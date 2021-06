ALROC : Fabrication de colliers de fixation de câble, outils de préparation de câble, et de roues aluminium.

Depuis plus de 30 ans, ALROC conçoit, développe et produit une gamme d’outils de préparation de câble et de colliers de fixation lui permettant aujourd’hui d’avoir l’offre mondiale la plus complète.

Récompensant en partie la confiance accordée par nos clients, ALROC détient depuis 2008 la certification ISO 9001 et obtient en 2017 la version 2015. ALROC continue de mettre en place au travers de sa politique QSE des actions contribuant à réduire son empreinte écologique.

La sécurité et la précision sont les deux principes fondamentaux que nos partenaires recherchent lorsqu’ils s’adressent à ALROC. C’est pourquoi depuis 2015 nous avons créé le label « Safe and Précise » garant de la philosophie de développement de nos produits.

Au cœur de notre fabrication, un savoir-faire de plus de 70 ans dans l’usinage des métaux, la conception de moules et la fonderie par gravité font d’ALROC un spécialiste reconnu de la transformation des alliages.

Fort de cette base solide, ALROC a également su investir au fil des années pour intégrer de nouveaux procédés de fabrication et des technologies innovantes, permettant ainsi de garantir des délais de livraison toujours plus courts et une compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

La fabrication de nos produits s’organise aujourd’hui autour des ateliers suivants :

Un Bureau R & D et industrialisation doté de logiciels de C.A.O (2D et 3D), F.A.O, G.P.A.O, de rétro conception et de gravure

Atelier de réalisation prototypes et moules dotées de 3 centres d’usinage verticaux à commande numérique, 2 fraiseuses conventionnelles et d’une électroérosion, couplé à la partie rectification et affûtage

Une fonderie d’aluminiums, d’alliages cuivreux et de bronze, de coquilleuses semi-automatiques, d’une sableuse, d’une étuve et de 3 tribo-finitions

Atelier d’ébarbage doté de scies à ruban et de touret à ébavurer

Atelier d’usinage composé de 5 tours CN et de 5 centres d’usinage à commande numérique MAZAK

Atelier d’isolation par trempage

Atelier de montage

Le savoir-faire d’ALROC :