AGENCE TECHNIQUE POLY-PAC / GALLINA France

120Dott. Gallina est depuis plus de 50 ans le spécialiste italien dans le domaine des matières thermoplastiques, notamment pour les systèmes modulaires en polycarbonate alvéolaire pour couvertures et façades translucides.



Gallina développe spécialement les systèmes arcoPlus® pour le marché français en partenariat avec l’agence technique Poly-Pac, simultanément Bureau de Recherche/Développement et fabricant de menuiseries fixes et ouvrantes, afin d’offrir aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et utilisateurs des solutions offrant les meilleurs performances thermiques et transmissions de la lumière confortables.



Profitez de la lumière naturelle et d’un confort inégalé grâce à des solutions de mise en oeuvre innovantes, certifiées, dans le respect d’une démarche environnementale de qualité.