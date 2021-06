ARC INFORMATIQUE PcVue Solutions

ARC INFORMATIQUE est un acteur mondial des logiciels de supervision pour les secteurs de l'énergie, des processus industriels, des services publics et des infrastructures (Smart City, SmartBuilding).

Animée par une volonté d’innovation et d’excellence technique, ARC INFORMATIQUE développe des solutions intégrant les dernières technologies du cloud, des objets connectés et des solutions mobiles.

PcVue Solutions vous propose une suite de logiciels et de matériels pour afficher, contrôler, gérer et analyser les informations de vos installations.

Certifiée ISO 9001 et 14001, cette démarche qualité se veut une réponse aux attentes des utilisateurs. Elle implique et sensibilise l'ensemble des collaborateurs aux besoins exprimés par nos partenaires, prospects et clients.

ARC Group a fondé son développement sur le respect des standards adoptés par l’industrie afin de faciliter l’interopérabilité de ses produits avec des applications tierces.

Nous participons également à plusieurs projets Européens de R&D en collaboration avec de grands utilisateurs, des fournisseurs d’équipements et des laboratoires ou universités.

Le savoir-faire d’ARC INFORMATIQUE :