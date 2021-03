Fondée en 1948 à Nagoya, Aiphone est devenue l’un des fabricants de systèmes d’interphone des plus respecté au monde. Le dévouement de plus de 1 400 employés et notre engagement constant vers plus de qualité nous ont valu la position de leader que nous occupons aujourd’hui.

Ils exportent à présent leurs produits vers plus de 60 pays du globe. Fortement engagés dans une politique de contrôle de qualité total, ils recherchent constamment des moyens d’améliorer leurs produits et leurs processus.

Il en résulte une réputation mondialement reconnue pour ses avancées technologiques, un large éventail de produits haut de gamme et, plus important que tout, une satisfaction plus grande de la clientèle.

LA QUALITE PRIMORDIALE POUR Aiphone.

Chaque système Aiphone est le fruit d’une attention rigoureuse aux détails : une conception contemporaine, un matériel et des circuits de la plus haute qualité, pensés, conçus et préalablement testés à 100 % pour un fonctionnement continu sans soucis.

ISO 9001 V2015

Aiphone est le premier fabricant d’interphones mondial à avoir reçu la certification ISO 9001. La norme ISO 9001 permet l’identification immédiate de la qualité d’un produit dans pratiquement tous les pays du monde. Aujourd’hui c’est Aiphone SAS qui est le seul fabricant à être ISO 9001 V2015 en France pour son engagement de service envers ses clients.

ENVIRONNEMENT : AIPHONE S’ENGAGE

Aiphone a également obtenu l’approbation ISO 14001, une référence internationale qui fait succès en matière d’exigences environnementales.

Les produits AIPHONE sont conformes aux directives RoHS (2002/95/EC), impliquant la non-utilisation de matières nocives pour l’environnement.

Aiphone, en tant qu’industriel responsable, s’est enregistrée auprès de l’ADEME pour le recyclage de ses déchets conformément à la directive DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).

Aiphone a choisi ECOSYSTEM comme éco-organisme pour la collecte de ses produits en fin de vie en vue de leur recyclage.

Le savoir-faire d'Aiphone :