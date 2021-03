ACCES INDUSTRIE est spécialiste en nacelles élévatrices, chariots télescopiques et matériel de manutention.

Accès Industrie est un spécialiste en élévation et manutention. Ils couvrent tous vos besoins de location, location longue durée ou d’achat de matériel. Leurs experts sont réactifs et à l’écoute, ils sont là pour répondre à toutes vos attentes concernant le travail en hauteur et en sécurité. Leur parc diversifié de plus de 8 500 machines accessibles et disponibles à travers leur réseau de 37 agences, réparties sur l’ensemble du territoire national, ils vous apportent des solutions personnalisées et adaptées à vos problématiques d’élévation.

Ils possèdent une vaste gamme de matériels professionnels destinés aux acteurs de la construction, de l’industrie, de l’entreposage, aux professions agricoles, aux métiers de commerce…, répondons aux contraintes les plus complexes, spécifiques, et sont capables d’intervenir en moins de 2 heures, en cas de besoin, si une assistance technique est nécessaire. Ils sont à vos côtés de l’initiation de votre projet jusqu’à sa concrétisation.

Leur métier est avant tout un métier de services, où au-delà des activités même de location, et de la vente, les aspects logistiques et techniques sont essentiels :

Assistance technique

Services d’entretien et de réparation

Livraison et récupération sur site.

Autant de spécificités maîtrisées qui rendent unique l’offre ACCES INDUSTRIE et en font le véritable partenaire de leurs clients !

Les nacelles élévatrices sont des machines automotrices conçues pour élever des personnes devant travailler en hauteur. Les chariots télescopiques sont destinés à soulever de lourdes charges. Ces machines sont principalement utilisées pour la construction, la maintenance et la rénovation de bâtiments industriels ou commerciaux.

Après plus de 20 ans d'expérience en location de matériel de levage, Acces Industrie a complété son activité en 2016 en créant sa filiale Accès Industrie Sales, destinée à la vente de matériel de levage et de manutention.

Cette nouvelle offre permet ainsi de répondre à un large panel de demandes de clients : de la location, à la location longue durée avec option de rachat, ou vente de matériel de levage. Ces différents services proposés sont complémentaires et présentent tous des avantages pour les clients, selon leurs profils et spécificité.

Le savoir-faire Accès industrie :