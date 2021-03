Achard est un fabricant français d’accessoires métalliques de toiture. Ils sont plus que centenaire, leur expertise et leur professionnalisme sont donc reconnus et ne sont plus à prouver. Du conseil, du service et de la réactivité pour vous accompagner et vous satisfaire.

Leur équipe commerciale est présente sur le territoire national grâce à la force de vente largement déployée sur toutes les régions.

Leurs actions sont efficaces et adaptées pour maintenir leurs partenariats avec les négociants, les revendeurs ou les spécialistes de matériaux de toiture.

Ils innovent dans les produits et investisse dans les process ; ce sont les 2 leviers de leur développement. Ils proposent des produits nouveaux en complément d’une gamme traditionnelle approuvée afin de toujours être les premiers.

Leurs gammes de produits sont :