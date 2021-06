Depuis plus de 30 ans ARC+ développe des solutions logicielles au service des architectes, designers et professionnels du bâtiment.

ARC+ offre aux architectes et autres professionnels du bâtiment un moyen simple et ergonomique de passer de l’idée à la réalité en respectant l’esprit créatif de chacun, « The Freedom of Design ».

Doté d'un modeleur 2D/3D interactif et performant il est possible de modéliser n'importe quelle forme géométrique ou utiliser les modules architecturaux présents pour créer escaliers, murs, fenêtres etc...

ARC+ ne s'arrête pas là puisqu'il propose un panel de modules complémentaires totalement intégrés. Un moteur de rendu 3D vous permet de vendre votre projet en générant, entre autres, des images photoréalistes.

Un module d'édition et de gestion de la structure de votre projet vous permet d'afficher surfaces, périmètres et autres données quantitatives afin de les communiquer au client directement depuis vos documents de production.

L'industrie de la construction évolue, ARC+ aussi. Désormais certifié BIM en assurant sa compatibilité avec le nouveau format de communication IFC et en proposant des modules d'édition des paramètres BIM de votre projet, ARC+ ne se résume plus qu'à un simple modeleur 2D/3D.

Les besoins du marché demandent désormais une meilleure communication entre les différents acteurs d'un projet. Rejoignez l'expérience BIM et ajoutez d’une plus-value à votre projet en intégrant ces paramètres.

Le processus de travail reste le même. ARC+ vous permet de garder votre méthode de travail et d'ajouter ces attributs complémentaires pour ensuite les communiquer.

Crée par des architectes au service des architectes, ARC+ met un point d'honneur à respecter chaque esprit novateur et créatif en lui offrant une liberté de design à ce jour inégalée.

Grâce à ARC+, vous pouvez désormais devenir plus productif en utilisant un panel d'outils et de fonctions toujours plus performantes tout en gardant votre liberté et méthodes de développement.

Le savoir-faire d’ARC+ :