AQUATERRA SOLUTIONS : Concepteur, producteur et distributeur de solutions techniques pour le contrôle de l'érosion, les protections de berges, génie végétal, bio-ingénierie, gabions (gabion métallique tissé, gabion électrosoudé, gabions en kits), soutènements et renforcements des sols, végétalisation, façades minérales, aménagements hydrauliques et paysagers.

Leader de la lutte contre l'érosion et de l'aménagement du territoire, notre groupe se caractérise par sa capacité à innover et à proposer des solutions techniques fiables, de qualité et respectueuses de l'environnement.

AQUATERRA SOLUTIONS met à votre disposition une large gamme de solutions techniques pour la plupart en conformité avec le label qualité Iso 9001 et même bientôt Iso 14000 pour une partie de ses produits.

Dans le but de vous offrir une gamme toujours plus performante, AQUATERRA SOLUTIONS est fortement engagé dans le développement de nouveaux produits et concepts. Notre partenariat étroit avec divers bureaux d'études, centres de recherches, entreprises, maîtres d'œuvres et maîtres d'ouvrages nous oblige à une remise en cause permanente. En ouvrant de nouvelles perspectives techniques et économiques, nous nous imposons aujourd'hui parmi les plus performants du marché.

Notre politique, en synergie avec nos partenaires vise une qualité optimale. Notre capacité d'innovation représente une étape essentielle pour tendre vers ce haut niveau de qualité.

Anticiper sur les évolutions réglementaires et techniques, mieux appréhender les besoins du marché, telle est notre volonté.

Une gamme complète en avance sur son temps, pour des résultats immédiats et concrets.

AQUATERRA SOLUTIONS innove, développe, recherche, perfectionne sans cesse ses solutions, ses techniques et la qualité de ses services avec un objectif prioritaire : l'assurance de la performance à tous les stades de son intervention. Parce que nous sommes synonymes de qualité et de pérennité, résolument tournés vers l'avenir, nous vous devons le meilleur.

Le savoir-faire d’AQUATERRA SOLUTIONS :

LES SOLUTIONS GABIONS

Défenses de berges, bajoyers.

Ouvrages de soutènement.

Massifs de remblais renforcés.

Aménagements hydrauliques, seuils, petits barrages, épis et digues.

Protection des piles de ponts immergées.

Batardeaux, surélévation de digue, contrôle des inondations.

Lestage de canalisations immergées.

Ecrans antibruit, clôtures.

Aménagements paysagers.

Façades et habillages d'ouvrages d'art.

LES SOLUTIONS GENIE VEGETAL

Aménagements de berges.

Aménagements des bords de lacs.

Végétalisation des berges et de leurs pieds.

Lutte contre l'érosion des cours d'eau.

Fascines et clayonnages.

Epuration des eaux des lacs avec radeaux végétalisés.

Refuges pour les espèces piscicoles et aquatiques.

LES SOLUTIONS TAPIS ANTI-EROSIFS

Paillages des plantations, talus, pistes de skis et décharges.

Aide à la végétalisation des talus et des berges.

Maîtrise de l'érosion et du ravinement des talus.

Revêtements des cunettes et canaux de décharge.

Revêtements de berges jusqu'à des vitesses de 6.5 m/s.

Couverture de décharges, étanchéité ou sols stériles.

Confinement de terres sur géomembranes.

LES SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES