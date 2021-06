ARC - Automatisme Régulation Contrôle

ARC, crée en 1983 et située à Massy, près de Paris, est spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’ingénierie, la fabrication et la commercialisation de réenclencheurs automatiques brevetés de disjoncteurs basse tension (5 brevets déposés en 1983, 1990, 1998).

Le but d’un réenclencheur automatique de disjoncteur est d’assurer, suite à des disjonctions intempestives de disjoncteurs, la remise en service automatique ou à distance des équipements électriques situés sur des sites isolés et souvent difficilement accessibles (points hauts ruraux ou hauts d’immeubles urbains) tels que : relais hertziens, centraux téléphoniques (téléphonie fixe), réémetteurs, relais radio en téléphonie mobile, répétiteurs, etc…

OBJECTIFS ET AVANTAGES D’UN REENCLENCHEUR ARC

Analyser intelligemment le type de défaut, fugitif ou permanent, en automatique ou à distance avant de réenclencher.

Assurer la protection des personnes.

Assurer la protection et la sécurité de l’installation électrique.

Rétablir l’énergie électrique le plus rapidement possible (de quelques secondes à quelques minutes).

Réduire les charges de fonctionnement dues aux déplacements inutiles et coûteux.

Réduire la maintenance grâce à l’automatisme et la télégestion.

Eviter les pertes de chiffre d’affaires.

Fidéliser ses clients par la qualité et la continuité du service.

Le savoir-faire d’ARC :