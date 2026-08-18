Hausses de prix

Carburants : le guichet « grands rouleurs » prolongé jusqu'au 31 août
Avec les nouvelles tensions géopolitiques, la hausse des carburants reprend en France. L’aide de 100 euros aux grands rouleurs est prolongée au 31 août.
Avec les nouvelles tensions géopolitiques, la hausse des carburants reprend en France. L’aide de 100 euros aux grands rouleurs est prolongée au 31 août.
Le baromètre Ifop-Fiducial révèle que les dirigeants de TPE prennent en moyenne 20 jours de congés par an. Près d’un tiers ne partiront pas cet été, notamment faute de moyens ou de personnel.
Piloté par Bercy, le comité de crise BTP sort un guide pour aider les entreprises à sécuriser leur trésorerie dans les marchés privés des travaux. Notamment face à la volatilité des prix face aux tensions...
Transactions en recul et taux sous pression : les réseaux immobiliers redoutent un second semestre 2026 plus difficile.
Sfpi Group détaille sa réorganisation, le poids de ses divisions Access et Home, ses relais de croissance et sa stratégie face à la conjoncture du bâtiment.
La CAPEB alerte sur plusieurs mesures budgétaires qui pourraient fragiliser les artisans du bâtiment, de MaPrimeRénov’ à l’apprentissage.
D'après le dernier observatoire de la FFTB, l'activité est marquée par l'« atonie » chez les couvreurs début 2026. Même si la part d'entreprises sondées enregistrant une activité normale progresse, des...
Les prix de l’immobilier ancien repartent légèrement à la hausse, portés par Paris et l’Île-de-France, selon l’indice Notaires-Insee.
L’aide carburant 2026 est ouverte sur impots.gouv.fr avant l'arrivée imminente du guichet GNR pour le BTP. Découvrez son montant, ses critères, et comment faire une demande en ligne.
Edilians modernise son four de Saint-Geours-d’Auribat pour réduire le gaz et accélérer la décarbonation de ses tuiles en terre cuite.
L’indicateur matériaux de l’Unicem a baissé de 1,3 % de janvier à février dernier. L'activité du BPE comme celle des granulats ont du mal à rencontrer les espoirs d'une reprise en 2026, entre signaux conjoncurels...
Le marché du crédit immobilier en France a progressé de près de 9 % en mars, avec 12,6 milliards d'euros de nouveaux prêts accordés. Les taux d'intérêt restent stables à 3,22 %, tandis que les primo-accédants...
Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé que le prêt flash carburant sera élargi au BTP pour soutenir les TPE et PME face à la hausse des prix des carburants.
Le fonds de dotation Qualitel ouvre son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Candidatures jusqu’au 17 juillet.
Autant du côté des industriels de la salle de bains que des distributeurs associés, le marché avoisine les -3 % en 2025. Le point lors des États généraux de la salle de bains.
Face aux hausses des matériaux de construction, le Sénat saisit l’Autorité de la concurrence pour analyser le marché du BTP et ses tensions.
La guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix de l’énergie, du transport et des matières premières qui pèse sur toute la filière bâtiment, des industriels aux distributeurs.
Le spécialiste des équipements de sanitaire enregistre une « augmentation réjouissante » de son chiffre d’affaires net au 1er trimestre 2026. Mais la suite de l’année risque d’être minée par le conflit...
À l'occasion du 1er mai et alors qu’un nouveau projet de loi veut pousser la possibilité de travailler ce jour, quel est l’avis des professionnels du BTP ? Le point dans notre sondage, mené auprès de chefs...
Dans une lettre au Premier ministre, des organisations professionnelles du secteur du gaz demandent une trajectoire claire des certificats de production de biogaz (CPB) et alertent sur les investissements...
Dans sa note de conjoncture fin avril, la CAPEB confirme un nouveau recul de l’activité de ses adhérents. Des signaux conjoncturels dans le vert n’y peuvent rien, alors que la crise au Moyen-Orient pèse...
Face au conflit au Moyen-Orient, les prix des ressources dépendantes du pétrole flambent. Parmi celles-ci : le bitume, dont le coût a explosé de 65 % depuis le début de la guerre, rapporte la FNTP.
Intempéries, municipales, géopolitique… Les événements de 2026 n’arrangent pas l’activité du BPE et des granulats en ce début d’année. L’Unicem décrit un mois de février « pire que janvier ».
La crise des carburants s’installe durablement, poussant le gouvernement à élargir ses aides. Après les agriculteurs et les pêcheurs, les entreprises du BTP de moins de 20 salariés vont désormais bénéficier...
Le ministre du Logement est allé à la rencontre des artisans du bâtiment lors de l’AG de la CAPEB, ce vendredi 17 avril. Beaucoup de dossiers ont été mis sur la table, entre inflation, électrification...
L’industrialisation du BTP s’impose aujourd’hui comme une transformation majeure du secteur de la construction. Face aux enjeux de rentabilité, de pénurie de main-d’œuvre, de transition écologique et de...
Cri de détresse de la part du bâtiment. Le Pôle Habitat FFB nage dans l’incertitude, tandis que la CAPEB a sondé l’impact des tensions géopolitiques sur les prix des matériaux.
La filière peinture-colle-encre voit son chiffre d’affaires reculer en 2025, malgré des volumes stables. Entre coûts en hausse et incertitudes géopolitiques, 2026 s’annonce sous pression.
Face à la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut réorienter les CEE pour accélérer l’électrification et réduire la dépendance aux fossiles.
Alors que le conflit au Moyen-Orient amorce une nouvelle crise énergétique, les matériaux du bâtiment et l’activité du secteur pourraient de nouveau trinquer. La FFB et la CAPEB appellent notamment à la...
Les résidences secondaires en copropriété bourgeoise peuvent être interdites à la location touristique, selon la loi Le Meur validée par le Conseil constitutionnel.
Le distributeur voit son bénéfice reculer fortement en 2025, pénalisé par une consommation en baisse, malgré un chiffre d’affaires en légère progression.
Les centres commerciaux entendent jouer un rôle clé dans la nouvelle fabrique des villes et pour répondre aux grands enjeux contemporains, auxquels sont confrontées les collectivités locales.
Les énergies renouvelables sont-elles la solution pour sortir de la dépendance au pétrole et au gaz ? Alors que la situation se dégrade au Moyen-Orient, le think tank Ember promet une énergie « sans contrainte...
Une étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) sur la décennie 2014-2024 révèle que si le parc de logements sociaux augmente, la production reste insuffisante, notamment pour les...
Logement neuf, baisse de la RLS, REP simplifiée… La FFB se dit optimiste pour 2026 malgré la hausse du prix cuivre et les tensions géopolitiques.
Depuis 2022, le nombre d'expulsions explose en France, au point de passer d'un peu plus de 16 000 à 30 500 en trois ans. Malgré une hausse des impayés relativement faible, l'adoption de certaines lois...
L’Unicem cherche à avertir les pouvoirs publics des conséquences de la guerre en Iran pour les entreprises de la construction. Avec la hausse des cours du pétrole, la fédération craint de nouvelles difficultés...
Les derniers chiffres de la Banque de France sont tombés. Le niveau de nouveaux crédits immobiliers recule en janvier. Le tout couplé à une légère progression des taux d’intérêts moyens.
Malgré un marché immobilier sous tension, Eiffage Aménagement a maintenu son activité en 2026. Son directeur général Nicolas Gravit détaille le modèle et la stratégie de la filiale.
Moins d'une semaine après les frappes sur l'Iran, le détroit d'Ormuz est contrôlé par le gouvernement iranien. Alors les entreprises doivent-elles craindre une augmentation des prix de l'essence et des...
En 2025, Wienerberger vu son chiffre d’affaires augmenter et un bénéfice doubler. Le groupe annonce aussi l’acquisition du spécialiste céramique Italcer.
Le groupe français améliore sa rentabilité en 2025 malgré un recul d’activité. Le promoteur cible 300 millions d'euros de résultat net récurrent à moyen terme en 2026.
Freiné par la baisse du pouvoir d’achat et la crise immobilière, le secteur recule de 2,7 %, mais les perspectives pour 2026 apparaissent encourageantes.
Une étude menée par Odoxa pour Nexity montre que les moins de 35 ans éprouvent plus de difficultés que le reste de la population pour se loger. Ils sont 69 % à se dire insatisfaits de leur logement actuel...
Le Premier ministre a présenté les principes d’un nouveau plan pour relancer la construction et faire face à la crise du logement.
Action Logement a présenté son bilan pour 2025 : 11,16 milliards d'euros d’investissements, 45 500 chantiers lancés et 902 millions d'euros d’aides versées aux salariés en 2025.
Selon le gouvernement, ce nouveau mécanisme fiscal pour investisseurs pourrait générer 50 000 logements par an et 500 millions d’euros de recettes fiscales.
L’Observatoire Crédit Logement/CSA prévoit des taux en hausse jusqu’en 2027, limitant l’accès au crédit pour une large partie des ménages.
Le dernier Observatoire de la rénovation en couverture en tuiles de la FFTB est tombé. Si l’activité des couvreurs interrogés s’avère stable, des facteurs d’incertitude demeurent. En témoigne la baisse...
Une étude montre que les appartements certifiés, plus qualitatifs dès la conception, se revendent en moyenne plus cher que des biens comparables.
Century 21 présente son bilan 2025 et confirme une reprise des ventes, des prix stables et un marché porté par la résidence principale.
À compter de 2026, les nouveaux PEL offriront un taux de 2 %, contre 1,75 % actuellement. Un rendement fixé à l’ouverture et garanti jusqu’à 15 ans.
La FFB propose 30 mesures pour « faire de la construction un levier de développement ».
L’Union sociale pour l’habitat critique le plan européen présenté mardi, jugeant qu’il menace l’équilibre et l’efficacité du logement social français.
Le Conseil de Paris a attribué à Dalkia la gestion du réseau de chaleur de la ville pour 25 ans. Un marché à 15 milliards contesté par Engie et l’opposition.
L’Ancols dresse le panorama énergétique des logements sociaux et les perspectives de rénovation vers des systèmes plus décarbonés.
Le Sénat ramène la RLS à 900 millions dans le PLF 2026, un soulagement pour les bailleurs sociaux mais sans moyens supplémentaires.
Candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a présenté son plan pour récupérer des logements vacants et rénover tout le parc social
Le Sénat a voté une hausse du coût du chauffage au gaz et une baisse de l’électricité. Le gouvernement y voit une manière d'accélérer la transition énergétique, la gauche une injustice pour les ménages...
En plein examen du budget 2026, le Sénat valide le nouveau statut fiscal du bailleur privé pour répondre à la crise du logement. Comment ? En relançant l'investissement locatif.
Samuel Minot, réélu président de la FFB AURA, lance son second mandat. Objectif : unité patronale, innovation et logements pour la réindustrialisation régionale.
Depuis sa création en 2020, la FTI a produit 1 166 logements et prévoit plus de 7 000 unités supplémentaires dont 69 % sociaux, en reconvertissant des bureaux vides.
Sobriété énergétique, rénovation et matériaux, l’Ademe expose les enjeux et freins pour atteindre la neutralité carbone du bâtiment.
L’Insee indique que les prix de l’immobilier ancien augmentent de 0,7 % au T3, tandis que le volume des transactions poursuit sa hausse
La CAPEB salue l’adoption de mesures du PLF 2026 qu’elle juge favorables à la rénovation des logements et à la relance de l’activité des artisans.
Lors du Congrès des maires, Vincent Jeanbrun a proposé de s’inspirer des JO pour dynamiser la construction de logements et alléger les démarches.
Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, souhaite limiter la durée de location des HLM et permettre un échelonnement des travaux de rénovation énergétique.
Avec moins de 10 000 logements mis en vente au T3 2025, la FPI signale une crise historique du neuf, aggravée par la fin du dispositif Pinel.
Une étude révélée par la fédération DLR fait état d'une augmentation des coûts de revient pour la location des grues à tour. Les services voient leurs coûts de revient stagner, mais enregistrent des hausses...
Le 23 octobre 2025, le JO a publié la dernière mise à jour des index BTP. Révision de l’indice des actifs matériels, création de deux index TP, suppression d’un autre et modifications d’intitulés : autant...
Sur les plus de 12 millions d'habitants en Île-de-France, la Fondation pour le logement des défavorisés recense 4 millions de personnes mises en difficulté pour se loger. Face à la hausse des loyers, nombreux...
Porté par la ruée vers les data centers et les plans publics d’infrastructure, le secteur du BTP connaît un redressement inattendu. Selon Allianz Trade, l’intelligence artificielle et la transition énergétique...
Alors que Sébastien Lecornu prend la tête du gouvernement, la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles appelle à inscrire le logement au rang de priorité nationale, dans un pays...
Après un rebond des ventes fin 2024 et début 2025, la reprise du marché immobilier a légèrement ralenti à partir du printemps, selon les réseaux d’agences immobilières, qui s’inquiètent notamment d’une...
À compter du 1er janvier 2027, les thermostats programmables seront obligatoires dans tous les logements existants. Mais quels avantages présentent ces solutions ? Quelles économies d’énergie peuvent être...
Les hausses de prix se poursuivent pour les travaux d’entretien-amélioration. Selon l’Insee, ils ont augmenté de 0,4 % au 2ème trimestre 2025, et de 1,2 % sur un an.
Située entre technologie et design, la domotique améliore le confort, la sécurité ainsi que l'efficacité énergétique des réalisations architecturales.
Dans un contexte de transition énergétique, les systèmes de chauffage performants et respectueux de l’environnement sont de plus en plus recherchés avec parmi eux, la pompe à chaleur à absorption gaz,...
Cinq fédérations s’inquiètent de la remise en cause des seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et demandent de conserver les seuils et délais actuellement en vigueur.
Pour faire face à la crise du logement, la surélévation de toiture apparaît comme une solution efficace pour limiter l’étalement urbain. Spécialiste de cette technique, Viveo dévoile une étude exclusive...
Comment accroître sa rentabilité en tant qu'entrepreneur du BTP ? Le réseau d'experts comptable Walter France livre six conseils.
Alors que le gouvernement doit publier sa feuille de route énergétique pour 2025-2035, le premier ministre François Bayrou a assuré devant le Sénat qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise.
Quelques jours après les annonces américaines concernant la hausse des droits de douane, le président Trump a suspendu l’application de ces augmentations pendant 3 mois, sauf pour la Chine. Mais quel impact...
Le marché français de l’immobilier de bureaux reste atone en ce début d’année 2025. Selon JLL, seulement 2,6 milliards d’euros ont été investis au 1er trimestre, en baisse de 12 % par rapport à 2024, un...
Après une année 2024 marquée par une baisse des transactions et des prix, le marché de l’immobilier ancien en France semble amorcer une légère reprise au premier trimestre 2025.
La construction métallique affiche de belles performances en 2024, portée par les projets industriels. Les chiffres et perspectives de la filière détaillés par le SCMF.
L’année 2024 a marqué un net recul pour les industriels du bâtiment. Face à une demande en berne et à des coûts en hausse, l’AIMCC dresse un bilan préoccupant et anticipe une nouvelle année difficile en...
Énergie, matériaux, main d'œuvre... les charges augmentent sur tous les fronts pour les entreprises de la construction. Une nouvelle étude de PlanRadar révèle que plus de 76 % des entreprises ressentent...
Optimiser la consommation de carburant, faire gagner du temps, accompagner vers des énergies plus vertes... Les solutions de Samsara tendent à faciliter la gestion de la flotte automobile. Le point avec...
Permis de construire, mises en chantier, coûts des matériaux : tous les indicateurs sont au rouge pour la construction neuve en France. En novembre 2024, les logements autorisés restent 30 % en dessous...
Bigmat, entreprise spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, boucle l’année 2024 avec des chiffres légèrement supérieurs à ceux du marché. Nous avons rencontré Fabio Rinaldi, président...
Le vote pour le maintien de droits antidumping sur les importations chinoises du TiO2 vers l'Europe préoccupe. En particulier les industries de la peinture, qui craignent un impact tant sur leur activité,...
La FIPEC note toujours des tendances haussières et leur impact sur les coûts de revient des industriels. En particulier les matières premières et les éco-contributions.
Le LABoratoire Économique du Logement (LABEL), cellule économique de la FNAIM, publie sa nouvelle étude sur le « Logement en France et en Europe ». Un panorama exhaustif du logement sur l’année 2023, rassemblant...
Le piètre état de forme du marché immobilier a entraîné une baisse des recettes des départements, générées en partie par les droits de mutation. Une mauvaise nouvelle pour les collectivités, à l’heure...
Les industriels du nouvel habitat traversent une période incertaine, marquée par de nombreuses difficultés économiques. Dans son dernier baromètre, l'association Inoha tire à nouveau la sonnette d’alarme...
L’examen du PLF 2025 par les parlementaires est source de préoccupations. 16 fédérations de la filière électrique s’inquiètent notamment de l’impact des orientations budgétaires sur les factures d’électricité,...
La pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts de construction impactent lourdement la réalisation des projets de logements, selon une étude PlanRadar. Alors que les professionnels pointent l'importance...
La crise de l’immobilier ancien et neuf n’impacte pas que les agents immobiliers et les promoteurs, le secteur de l’amélioration de l’habitat pâtit aussi de ce ralentissement, avec des ménages qui consomment...
La formation du gouvernement Barnier semble réjouir la Capeb. Ne serait-ce que par l’annonce d’un ministère du Logement de plein exercice, alors que la rénovation énergétique des logements est cruciale...
Dans un rapport publié le 17 septembre, la Cour des Comptes fait un état d’un dispositif CEE « complexe et coûteux pour des résultats incertains ». À défaut d’une suppression, les auteurs du rapport préconisent...
Le groupe Schenker Storen vient de franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son site de Schönenwerd en Suisse. Un vaste projet qui...
Le flou politique depuis les législatives en France impacte les entreprises. Y compris celles de l’artisanat du bâtiment. Le point avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.
Le groupe SeLoger-Meilleurs Agents a de bonnes raisons de croire en une reprise de l’immobilier en 2025. Avec la baisse des taux des crédits immobiliers et l’augmentation des revenus, le groupe table sur...
Les Franciliens sont de plus en plus nombreux à quitter l’Île-de-France pour faire construire leur maison dans d'autres régions comme le Var et l'Hérault. C'est ce qu'affirme le dernier baromètre Domexpo,...
Malgré une belle dynamique actuelle pour le photovoltaïque résidentiel en France, de grosses disparités existent en Europe. Nombre de nos voisins voient leur marché photovoltaïque bien plus développé que...
Qualit’EnR s'apprête à vivre une rentrée chargée, avec notamment sa participation au salon Interclima et les nombreux enjeux liés aux énergies renouvelables. Échange avec André Joffre, son président, pour...
Alors que la construction est à la peine en France et en Europe, le secteur de la pierre naturelle souffre aussi, avec des impacts dans de nombreux pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Italie.
Le nombre de nouveaux crédits immobiliers est en hausse au deuxième trimestre, pour bondir de 12,2 % en glissement annuel. Mais d’après les récents chiffres publiés par l’Observatoire Crédit Logement/CSA,...
L’enseigne de magasins Carrefour a annoncé avoir conclu un partenariat avec le spécialiste du photovoltaïque GreenYellow pour installer des panneaux solaires sur 350 parkings de supermarchés, espérant...
Le prix de l’immobilier ancien en France enregistrent une baisse significative, selon les baromètres des réseaux d’agences pour le deuxième trimestre 2024. Un phénomène attribué à un climat d’attentisme...
N’ayant pas utilisé tout l’abondement apporté par l’État et les collectivités en raison de l’inflation, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) annonce qu’elle leur rendra 39 millions...
Au mois de mai, les mises en chantier ont continué de se redresser, avec +14,2 % par rapport à avril, après +9 % le mois dernier. Les permis de construire reculent en revanche de 3 %, après +4 %. Sur un...
Les chiffres d’avril des matériaux de construction de l’Unicem sont sortis. Si un léger rebond est noté par rapport au mois de mars, l’activité reste en sinusoïdale, compte tenu non plus du contexte bancaire...
Lors de leur assemblée générale annuelle, les membres de la Fédération des Industries des peintures, colles, encres, couleurs pour l'art et résines synthétiques (Fipec) ont reconduit Jacques Menicucci...
La Fédération Nationale de la Décoration (FND) dévoile son bilan du premier trimestre 2024. Elle enregistre une baisse d’activité de 4,8 %, et notamment un recul pour les revêtements de sols et les peintures.
À l’approche des élections européennes, focus sur quatre voisins européens de la France : l’Allemagne, l’Irlande, la Suède ainsi que le Portugal. Ces pays sont aussi frappés par la crise du logement, pour...
Ce 28 mai, le Comité Stratégique de Filière Industries Pour la Construction (CSF IPC) a présenté son livre blanc pour une rénovation globale et performante des bâtiments. L’objectif : rappeler les défis...
Alors que l'économie de la construction française décline, quelles sont ses perspectives d'évolution ? En particulier en matière de développement durable ? Le point dans une étude de McKinsey & Company.
Arcadis, société internationale d’ingénierie et de conseil, dévoilait ce mardi son index des coûts de la construction à travers le monde. La pression sur les prix a propulsé Londres au sommet du classement...
Malgré un contexte tendu sur le marché immobilier, l’activité de Constructa reste solide en 2023. La société immobilière a pu se reposer sur sa synergie d’offre, entre ses activités maîtrise d’ouvrage,...
Alors que les prix de l’énergie flambent, de plus en plus de copropriétaires envisagent de lancer des travaux de rénovation énergétique pour faire baisser les charges et améliorer la valeur de leur bien....
15,8 milliards de dollars. C’est le chiffre d’affaires qu’enregistre le fabricant d’engins de chantiers Caterpillar, ce 1er trimestre. Une stagnation de l’activité, qui pourrait donner lieu à des chutes...
L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction....
Altares publie les derniers résultats concernant les défaillances d’entreprises au premier trimestre 2024. Impactés par l’inflation et les taux des crédits immobiliers, les secteurs de l’immobilier, de...
Deux ans après une première enquête, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une seconde étude permettant de comparer l’évolution sur 24 mois. Bilan : les Français connaissent de plus...
Bouygues Immobilier, filiale du groupe Bouygues, annonce vouloir supprimer 225 postes à travers un plan social. Une décision qui fait suite aux difficultés financières que traverse l’entreprise depuis...
Le secteur du bâtiment et de l’immobilier fait face, depuis de nombreuses années maintenant, à diverses crises. Pour y faire face, de nombreuses transformations sont nécessaires pour le secteur. C’est...
C’est une année 2023 en sinusoïdale qu’enregistrent les négoces de la décoration. Selon la Fédération Nationale de la Décoration (FND), la croissance est de 0,2 %, rattrapée par une déroute conjoncturelle,...
Saint-Gobain annonce des résultats financiers en baisse pour l'année 2023, avec une chute de 23 % de son chiffre d'affaires en Europe du Nord. Pour 2024, le groupe anticipe un marché en repli, notamment...
Face à une crise historique de l'immobilier neuf, Nexity envisage un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en 2024. Une décision radicale qui fait suite à une année 2023 marquée par des difficultés sans...
Malgré un désir croissant de changement de cadre de vie, le contexte économique et la perception de la dégradation du marché immobilier dissuadent de nombreux Français à envisager un déménagement, selon...
Dans un contexte où le secteur du BTP s'apprête à faire face à une hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement annonce des mesures de soutien visant à compenser cette augmentation...
Suite au départ de Benoit Bazin, c’est Pierre-Etienne Bindschedler qui reprend la présidence du comité stratégique de filière « Industries pour la construction » (CSF IPC). Il faut dire que le PDG de Soprema...
Le constructeur français de maisons individuelles Hexaom anticipe une baisse de sa production en 2024. Son carnet de commandes a pâti de la morosité du marché immobilier qui touche le pays actuellement,...
Malgré un recul des ventes, notamment dans la construction, Caterpillar semble satisfait de ses résultats de 2023. Le fabricant d’engins de chantiers enregistre +13 % de son CA.
Alors que le marché français est entré dans un cycle baissier, l'immobilier de haute-montagne confirme son attractivité en 2023. Les célèbres stations de Val-d’Isère et Courchevel demeurent les deux stations...
« Floué », « lésé », le BTP a grondé à Bercy ce mardi 30 janvier. La FFB, la FNTP ainsi que la CAPEB ont été accueillis par Bruno Le Maire. Le ministre de l’Économie et des Finances a promis des mesures...
Les taux moyens des crédits immobiliers ont bondi de plus de 4 % au quatrième trimestre 2023, selon les données de l'Observatoire CSA/Crédit Logement. Cette tendance, alimentée par la hausse des taux de...
La crise du logement qui sévit en France, et plus particulièrement en Île-de-France, met en péril l'ensemble du secteur du bâtiment. Les derniers chiffres publiées par la Fédération du Bâtiment (FFB) Grand-Paris...
Le coût des crédits immobiliers, qui n’a eu de cesse de grimper ces derniers mois, enregistre une nouvelle baisse au mois de novembre, selon les données récemment publiées par la Banque de France, confirmant...
Le directeur général de Saint-Gobain, Benoît Bazin, a fait part de sa confiance quant aux perspectives du groupe pour l’année 2024. Malgré les difficultés que connaît le secteur du bâtiment depuis de nombreux...
L'année 2024 s'ouvre sur un désir croissant des Français d'investir dans l'immobilier, révèle une enquête menée par Bricks.co, plateforme française spécialisée dans l'investissement immobilier participatif....
La demande de bureaux en Ile-de-France en 2023 a enregistré une chute des installations d'entreprises. Malgré un rebond antérieur, la demande n'a pas retrouvé son niveau d'avant la covid-19, et laisse...
Le portail d’annonces immobilières Bien’ici, dédié aux professionnels de l’immobilier, dévoile les résultats de son baromètre Stat’ici. Nombre de transactions sur l’année 2023, situation du marché de la...
Le nombre de permis de construire délivrés a continué de chuter en novembre 2023, avec 372 500 nouveaux logements autorisés sur un an. Selon les chiffres provisoires du ministère de la Transition écologique,...
Les perspectives pour 2024 annoncent des volumes de production à des niveaux historiquement bas, tandis que la crise du logement promet une nouvelle contraction des ventes, des permis de construire et...
En novembre, Clareo, fabricant de solutions d’éclairage, a lancé son système de livraison Flash, qui permet une livraison de ses produits en quatre heures à ses clients professionnels franciliens. Présentation...
Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.
Le nombre de foyers franciliens en attente de logements sociaux a presque doublé entre 2010 et 2022, selon un rapport de l'Institut Paris région (IPR), alors que le parc semble ne plus correspondre aux...
Est-ce que les distributeurs de matériel de BTP seraient en train de damer le pion aux entreprises de location ? C’est ce que remarque la fédération DLR au troisième trimestre 2023, dans sa note de conjoncture....
On connaît les risques de TMS ou de chutes de hauteur dans le BTP. Mais au-delà des risques physiques, comment sont considérés les risques psychiques, un mal qui guette de plus en plus les professionnels...
Selon la dernière étude de Mazars, malgré un contexte économique tendu, les majors du BTP européens ont enregistré une croissance de 17,3 % en global. Des chiffres semblables à ceux observés à l’échelle...
Depuis début septembre, Adovi Adoté remplace Jean-Pierre Laherre au poste de directeur général d’Ursa France (groupe Etex). Deux mois après sa prise de poste, le nouveau DG nous présente ses ambitions...
C’est la même rengaine depuis un an et demi : les Français peinent à acheter, et les réservations de logements neufs chutent inexorablement. En ce troisième trimestre 2023, le nombre de logements neufs...
Les signaux sont clairs, et ils ne sont pas au vert. L'étude conduite par la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) pour le troisième trimestre 2023 indique que les chefs d'entreprise du secteur artisanal du...
Le projet de budget 2024, adopté vendredi 10 novembre en première lecture à l'Assemblée nationale, suscite des inquiétudes quant à son efficacité pour résoudre la crise du logement qui sévit en France....
Dans son bilan du troisième trimestre 2023, le groupe suisse Geberit indique un bénéfice net à la hausse et un relèvement de son objectif de marge. Et ce, malgré une baisse des ventes et de son chiffre...
Selon une enquête interne, les perspectives économiques pour 2024 semblent inquiéter l’association des Industriels du Nouvel Habitat (Inoha), qui représente principalement des PME. Ces inquiétudes font...
Dans son dernier baromètre intitulé « Le logement, grand témoin des nouveaux modes de vie des Français », l’association Qualitel pointe du doigt le bouleversement des usages de l’habitat face aux crises...
Alors que le groupe Veka vient d’annoncer la construction d’un centre logistique en Bourgogne et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, Emmanuel Demesmay, directeur général...
Suite au dernier bilan des défaillances d’entreprises françaises au second trimestre 2023, Altares se penche sur les chiffres du premier semestre 2023, avec un comparatif entre la France et l’Europe. On...
Avec l’inflation et la remontée des taux d’intérêt, la production des crédits immobiliers a atteint sont plus bas niveau depuis mars 2016, indique la Banque de France. Le montant total des nouveaux crédits...
Dans un contexte économique difficile, Hexaôm fait face à une chute des prises de commande dans son activité de construction de maisons, mais le groupe se révèle toutefois confiant pour 2023, prévoyant...
Le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a dévoilé ses nouveaux objectifs à moyen terme, visant une croissance plus élevée de ses ventes sur la période allant jusqu'en 2028.
Dans un contexte où Emmanuel Macron souhaite miser sur le développement des pompes à chaleur (PAC) dans le cadre de la planification écologique française, Hello Watt publie son étude sur les équipements...
De grands acteurs de l’immobilier s’engagent à accélérer le développement des EnR&R locales dans leurs bâtiments. Cette action collective, à l’initiative d’Equans, Contrast-e et A4MT, rassemble d’importants...
Lors d’une interview télévisée ce dimanche, le président Emmanuel Macron a évincé l’idée d’une interdiction de nouvelles chaudières gaz dans l’ancien, mais aussi réaffirmé sa volonté de soutenir le développement...
Selon le dernier baromètre d’Expectra, le salaire des cadres du BTP connaît une croissance stable par rapport à 2022. Contrairement à la moyenne de l’ensemble de cadres, tous secteurs et métiers confondus,...
Si la tendance inflationniste semble se calmer, ses répercussions perdurent sur l'activité économique, y compris celle des matériaux de construction. Toutefois, selon la dernière conjoncture de l'Unicem,...
Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) présentait ce jeudi les chiffres du deuxième trimestre, et les prévisions pour l’ensemble de l’année. Des prévisions revues...
Si la location de matériel de BTP connaissait un boom lors des trimestres précédents, cette croissance affiche un ralentissement face à la distribution. C’est ce que semble confirmer la dernière conjoncture...
À l’approche du grand froid, la facture énergétique demeure une préoccupation pour les ménages. Ce à quoi répond le spécialiste de la maison connectée tado°, en sortant deux solutions visant à réduire...
Comme chaque trimestre, l’INSEE publie son indice des prix des travaux d’amélioration-entretien. Au deuxième trimestre 2023, certains travaux enregistrent une légère baisse des prix par rapport au premier...
Les Français sont passionnés de bricolage, d’après une étude réalisée par OpinionWay pour BigMat. Au-delà du plaisir de gérer les petits travaux soi-même, cet enthousiasme s’explique par des motivations...
Au-delà des défaillances d’entreprises, le cabinet Altares s’est penché sur les pertes d’emplois chez les entrepreneurs au cours du premier semestre 2023. Cet observatoire mené avec l’association GSC révèle...
Le contexte économique « extraordinairement difficile en Europe » continue d’impacter le groupe Geberit, spécialiste des équipements sanitaires. Au premier semestre, ses ventes, son chiffre d’affaires,...
Le groupe américain Caterpillar affiche des résultats solides au deuxième trimestre 2023, tirant profit d'une demande soutenue et d'une croissance de ses ventes. Malgré les défis liés aux coûts de fabrication,...
Le promoteur immobilier Altarea présente sa dernière conjoncture. Au premier semestre 2023, le spécialiste de la transformation urbaine enregistre 1,250 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit un...
Au premier semestre de l'année 2023, le cimentier Vicat affiche une solide progression de son chiffre d'affaires, attribuée à deux facteurs majeurs : une croissance des volumes de l'activité cimentaire...
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a dévoilé son étude estivale sur les stations balnéaires françaises. L’objectif : analyser l'attractivité immobilière...
Après 30,9 milliards d’euros en 2022, les énergies renouvelables devraient représenter 13,7 milliards d’euros de recettes pour les finances de l’État en 2023, a estimé la Commission de Régulation de l’Énergie...
L'association Qualitel a mené une étude sur les bénéfices concrets et chiffrés de la certification de logements, en terme de performance énergétique, de qualité de l’air, de sécurité ou encore d’adaptabilité......
Ce lundi 10 juillet, un comité interministériel, réunissant notamment le ministère du Logement et celui de la Transformation et de la Fonction publique, a été fondé. Sa mission : proposer une politique...
Un rapport sénatorial, publié mercredi 4 juillet, alerte sur l'urgence d'allouer davantage de fonds à la rénovation énergétique des logements. Le document, issu d'une longue commission d'enquête avec plus...
Les chiffres de la construction de logements, publiés par le ministère de la Transition écologique, poursuivent leur baisse, entamée depuis plusieurs mois. De juin 2022 à mai 2023, les permis de construire...
Le SCMF avait présenté en décembre dernier un bilan de la construction métallique placé sous le signe de la « sérénité ». Le bilan de 2022/2023 présenté ce jeudi 22 juin confirme cette tendance. Des points...
Contraction de la production de béton prêt à l'emploi et de granulats, chute importante des ventes de maisons individuelles et des permis de construire, croissance timide des travaux publics... L' Union...
Des travaux au comportement, les différents leviers d’économies d’énergies en bâtiment collectif sont nombreux. Le point avec Emmanuel Croc, président du groupe Ocea, spécialiste en efficacité énergétique.
L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie. Prendre soin de son système de chauffage permet également d’économiser de l'argent...
Alors que le secteur du bâtiment en Ile-de-France a plutôt bien résisté en 2022, le début de l’année 2023 a été marqué par une intensification de la crise du logement neuf. Une situation qui pourrait entraîner...
Le gouvernement a pris la décision de revaloriser le prix du biogaz. Selon un arrêté, ce gaz, produit à partir de déchets organiques et injecté dans le réseau de gaz naturel, va également connaître une...
D'après le dernier baromètre de la fédération DLR, la croissance des entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention se prononce au T1...
Plusieurs propositions tirées du Conseil national de la refondation (CNR) sur le Logement ont été présentées par l’exécutif. Ces mesures techniques, censées apporter des solutions à la crise du logement...
Les énergies renouvelables connaissent une progression record en 2023, en partie grâce au développement du solaire photovoltaïque. Cette tendance positive devrait se maintenir en 2024, ouvrant ainsi la...
Le ministère de la Transition écologique vient de dévoiler les chiffres des permis de construire de fin avril 2023. Si le nombre d'autorisations délivrées est reparti à la hausse par rapport à mars dernier,...
Les prix des logements anciens en France ont baissé au premier trimestre 2023, une première depuis le deuxième trimestre 2015. Selon les indices Notaires-Insee, qui font référence, les prix ont reculé...
1,8 million, c’est le nombre de panneaux photovoltaïques vendus en Europe en 2022, selon une récente étude LCP Delta. À l’échelle de la France, on dénombre 88 000 nouvelles installations, pour un total...
Devant le Conseil National de la Transition Écologique, la Première ministre Elisabeth Borne a exposé un plan de réduction des gaz à effet de serre (GES), en ciblant de manière chiffrée des secteurs économiques....
Le marché de la salle de bains poursuit sa croissance en 2022, avec une hausse de 1,4 % en valeur par rapport à l'année précédente. Si cette croissance reste moins élevée qu'en 2019, elle est tout de même...
Les députés socialistes ont vivement réagi au report d'une proposition de loi transpartisane visant à réguler Airbnb et le marché des meublés de tourisme en zones tendues. Cette décision a été qualifiée...
Les réservations de logements neufs en France ont connu une chute significative au cours du premier trimestre de cette année, tombant en dessous de la barre des 20 000 réservations, à un niveau historiquement...
Les présidents de six fédérations de la construction et de l’immobilier ont récemment interpellé Emmanuel Macron à travers une lettre ouverte. Dans cette dernière, ils réclament un « électrochoc » de la...
Alors que le nombre de ménages en attente d'un logement social en France atteint un niveau record à fin 2022, les bailleurs sociaux dénoncent l'inaction du gouvernement et soulignent l'urgence de renforcer...
Face au ralentissement de la production de crédits immobiliers notée depuis début 2022, les banques françaises se disent prêtes à discuter d’assouplissements réglementaires, a déclaré ce vendredi 12 mai...
Les Capeb d’Auvergne-Rhône-Alpes viennent de publier les résultats de l’activité de leurs adhérents pour le 1er trimestre 2023. Bilan : le marché des entreprises artisanales du bâtiment se stabilise en...
Face au ralentissement de l’activité de l’artisanat du bâtiment constant, la Capeb s’est adressée en janvier au gouvernement afin qu’il trouve des solutions à ce problème. Devant le silence de l’État,...
À l’occasion d’une interview accordée au magazine Challenges, le président Emmanuel Macron est revenu sur l’actuelle crise du logement, appelant notamment à simplifier et réduire les délais de construction,...
CDC Habitat annonce un plan d'investissement ambitieux visant à répondre à la crise du logement en France. Dans un contexte de baisse des constructions neuves et de mal-logement croissant, le bailleur...
Avec 14,1 millions d’euros de chiffres d’affaires, le Cetiat atteint ses objectifs pour 2022. Le centre technique note une hausse marquée dans la formation, de l’ordre de 22 %.
La filiale Énergies Renouvelables du groupe de construction Léon Grosse dévoile Sunopée, sa nouvelle marque de son activité photovoltaïque. En s'appuyant sur la double expertise du groupe, elle a pour...
Le groupe Hexaôm dévoile ses derniers chiffres pour le premier trimestre 2023. Contre toute attente, l’activité « construction de maisons » enregistre une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, malgré...
Le stade de la Meinau à Strasbourg va entamer en juin d’importants travaux de rénovation, jusqu’à mi-2026, ont annoncé récemment le Racing Club de Strasbourg et l’Eurométropole. Malgré une hausse substantielle...
Après avoir enregistré un record « historique » de son chiffre d’affaires en 2022, avec plus de 50 milliards d’euros, le groupe Saint-Gobain a fait état d’une nouvelle hausse de son CA au premier trimestre...
Jean-Christophe Repon a été réélu à la présidence de la CAPEB. Son objectif durant son second mandat ? Défendre l'avenir des entreprises artisanales du bâtiment confrontées à un contexte économique incertain,...
C’est lors d’un déplacement à Garges-Lès-Gonesse (95) que le ministre délégué à la Ville et au Logement a annoncé les 25 premiers sites impliqués dans la démarche « Quartiers Résilients » de l’ANRU. Pour...
Caterpillar a enregistré une augmentation significative de ses ventes au premier trimestre 2023, portée par une forte demande et une hausse de ses prix, pour atteindre 15,9 milliards de dollars de CA.
Le groupe Bouygues annonce le lancement d'un fonds d'investissement : ISAI Build Venture. Doté de 80 millions d'euros, il est destiné à soutenir les start-up de la construction et de l'immobilier, investies...
Nexity a publié des résultats financiers stables pour le premier trimestre, confirmant ses objectifs à court terme, tout en faisant preuve de prudence quant à l'avenir. Malgré les défis économiques actuels,...
Avec la hausse des prix des énergies « traditionnelles », les énergies renouvelables ont connu une forte accélération en 2022. C’est notamment le cas du solaire photovoltaïque, pour lequel la demande a...
Après un plan de sobriété énergétique déployé par le gouvernement pour cet hiver, les acteurs de la filière électrique tirent des propositions pour inscrire ces gestes dans la durée. Une attention particulière...
Comme chaque année, le cabinet d’ingénierie et de conseil Arcadis révélait ce vendredi son rapport des coûts de construction mondiaux de 2023. Basé sur les index de 2022, période marquée par une forte...
Les éoliennes terrestres ont été largement adoptées en France ces dernières années en tant que source d'énergie renouvelable permettant de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de réduire les...
Comme chaque année depuis six ans, TBC Innovations vient de publier son étude de marché sur les portes d’entrée en France. Malgré une année 2022 marquée par la dégradation de la conjoncture économique...
L’activité des matériaux de construction continue de se dégrader, selon la dernière conjoncture de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem). À fin février 2023,...
Le nombre d'inscriptions de copropriétés parisiennes sur CoachCopro a été multiplié par cinq en un an, atteignant environ 300 nouvelles inscriptions chaque mois. Une croissance qui s'explique notamment...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tenait ce mercredi sa conférence de presse trimestrielle. Dans ses prévisions, la fédération prévoit une aggravation de la crise du logement neuf, et une baisse...
Le ralentissement de l’immobilier d’entreprise se confirme en début 2023, d’après une conjoncture JLL, publié ce vendredi 7 avril. À peine 318 000 m2 de bureaux ont été loués ou vendus au 1er trimestre,...
À six mois du lancement du salon Renodays, rencontre avec le groupe DC, spécialiste des fermetures extérieures (volets, portails, portes de garages). Le fabricant fait partie des exposants à l’événement...
Fin mars, le président Emmanuel Macron présentait son plan Eau, visant plus de sobriété hydrique dans un contexte de réchauffement climatique. Parmi les mesures phares : l’amélioration des taux de rendement...
Le 1er avril 2023 marque l'entrée en vigueur de plusieurs changements réglementaires concernant la rénovation énergétique en France. Des mesures visant à flécher les aides vers les ménages les plus précaires...
Le ministère de la Transition écologique a annoncé ce jeudi que les demandes pour les chèques bois et fioul seraient prolongées d’un mois, les ménages éligibles n’en ayant pas encore tous bénéficié. Contrairement...
Le 29 mars, le groupement Actibaie livrait ses derniers chiffres sur la fabrication des produits volets, stores, portes automatiques, ainsi que des portes et portails qu’il représente. Bilan : l’ensemble...
Hout Info Bois, le Centre belge d'information technique sur le bois, a publié les résultats de son enquête bisannuelle sur l'état de la construction bois en Belgique pour les années 2021-2022. Malgré une...
Le groupement Actibaie a présenté son simulateur Caleepso, qui permet de calculer les économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires. Basé sur les principes de la nouvelle réglementation...
Lors de son bilan 2022 présenté ce mercredi, la FIPEC a fait le point sur les grands défis qui attendaient les industries de la peinture. Au programme : les hausses des prix mais aussi la décarbonation,...
Les matériaux de construction ont enregistré une baisse significative de leur activité sur les douze derniers mois glissants, selon les derniers chiffres publiés par l'Unicem, avec une contraction de -10,1...
Si le chiffre d’affaires du groupe Hexaôm était dans le vert en 2022, son résultat net n’affiche pas la même couleur, enregistrant une perte de 37,9 millions d’euros. La conséquence de l’inflation des...
Malgré le dynamisme apporté par le secteur du bâtiment, les industries de la formulation des peintures notent une baisse de leur activité en 2022. C’est ce que nous rapporte la FIPEC, organisation représentant...
Si le dernier bilan 2022 de la fédération DLR sur les entreprises de matériels semblait contrasté en décembre, un dernier baromètre signale que l’activité dans ce secteur renoue avec la croissance. En...
Altares et l’association GSC publient les chiffres de l’emploi pour les chefs d’entreprise en 2022, et ils ne sont pas très bons. Près de 40 000 d’entre eux ont perdu leur travail en 2022, et cela pourrait...
L'Union nationale des aménageurs (UNAM) exprime ses craintes quant aux conséquences économiques et sociales du projet de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). L'association demande ainsi une réécriture des...
Après moult remous parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables figure depuis ce samedi au Journal officiel. Mais ce n’est pas la fin des mesures législatives prévues par le gouvernement,...
La FPI dresse le bilan 2022 des ventes de logements neufs. Après une baisse des ventes liée notamment à l’inflation et à la baisse de confiance des ménages, le marché doit œuvrer avec une hausse de besoins...
Le 7ème baromètre réalisé par EY et la fondation Palladio fait état d’un ralentissement de la croissance de l’industrie de l’immobilier et de la ville en 2022, et d’une baisse de moral des dirigeants de...
Le groupe suisse Geberit a enregistré une baisse de son bénéfice net 2022 en raison de l'envolée des prix de l'énergie et des coûts des matières premières. Malgré cette baisse (-6,5 %), l'entreprise a...
Malgré un chiffre d'affaires en légère hausse, la fédération du bâtiment Grand Paris Île-de-France confirme une crise du logement neuf. La construction de nouveaux logements reste insuffisante, avec seulement...
Spécialisée depuis plus de quarante ans dans la plomberie, la société francilienne Attelann vend des chauffe-eaux déstockés. Une manière pour les industriels de lutter contre le gaspillage, et pour les...
Dans sa dernière enquête, Hellio s’est intéressé aux travaux de rénovation engagés par les copropriétés. Parmi les enseignements : les copropriétaires sont de plus en plus nombreux à ne pas envisager de...
Face à la hausse des prix de l'électricité, de plus en plus de Français tendent à choisir des équipements plus propres en énergie pour chauffer leur logement. Selon une étude récente de Beem Energy, l'autoconsommation...
Depuis quelques mois, les producteurs d'énergies renouvelables n'ont plus besoin des aides de l'État, et doivent même lui reverser une partie de leurs profits. Or, un arrêté publié le 28 décembre dernier...
Dans sa dernière conjoncture à fin février, MeilleursAgents fait état d’une nouvelle dégradation du marché immobilier en ce début d’année 2023, avec une remontée des taux d’intérêt, et une baisse des prêts...
Comme chaque trimestre, l’Insee publie l’indice de l’évolution des prix des travaux d’entretien-amélioration (IPEA). Dans sa dernière note de conjoncture, l’institut constate que la hausse des prix a ralenti...
Dédié aux TPE - dont du BTP -, le cabinet d'expertise comptable Keobiz offre tout un panel de services, dont des outils digitaux facilitant la gestion et les démarches administratives des entreprises....
Ce mercredi, les ministres de la Transition énergétique et du Logement ont réuni le groupe de travail Logement du plan sobriété énergétique. Le but : livrer un bilan global des objectifs fixés et des actions...
Avec la flambée des prix des énergies, de nombreux Français se tournent vers les travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie et améliorer leur confort thermique. Si l’isolation...
Le confort thermique est aujourd'hui un enjeu majeur. Avec la hausse des prix de l'énergie et le changement climatique, avoir un logement bien isolé est essentiel pour se protéger contre le froid et la...
Alors que les réservations de logements neufs ont baissé de 15 % en 2022, selon le dernier bilan du ministère de la Transition écologique, le bilan dressé ce jeudi par le Pôle Habitat de la Fédération...
Lors d’une interview sur France Inter, le ministre du Logement Olivier Klein a souligné la nécessité de faire disparaître les chaudières fioul, les qualifiant de « crime pour la planète ». De quoi faire...
Quels sont les travaux à réaliser en priorité pour atteindre un bon confort thermique ? Quels sont les équipements les plus fréquemment installés ? Y a-t-il une hausse des demandes de travaux de rénovation...
Entre crise énergétique et urgence climatique, les orientations du bâtiment 2023 font la part belle à la gestion de l’énergie. C’est ce que constate le spécialiste Eaton, qui a tenu à dresser la liste...
Alors que l’examen de la loi pour la réforme des retraites touche à sa fin ce vendredi 17 février à minuit à l'Assemblée nationale, la colère de certains Français contre ce texte ne faiblit pas. Sentiment...
Malgré un contexte économique et géopolitique instable, le groupe suisse Sika se porte bien. L’entreprise, spécialisée en chimie de bâtiment, vient d’annoncer une augmentation de son bénéfice en 2022.
Avec seulement 110 000 réservations en 2022, les ventes de logements neufs ont chuté de 15 % l’an passé, selon le dernier bilan du ministère de la Transition écologique. Une situation qui peut notamment...
Fin janvier, le cabinet NEO Engineering rendait pour DLR son étude sur les coûts de revient dans l’activité Location des adhérents de la fédération. Ainsi, on apprend qu’au 30 septembre 2022, ces coûts...
Deux jours avant l’entrée en examen du projet de loi visant à faciliter le financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le ministère de la Transition écologique s’est exprimé. L’entourage...
Qualit’EnR présentait ce mercredi les résultats de son baromètre annuel portant sur les Français et les énergies renouvelables face à la crise énergétique. Les résultats montrent que les Français font...
La FNAIM publie sa note de conjoncture de février 2023. Après deux années records en termes de ventes immobilières, ces dernières vont connaître un net ralentissement. Une baisse de l’activité que l’on...
Malgré les tensions qui ont agité la filière française du granulé de bois en 2022, tous les signaux ont été au vert. Selon les derniers chiffres présentés par l’association Propellet, production et consommation...
En ce début d’année 2023, Edycem annonce vouloir démocratiser l’accès aux bétons à empreinte carbone réduite en mettant à disposition un nouveau « scoring » pour ses produits, et en proposant son béton...
Le groupe Hexaôm vient de publier son chiffre d’affaires de 2022. Celui-ci s’élève à 1 065,3 millions d’euros, en progression de 6,9 % par rapport à 2021.
Après moult débats parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables a été adoptée ce mardi par le Sénat. Elle vise à accélérer les projets d’EnR pour atteindre les objectifs que la France...
La dernière enquête de conjoncture de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) fait état d’une baisse d’un certain nombre d’indicateurs au dernier trimestre 2022, et d’une activité plus instable. Au quatrième...
Dans son dernier bilan annuel, le syndicat Uniclima fait état d’une chute de 30 % des ventes de chaudières gaz et fioul au profit des pompes à chaleur (PAC), du solaire thermique, et des chaudières biomasse...
Face à la hausse des prix de l'immobilier et du foncier, et à une accession à la propriété toujours plus complexe pour les ménages français, la métropole de Rennes souhaite étendre la dissociation du bâti...
La ministre de la Transition énergétique dévoilait ce jeudi les contours du nouveau plan d’action pour la géothermie. À cette occasion, elle a annoncé que le coup de pouce pour l’installation d’une pompe...
Dans un contexte de crise énergétique impulsée par la guerre en Ukraine, les pays de l’Union européenne se sont massivement reportés sur l’énergie solaire et éolienne, selon un rapport du groupe de réflexion...
Alors que les ménages français sont touchés de plein fouet par l’inflation, le mois de février 2023 va marquer plusieurs changements du coté de l’énergie et des aides à la rénovations énergétique, rappelle...
Afin d’accompagner la filière du BTP face à l’augmentation des prix, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé l'élaboration d’un dispositif d’analyse des coûts de production des matériaux de...
Le constat est sans appel : la transition énergétique française est en retard dans son ensemble, selon le dernier baromètre Observ'ER sur les énergies renouvelables électriques en France. L'éolien terrestre...
Le groupe Xerfi vient de publier une étude portant sur la rénovation de l’habitat. Avec l’arrivée en 2025 de l’interdiction à la location de tous les biens étiquetés G, Xerfi s’est posé la question des...
Dans un contexte de hausse de prix des énergies, les Français sont de plus en plus nombreux à se soucier de la performance énergétique de leurs appareils. Les résultats d’une enquête menée par Rothelec...
Dans un contexte fortement marqué par l’inflation et la hausse des taux d'intérêt, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) observe des évolutions contrastées...
Alors que les bâtiments publics de l’État et des collectivités représentent 76 % de la consommation énergétique des communes, leur rénovation est plus qu’urgente pour réaliser des économies d’énergie....
La part des logements classés F et G mis en vente en 2022 est restée stable d’après une étude menée par le réseau immobilier Guy Hoquet. Un constat qui peut paraître étonnant étant donné l’entrée en vigueur...
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) présentait ce mercredi son bilan de l’année 2022, et ses prévisions pour 2023. La confédération estime que l'activité du bâtiment...
Début janvier, Hello Watt a publié une étude comparant les notes issues des DPE de plus de 200 logements à leur consommation réelle. Une démarche dans laquelle la CDI Fnaim voit une « une méthodologie...
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gaz est au centre de l’attention. Face à ces chamboulements et pour se rapprocher de l’objectif de neutralité carbone, la filière gaz française veut sortir du...
Le think-tank France Territoire Solaire vient de livrer les données de la 44ème édition de son Observatoire de l’Énergie Solaire photovoltaïque. Celui-ci retrace toutes les informations relatives à l’activité...
L’entreprise spécialisée en chimie de bâtiment Sika a passé pour la première fois la barre des 10 milliards de francs de chiffre d’affaires en 2022. Malgré des vents contraires dûs au contexte actuel,...
Le marché de l’immobilier a poursuivi sa dynamique en 2022. Telle est la conclusion tirée par la Fédération nationale de l'immobilier dans sa conjoncture du mois de janvier, qui constate toutefois une...
Le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, annonce que le gouvernement envisage un tarif garanti de l’électricité pour les copropriétés, au même titre que pour les très petites entreprises.
La Fédération de l’Industrie du Béton a dressé le bilan de l’activité des produits en béton, comparé à 2021. Après une année 2022 en léger repli, le secteur n’échappera pas en 2023 à une tendance encore...
Le gouvernement avait déjà préparé ses bonnes résolutions pour 2023, avec une série de mesures et de réglementations. Logement, transition énergétique, gestion des déchets, aménagement territorial… Beaucoup...
À compter du 1er février 2023, les plafonds des travaux finançables par MaPrimeRénov’ vont être revalorisés. Le gouvernement justifie cette décision par l’inflation et une volonté d’accélérer et de favoriser...
Dans le BTP, on connaît les tensions en approvisionnement, en recrutement mais un peu moins celles en stockage de matières et matériels de chantier. Pourtant, elles continuent d’exister, avec tantôt des...
À Paris, les dépassements du loyer maximum autorisé ont augmenté en 2021 par rapport à 2020, selon un bilan publié par l'Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap). Un constat similaire...
La Société de livraison en charge de la construction des ouvrages olympiques pour les Jeux Olympiques de 2024 vient de boucler son budget pour l’année. Ladite compagnie Solideo vient d’inscrire 140,1 millions...
La FFB Grand Paris Île-de-France n’était pas la seule à se pencher sur les négociations salariales de professionnels du bâtiment francilien. L’inflation et le pouvoir d’achat des employeurs et salariés...
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) vient de présenter ses dernières estimations sur le pouvoir d’achat immobilier des Français. Celui-ci accuse en 2022 une chute qui s’explique par des hausses conjuguées...
La fédération DLR/Asterès vient de publier les résultats de l’activité des entreprises de matériels de BTP. Ceux-ci sont assez paradoxaux, car leur chiffre d’affaires est en hausse sur un an, mais est...
Une énergie particulièrement concentrée dans les bâtiments agricoles et dans le sud de la France. C’est le portrait que tire de l’énergie solaire une cartographie dévoilée par Dome Solar, filiale du groupe...
Les salariés des entreprises du bâtiment d'Île-de-France vont connaître une hausse de salaire de 5,75 % en moyenne. Cette augmentation découle de négociations entre la FFB Grand Paris Île-de-France et...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) dressait ce mardi le bilan de l’activité du bâtiment en 2022, et ses premières prévisions pour 2023. Après +3,7 % de croissance en 2022, la fédération prévoit...
Depuis 2018, un chèque énergie est versé aux Français les plus modestes. Cette année, le gouvernement a annoncé un nouveau chèque exceptionnel pour aider 12 millions de foyers à payer leurs factures d’énergie....
En avril dernier, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) lançait un appel à la solidarité économique pour garantir une certaine transparence et stabilité des prix...
La reprise post-pandémie a intensifié les recrutements dans le secteur du bâtiment et de la construction, selon le baromètre Komète diffusé par le cabinet Kyu Associés. Sur l’année 2022, les métiers du...
Alors que les prix des matières premières poursuivent leur envolée, la Capeb note au troisième trimestre 2022 une répercussion plus forte sur les prestations des entreprises du bâtiment, aussi bien en...
Fin septembre, Ellisphère publiait un rapport sur les principaux chiffres et l’évolution de la situation des entreprises du BTP. Malgré une belle reprise post-covid, les entreprises sont restées impactées...
La période d’inflation ainsi que l’imprévisibilité permanente autour des prix de l’énergie entraînent une hausse de l’intérêt des Français pour les travaux de rénovation énergétique. Selon une étude Hellio,...
À l'occasion d'une présentation de la FF3C sur le biofioul, Batiweb a pu rencontrer Éric Layly, président de la fédération. L'occasion de s'entretenir sur les hausses des prix du fioul, l'aide consacrée...
Hexaôm, spécialiste de la maison individuelle, affronte comme beaucoup d’autres l’impact des hausses des prix sur l'approvisionnement et les crédits à l’achat des ménages. Une stratégie de diversification...
Une enquête menée cet été par Hellio et helloArtisan révèle que les professionnels du bâtiment sont 70 % à être confrontés à une baisse de leur chiffre d’affaires. Une situation qui peut en partie s’expliquer...
+3 %, c’est le pourcentage de croissance d’activité pour l’artisanat du bâtiment au 2ème trimestre 2022 par rapport à un an plus tôt. Si les chiffres sont stables, les inquiétudes se cristallisent autour...
Dans une tribune publiée ce 1er septembre, l’Ordre des Architectes d’Île-de-France alerte les pouvoirs publics concernant l’impact des hausses de prix sur la fragilisation des agences d’architecture, et...
Les hausses de prix des matières premières continuent de sévir dans le BTP. Une tendance modifiant le cours des index BT/TP et de l’ICPC, deux types d’indicateurs utilisés pour refléter la variation des...
Au début du mois d'août, le groupe Bouygues faisait le point sur ses activités construction au premier semestre 2022. Le chiffre d’affaires progresse grâce à des acquisitions et carnets de commandes bien...
Alors qu’une déclaration de solidarité était signée par de nombreuses fédérations du bâtiment le 11 juillet dernier, les hausses de prix se poursuivent et risquent d’impacter la demande en travaux des...
La confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dévoilait ce mercredi les résultats de son étude de conjoncture trimestrielle. Confrontées...
Ce lundi matin, différents représentants de la filière BTP étaient réunis à Bercy, au ministère de l’Économie et des Finances. La raison de cette réunion ? La signature d’une déclaration commune de solidarité,...
À l’occasion de sa conjoncture, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) est revenue sur les succès et inquiétudes à l’issue du premier trimestre 2022. Parmi les réussites : la création de nombreux emplois...
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) présentait ce jeudi le bilan du premier trimestre 2022. Si les prévisions d’activité restent importantes pour les 6 mois à...
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et des matières premières, aggravées par la guerre en Ukraine, Clément Fouchard, avocat associé au sein du cabinet d’avocats Reed Smith, revient pour Batiweb...
Avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie flambent, et les entreprises françaises constatent une recrudescence des pénuries et hausses de prix des matières premières. Dans ce contexte, la Fédération...
Le conflit Russie-Ukraine secoue l'économie, y compris celle du bâtiment. La fédération française du bâtiment (FFB) le constate par la recrudescence des pénuries et des hausses des prix des matériaux,...
Le Pôle Habitat FFB dressait, ce 24 février, le bilan annuel de la construction de logements neufs. Bilan : en 2021, seul le secteur de la maison neuve en diffus retrouve et dépasse ses niveaux d'avant-crise,...
En cette année 2021, BigMat fêtait ses 40 ans. En marge du colloque international, qui a réuni plus de 400 personnes à Paris, Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France, fait le point sur...
Alors que les pénuries de matières premières frappent de plein fouet le secteur du BTP, hemea a tenu à prendre la température de cette crise à travers une étude. L’occasion pour l’entreprise, spécialisée...
A l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour, la FFB est revenue sur les chiffres du début d'année 2021, mais aussi sur ses demandes au gouvernement pour aider les entreprises du BTP...
LEDVANCE lance Ultra-Efficace, sa première lampe LED en classe énergétique A… La technologie de filaments LED haute performance associée à une électronique...
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