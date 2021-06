ARBONIA FRANCE SARL, appartient au groupe ARBONIA un fournisseur majeur du bâtiment suisse qui emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde.

ARBONIA FRANCE a été fondée en 2000 et commercialise des radiateurs panneaux décoratifs et sèche-serviettes à eau chaude et électrique, de fabrication allemande, suisse et tchèque.

Son siège social est situé à Hagenbach dans la région Alsace, département du Haut-Rhin. La société compte un dépôt également situé à Hagenbach.

A ce jour, avec un capital de 600 000 €, elle compte 14 employés et s’appuie sur 20 agents commerciaux, quatre directeurs de région qui portent la marque sur toute la France.

Trois pays sont traités, à savoir la France, le Luxembourg et la Belgique avec un carnet d’adresses de plus de 500 clients depuis la création.

En mai 2018, le groupe ARBONIA acquiert le belge Vasco Group, leader du marché des radiateurs au Benelux et consolide ainsi sa position dans le secteur des radiateurs design et panneaux.

Offrir aux hommes des « solutions qui réchauffent » au sens le plus propre du terme était une motivation particulière pour les deux fondateurs de la marque ARBONIA.

Fiabilité, qualité, précision, efficacité, sécurité et innovation. Ces vertus ont été les garantes d'un succès extraordinaire. Nos vertus reposent sur la volonté de toujours y répondre de manière optimale.

Ainsi, ARBONIA parvient à répondre en permanence et au maximum aux attentes des clients dans la construction de bâtiments publics et commerciaux, à développer encore ses produits et à satisfaire les exigences actuelles et futures du marché.

Depuis sa création il y a plus de 60 ans, ARBONIA poursuit un objectif ambitieux : créer la solution de grande précision parfaite pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.

Avec chacun de ses produits, ARBONIA fait un pas supplémentaire en direction de la perfection.

