCR, dévoile PERF-ACTEE, un nouveau support qui permet de préfigurer un projet de rénovation énergétique et ainsi de disposer d’une première feuille de route...
Ce jeudi, le gouvernement partageait sa feuille de route pour la sobriété énergétique, un des trois leviers activés pour lutter contre la crise énergétique. Au programme des mesures concernant le BTP :...
A travers une étude, Butagaz et Synasav ont tenu à décrypter les répartition des énergies par territoire. Le mix énergétique consommé varie effectivement par région, avec toutefois des parts majoritaires...
A la veille d’un accord européen contre les hausses des prix de l’énergie, le gouvernement français encourage les aides aux entreprises tout en appelant à leur sobriété. La FDMC, représentant professionnel...
Dans un contexte où la France – et plus largement l’Europe – subissent de plein fouet la crise énergétique, aggravée par la guerre en Ukraine, le Pôle Fenêtre de la Fédération Française du Bâtiment (FFB)...
L’heure est la mobilisation générale, à en croire le point presse tenu ce mercredi par Elisabeth Borne. Accompagnée des ministres de la Transition énergétique et de l’Économie et des Finances, la Première...
Ce lundi 5 septembre, Emmanuel Macron, président de la République française et Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d’Allemagne se rencontraient par visioconférence. Le sujet de cet entretien...
Ce vendredi matin se tenait un conseil de défense dédié à la crise énergétique. Ont été invités les ministres concernés, dont la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Dans l’après-midi,...
D'après la FF3C, la crise énergétique entraîne une ruée sur les granulés de bois de chauffage. Se profile une demande supérieure à l'offre, qui pourrait avoir de fortes conséquences sur le prix, selon...
Ce vendredi 29 juillet, la ministre de la Transition énergétique annonçait ses mesures d’urgence pour la relance des énergies renouvelables (EnR) électriques. Ces dispositions font notamment la part belle...
Face à la guerre en Ukraine, on peut s’imaginer que toutes les ressources énergétiques sont impactées par les pénuries et hausses de prix, y compris le granulé de bois. Toutefois, l’association Propellet...
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a annoncé ce lundi que les énergies renouvelables seraient pour la première fois rentables pour les finances publiques, dans un contexte où les prix des autres...
Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique, les énergies renouvelables ont progressé en France en 2021, mais les résultats restent cependant loin de l'objectif de...
D’après le baromètre annuel « les Français et les énergies renouvelables » réalisé par Opinionway pour Qualit’EnR, les Français expriment toujours de fortes attentes concernant la rénovation énergétique...
Le bâtiment résidentiel n’est pas le seul à souffrir de la crise énergétique. Le bâtiment non-résidentiel est également fortement impacté. Et ce aussi bien dans l’industrie, l’agriculture, le tertiaire...
La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'est déclenchée fin février se déroule sur tous les fronts : civil, militaire, politique et même économique. En témoigne la hausse des prix de l’énergie, considérablement...
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