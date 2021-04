ABC MINET ECHAFAUDAGES

ABC MINET c’est de la fabrication, de la vente et distribution, de la location : un service complet autour de l’échafaudage.

Fabricant français d'échafaudages fixes, multi-directionnels et roulants depuis 1962, nous nous adressons à tous corps de métiers, BTP, MH, Evénementiel, Industriel et Naval entre autres.

Présents sur l'ensemble du territoire français et sur une quinzaine de pays à l'export, nous fabriquons également des barrières de chantier et accessoires destinés aux TP.

ABC MINET c’est avant tout, un service complet autour de l’échafaudage : analyse de chantier, étude et plan, note de calcul, fabrication, recherche et développement, location, formation et aide au montage sur vos chantiers.

ABC MINET fabrique des échafaudages 100% FRANÇAIS sur son site de production à Saint Chamond, alliant nouvelles technologies et savoir-faire manuel.

ABC MINET, ce sont des femmes et des hommes qui en plus de 50 ans, ont donné à notre entreprise familiale, une envergure nationale et au-delà. Ce sont plus de 15 corps de métiers aux compétences bien spécifiques pour donner à nos produits une réelle valeur ajoutée, de la conception à la fabrication jusqu'au produit fini.

Depuis sa création ABC MINET a toujours eu cette volonté de proposer un produit de haute qualité à ses clients et de répondre à tous les types de demande.

ABC MINET a pris l'engagement d'apporter à ses clients un service complet autour de l'échafaudage, que se soit dans le choix proposé aux clients avec notre large gamme d'échafaudage fabriqué en France ou dans la polyvalence des services que nous leur apportons : la fabrication, la vente et distribution, la formation, la location.

De la conception du produit à la réalisation de chantiers, notre bureau d'étude s'engage à fournir à nos clients un résultat optimal en terme de sécurité, de coûts et de délais.

Le savoir-faire d’ABC MINET :