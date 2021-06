AQUILUS constructeur français de piscines, est un réseau d’experts spécialisés dans la construction et la rénovation de piscines, ainsi que dans les équipements tels que robots nettoyeurs, pompes à chaleur, abris et volets de protection.

De plus, nos concessionnaires installés partout en France, vous proposent tout une gamme d’équipements de bien-être, à travers la vente de spas, spas de nage, saunas et hammams.

En effet, ils vous accompagnent tout au long de votre projet d’aménagement extérieur. Parce qu’il s’agit de la création d’une véritable pièce de vie, il est primordial de faire le bon choix. Non seulement le bon professionnel, mais également le bon produit, jusqu’à l’entretien et la maintenance en parfait état de fonctionnement de vos piscines et spas.

Tout a commencé par la création en 1981, par Jean-Charles Houzé et Bernard Stagnoli, du groupe ATLANTIS donnant naissance à l’enseigne AQUILUS PISCINES dont les valeurs fortes poussent la marque à sans cesse innover et se développer.

C’est ainsi qu’à vu le jour, le premier magasin est implanté à Valence, dans la Drôme (26). Pendant près de 10 ans, les fondateurs se consacrent au développement du concept AQUILUS et au développement de magasins dans la région Rhône-Alpes.

Depuis sa création la marque en 1981, AQUILUS conçoit et sélectionne des produits innovants et efficaces. Ces produits répondent ainsi aux exigences de qualités de la marque en matière d’entretien, de confort et de traitement de l’eau. Pour compléter cette offre, des centaines de références d’accessoires et de produits de traitement sont proposées en magasins.

Par ailleurs, chaque année, de nouveaux concepts voient le jour de notre service Recherches et Développement.

C’est ainsi que la M’Water : le concept hybride mi-piscine, mi-spa à fait son entrée.

Le savoir-faire d’AQUILUS :