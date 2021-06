AMCO LES ESCAMOTABLES est la marque Sécurité du groupe LBA : bornes automatiques ou mécaniques mais aussi des obstacles escamotables tels que barrières de sécurité, herses ou roadblocker.

Nos 30 ans d’expérience en conception et fabrication nous placent à la pointe de la technicité et de la robustesse sur l’ensemble de notre gamme.

Nos produits garantissent le plus haut niveau de protection pour la sécurisation des sites : résistance aux chocs testée par crash tests, dans le cadre des normes en vigueur dans le monde entier.

Nous sommes une entreprise résolument familiale qui s’est développée en France et s’exporte désormais à l’international.

Nous valorisons l’écoute de nos clients afin d’adapter constamment nos produits à leurs besoins, tout en conservant un maximum de simplicité de conception et d’usage.

Notre offre de produits de sécurisation est enrichie et toujours sur-mesure et évolutive. Amco Les Escamotables répond précisément à vos besoins anti-intrusion, suivie par Security By Design qui propose un concept innovant pour la ville de demain. La Barrière Automatique solutionne le contrôle d’accès et Miss CLean permet la mise à disposition et la généralisation des gestes barrières pour tous. Ainsi, notre gamme couvre désormais tous vos besoins en termes de sécurisation périmétrique.

Notre mission :

Grandir pas à pas en écoutant nos clients et en anticipant leurs besoins.

Développer notre société en respectant nos partenaires commerciaux dans la durée et en construisant des relations de confiance.

Consolider notre expertise industrielle tout en innovant pour nous adapter et faire évoluer le marché.

Cultiver un esprit familial avec nos collaborateurs, afin d’encourager la rigueur et l’implication collective.

Conjuguer ambition, pragmatisme et innovation.

Le savoir-faire d’AMCO LES ESCAMOTABLES :