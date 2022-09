Conjoncture

Ce jeudi 4 novembre, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) publiait les chiffres de l'artisanat du bâtiment au troisième trimestre 2021. Bilan : elle a fait état d'une belle reprise, avec +4 % comparé à un an plus tôt, et +2,2 % par rapport au T3 2019. L'activité, stimulée par la rénovation énergétique, renoue, et dépasse même, les niveaux d'avant-crise.