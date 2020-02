Génie climatique - Plomberie - Chauffage

Avec la transition énergétique, les énergies renouvelables, le confort thermique et les économies d’énergies fossiles sont plus que jamais au cœur de l’actualité des professionnels du secteur. Pour faciliter la reconnaissance de leur expertise dans les processus de transition et de rénovation énergétique des bâtiments, QUALIBAT a développé une nouvelle famille dans sa nomenclature. Intitulée «Énergies et fluides», la famille 5 fait son entrée en 2019 dans l’offre de QUALIBAT pour aider les entreprises à développer efficacement leur clientèle.