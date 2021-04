AAF : Solutions d’amélioration de la qualité d’air pour les applications industrielle

AAF INTERNATIONAL tire son origine de Bill Reed, ingénieur chevronné et entrepreneur ingénieux, qui a établi en 1921 que le nettoyage de l'air était essentiel pour la croissance de la société, le développement des technologies et la protection de la santé humaine.

Il a conçu le Reed Air Filter qui fut la première étape du développement d'une entreprise internationale qui domine le secteur de la filtration de l'air à l'échelle internationale – AAF INTERNATIONAL.



Aujourd'hui, commercialisés sous les marques AAF® et AmericanAirFilter®, les produits et systèmes d'assainissement de l'air AAF offrent les solutions d'air propre les plus complètes au monde. Nos produits sont des références du secteur en termes de qualité et de performances, du filtre d'ébauche simple, en passant par le contrôle de pollution de l'air et l'élimination des confinements des gaz, aux filtres à haute efficacité utilisés dans les environnements propres les plus stricts.



Depuis son siège à Louisville dans le Kentucky, AAF exerce ses activités dans 22 pays et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde. AAF est soutenue dans ses activités internationales grâce aux ressources de sa société mère Daikin Industries, Ltd., basée à Osaka au Japon, une entreprise internationale et diversifiée, leader dans le secteur de la climatisation.



AAF offre les capacités de production globales les plus complètes du secteur de la filtration de l'air et chacun de ses sites est spécialement conçu pour fabriquer et tester les solutions d'air propre les plus complexes. En outre, chaque site fabrique ses produits dans le respect des normes internationales de qualité et de performances appropriées.

Chaque fois que nous fabriquons un produit, nous visons l'excellence. La politique de notre entreprise en matière de qualité décrit le mieux l'engagement d'AAF : La satisfaction de nos clients et l'amélioration continue sont nos priorités absolues. La qualité des produits ne doit pas et ne sera pas compromise.



À l'heure où vous lisez ces lignes, des solutions de filtration AAF nettoient de l'air dans le monde entier pour plus de productivité, protègent les processus produisant des technologies et des produits permettant d'améliorer nos vies et fournissent une protection contre les menaces pour la santé présentes dans l'air. Après 90 ans d'innovation et de leadership dans le secteur de la filtration de l'air, notre devise demeure inchangée – Better Air is Our Business®.

Le savoir-faire d’AAF :