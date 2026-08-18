Génie climatique - Plomberie - Chauffage

Thierry Landais prend la présidence de Fedene Réseaux de chaleur & froid
Directeur Île-de-France Réseaux d’ENGIE, Thierry Landais succède à Yann Rolland à la tête de Fedene Réseaux de chaleur & froid, qui représente les gestionnaires du secteur.
Directeur Île-de-France Réseaux d’ENGIE, Thierry Landais succède à Yann Rolland à la tête de Fedene Réseaux de chaleur & froid, qui représente les gestionnaires du secteur.
Après 26 années passées au sein du groupe Somfy, Angélique Longeray a rejoint depuis juin dernier Groupe Atlantic, en tant que directrice générale France.
Le confort thermique au doigt et à l’œil ! Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable ET responsable, en toutes saisons. Grâce au module Wi-Fi intégré et...
La PAC chauffage seul pour une intégration sans contrainte. Cette solution, idéale en maison neuve ou en rénovation, permet de s’adapter à toutes les typologies d’installation par son faible encombrement...
Le réseau SATEP poursuit son développement avec cinq acquisitions finalisées au deuxième trimestre 2026. Il compte désormais 16 entreprises, présentes dans sept régions, pour un chiffre d'affaires de plus de...
Propellet présente dix mesures pour renforcer la place du chauffage au bois dans la PPE, les aides à la rénovation et les bâtiments publics. Son but : soutenir une filière que l'association estimée délaissée...
Avec la transition énergétique, les énergies renouvelables, le confort thermique et les économies d’énergies fossiles sont plus que jamais au cœur de l’actualité des professionnels du secteur. Pour faciliter...
Réduire les consommations, améliorer le confort et optimiser les installations : les trois lauréats dans la catégorie Génie climatique tertiaire des Innovation Awards du Paris Builders Show misent sur...
Selon des données de l’EHPA relayées par Panasonic, les ventes de pompes à chaleur ont progressé de 13 % en Europe en 2025, portant le parc installé à 29,3 millions d'unités.
Alors que la France sort d'une canicule très intense, Olivier Servant, expert en conception thermique des bâtiments chez Saint-Gobain, revient sur les leviers permettant d'améliorer le confort d'été.
Le Rassemblement national a présenté son « Plan clim » à l'Assemblée nationale, tandis que Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle, préfère assouplir les règles pour massifier l'installation...
Face aux canicules, l'UE semble ne pas vouloir prendre position sur la climatisation. Mais quelle est celle de la France ? Décryptage.
Après neuf ans dans l'entreprise, Thomas Donato va remplacer Thomas Heim dans ses fonctions après une période de transition assurée par les deux hommes.
Le Groupe SFA rachète la société belge Metaalconstructies Pouilliers, spécialisée dans la fabrication de composants métalliques sur mesure.
Les habitants des quartiers populaires souffrent davantage des canicules, selon la Fondation pour le logement des défavorisés. Logements inadaptés, manque d'espaces verts et pistes d'action : décryptage.
Point marché et innovations avec le groupe Atlantic. Le spécialiste du génie climatique présente sa stratégie produits, centrée sur les PAC air/air, les radiateurs électriques et les chauffages-eau thermodynamiques.
Température, hygrométrie, CVC, intelligence artificielle : découvrez comment le groupe ERI assure la maintenance technique du Petit Palais et préserve les œuvres du musée.
Saint-Gobain vend à Kesko ses activités de distribution de matériel d'équipements sanitaires et de chauffage en Scandinavie pour 1,5 milliard d’euros. La finalisation est attendue début 2027.
Garanties, économie circulaire, connectivité... Atlantic fait le plein d'évolutions sur ses services dédiés aux installateurs, dès ce printemps 2026. Le point.
Le confort thermique ne se limite plus au produit pour les 1000 Français interrogés par l'Ifop pour le groupe Atlantic, spécialiste du génie climatique. Découvrez leurs critères de choix, tant de marque...
Réunis à Nancy, les maires d'une quinzaine de pays ont signé une déclaration demandant au G7 d'associer davantage les villes aux décisions sur le logement, le climat et les infrastructures.
L'ADEME Île-de-France et la Banque des Territoires prolongent leur partenariat jusqu'en 2028 autour de la géothermie, de la rénovation énergétique et de l'adaptation climatique.
NGE annonce l'acquisition de Clarac Espaces Verts en Ariège. Sa filiale paysage compte désormais 300 collaborateurs répartis sur douze implantations.
Les organisations du bâtiment et de la distribution professionnelle réagissent au pacte pour l’électrification signé à l’Élysée. Elles se montrent plutôt satisfaites du rôle qui va être donné aux entreprises...
Le Conseil d'État a annulé la réduction de l'aide MaPrimeRénov' pour le chauffage au bois. L'association Propellet appelle l’ANAH à clarifier les résultats de cette de décision, notamment sur de potentielles...
Le président Emmanuel Macron réunit la filière électrique à l’Élysée : PAC, chauffage, bâtiment et recrutements au cœur du plan d’électrification.
Purmo Group nomme Yannick Grignon directeur commercial France de Finimetal. Il pilotera les ventes de solutions de confort thermique.
En 2025, le CETIAT réalise 13,5 M€ de chiffre d’affaires, avec une stabilité des financements publics et des prestations aux dynamiques inégales.
Portés par l’essor de l’IA, les chantiers de centres de données se multiplient. Mais bâtir ces usines numériques impose de lourds défis énergétiques.
Le groupement des métiers de la plomberie, de la couverture et du génie climatique de la FFB a élu le président de son conseil supérieur : Éric Simar.
En 2025, le Fonds Chaleur de l’Ademe doté de 800 millions d’euros, a financé 643 km de réseaux et 1 200 installations pour produire 3,5 TWh de chaleur renouvelable.
Plongée dans l’usine de Saftair Ventilation, en Normandie. Le fabricant de systèmes de ventilations pour cuisines professionnelles et de désenfumage nous révèle ses derniers investissements industriels.
Propellet dresse un bilan 2025 positif pour la filière granulé, porté par la hausse des ventes d’équipements et le renforcement de la production française.
Des spécialistes de l'énergie et de géopolitique estiment que l’AIE doit davantage contribuer à la transition vers les énergies propres. Une urgence selon ce groupement, alors la guerre au Moyen-Orient...
Le fond et la forme, tel est le débat autour des objectifs d’électrification de la France annoncés par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Si la FFB salue les ambitions, elle craint une méthode brutale...
Rencontre à Nordbat 2026 avec Rémi Leduc, chargé d'affaires pour BDR Thermea. Ce dernier nous expose les évolutions sur gamme de PAC Alezio, vers le gaz propane R290.
On s’en doutait avec les derniers arbitrages autour de MaPrimeRénov’ et des CEE : le ministre du Logement confirme le fléchage des aides à la rénovation vers le chauffage électrique et la PAC. Une stratégie...
Le dernier panorama de la chaleur renouvelable et de récupération récapitule les chiffres 2024 des différentes filières, du bois-énergie au biogaz, en passant par la PAC. Les détails.
Souvent présentée comme un choix de chauffage évident, la PAC exige une approche globale. Aldes détaille cinq points clés pour optimiser performance et usage en rénovation lors de l'installation.
Un an après le plan national d’adaptation, Actibaie et IGNES pointent le retard des travaux pour protéger les logements des vagues de chaleur.
Geberit anticipe une légère croissance du bâtiment en Europe en 2026, mais reste prudent face à un environnement économique incertain, marqué par le conflit au Moyen-Orient. Malgré une hausse de 2,5 %...
Alors qu'il annonçait sa participation à la réunion gouvernementale du groupe de travail sur le volet bâtiment du plan d’électrification, le réseau CLER en a profité pour demander à valoriser la rénovation...
Comment se profile l’activité pour Daikin en France en 2026, face à un marché résidentiel déjà chahuté ? Quelles perspectives R&D à l’échelle européenne ? Le point avec Philip Brangers, président de Daikin...
La guichet MaPrimeRénov’ rouvre aujourd’hui, mais l’engouement total ne gagne pas tout le monde. La FFB Grand Paris Île-de-France, le réseau Cler ainsi que Hello Watt craignent l’impact l’exclusion de...
Suite à l’annonce de la PPE3, Propellet alerte sur une électrification jugée excessive et défend le rôle stratégique du chauffage au granulé.
Uniclima dresse son bilan 2025 et observe un recul des ventes de chaudières et PAC, un retrait côté VMC, mais espère voir se concrétiser les perspectives ouvertes par la SNBC 3.
Le génie électrique et climatique reste dynamique malgré un ralentissement post-JO 2024, selon une étude Hays publiée mardi 27 janvier. Les recruteurs misent sur l’expérience et la stabilité, tandis que...
Depuis le 1er janvier 2026, MaPrimeRénov’ exclut l’installation de chaudières biomasse en mono-geste. Pour compenser ce sabrage budgétaire, Morvan développe sa solution économique en chauffage central....
Le groupe Zehnder renforce l'activité de son usine de Vaux-Andigny (Aisne) pour centraliser en France sa production européenne de radiateurs à tubes plats sur-mesure.
Dans un rapport, la Cour des comptes met en lumière le décalage entre les ambitions affichées et le déploiement réel de la géothermie, qui reste encore très marginale malgré son potentiel.
Alors qu’un report du BACS a été annoncé par Matignon, la filière y voit une opportunité de dymaniser l’installation de ces systèmes qui ont pris du retard. Décryptage.
Versailles a confié à Engie son réseau de chaleur, avec un objectif : 69 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Le contrat mentionne aussi une réduction de 70 % des émissions de CO₂, grâce à deux nouveaux...
Une étude de Rothelec de janvier complète une première menée fin décembre. Focus sur la vigilance des Français concernant leurs factures énergétiques et leurs limites en termes de sobriété.
La marque De Dietrich présente une nouvelle gamme de pompes à chaleur nommée Alezio M Max. Selon le fabricant, celle-ci est adaptée à la rénovation et compatible avec des systèmes hybrides.
Face à l’hiver, les Français veulent chauffer sans trop dépenser. Une enquête publiée par Rothelec révèle que, malgré les craintes liées au froid, beaucoup de foyers négligent encore les gestes simples...
Ce nouveau panneau mural chauffant associe basse tension, chaleur homogène et surface perçable à 80 %, pour plus de liberté d’aménagement.
Le groupe Atlantic, numéro un français des pompes à chaleur, a signé un accord pour l’entrée majoritaire de Paloma Rheem dans son capital.
Le Conseil de Paris a attribué à Dalkia la gestion du réseau de chaleur de la ville pour 25 ans. Un marché à 15 milliards contesté par Engie et l’opposition.
La fin d’année est toujours l’occasion de préparer l’année suivante. C’est le cas pour Carrier, spécialiste du CVC, qui a affiché sa stratégie 2026 ce mois de décembre. Son but : déployer son maillage...
La filière chauffage bois manifeste contre la fin des aides pour les chaudières à bois en 2026, dénonçant une injustice. Les professionnels réclament l’égalité des subventions et pourraient se mobiliser...
Une étude nationale révèle la présence de pesticides, parfois interdits, dans l’air et les poussières de nombreux logements français.
Le Sénat a voté une hausse du coût du chauffage au gaz et une baisse de l’électricité. Le gouvernement y voit une manière d'accélérer la transition énergétique, la gauche une injustice pour les ménages...
Dalkia remporte la concession du réseau de chaleur parisien pour 25 ans, promettant un mix plus vert et des tarifs maîtrisés. Il devance ainsi le concessionnaire sortant Engie.
Amaury Journel a été nommé nouveau directeur général de Rehau Building Solutions France. Il mise sur son expérience pour accompagner la stratégie du groupe allemand, fort de 4,5 milliards d’euros de chiffre...
BDR Thermea France a renouvelé sa confiance envers Jordi Mestres. Celui-ci demeure PDG de l’entité, poste qu’il occupe depuis 2023.
Fabricant anglais, Adey développe des filtres magnétiques et solutions de traitement de l’eau. Des solutions tendant à désencrasser et optimiser les réseaux de chauffage, complétés par un accompagnement...
L’Ademe et la FFB signent une convention cadre pour accélérer la transition écologique du bâtiment, visant la neutralité carbone d’ici 2050.
Nouvelle levée de fonds et nouvel associé chez Alter Watt. Le capital du bureau d'études s'enrichit pour donner naissance à une activité gestion technique du bâtiment (GTB).
Alors que les premières gelées reviennent, les industriels de la PAC en profitent pour mettre avant le système de chauffage. Des sondages menés pour ces derniers montrent que si la PAC monte en popularité,...
À la COP30 de Belém, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route pour la construction durable. Objectifs : transformer en profondeur le secteur et faire de la construction durable une norme.
Selon une étude publiée par le Citepa et l'Association pour la transition Bas Carbone (ABC), le type de chauffage influe l’empreinte carbone des Français. Il est d'ailleurs le premier poste d'émissions...
Coénove dénonce la fin du taux de TVA réduit à 5,5 % pour l'installation de PAC hybrides, annoncée par un texte du Bulletin officiel des finances publiques du 22 octobre. L'association fustige l'assimilation...
Viessmann Climate Solutions a répondu présent au salon Artibat 2025. L’occasion pour le spécialiste du génie climatique d’afficher sa nouvelle offre SAV, appelée Sérénité.
Malgré un marché français des pompes à chaleur en difficulté, Bosch Home Comfort reste ambitieux et présente au salon Artibat ses dernières innovations, dont une nouvelle pompe à chaleur air/eau au propane...
Le plafond chauffant rafraîchissant est une solution innovante de régulation thermique qui séduit de plus en plus de particuliers et de professionnels. Alliant confort, esthétique et performance énergétique,...
Présentée au salon Renodays, une étude d’Énergies & Avenir révèle que le remplacement du chauffage au gaz par des pompes à chaleur air/eau n’est techniquement ou économiquement viable que dans une minorité...
En cette rentrée 2025, 19°C, l’École du génie climatique annonce ouvrir 13 nouvelles classes réparties dans toute la France pour permettre à des apprentis de se former au métier de plombier-chauffagiste.
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.
Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.
GEB enrichit sa gamme avec une colle PVC et un silicone éco-conçus, intégrant matières biosourcées et recyclées, tout en garantissant performance et conformité DTU. Présentation.
La marque française Acova enrichit son offre avec deux gammes de sèche-serviettes, Forana et Forana+ Air. Des modèles pensés pour un usage quotidien, été comme hiver.
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, près de 20 fédérations et associations dénoncent un manque d’ambition pour la politique de rénovation énergétique et une nouvelle version de MaPrimeRénov’...
Le gouvernement rebat les cartes des aides à la rénovation énergétique. Moins généreux pour les foyers modestes, le système favorise désormais les grands logements et les installations de pompes à chaleur.
Avec près de 89 millions d’euros engagés depuis janvier pour 335 millions d’euros d’investissements, l’État renforce massivement le déploiement de la géothermie profonde en Île-de-France via le Fonds Chaleur...
Après plus de 20 ans de carrière chez Carrier, Gilles Donnat élargit son périmètre. Il succède à Guillaume Dabrowski et prend la tête des activités françaises de Viessmann.
Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.
Le groupe Kiloutou annonce la création de Climatec, une nouvelle filiale spécialisée dans les solutions de froid, chauffage et climatisation. Un lancement qui s’inscrit dans une stratégie de diversification...
Le réseau Cedeo s’agrandit avec l’ouverture d’une nouvelle agence parisienne, boulevard de Ménilmontant, face au cimetière du père Lachaise. L’objectif : toujours plus de proximité pour approvisionner...
Visite sur le site nantais de Saunier Duval. Le spécialiste de solutions thermiques veut y combiner flexibilité, montée en cadence et innovations produits, dont la GeniaAir Classic, pour s’adapter aux...
Au 2ème trimestre 2025, la tendance observée au 1er trimestre s’est poursuivie, avec une nouvelle amélioration pour le logement neuf, mais une rechute de l’amélioration-entretien, selon la Fédération Française...
Les revirements autour de MaPrimeRénov’ n’en finissent plus et agacent sérieusement les fédérations du secteur. Selon le SER, la fin des aides monogestes pour les chaudières biomasse pourrait notamment...
Le groupe Panasonic mise sur la production de pompes à chaleur (PAC) en Europe, avec la rénovation et l’agrandissement de son usine tchèque. L’objectif : y produire 1,4 million de PAC par an d’ici 2030.
À compter du 1er janvier 2027, les thermostats programmables seront obligatoires dans tous les logements existants. Mais quels avantages présentent ces solutions ? Quelles économies d’énergie peuvent être...
Les rebondissements continuent concernant MaPrimeRénov’. Si les conditions devraient se préciser pour 2026, certaines inquiétudes sont soulevées concernant l’exclusion de l’isolation des murs et des chaudières...
Le fabricant suisse d’équipements sanitaires Geberit a publié des résultats en baisse au premier semestre 2025, pénalisé par les effets de change et la fermeture d’une usine en Allemagne. Le groupe table...
Dans une étude, Xerfi revient sur le marché français de la pompe à chaleur (PAC), faisant état de difficultés persistantes, malgré le soutien de la RE2020.
TRIBUNE – Alors que MaPrimeRénov’ est au centre de l’attention, une dimension essentielle de la rénovation énergétique reste trop souvent négligée : le confort thermique perçu. Bien plus qu’une question...
Autrefois réservée à une élite, la domotique devient un standard dans la construction neuve. Chauffage, éclairage, sécurité : le logement intelligent s’installe au cœur des programmes immobiliers.
Dans une lettre ouverte, l’association Propellet interpelle le ministre de l’Energie concernant le projet d’arrêté visant à baisser la bonification CEE pour le chauffage au bois, et qui risquerait de pénaliser...
Alors que la qualité de l’air intérieur (QAI) devient une préoccupation croissante pour les particuliers, la domotique apparaît comme un levier pertinent pour la surveiller et l'améliorer. Airzone et Atlantic...
Située entre technologie et design, la domotique améliore le confort, la sécurité ainsi que l'efficacité énergétique des réalisations architecturales.
Le géant industriel allemand Bosch vient de finaliser l’acquisition des activités CVC de Johnson Controls et de la coentreprise Johnson Controls-Hitachi. Une opération stratégique à 8 milliards de dollars.
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...
Un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat pointe le paradoxe d’une ressource bois abondante mais sous-exploitée. Il propose ainsi 24 mesures pour structurer la filière bois, de la forêt...
Selon une enquête menée par Rothelec, 75 % des Français ne vérifient pas leurs radiateurs avant de partir en vacances. Entre oubli, mauvaise programmation et absence d’entretien, les risques sont nombreux...
Alors que le gouvernement prévoit d’abaisser le coefficient de conversion de l’électricité dans le DPE dès 2026, le FILMM et l’AIMCC dénoncent une réforme précipitée, aux conséquences potentiellement néfastes...
Grâce au Fonds Chaleur, la France accélère sa transition énergétique. Plus de 1 350 installations ont été financées en 2024, pour produire localement et durablement la chaleur dont elle a besoin.
Dans un contexte de transition énergétique, les systèmes de chauffage performants et respectueux de l’environnement sont de plus en plus recherchés avec parmi eux, la pompe à chaleur à absorption gaz,...
L’annonce de la vente d’une usine et de la suppression de 370 emplois au sein de BDR Thermea France fait réagir. Le 5 juillet, environ 3 500 personnes ont manifesté à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, contre...
Aalberts Hydronic Flow Control (HFC), spécialisé dans le raccordement de chauffage, a récemment organisé des « roadshows » à Lyon, Toulon et Abbeville. Le point avec Thierry Perrier, directeur commercial...
Dans un contexte compliqué pour le marché de la salle de bains, Frédéric Pfeiffer, le nouveau président de l’AFISB, revient sur la conjoncture et nous présente ses trois axes prioritaires, ainsi que les...
Atlantic enrichit son offre thermique avec des solutions innovantes, mêlant confort d'été, économies d'énergie et amélioration du DPE. Du Shogun Navizone à la PAC hybride Hybea, son catalogue 2024-2025...
En ces périodes de fortes chaleurs, il peut devenir invivable de rester dans son logement, avec des températures dépassant parfois les 30°C en intérieur. Pour lutter contre ces « bouilloires thermiques...
L’éco-organisme ecosystem a lancé le 6 mai sa première unité de dépollution des chauffe-eaux en fin de vie, sur le site de Decons dans la Vienne. Objectif : extraire et neutraliser les gaz fluorés contenus...
Du marbre dans la robinetterie aux toilettes connectées, les acteurs du secteur repensent la salle de bains comme un lieu de déconnexion. Entre esthétique et innovations, focus sur la salle de bains du...
La nouvelle fiche CEE BAR-TH-173 renforce les exigences en matière d’installations de thermostats. Si la filière professionnelle prend acte de cette révision, elle réclame plus de bonifications des aides...
Alors que le dispositif MaPrimeRénov’ est suspendu, une étude exclusive menée pour Vaillant Group révèle un paradoxe inquiétant : une majorité de Français connaît encore mal les aides à la rénovation énergétique.
Les Français seraient-ils prêts à changer leurs habitudes, voire leur mode de chauffage, pour des raisons écologiques ? Rothelec a interrogé plus de 2 000 Français pour le savoir.
Alors que les métiers manuels auraient de plus en plus la cote, plaqueplastique.fr a réalisé une étude pour identifier ceux les plus populaires. Bilan : les métiers du bâtiment, qui permettent de travailler...
Face à des difficultés financières, le groupe BDR Thermea envisage la suppression de 370 emplois en France, a-t-il annoncé ce mardi. Il prévoit également la vente de deux sites de production de radiateurs,...
Daikin Europe dévoile un chiffre d’affaires en hausse pour 2024. Si les ventes de pompes à chaleur ont été mitigées dans le secteur résidentiel, le chiffre d’affaires a été boosté par les ventes sur les...
Alors que la Commission européenne souhaite rehausser l’objectif concernant la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici 2040, la France réclame de son côté que le nucléaire soit d’abord...
Geberit a récemment présenté ses résultats du premier trimestre. Le fabricant d’équipements sanitaires est resté prudent quant aux perspectives pour le bâtiment en 2025, compte tenu des incertitudes sur...
Le groupe japonais Panasonic poursuit sa stratégie de décarbonation en misant sur des solutions de chauffage et de climatisation plus respectueuses de l’environnement. Malgré un marché chahuté, le fabricant...
Une enquête Rothelec révèle que 65 % des Français souhaitent vivre dans une maison entièrement connectée, contre 63 % en 2022. Une évolution portée par des attentes claires : économies d’énergie, sécurité...
En marge de son congrès annuel, l’Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie (UMGCCP) a renouvelé son partenariat avec l’OPPBTP. L’objectif : faire de la prévention un levier...
Après avoir vu son chiffre d'affaires baisser de 1 % en 2024, le CETIAT vise une stabilité en 2025. Différents axes de travaux l'occuperont, de la PAC à la QAI.
Rencontre avec le groupe SFA au salon ISH. Le spécialiste du confort sanitaire fait le point sur sers innovations, axées sur la consommation d'eaux non-potables et la perte d’autonomie. Le point avec Éric...
Depuis 2025, la RE2020 impose des seuils carbone plus stricts. Pour les respecter, notamment dans le tertiaire, l’optimisation du lot CVC devient stratégique. Zoom sur le rôle des fiches PEP, encore sous-utilisées.
Au lendemain d’annonces de nouvelles offres de services pour les professionnels en Allemagne au salon ISH, Viessmann fait le point sur ceux déployés en France. Le fabricant de solutions thermiques lance...
Lieu de pélerinage pour les professionnels du génie climatique, le salon allemand ISH est un événement crucial pour le groupe allemand Viessmann Climate Solutions. Le spécialiste en solutions thermiques...
Le groupe NGE tente de diversifier ses activités à travers une acquisition stratégique. Il annonce ainsi l’intégration du groupe Morlot (construction bois, enveloppe du bâtiment, CVC) au sein de NGE Bâtiment.
Alors que les consultations autour de la PPE touchent à leur fin, la FF3C déplore un manque de considération envers les combustibles et carburants traditionnels. La fédération craint notamment un silence...
Alors que la Commission européenne travaille sur de nouvelles normes, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) monte au créneau pour dénoncer les fausses rumeurs autour du chauffage au bois domestique.
Lors d’une visite sur le plus grand site de production de Geberit, basé à Pfullendorf (Allemagne), découvrons le Duofix, quatrième génération. Commercialisé dès le printemps, ce nouveau bâti-support cache...
Alors que la production de gaz renouvelable bondit de près de 30 %, les installations de biométhane marquent un net ralentissement, selon le 10ème panorama des gaz renouvelables. Selon la filière, des...
Alors que les rumeurs vont bon train sur une interdiction totale du chauffage au bois à l'horizon 2027, il est temps de faire le point sur ce que dit vraiment la réglementation. Chez Batiweb, on a passé...
Vice-président de Daikin France depuis un an, Philip Brangers vient d’être promu au poste de président de la filiale française du groupe japonais. Le nouveau président est bien connu des équipes puisque...
Les propriétaires de passoires thermiques sont-ils bien informés sur les interdictions de location et la nouvelle réglementation ? C’est à cette question que tente de répondre le dernier sondage Rothelec.
NGE Fondations, filiale de NGE, annonce une évolution de sa gouvernance et élargit son expertise, avec l’intégration de l’entreprise Foradour, experte en géothermie. Ce faisant, NGE Fondations témoigne...
Une enquête du fabricant Hase révèle que 51 % des Français pensent, à tort, que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits d'ici 2027. Une méconnaissance qui alimente les inquiétudes, alors...
L’union Synetam publie un livre blanc sur les conduits de fumée pour le chauffage individuel bois. Les installateurs peuvent y retrouver les règles de l’art pour leur dimensionnement.
19°C – L'École du Génie Climatique poursuit son développement. Lancée par Cedeo en 2023, elle forme des apprentis aux métiers du chauffage et de la plomberie, avec un accent sur les énergies renouvelables.
Quel chauffage d’appoint choisir en 2026 ? Bois, gaz, électricité ou granulés : découvrez les solutions les plus économiques et les critères essentiels.
L’agence lyonnaise de Daikin France, aux côtés de la direction de l’entité française, a inauguré ses nouveaux locaux, situés sur le nouveau site EverestParc III bas carbone de Genas (69). L’entreprise...
Forte d’une croissance à deux chiffres et de nombreuses innovations, l’entreprise Heiwa ne compte pas décélérer en 2025. Ayant fait preuve de résilience en 2024, la marque redouble d’ambition pour cette...
Qualit’EnR publie les résultats de la 14ème édition du baromètre OpinionWay « Les Français et les énergies renouvelables ». Deux tendances fortes se dégagent : une confiance accrue des Français concernant...
Dans son bilan 2024, le groupement Uniclima fait état d'une tendance baissière dans moult segments du génie climatique. Le fruit d'une crise dans la construction et la rénovation, accentuée par des arbitrages...
Après un chiffre d’affaires record pour Poujoulat en 2022/2023, le groupe fait état d’une légère baisse de son CA sur l’année 2023/2024. En cause : la baisse du prix du granulé de bois, la diminution des...
La part de chaleur renouvelable n’a que peu augmenté en France en 2023, selon les auteurs du Panorama de la chaleur renouvelable. Si elle a atteint 27,8 % de la consommation finale de chaleur il y a 2...
Le chauffage au bois voit ses aides financières drastiquement réduites. Une décision que les acteurs de la filière bois-énergie jugent incohérente avec les enjeux de transition énergétique.
Afin d’accompagner les installateurs-chauffagistes dans leurs chantiers, dont ceux de rénovation énergétique, le groupe Vaillant sort deux outils : GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant. Ces derniers proposent...
Coédis tire le signal d’alarme. Dans une note de conjoncture, la fédération des distributeurs d’équipements et solutions électriques, génie climatique & sanitaires, alerte sur le net ralentissement de...
Hase, fabricant allemand de poêles à bois, a interrogé 3 002 personnes afin de casser certains préjugés, et surtout savoir si les idées reçues sur le chauffage au bois étaient encore présentes dans l’esprit...
Décryptage du décret de simplification de la RE2020. Le texte tend notamment à abaisser les seuils carbone pour certaines catégories de bâtiment.
Le groupe Aldes, spécialiste du génie climatique, a désigné Pierre-Martin Jeantet comme directeur général France. Une nomination inscrite dans la stratégie de développement de la marque, sur deux segments...
Et si respirer un air sain dans les bureaux devenait enfin une priorité ? Dans les bâtiments tertiaires, concilier qualité de l'air intérieur (QAI) et performance énergétique semble encore un défi.
Guillaume Dabrowski devient président des entités Viessmann France et Viessmann Industrie France. Un choix de gouvernance probablement du au rachat de Viessmann Climate Solutions par Carrier, groupe au...
La conjoncture des entreprises du génie électrique et climatique semble au beau fixe. En témoigne le dernier baromètre de Xerfi Specific pour le SERCE, affichant une activité en progression de 5 % entre...
Le groupe Airvance poursuit sa stratégie de croissance externe amorcée en 2020, et annonce le rachat de Vecoflex, un distributeur luxembourgeois spécialisé dans les systèmes de ventilation, d’isolation...
Le spécialiste de solutions thermiques Rothelec dévoile une étude sur la précarité énergétique. 2 Français sur 3 redoutent « un hiver très rigoureux », tandis que trois quarts des Français comptent moins...
Le succès de la pompe à chaleur (PAC) ne se dément pas, et sa croissance s’est encore accélérée dans les maisons neuves avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Le...
Diplômé en Marketing et Logistique industriel, mais aussi ancien journaliste dans le génie climatique, Thomas Hamon rejoint les rangs de Coedis. Sûrement son profil « académique et professionnel diversifié »,...
Le chauffage bois est réputé comme renouvelable, bas-carbone et à faible coût. Mais des détracteurs dénoncent l’inverse, voire son impact sur la qualité de l’air, car émetteur de particules fines. Des...
À compter du 1er janvier 2025, de nouvelles règles s'appliqueront pour MaPrimeRénov'. À noter : la baisse des aides pour le chauffage bois, et la stabilisation des forfaits pour les pompes à chaleur et...
L'entreprise lyonnaise mylight150 et Atlantic annoncent le lancement de MySmartHeating, une pompe à chaleur intelligente qui promet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie.
Le chauffage au bois est souvent perçu comme une solution écologique et économique pour se chauffer en hiver. 7,5 millions de foyers français ont fait le choix de se chauffer au bois. Depuis plusieurs...
Il n’est désormais plus possible de bénéficier du coup de pouce « pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ». Ce jeudi, un arrêté est venu suspendre cette aide. Le ministère de la Transition écologique...
Depuis 2022, la crise énergétique impacte le pouvoir d’achat des Français. Selon un sondage réalisé par Voltalis et Odoxa, 38 % d’entre eux craignent d’avoir des difficultés à payer leur facture d’énergie...
En 2024, le chauffage au bois reste la solution la plus avantageuse pour les foyers français. Moins cher que le gaz, le fioul ou l’électricité, il séduit également par son faible impact environnemental.
À Bitche, en Moselle, le chantier d’un réseau de chaleur urbain (RCU) a été inauguré. Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises, dont le groupe NGE.
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) peut parfois passer inaperçue. Toutefois, un entretien régulier et un contrôle annuel sont nécessaires pour s’assurer que la ventilation évacue bien l’humidité...
Selon une étude Airton, 59 % des Français sont prêts à abandonner les chauffages traditionnels au profit de systèmes plus écologiques et économiques. Un changement de mentalité qui pourrait transformer...
Les réseaux de chaleur et de froid se déploient rapidement en France. En 2023, le secteur a franchi le cap symbolique des 1 000 réseaux de chaleur. Une dynamique servant les ambitions de la Programmation...
Un réseau de chaleur sera en construction dès 2026 au sein du quartier de Westminster, à Londres. Celui-ci puisera dans diverses ressources : le métro, les égouts et la Tamise.
Alors que le froid s'installe, des millions de Français peinent à chauffer leur logement. Associations, collectivités et citoyens se mobilisent pour rappeler aux décideurs que des solutions existent, encore...
Le 4 novembre, la France a dévoilé sa nouvelle Stratégie nationale bas-carbone. Son objectif : réduire à 35 Mt d'équivalent CO2 par an en 2030 les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Deux...
Malgré une baisse légère de la consommation énergétique, la précarité énergétique, elle, persiste. 30 % des Français disent avoir eu froid chez eux en 2024. Le Médiateur de l'énergie appelle à des mesures...
L’arrivée de l’automne est une période clé pour les spécialistes du chauffage. Pour Seguin, c’est l’occasion de lancer sa gamme Ogar, rassemblant poêles et inserts à bois.
Ces dernières années, le chauffage biomasse a eu la cote auprès des Français, et cette tendance devrait se poursuivre, selon une étude réalisée par le laboratoire Céric. Entre baisse des consommations...
Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition bas carbone des bâtiments, le groupe Atlantic, spécialiste du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), annonce l’ouverture...
Pour aider les bâtiments tertiaires à réduire leurs consommations d’électricité, la filière électrique annonce le lancement du dispositif « FlexReady », permettant aux modules d’automatisation de recevoir...
Panasonic Heating & Cooling Solutions a présenté, lors du salon Interclima 2024, sa stratégie visant à contribuer à la transition énergétique du secteur de la construction. L’entreprise en a également...
Le bois est une énergie de chauffage souvent considérée comme réconfortante. Mais les Français savent-ils bien se chauffer avec ce combustible ? C’est à cette question que tente de répondre l’étude dévoilée...
L’examen du PLF 2025 par les parlementaires est source de préoccupations. 16 fédérations de la filière électrique s’inquiètent notamment de l’impact des orientations budgétaires sur les factures d’électricité,...
La marque Testo, proposant des solutions pour la ventilation, le chauffage, la climatisation et le froid, était présente sur Interclima. Benjamin Gniech, responsable marketing de Testo France, nous présente...
Le marché du génie climatique connaît une dégradation depuis septembre 2023, avec un recul des ventes qui s’est poursuivi au cours des huit premiers mois de 2024. Uniclima appelle ainsi à une concertation...
Quels sont les risques d’une mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé ? Tel était le sujet d’une conférence organisée par Murprotec et le laboratoire RespiLab, tous deux à l’origine d’une enquête....
Sur le salon Interclima, Atlantic Systèmes a fait part de sa volonté d’accélérer le développement de solutions destinées aux bâtiments collectifs. L’entreprise a profité de l’occasion pour dévoiler les...
Le premier semestre 2024 a été contrasté en matière de ventes d’équipements et d’achats de granulés de bois au premier semestre, selon l’association Propellet. Les prix, eux, continuent de baisser.
Les besoins en climatisation et autres systèmes de froid vont exploser ces prochaines années dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie, souligne un rapport. Dans ce contexte, les investissements...
Dans les Vosges, le showroom Envie de salle de bain a été entièrement repensé par Cedeo. Situé à Épinal, ce lieu flambant neuf propose aux clients un parcours plus fluide dans un espace totalement modernisé.
À l’approche d’Interclima, le fabricant de radiateurs Noirot a dévoilé ses innovations 2024. Toutes connectées, elles présentent différents formats pour une adaptabilité aux pièces et au confort des utilisateurs.
Le cabinet de recrutement Brawo dévoile les résultats d'un baromètre dédié à l’emploi dans le secteur du bâtiment durable. Ce dernier enregistre notamment un bond de 7 % des offres d’emploi en un an.
Un projet d’immeuble résidentiel capable de maintenir une température intérieure confortable sans l’aide de radiateurs ni de climatiseurs, va sortir de terre à Lyon. Ce projet, qui doit être livré en 2026,...
SFIC, spécialiste de l'isolation thermique et calorifuge, continue son expansion en Île-de-France avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Ivry-sur-Seine (94).
Les Français sont-ils incollables concernant le dispositif MaPrimeRénov’ ? Rothelec a mené l’enquête auprès de 2 416 foyers afin d’être fixé sur leur niveau de connaissance.
David Da Silva prend la succession de M. Frédéric Leseche, et s’apprête à prendre ses nouvelles fonctions de directeur général de Blanco France. À ce poste, M. Da Silva s'attellera à développer le marché...
Sabah Doudou est nommée déléguée générale de Syplast, d’UPB, de Cochebat, du SNEP et du STRPEPP. Elle succède ainsi à Elisabeth Charrier, qui quitte ses fonctions après quatre années de bons et loyaux...
Où en est le marché de la pompe à chaleur Air/Air, plébiscitée pour son confort thermique en toute saison ? Quelles innovations pour répondre à la réglementation sur les fluides frigorigènes ? Le point...
Face à la hausse des températures et des prix de l’énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des travaux d’isolation et à s’équiper en système de climatisation. Les isolants,...
Pour la rentrée, le groupe Zehnder dévoile deux grandes innovations. Avec ComfoVar Aéro, régulateur de débit d’air variable, le fabricant aborde la gestion individualisée de la ventilation dans le logement...
Si la ventilation affiche des objectifs bien différents de la climatisation, elle peut remplir des fonctions de rafraîchissement du bâti. Mais comment se couple-t-elle à la climatisation ? Dans quelles...
Face à des étés de plus en plus chauds, certaines solutions se présentent comme des alternatives efficaces à la climatisation traditionnelle. Des films anti-chaleur aux peintures réfléchissantes en passant...
Si la climatisation est devenue depuis une vingtaine d’années la solution privilégiée pour rafraîchir les bâtiments, elle n’est plus aussi plébiscitée par un grand nombre d’architectes. Outre le fait que...
Le groupe Bosch Home Comfort, fabricant de solutions de chauffage, sort à la rentrée une nouvelle gamme de climatiseurs réversibles. Il s’agit de Cimate 7000, qui affiche différents types de confort :...
L’expert du comptage ista a sondé le nombre de fuites d’eau en copropriété. Premiers chiffres : sur plus d’un million de logements, 953 491 fuites ont été repérées. Un calcul fait à partir de la télérelève,...
Le 23 juillet, le groupe allemand Bosch a annoncé le rachat de la branche CVC de Johnson Controls, pour un montant de plus de 7 milliards d’euros. Cette transaction « historique » devrait permettre à Bosch...
Airvance, leader dans le domaine de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur, a récemment annoncé l'acquisition de la société britannique Mechanical Air Supplies Ltd (MAS). Cette acquisition...
Gree Products annonce la nomination de José Antonio Pérez en tant que nouveau directeur général de Gree France, Espagne et Portugal. Il remplace Christian Balmain, qui était à ce poste depuis six ans.
Jean-Paul Ouin passe de délégué général d’Uniclima à président d’Énergies & Avenir, après avoir été élu à l’unanimité. Il poursuivra le travail de l’association en faveur du chauffage à eau chaude et de...
Nouveau rebondissement dans la ville de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, faisant face à des problèmes de polluants éternels dans l’eau potable. Le ministère de la Transition écologique va se pourvoir en...
Panasonic Heating & Cooling Solutions annonce l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bordeaux. Le fabricant porte ainsi à cinq le nombre de ses centres de formation et couvre désormais la France...
Alors que 80% des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits, il est impératif de repenser les méthodes de construction et d'adapter les bâtiments existants aux enjeux climatiques.
Coup de cœur du jury dans le cadre des Awards de l’Innovation 2024, la solution Air Booster permet de chauffer les bâtiments l'hiver et de les rafraîchir l'été grâce à un bardage métallique. Les explications...
Le programme Feebat annonce qu’il proposera une nouvelle formation dédiée à la maintenance des pompes à chaleur (PAC) à compter d’octobre 2024. Cette formation vise à répondre aux obligations réglementaires...
Bénéficiant de dernières avancées technologiques, les nouveaux climatiseurs LG ont pour ambition de faciliter le quotidien des utilisateurs tout en profitant d’une consommation d'énergie réduite.
Daikin ouvre son premier showroom dédié à l’accueil de clients particuliers. Situé au sein de l’agence Daikin Nantes et d’une superficie de près de 200 m², celui-ci regroupe l’ensemble des gammes de pompes...
Coédis présente sa note de conjoncture annuelle 2023 pour le génie climatique, la plomberie et le sanitaire. Après six bons premiers mois l’année passée, la fédération a fait part d’une décélération conséquente...
Spécialisée dans l’habillage d’unités extérieures de pompes à chaleur, la marque Outsteel du groupe Poujoulat annonce lancer 20 nouveaux coloris pour ses 5 modèles de caches et de casquettes, permettant...
Le confort d’été dans les bâtiments est une notion amenée à devenir de plus en plus importante dans les années à venir avec le réchauffement climatique. Déjà introduite par la RE2020, elle continue d’être...
Dans un marché en pleine expansion, Altech, marque de la Division Sanitaire et Chauffage (DSC) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de pompes à chaleur...
Clim+, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, renforce son réseau dans les Yvelines, avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Coignières. Avec l’ouverture de ce nouveau point de vente,...
À l’approche de l’été, qui s’annonce encore plus chaud que les précédents selon les prévisions météorologiques, les Français sont en quête de solutions pour rafraîchir leur intérieur. Pour en savoir plus...
Pour répondre au mieux à l’essor du chauffage au bois, Leborgne dévoile trois nouveaux outils de coupe du bois « made in France ». Ces solutions sont disponibles pour tous, que ce soit pour les néo-utilisateurs...
Hitachi dévoile airH2O 400, sa nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau à liaisons frigorifiques. Disponible à 100 % au R32, cette gamme comporte cinq nouveaux modèles et se décline de 8 à 16 kW entièrement...
Le groupe Atlantic a récemment dévoilé de nouvelles solutions qui allient confort, économies et respect de l’environnement. La marque s’est également attardée, lors d’un point presse, sur l’état des différents...
Le secteur du chauffage biomasse s’est bien porté au premier trimestre 2024, selon le bilan de l’association Propellet. Effet d’anticipation de la baisse des aides au 1er avril ou vraie tendance ? La filière...
Quels critères portent les propriétaires belges sur leur utilisation et l’aménagement de leur de salle de bains ? Plus de confort ? Plus de durabilité ? Plus de rénovation ? Réponses dans une étude iVOX...
Le fabricant mondial de climatiseurs Gree continue d’accélérer son déploiement sur le sol français avec l’ouverture de son premier centre de formation dédié aux installateurs et aux distributeurs.
Pour inciter les propriétaires de maisons individuelles à s’engager dans la rénovation énergétique, le Cercle Promodul/INEF4 lance RénoCarbone. Cet outil applique la logique suivante : évaluer pour sensibiliser.
Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, publie une étude s’intéressant aux connaissances des Français concernant les types de chauffages les plus écologiques et économiques.
Henco, fabricant de tubes et raccords pour le secteur sanitaire et du chauffage, annonce avoir investi 10 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production de mousse isolante pour ses tubes. Cette...
Ouvrant ses portes au mois de juin, le Campus X elm.leblanc Bosch crée un espace harmonieux sur le site industriel de Bosch Home Comfort France à Drancy. Les détails en vidéo.
Le spécialiste du chauffage Vaillant a conclu une année 2023 en hausse par rapport à l'année précédente, porté par la demande en pompes à chaleur. Cependant, cette croissance a été confrontée à plusieurs...
Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) boucle une bonne année 2023, malgré un contexte économique délicat. Les regards sont désormais braqués sur 2024, pour laquelle un nouveau...
Le groupe Airwell publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Les comptes ont révélé d’excellents chiffres pour l’exercice 2023. Avec un chiffre d’affaires record de 65 millions d'euros, en...
Daikin Europe annonce la nomination de Patrick Crombez, directeur général du pôle chauffage et énergies renouvelables pour la zone EMEA de Daikin Europe, à la présidence de l’Association européenne des...
Voilà une problématique que le gouvernement prend à bras-le-corps, à travers un plan national, baptisé « scolytes et bois de crise ». Ce dernier liste des mesures pour mieux préserver les ressources forestières,...
Découverte en vidéo des solutions de BDR Thermea, spécialiste du génie climatique, sur le salon Nordbat 2024. Le groupe nous en dit également plus sur le marché de la pompe à chaleur et sur ses ambitions...
Deux ans après une première enquête, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une seconde étude permettant de comparer l’évolution sur 24 mois. Bilan : les Français connaissent de plus...
Suite au départ de Guillaume Dabrowski, l’activité française du groupe Carrier confie le poste de directeur général à Gilles Donnat. Ingénieur de formation, ce dernier a effectué toute sa carrière chez...
Coédis adhère à l’association Coénove. En rejoignant cette dernière, qui rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, Coédis réaffirme son engagement en faveur d’un mix énergétique...
Malgré une crise qui paralyse le secteur du bâtiment, les marchés de l’hydrodistribution et du plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT) ont su se maintenir à flot en 2023.
Alors que les élections européennes auront lieu en juin prochain, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, était en déplacement à Florange, en Moselle, le 15 mars. À cette occasion, le...
Daikin, spécialiste des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, annonce des changements dans son équipe de direction française avec l'arrivée de Philip Brangers au poste de vice-président...
Dans la continuité de ses derniers résultats dévoilés mi-janvier, le groupe Geberit fait état d’une baisse de son bénéfice net en 2023. Il n’est pas plus optimiste pour l’année 2024, prévoyant toujours...
Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes dresse un constat flagrant : les villes et les logements français sont inadaptés au changement climatique, notamment face aux canicules, au retrait-gonflement...
C’est une victoire pour les deux principales fédérations du bâtiment. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) ont obtenu,...
Début 2024, Catherine Cousinard devient directrice générale déléguée de Spie batignolles énergie. Un poste à la hauteur de cette experte des évolutions énergétiques et industrielles, qui compte 23 ans...
Le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) tire la sonnette d’alarme face à la chute significative des ventes de chaudières bois, alors que le gouvernement prévoit d'exclure les chaudières...
Mars prochain, l’AFPAC lancera son outil d’évaluation acoustique des installations PAC. Adressé aux professionnels, il permet un calcul, à titre préventif, du niveau de nuisance sonore probable, selon...
La 7ème édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération annonce une progression de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Selon le secteur, cette croissance reste...
Le groupe Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, dévoile Vitalome, sa nouvelle marque dédiée à la ventilation. L'objectif : offrir une meilleure qualité de l’air intérieur aux résidents de maison...
Le syndicat Uniclima présentait le 7 février son bilan de l’année écoulée, et les perspectives pour 2024. Après deux années satisfaisantes, les ventes d’équipements de génie climatique ont pâti de la chute...
Quelle répartition du chauffage bois dans les régions françaises ? Bien qu'inscrit dans la culture des régions boisées, il reste répandu de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Et ce avec des besoins,...
Le récent rabotage des forfaits MaPrimeRénov' destinés au chauffage au bois a pris de court les professionnels du secteur, qui déplorent le manque d'anticipation dans les annonces officielles. Une décision...
Depuis plusieurs années, le recours au chauffage utilisant des énergies renouvelables (EnR) se démocratise de plus en plus, et ce d’autant plus avec la hausse du prix de l’électricité et du gaz et l’interdiction...
Principale source d’énergie renouvelable en France, elle représente plus que la moitié de la production d’énergie et contribue à réduire la consommation d’énergies fossiles : il s’agit de l’écologique...
WWF et le spécialiste des technologies de chauffage Vaillant viennent de conclure un partenariat. Ce dernier a pour objectif d’accélérer la transition énergétique, en misant notamment sur les pompes à...
Avec la fin progressive du bouclier tarifaire, le ministre de l’Économie a annoncé ce dimanche une nouvelle hausse du prix de l’électricité, comprise entre 8,6 % et 9,8 % pour les particuliers, et entre...
Panasonic Heating & Cooling Solutions France rejoint l’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC). Le groupe japonais témoigne ainsi de sa volonté d'accélérer le déploiement des PAC en France,...
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) présentait ce mercredi son bilan de l’activité en 2023, mais aussi ses prévisions pour 2024. Après -0,6 % en 2023, elle prévoit...
Trois mois après un premier accord avec les États membres de l’Union européenne, les eurodéputés ont voté ce mardi pour le calendrier d’interdiction progressif des équipements et produits contenant des...
Depuis décembre 2023, Eric Albaret occupe le poste de directeur général d’Elydan, expert des canalisations en polyéthylène et polypropylène. Une fonction à la hauteur de l’homme de 55 ans, qui compte plus...
À travers sa filiale Daikin Applied, le groupe Daikin cherche à développer son activité projets et solutions CVC-R industrielles. En résulte le rachat, annoncé fin décembre, de l’entreprise britannique...
Une récente étude menée par le Conseil d'analyse économique (CAE) a mis en lumière un phénomène concernant les logements dotés d'un bon diagnostic de performance énergétique (DPE) : la différence significative...
Roth France, spécialiste des solutions de chauffage et produits sanitaires, annonce la nomination de son nouveau directeur commercial en la personne de Xavier Weinachter, ayant notamment passé plus de...
Si de nombreux Français ont souffert du froid l’hiver dernier, peu d’entre eux ont prévu un budget dédié à l’achat de nouveaux équipements de chauffage pour cet hiver, selon la dernière enquête de Rothelec,...
Lors de l'inauguration de la centrale géothermique de Saint-Denis (93), destinée à alimenter le futur village olympique, la ministre de la Transition énergétique a dévoilé un ensemble de nouvelles mesures...
Les demandes de permis de recherche en géothermie profonde ont doublé cette année en France, portant à six le nombre de ces projets. Avec des ambitions gouvernementales affirmées, cette méthode, bien que...
Le 15 décembre, 10 fédérations réclamaient un entretien avec la Première ministre pour prendre des mesures face à la crise du logement. Cinq jours plus tard, c’est au tour de la Capeb et de 28 industriels...
La diminution du montant de l’aide MaPrimeRénov’ pour l’installation d’un système de chauffage bois n’a pas manqué d’interpeller les acteurs de la filière. C’est le cas de l’association Propellet et du...
Le spécialiste des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) Hellio a recensé les principaux changements et les nouvelles mesures qui entreront en vigueur dans le secteur de la rénovation énergétique en...
Quelle solution choisir pour les bâtiments de grand volume (gymnase, entrepôt logistique, usine…) ? C’est ce à quoi répond une étude menée pour Zehnder, spécialiste de solutions thermiques. A été notamment...
De Dietrich France, filiale du groupe BDR Thermea, dévoile le nom et le visage de sa nouvelle directrice commerciale et développement. Il s’agit d’Alexia Labezin, qui a notamment passé plus de 5 ans chez...
Un professionnel peut être condamné à indemniser intégralement ses clients en cas de faute, même minime, a estimé la Cour de cassation. Un chauffagiste a ainsi dû indemniser des clients subissant des pannes...
Dans l’ancien comme dans le neuf, la croissance de la pompe à chaleur (PAC) se poursuit, et s’est intensifiée dans le logement individuel neuf avec l’entrée en vigueur de la RE2020. Selon le dernier baromètre...
Les représentants de la filière bois ont regretté le peu de considération du gouvernement envers le chauffage au bois. Celui-ci n’entre pas vraiment dans la stratégie énergétique proposée par le gouvernement,...
Le gouvernement a décidé de maintenir l’aide MaPrimeRénov’ pour l’acquisition d’appareils de chauffage au bois. Une décision qui s’est faite à l’occasion de la présentation du budget 2024 de l’Agence Nationale...
À compter du 1er février 2024, Tjarko Bouman, actuel CEO de NTS Group, deviendra le nouveau CEO de BDR Thermea Group, spécialiste du génie climatique qui a réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires...
À l’issue de son conseil d’administration, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a annoncé ce mercredi la revalorisation de son budget à 6,2 milliards d’euros pour 2024, ainsi que les nouveautés à venir....
Coût des énergies, impact sur l’environnement, dépendance au contexte géopolitique… Le fabricant allemand de poêles à bois Hase dévoile une infographie comparative des différentes sources d’énergie pour...
Le « coup de pouce thermostat » se précise. Un arrêté publié ce mercredi au Journal Officiel annonce que l’aide à l’installation d’un thermostat connecté sera accessible dès le 1er décembre. L’objectif...
Alors que le gouvernement vient de dévoiler un plan « thermostat », visant l’installation d’un thermostat connecté dans tous les logements d’ici 2027, le spécialiste du chauffage Rothelec a mené une enquête...
Avec la réforme de MaPrimeRénov' à venir en 2024, le gouvernement fait de la lutte contre les passoires énergétiques sa priorité. Alors que plus de 5 millions de passoires thermiques sont en attente d'être...
La précarité énergétique frappe les habitants des zones rurales en France, constate Hellio dans sa dernière étude réalisée en partenariat avec l'Ifop, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF),...
Les passoires thermiques sont des logements énergivores et mal isolés, avec pour conséquences généralement des factures d'énergie très élevées. Cependant, en suivant les bonnes étapes de rénovation, il...
Dans le domaine des solutions de chauffage de l'eau, les chauffe-eaux instantanés suscitent de plus en plus d'intérêt en raison de leurs avantages économiques et pratiques. Contrairement aux chauffe-eaux...
Alors que la journée de lutte contre la précarité énergétique se tiendra le 23 novembre, la Fondation Abbé Pierre, Dorémi, et Greenpeace organisaient ce mardi une conférence de presse pour revenir sur...
Lorsqu'il s'agit de réduire sa consommation d'énergie et de faire des économies sur les factures, choisir le bon chauffe-eau peut jouer un rôle crucial. En effet, on estime à 11 % la part de la consommation...
À l’occasion d’un colloque à l’Assemblée nationale, le ministre du Logement Patrice Vergriete s’est exprimé sur MaPrimeAdapt’, système d’aides tourné vers l’adaptation des logements au vieillissement et...
Le fabricant de conduits de cheminées Poujoulat annonce une année 2022/2023 historique en termes d'activité, principalement portée par le bois-énergie. Toutefois, dans un environnement économique incertain,...
Le programme Rénovons Collectif et BVA publient les résultats d’une enquête montrant que les propriétaires occupants comme bailleurs sont bien conscients de la nécessité d’engager des travaux de rénovation...
En France, les raccordements au chauffage urbain ont presque doublé en dix ans. Malgré cette croissance, l’essor de cette méthode de chauffage reste en-deçà de son potentiel, selon la dernière enquête...
Rehau, spécialiste de solutions polymères, lançait il y a plus d'un an Rautop. Ce nouveau système de plafond chauffant-rafraîchissant propose un autre confort d'installation pour les professionnels, en...
Laurent Roegel, PDG d’Airwell, était présent sur le salon Artibat pour présenter les dernières innovations du fabricant. Pour Batiweb, ce dernier est également revenu sur les tendances actuelles du marché...
Sur le salon Artibat, Julien Tobie, responsable des ventes Négoce chez Daikin France, présente les dernières innovations du fabricant, dont Daikin Multi+, une solution qui combine la production d'eau chaude...
Alape, fabricant allemand de produits en acier émaillé pour la salle de bains, et ses 94 salariés, intègrent le groupe Roca. L’objectif pour Roca : se développer dans le Nord-Est de l’Europe, et diversifier...
La réforme de MaPrimeRénov’, dévoilée mercredi par le gouvernement, a fait réagir les deux principales fédérations du bâtiment que sont la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment...
Plus de rénovations globales, revalorisation des barèmes, ouverture des aides au confort d’été, Mon Accompagnateur Rénov’… le gouvernement présentait ce mercredi les contours de la réforme qui concernera...
Ce mardi 11 octobre, l'association professionnelle du chauffage et de la climatisation PAC&CLIM'Info, a publié les résultats de son enquête, réalisée en septembre 2023, sur le marché des pompes à chaleur...
Une attente trop importante de l’arrivée de l’eau chaude au robinet est un défaut qui incombe à la responsabilité de l’entreprise de plomberie, a jugé la Cour de cassation. Comme le souligne cette dernière,...
Dans un communiqué, la FFB s’inquiète de l’élimination des chaudières gaz, programmée par le gouvernement français. La fédération pointe notamment du doigt la suppression des aides financières pour de...
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a ouvert la porte à une modification du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), qui prend désormais en compte les caractéristiques du...
À l'occasion d'une table ronde consacrée à la réforme des aides à la rénovation énergétique, le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM) a appelé le gouvernement...
Les États membres et les eurodéputés sont parvenus à un accord pour éradiquer progressivement la commercialisation et la production d’équipements et matériaux contenant des gaz fluorés. Un calendrier a...
La qualité de l'air intérieur (QAI) et les solutions connectées font leur grande rentrée avec deux partenariats industriels. D’abord celui noué entre Somfy et Nexelec, qui poursuivent le programme Somfy...
Dans un contexte où Emmanuel Macron souhaite miser sur le développement des pompes à chaleur (PAC) dans le cadre de la planification écologique française, Hello Watt publie son étude sur les équipements...
L’entreprise Acova, qui commercialise en France des radiateurs et radiateurs sèche-serviettes décoratifs, vient de nommer Stefan Metcalfe comme nouveau directeur commercial. Le cinquantenaire aura pour...
L’Alliance HQE-GBC annonce avoir nommé sa nouvelle directrice. Il s’agit de Rachel Chermain, ayant travaillé pendant 10 ans en tant que responsable développement chez Inoha, et près de 5 ans en tant que...
Dans sa dernière étude, Hello Watt a analysé la part des consommations électriques liées à la climatisation des logements français cet été. Parmi les utilisateurs, la moyenne des consommations liées à...
Lors d’une interview télévisée ce dimanche, le président Emmanuel Macron a évincé l’idée d’une interdiction de nouvelles chaudières gaz dans l’ancien, mais aussi réaffirmé sa volonté de soutenir le développement...
À l’occasion du salon Renodays, l’association Effinergie a animé une conférence sur l’objectif réglementaire BBC Rénovation. Celui-ci est-il atteignable d’ici 2050 ? Quelles évolutions et quels outils...
Quels sont les gestes les plus efficaces pour améliorer la performance énergétique d’une maison individuelle ? Réponses dans une étude conjointe de la FFB et de Pouget Consultants, présentée à l’occasion...
Le spécialiste du chauffage Vaillant annonce une croissance de ses ventes (+75 %) sur l'année 2022, lui permettant d'atteindre un CA de 3,7 milliards d'euros, soit 11 % de plus que l'année passée.
En vue du salon Renodays, Batiweb et le Winlab’ (incubateur du CCCA-BTP) ont lancé une enquête pour interroger les professionnels du bâtiment et particuliers sur leurs attentes et besoins concernant la...
À travers un sondage, Rothelec, fabricant de radiateurs électriques, analyse l'importance de l’origine française dans le choix des produits du bâtiment. Si on découvre une méconnaissance du panel concernant...
À l’approche du grand froid, la facture énergétique demeure une préoccupation pour les ménages. Ce à quoi répond le spécialiste de la maison connectée tado°, en sortant deux solutions visant à réduire...
Le manque de ressources d'eau menace peut-être la France, mais les mesures pour y répondre tarissent-ils ? Cela n’a pas l’air d’être la position des pouvoirs publics, avec la publication d’un décret au...
La sécheresse a beau rebrousser chemin en métropole, les départements d’Outre-mer sont toujours frappés. En témoignent les pénuries d’eau à Mayotte, pour lesquelles des travaux d’urgence ont été annoncés...
Avec une augmentation continue du coût de l'énergie, le granulé de bois se présente comme l'une des options les plus compétitives sur le marché. Après une année 2022 marquée par des tensions qui ont bouleversé...
Un mois après le lancement d’une concertation publique sur « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage », le gouvernement reçoit en ce fin de mois de juillet les propositions du...
Alors que la concertation portant sur la décarbonation des modes de chauffage va bientôt prendre fin, Engie appelle l’État à soutenir davantage les chaudières hybrides, et à baisser le taux de TVA pour...
PAM Building, industriel de la fonte appartenant au groupe Saint-Gobain, nous a convié pour découvrir son site de fabrication situé à Bayard-sur-Marne, dans le département de la Haute-Marne (52). Au cours...
Ce mardi 11 juillet, la mission sénatoriale d’information sur la gestion durable de l’eau a adopté une liste de 53 propositions. Ces recommandations tendent à « impliquer l'ensemble des acteurs, publics...
Après 25 milliards d’euros en 2023, ce sont 32 milliards qui seront consacrés à la transition écologique de la France en 2024, a annoncé la Première ministre Élisabeth Borne ce samedi. L’objectif : doubler...
Née il y a 150 ans, l’entreprise Boutté continue de prospérer dans ses activités de décolletage, dédiées à la sous-traitance industrielle et la distribution de produits d’arrosage et de plomberie. En 2022,...
Maintenir l'eau d’une piscine à une température agréable peut s'avérer coûteux et énergivore. C'est là que les pompes à chaleur pour piscine entrent en jeu. Ces dispositifs innovants offrent une solution...
À Montigny-le-Bretonneux (78), dans une rue où des commerces côtoient les logements, le bailleur social Toit et Joie a impulsé la réhabilitation de deux îlots de logements sociaux datant des années 1980....
Alors que 5,2 millions de résidences principales en France afficheraient un DPE avec une étiquette F ou G, Atlantic, spécialiste des solutions de confort thermique, dévoile ses dernières innovations pour...
Dans de récentes analyses, l’association UFC-Que Choisir rapportait qu’en France, les fuites d’eau sur les réseaux représentaient 1 litre d’eau sur 5. L’association appelle les pouvoirs publics à un renforcement...
En mai, le Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH) dévoilait sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs » de la rénovation énergétique. Des chiffres sur lesquels Jean-Pascal Chirat, délégué...
La précarité énergétique est un sujet régulièrement évoqué avec le froid l’hiver, mais qu’en est-il de la précarité énergétique liée à la chaleur l’été ? Il s’agirait, selon la fondation Abbé Pierre, d’une...
Annoncée depuis quelques mois, l’intention de rachat de la division « Climate Solutions » de Viessmann par Carrier a reçu le feu vert du gouvernement allemand le 23 juin. Le ministre de l’Économie allemand...
VMC simple ou double flux, VMC gaz, fonctionnement, prix, installation… Retrouvez toutes les informations pour choisir une VMC adaptée à vos besoins.
Après un compromis trouvé vendredi 16 juin, l'Union européenne a confirmé l’entérinement de la loi sur les énergies renouvelables européenne. Le texte est le fruit de nombreux compromis, notamment la reconnaissance...
En septembre dernier, le groupe Muller annonçait changer de nom et devenir « Intuis ». En ce mois de juin, le groupe inaugure une nouvelle usine dédiée à la production de pompes à chaleur (PAC) et de chauffe-eaux...
Des travaux au comportement, les différents leviers d’économies d’énergies en bâtiment collectif sont nombreux. Le point avec Emmanuel Croc, président du groupe Ocea, spécialiste en efficacité énergétique.
Coédis dévoile les ventes de matériels de chauffage, génie climatique, et sanitaire par les distributeurs en 2022. En valeur, les ventes sont en hausse de 6,4 %, représentant un total de 6,2 milliards...
L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie. Prendre soin de son système de chauffage permet également d’économiser de l'argent...
En plus de l’inauguration, à Labourse (62), de la première unité de production de granulés issus de bois recyclé, Voé, opérateur énergétique et producteur de chaleur renouvelable, annonce la prise de participation...
On le sait, le gouvernement veut accélérer les rénovations globales et performantes pour éradiquer les passoires énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour Teksial, spécialiste...
Le gouvernement a annoncé ce lundi que 300 millions d'euros seraient prévus pour financer le lancement du dispositif « MonAccompagnateurRénov’ », qui deviendra en partie obligatoire pour bénéficier de...
Alors que le stress hydrique et la sécheresse gagnent en importance, l'innovation tend à apporter des solutions qui réduisent l’impact humain sur l’environnement. C'est le cas du groupe Sapiens, qui sort...
En marge des annonces sur le CNR Logement, le ministère de la Transition écologique a annoncé ce lundi lancer une concertation publique concernant « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens...
Le fonds Vauban Infrastructure Partners et la Caisse des dépôts (CDC) sont entrés en négociations exclusives avec le fonds australo-japonais Igneo Infrastructure Partners pour faire l’acquisition de Coriance,...
La climatisation est devenue ces dernières années un équipement essentiel pour faire face aux fortes chaleurs. Que ce soit en appartement ou en maison individuelle, choisir le bon système de climatisation...
En plus de rafraîchir une habitation en cas de forte chaleur comme un climatiseur classique, le climatiseur réversible permet également de produire de l’air chaud. En mode rafraîchissement, le climatiseur...
Dans un contexte où les pompes à chaleur (PAC) sont de plus en plus plébiscitées en rénovation, le programme PROFEEL lançait il y a un an et demi l’application « PAC’Réno ». Face à son succès croissant,...
Les rencontres de la CAPEB, portant sur la rénovation énergétique, se tenaient ce 24 mai. Un chantier qui fait l'objet de nombreux échanges avec la FNAIM, l'UNSFA, l'ANIL, et la Banque des Territoires,...
Une équipe de chercheurs de l'université de Caen a mis au point un prototype de surface radiative réfrigérante (SRR), composée de disques en silice et en oxyde de niobium. Une technologie innovante qui...
SOS Accessoire s'associe à l'École Gustave pour offrir aux élèves-plombiers une formation pour effectuer des interventions rapides sur les lave-linge et lave-vaisselle. Ce partenariat vise à renforcer...
Vous souhaitez vivre dans un logement sain, confortable et respectueux de l'environnement ? L'éco-rénovation est l'une des solutions qui améliore l'efficacité énergétique et transforme l'habitation en...
Atlantic, acteur majeur de l'industrie du chauffage, dévoile sa dernière gamme de chauffe-eau électriques intelligents et économes en énergie, baptisée Aqueo. Son objectif ? Répondre aux attentes des consommateurs...
Dans un contexte de crise énergétique, le gouvernement a souhaité accélérer l'effort de production de chaleur renouvelable en augmentant le budget du Fonds Chaleur géré par l'ADEME. Ce dernier a ainsi...
Avec 14,1 millions d’euros de chiffres d’affaires, le Cetiat atteint ses objectifs pour 2022. Le centre technique note une hausse marquée dans la formation, de l’ordre de 22 %.
Quelles leçons sont à tirer des rénovations de logements sociaux avec la pompe à chaleur ? Réponses lors de la Matinale de la PAC avec les témoignages de deux bailleurs sociaux : Val d’Oise Habitat et...
Après avoir racheté Horus en 2019, puis le site historique de Jacob Delafon en 2021, le groupe Kramer poursuit sa stratégie de rachats, et annonce l’acquisition de Sarodis, fabricant français de douches...
C’est lors d’un déplacement à Garges-Lès-Gonesse (95) que le ministre délégué à la Ville et au Logement a annoncé les 25 premiers sites impliqués dans la démarche « Quartiers Résilients » de l’ANRU. Pour...
Viessmann et Carrier annoncent un rapprochement à travers l’activité « Viessmann Climate Solutions », pour en faire « un nouveau champion mondial des solutions climatiques et énergétiques intelligentes...
À l’approche de la présentation de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) par le gouvernement, les acteurs de la filière chaleur renouvelable ont tenu à exposer des propositions. L'objectif...
Le prix du granulé de bois est en forte baisse depuis le début de l'année, estime l'association Propellet. Après avoir connu des hausses exceptionnelles, cette énergie renouvelable redevient attractive...
La PAC s’invite dans le cahier des charges de la construction neuve, devenant une solution bas carbone promue par la RE2020. Le point avec le directeur RSE et Innovation de Kaufman & Broad. Le système...
Décriée depuis la proposition de texte fin 2021, l’inclusion du gaz et du nucléaire dans le label vert continue d’agiter la communauté européenne. Nouvel épisode : plusieurs ONG - Greenpeace, ClientEarth,...
Le syndicat national des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées vient d’annoncer la nomination à sa présidence d’Elisabeth Bardet. Elle sera accompagnée de Yann Ditsch, nommé comme vice-président...
Fort de son succès, en maison individuelle notamment, la PAC lorgne le logement collectif. Mais quels défis et enjeux cache le déploiement de ce chauffage en copropriété ? Réponses avec des experts de...
Au cours d’une séance de questions au gouvernement, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement Olivier Klein a tenu a rassuré en affirmant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas prévu d’interdire...
Le groupe Atlantic annonce sa future participation dans Clade Engineering Systems, premier fabricant britannique de pompes à chaleur CO2 à réfrigérant naturel. Un investissement qui va permettre au groupe...
Fin mars, le président Emmanuel Macron présentait son plan Eau, visant plus de sobriété hydrique dans un contexte de réchauffement climatique. Parmi les mesures phares : l’amélioration des taux de rendement...
Alors que le monde continue de s'orienter vers les énergies renouvelables, les panneaux solaires sont devenus l'une des options les plus populaires. Ils peuvent être utilisés pour convertir l'énergie du...
La visite du chantier Olympi à Chartres a été l’occasion d’explorer quelques projets menés actuellement par la Ville en matière de politique du logement. De la maîtrise du foncier à la crise du logement,...
À l’approche des Renodays, Batiweb explore les innovations présentées à l’occasion du salon. Parmi elles : les solutions de traitement de l’air de VMI. Pour la dirigeante de la marque, Michèle Potard,...
C’est lors d’un discours adressé ce mardi aux diagnostiqueurs immobiliers qu’Olivier Klein, ministre du Logement, a fait quelques annonces sur la nouvelle méthode du DPE. Sous le feu des critiques, le...
Le syndicat Cochebat dévoile les chiffres du marché 2022 pour les secteurs de l’hydrodistribution et du plancher chauffant-rafraîchissant France. Face à un marché de la maison neuve en recul, ce secteur...
L’énergie continue d’occuper les débats à l’échelle européenne. Dernier en date : le déploiement des énergies renouvelables (EnR), dont les objectifs visent à doubler la part, suite à un accord conclu...
Afin de promouvoir un avenir plus vert, il est essentiel de découvrir de nouveaux moyens innovants d'économiser de l’énergie. Les tuiles solaires ont gagné du terrain ces dernières années, en raison des...
Alors que l’interdiction progressive des passoires thermiques suit son cours, dans quelles zones de France en trouve-t-on en majorité ? Réponse avec Hello Watt, qui trace une carte des villes et départements...
Les collectivités locales ont un rôle crucial à jouer dans la réduction de la consommation énergétique et l'empreinte carbone des bâtiments publics. Pour répondre à cet enjeu majeur, ces dernières ont...
Selon le Ministère de la transition écologique, 91 000 pompes à chaleur ont été installées dans des appartements en 2020. Mais leur installation est beaucoup plus contraignante que dans un logement individuel....
Une nouvelle étude montre que les référentiels actuels en matière de confort des bâtiments ne sont pas adaptés aux climats tropicaux, chauds et humides. La climatisation, souvent utilisée à outrance, consomme...
La 18ème édition du salon ISH Francfort est l’occasion pour tous les exposants de présenter leurs dernières innovations en matière de chauffage, de ventilation et de salle de bains. Parmi ces exposants,...
Votre logement a été noté G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) ? Vous cherchez à sortir du statut de « passoire thermique » ? Avec l’arrivée des nouvelles mesures gouvernementales, les...
Alors que le marché de la rénovation énergétique connaît une croissance sans précédent ces dernières années, et que le salon Renodays à Paris accueillera sa première édition en septembre 2023, Marc Ruch,...
Solarwatt, fabricant allemand de panneaux solaires, enregistre une croissance record en France grâce à une forte demande de solutions d'énergie renouvelable. Avec son engagement en faveur de la neutralité...
Après moult remous parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables figure depuis ce samedi au Journal officiel. Mais ce n’est pas la fin des mesures législatives prévues par le gouvernement,...
Spécialisée depuis plus de quarante ans dans la plomberie, la société francilienne Attelann vend des chauffe-eaux déstockés. Une manière pour les industriels de lutter contre le gaspillage, et pour les...
La décision de la Commission de l'environnement du Parlement européen, permettant l'élimination plus rapide des réfrigérants fluorés utilisés dans les pompes à chaleur, inquiète l'Association française...
Face à la hausse des prix de l'électricité, de plus en plus de Français tendent à choisir des équipements plus propres en énergie pour chauffer leur logement. Selon une étude récente de Beem Energy, l'autoconsommation...
Lancé au départ par l’AQC, le programme inter Outre-mer OMBREE est maintenant entre les mains de PROFEEL et entame sa seconde période. Entre un nouvel appel à projets et le lancement d’une plateforme de...
La pompe à chaleur hybride séduit de plus en plus les foyers français. Ses nombreux avantages en font un choix de plus en plus prisé. En effet, les pompes à chaleur hybrides permettent à la fois de réaliser...
Soutenues par les aides à la rénovation énergétique telles que MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), les pompes à chaleur (PAC) ont la cote auprès des Français. Mais attention aux...
Les systèmes de chauffage au bois ont investi massivement le marché ces dernières années. Afin d’assurer une utilisation et une efficacité optimales de son appareil de chauffage, il convient de respecter...
Avec la flambée des prix des énergies, de nombreux Français se tournent vers les travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie et améliorer leur confort thermique. Si l’isolation...
Jean-Philippe Bitouzet est nommé comme nouveau directeur général de France Air. L’entreprise, basée aux portes de Lyon, compte sur son nouveau DG pour poursuivre sa dynamique de développement.
Le confort thermique dans le bâtiment est un sujet d’actualité. La France connaît de plus en plus souvent des épisodes de températures extrêmes. Le secteur de la construction doit donc relever le défi...
Le chauffage est un incontournable pour un bon confort thermique en hiver, mais il est souvent source de surconsommations. Afin de remédier à ce problème, plusieurs solutions existent pour optimiser le...
Le chauffage au sol apporte un véritable confort de vie et permet de réaliser des économies d'énergie. Prix de l’installation, coût d’entretien, avantages et fonctionnement, ce dossier vous présente en...
Quels sont les travaux à réaliser en priorité pour atteindre un bon confort thermique ? Quels sont les équipements les plus fréquemment installés ? Y a-t-il une hausse des demandes de travaux de rénovation...
La production d’eau chaude sanitaire (ECS) représente une part de plus en plus importante de la consommation énergétique des ménages. Il est donc important de s’informer sur les différentes solutions existantes,...
Une étude BVA pour Thermor, fabricant de solutions thermiques, se penche sur les modes de chauffage préférés des Français. Sans surprise, on remarque de nouveau le succès de la pompe à chaleur, en particulier...
Opter pour un chauffe-eau solaire thermodynamique est une excellente solution pour produire de l’eau chaude sanitaire. C’est un dispositif efficace et respectueux de l’environnement. Mais avant de se lancer...
Le groupe Atlantic s’implante sur le marché indien avec son partenaire Hindware Home Innovation Limited (HHIL). L’entreprise Hintastica Private Limited (HPL) a posé ses valises au sud d’Hyderabad.
Dans son dernier bilan annuel, le syndicat Uniclima fait état d’une chute de 30 % des ventes de chaudières gaz et fioul au profit des pompes à chaleur (PAC), du solaire thermique, et des chaudières biomasse...
La salle de bains est l'une des pièces les plus utilisées dans une maison, c'est pourquoi il est important de choisir le bon système de chauffage. Celui-ci doit être à la fois efficace, économique, mais...
L’agglomération de Mulhouse a annoncé ce mardi qu’elle allait créer un nouveau réseau de chaleur urbain raccordé à certaines usines de la ville pour approvisionner le centre-ville en chauffage. L’objectif...
Pour des raisons économiques et écologiques, de plus en plus de Français font le choix du chauffage au bois. Toutefois, changer son système de chauffage représente un investissement important. De ce fait,...
Saunier Duval, marque du groupe Vaillant, annonce la nomination de sa nouvelle directrice générale. Depuis le 1er janvier, Yuna Josse, 43 ans, remplace Éric Yvain au poste de DG. Présentation.
Les raisons qui poussent à remplacer son système de chauffage par un appareil plus puissant et économique sont multiples. Le chauffage représente une grande partie de la consommation énergétique d’un foyer....
Dans un contexte de hausse de prix des énergies, les Français sont de plus en plus nombreux à se soucier de la performance énergétique de leurs appareils. Les résultats d’une enquête menée par Rothelec...
La production d’eau chaude sanitaire (ECS) représente une part de plus en plus importante de la consommation énergétique des ménages. Il est donc important de s’informer sur les équipements récents comme...
L’entreprise Heiwa a connu une année 2022 très aboutie en termes d’objectifs qu’elle s’était fixée. Son directeur Franck Beauvarlet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut surfer sur cette bonne...
Un nouveau centre de formation a vu le jour dans les locaux entièrement rénovés du Comptoir CVC, dans l’ouest de Rennes. Celui-ci va accueillir des stagiaires afin de les former pour une maîtrise complète...
Le chauffage électrique est le deuxième mode de chauffage le plus utilisé par les ménages français. En effet, il présente plusieurs avantages comme une installation simple et peu coûteuse. Toutefois, il...
L’enquête du conseiller en économies d'énergie Hello Watt, remettant en question le manque de fiabilité du DPE, n’a pas tardé à faire réagir la CDI FNAIM. Le représentant des diagnostiqueurs immobiliers...
Spie France, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la structuration de Spie Industrie & Tertiaire en deux nouvelles filiales : Spie Building...
Le gaz est le mode de chauffage préféré des ménages français. Toutefois, en raison de la transition écologique, les réglementations favorisent aujourd’hui davantage les énergies renouvelables. Ainsi, de...
Dans un contexte de flambée des prix des énergies, les Français se tournent de plus en plus vers les travaux de rénovation énergétique pour faire baisser leurs factures énergétiques et améliorer le confort...
Le chauffage représente une part importante de la consommation énergétique des ménages. Déterminer quel système de chauffage est le plus économique peut être difficile. Quel est le chauffage le plus économique...
En cette fin d’année marquée par une forte crise énergétique et l’appréhension de l’hiver, le gouvernement a enchainé les annonces. Parmi celles remarquées à l’aube de l’année 2023 : le lancement du chèque...
En vertu de l’obligation Éco Énergie Tertiaire, tous les propriétaires et gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 devront déclarer leurs données énergétiques sur la plateforme OPERAT,...
Cela fait trois ans que le distributeur de solutions d’éco-construction Femat a lancé Femat Solutions. Ce service d’accompagnement des professionnels aux dossiers d’aides à la rénovation énergétique continue...
Une énergie particulièrement concentrée dans les bâtiments agricoles et dans le sud de la France. C’est le portrait que tire de l’énergie solaire une cartographie dévoilée par Dome Solar, filiale du groupe...
En 2018, Eni et l’Ifop menaient une première enquête sur les habitudes de chauffage des Français. Quatre ans plus tard, en pleine crise énergétique, l’étude a été réitérée pour mieux cerner l’évolution...
Le sujet a fait des vagues au Sénat mais également à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR). Il n’empêche que la série de mesures...
Nouveaux rebondissements à l’Assemblée nationale, alors en plein examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables (EnR). Consultation publique, terrains d’implantation des installations,...
Les travaux de rénovation énergétique peuvent coûter très cher. Qu'il s'agisse de remplacer un système de chauffage ou d'isoler une maison, la facture peut vite devenir salée. Cependant, des solutions...
La chaudière biomasse est idéale pour faire des économies d'énergie. Respectueuse de l’environnement, peu énergivore et rentable, elle utilise le bois comme combustible, afin d'assurer la distribution...
L'installation d'un chauffe-eau solaire est une excellente façon de faire baisser ses factures d’énergie. En hiver, économiser sur la facture d’électricité ou de gaz constitue un objectif quotidien. C’est...
La reprise post-pandémie a intensifié les recrutements dans le secteur du bâtiment et de la construction, selon le baromètre Komète diffusé par le cabinet Kyu Associés. Sur l’année 2022, les métiers du...
Les enjeux environnementaux actuels poussent tous les acteurs de la société à trouver des solutions écologiques à des problématiques du quotidien comme le fait de se chauffer. Les pompes à chaleur, ou...
Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage considérés comme écologiques car ils tirent parti des énergies renouvelables et permettent ainsi aux foyers de réduire leur consommation d’énergie. La...
À l’instar du vivre ensemble, de la convivialité et des espaces généreux, d’autres critères beaucoup plus techniques mais essentiels comme la qualité de l’air intérieur (QAI) impactent les usagers. Le...
Longtemps négligée, la qualité de l’air intérieur a été remise au centre des préoccupations depuis deux ans face aux enjeux de la propagation du virus de la Covid-19 dans les espaces clos. De nombreuses...
Dans un contexte de forte inflation, de difficultés de recrutement et de crise énergétique, la FEDENE et cinq organisations syndicales ont conclu une augmentation de 7 % des salaires de la branche « Gestion,...
Dans une étude menée par Opinion Way, le fabricant Evertree tenait à décrypter la l’importance grandissante de la QAI dans le quotidien des Français. Grandissante est le mot car selon les chiffres, 77...
Hideki Nishimura devient le nouveau président de la filiale française du spécialiste en génie climatique Daikin. Il succède à Christophe Mutz, désormais chargé des orientations stratégiques de l'entreprise.
Pionnier de la maison connectée, Somfy annonce sa collaboration avec Daikin, spécialiste du génie climatique. L’objectif de ce rapprochement ? Permettre à un grand nombre d'utilisateurs d’améliorer la...
Début 2021, naissait l’Association Française de Ventilation (AF Ventilation), dont l'objectif est de réunir les diverses professions concernées par la ventilation. Lors d’un Rendez-vous du Mondial du Bâtiment...
La FDME-FNAS présentait ce mardi son étude conjoncturelle sur les achats de matériel sanitaire, chauffage et plomberie par les réseaux de négoce en France en 2021. Une année qualifiée « de rattrapage »...
Leader européen des solutions de chauffage, ventilation et climatisation, le groupe Atlantic développe et produit ses propres cartes électroniques. Le spécialiste du génie climatique fabrique ainsi pas...
Six distributeurs indépendants, spécialisés en génie climatique, annoncent la création d’une nouvelle alliance, baptisée Pôle Thermique. L’objectif ? Offrir à leurs clientèles une logistique mutualisée...
Le 27 avril, France Air organisait un webinaire autour de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) dans les bâtiments tertiaires et résidentiels. L’occasion de revenir sur les différents polluants que l’on...
Alors que le soleil dévoile ses premiers rayons, le grand match PAC versus autres solutions de confort d’été reprend. Seeley International défend notamment le rafraîchissement adiabatique. Un tel système...
Ce lundi 11 avril, se déroulait un campus organisé par Ubbink France, marque spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment, l'évacuation des fumées et la ventilation. Le thème ? La ventilation face aux enjeux...
Alors que la politique de rénovation énergétique se tourne vers la consommation thermique, il convient de s’interroger sur les réflexes à adopter concernant le remplacement de ces équipements. C’est à...
En ce début de printemps, Johnson Controls – Hitachi (JCH) révèle des innovations dans l’ère, ou plutôt dans l’air du temps. Parmi elles, on compte la PAC air/air murale airHome 400 et la façade de cassette...
Suite à l’annonce par le gouvernement des hausses des aides MaPrimeRénov’ pour les PAC et chaudières biomasse, la Capeb réagit ce vendredi 18 mars. Bien qu’elle qualifie cette mesure de « positive », la...
La direction européenne du groupe Daikin, acteur majeur du génie climatique, a dévoilé son plan stratégique « Fusion25 ». Un projet d’envergure qui s'articule autour de plusieurs domaines d'investissement...
Comment adapter une installation de purificateur d’air dans un projet de rénovation ou de construction de bâtiment tertiaire ? C’est ce à quoi répond le « panorama des purificateurs d’air dans le tertiaire...
Le dernier baromètre Domexpo consacré aux énergies dans les maisons neuves montre que la pompe à chaleur (PAC) est restée prédominante en 2020. Elle est en effet utilisée dans plus d'une maison neuve sur...
Fondé en 2001, l’Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur (OQAI) fêtait ses 20 ans de recherches et de recommandations sur la question de la qualité de l’air intérieur, lors d’un colloque en décembre...
Trois ans après avoir annoncé l'interdiction prochaine des équipements de chauffage fonctionnant au fioul et au charbon, le gouvernement a indiqué ce jeudi la publication du décret rendant effective cette...
Le ministère de la Transition écologique a annoncé ce mardi 14 décembre le lancement d'un appel à projets « Soutien pour l'innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l'air du bâtiment »....
Le groupe Aldes, spécialisé dans le génie climatique, tenait une conférence de presse mardi 16 novembre pour revenir sur le marché et ses nouvelles innovations en matière de qualité de l'air intérieur....
L’AQC rapporte que, selon des études de terrain, l’air intérieur peut être cinq à huit fois plus pollué que l’air extérieur durant l’occupation du bâti. L’agence cherche donc à enseigner les bonnes pratiques...
Syndicat de 86 societés industrielles de la ventilation, filtration et épuration de l’air, climatisation ainsi que la PAC, Uniclima se penche davantage sur la question des purificateurs d’air et de la...
A travers une étude consacrée à la qualité de l’air intérieur (QAI), le fabricant de solutions thermique Zehnder a mis à contribution son système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) double-flux ComfoAir....
Le 3 juin dernier, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili annonçait un report de six mois de l’interdiction d'installation de chaudières à fioul neuves, pour une date butoir fixée à juillet...
Près de 40 scientifiques du monde entier ont publié jeudi un texte dans la revue « Science », appelant à mettre en place de nouvelles normes pour améliorer la qualité de l'air intérieur (QAI) des bâtiments...
L’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC) publie deux nouvelles fiches acoustiques, des recommandations formulées à destination des particuliers et des installateurs pour les accompagner...
Lors d’une conférence de presse, Uniclima est revenu sur l’activité du génie climatique en 2020, une année marquée par la crise sanitaire. Malgré des chantiers arrêtés lors du premier confinement, la filière...
Sept organisations professionnelles ont lancé ce jour l’Association française de la ventilation, une instance dont la finalité est de remettre la qualité de l’air intérieur (QAI) au cœur du débat. Car...
Surfant sur ses capacités à chauffer, rafraichir et produire de l’eau chaude sanitaire en utilisant une source énergétique renouvelable, la pompe à chaleur (PAC) est clairement le générateur star de la...
Comme chaque année, le baromètre Domexpo s'intéresse aux tendances en matière de logement neuf. Dans sa dernière enquête sur la maison neuve, le spécialiste des villages de maisons d'exposition s'intéresse...
A la fois enjeu pour la valeur d'un bâtiment et pour la santé de ses occupants, la qualité de l’air (QAI) est au centre de toutes les attentions. Dans ce contexte, Uniclima publie « Tous acteurs de l’air...
En février, UNICLIMA livrait les grandes tendances du marché du génie climatique, avec les premiers résultats de 2018 et les tendances 2019. Sur un marché de la rénovation globalement stable, c’est surtout...
La boucle d’eau est un micro-réseau de chaleur tempéré et décentralisé. Les tubes qui transportent l’eau passent dans l’ensemble d’un bâtiment et permettent à des pompes à chaleur eau/air réversibles réparties...
La loi Grenelle II a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air dans certains ERP, une obligation actuellement en vigueur dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans...
Dakin lance, ce mois d’avril, la nouvelle gamme de pompes à chaleur Altherma 3e génération au R-32 à 60°, une solution qui s’inscrit pleinement dans le cadre d’une rénovation et notamment dans le remplacement...
Le génie climatique faisant partie intégrante du salon BePositive depuis ses débuts, il était tout naturel de retrouver, cette année encore, une catégorie consacrée à ce secteur d’activité dans le cadre...
Les WC lavants, souvent appelés WC japonais, ne viennent pas du pays du soleil levant comme on pourrait le penser. Ils ont été inventés en Suisse par Hans Maurer en 1957. Une fois le brevet de Maurer expiré...
Nouvelle année, nouveau Baromètre Domexpo ! Dans sa dernière enquête publiée en janvier, le salon dédié à la maison neuve en Île-de-France s’est intéressé aux énergies les plus utilisées en construction....
Pouvant avoir des répercussions directes sur la santé, la qualité de l'air intérieur intéresse de plus en plus les professionnels de l'habitat. Dans ce registre, l'Association pour la qualité de l'air...
Au-delà de l’obligation légale et règlementaire de l’entretien annuel d’une chaudière, il est important aussi d’entretenir le circuit de chauffage et les radiateurs régulièrement afin d’augmenter leur...
Domexpo, leader des villages de maisons d’exposition en Île-de-France, a récemment présenté les résultats de son dernier Baromètre « Énergie » portant sur les solutions de chauffage privilégiées par les...
Domexpo, leader des villages de maisons d’exposition en Ile-de-France, présente son deuxième baromètre dédié à l’habitat individuel neuf. Si l’an dernier, la société s’était intéressée au prix moyen d’une...
Pour la première fois en France, une étude exploratoire menée par l'Anses et le CSTB dans le cadre du programme de travail de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) chiffre le coût socio-économique...
La gouvernance de l'État de la Cité du Vatican et Carrier ont annoncé le démarrage de l'installation d'un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (HVAC) de pointe destiné à la...
A partir de 2015, la directive Eco-conception fixera les conditions minimum de rendement énergétique, et les limites supérieures d'émissions de polluants des équipements de chauffage et de production d'eau...
Alors que la région Île de France subit un nouveau pic de pollution, les industriels du chauffage au bois rassemblés autour du label Flamme verte refusent de servir de bouc émissaire. Ils rappellent qu'en...
Dans quel pays chauffe-t-on le moins sa chambre à coucher ? Où habitent les rois de la douche écossaise ? Qui sont les champions européens du câlin quand il fait bien froid dehors ? Vaillant, un des leaders...
Alors que se tenait mardi un colloque sur le sujet, l'OQAI (Observatoire de la qualité de l'air intérieur) annonce le lancement d'une vaste campagne inédite de collecte de données dans les immeubles de...
Les équipements de chauffage sont aujourd’hui en pleine mutation. C’est le cas avec le développement des chaudières hybrides. Leur particularité est d’allier les énergies fossiles aux énergies vertes,...
Sauter souhaite accompagner les consommateurs dans leur projet et pour les guider dans le choix de l’appareil qui sera le mieux adapté à leurs attentes, les radiateurs Sauter sont désormais évalués sur...
L’Association Chauffage Fioul vient d’éditer 3 documents destinés aux prescripteurs du chauffage. Ils « éclairent » l’actualité du chauffage au fioul sur les questions liées à l’efficacité énergétique...
Le chauffage par le sol fait partie des techniques mises au point depuis plusieurs années et bénéficiant, aujourd’hui, d’un regain d’intérêt. Il est notamment de plus en plus combiné à la mise en place...
Panasonic enrichit sa gamme de solutions de chauffage et de climatisation DRV à gaz avec de nouvelles unités et des améliorations apportées aux pompes à chaleur à gaz série S.
Panasonic vient d’ouvrir un nouveau centre de formation à Paris. Des formations de deux jours y sont proposées aux installateurs. A terme les cours seront accessibles en ligne.
En faisant l'acquisition des activités de l’entreprise Ribo, spécialiste de solutions de chauffage, de climatisation et de traitement d’air, le groupe Aldes poursuit son développement sur le marché du...
Le spécialiste du chauffage Buderus atteint de nouveaux objectifs de performances et de technologie en proposant une nouvelle chaudière murale gaz à condensation, la Logamax plus GB162. Economies d’énergies,...
L'industriel e.l.m. leblanc lance un nouveau label, blueactive, pour identifier les équipements de chauffage qui utilisent mieux l’énergie et réduisent les émissions de CO2.
Energies et Avenir, l’association de la filière du chauffage à eau chaude, présente un outil méthodique pour accompagner les professionnels de la filière : un guide de dimensionnement des radiateurs à...
Selon une étude de l’AFPAC, l’Association française des Pompes à Chaleur, les utilisateurs sont quasi unanime sur l’efficacité de cette solution chauffage en énergie renouvelable.
Un climat idéal, grâce à la toute nouvelle télécommande Madoka. Primée par le reddot product design award 2018 ainsi que par le IF Design Award, la télécommande...
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