Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Hausses de prix

Lire plus…

En 2024, Bigmat fait de la résistance

Distribution

Bigmat, entreprise spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, boucle l’année 2024 avec des chiffres légèrement supérieurs à ceux du marché. Nous avons rencontré Fabio Rinaldi, président...

Vers une hausse des frais de notaire ?

Immobilier

Le piètre état de forme du marché immobilier a entraîné une baisse des recettes des départements, générées en partie par les droits de mutation. Une mauvaise nouvelle pour les collectivités, à l’heure...

PAC : tado° tend à réduire la facture

Smart Home

À l’approche du grand froid, la facture énergétique demeure une préoccupation pour les ménages. Ce à quoi répond le spécialiste de la maison connectée tado°, en sortant deux solutions visant à réduire...

Le bricolage a la cote en France

Vie des sociétés

Les Français sont passionnés de bricolage, d’après une étude réalisée par OpinionWay pour BigMat. Au-delà du plaisir de gérer les petits travaux soi-même, cet enthousiasme s’explique par des motivations...

Le marché immobilier poursuit sa décrue

Immobilier

Dans sa dernière conjoncture à fin février, MeilleursAgents fait état d’une nouvelle dégradation du marché immobilier en ce début d’année 2023, avec une remontée des taux d’intérêt, et une baisse des prêts...

Index BT/TP et ICPC : mode d’emploi

Vie pratique

Les hausses de prix des matières premières continuent de sévir dans le BTP. Une tendance modifiant le cours des index BT/TP et de l’ICPC, deux types d’indicateurs utilisés pour refléter la variation des...

Produits associés

Il n'y a pas davantage de produits

Marques associées

Il n'y a pas davantage de marques
Retour aux dossiers

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.