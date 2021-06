ARCEL conçoit et réalise des modules ou ensembles d'électronique de puissance, redresseurs onduleurs et hacheurs, composants électroniques de puissance.

Notre gamme de puissance va du kW au MW. Nous travaillons pour de multiples domaines d'excellence depuis plus de 40 ans : Energie, Défense, Marine, Ferroviaire, Nucléaire, Industrie...

Assemblages de Puissance :

Notre savoir-faire et la connaissance de vos applications nous permettent :

1. de vous apporter des solutions souples, rapides et économiques grâce à un stock de sous-ensembles standards et modulaires

2. de vous apporter un apport technique dans l’élaboration de vos projets

3. de réaliser des dimensionnements spécifiques à partir de votre cahier des charges.

Semi-conducteurs :

La maîtrise du semi-conducteur associée à une large bibliothèque, nous permet :

1. d’identifier votre besoin à partir des références ou des informations dont vous disposez

2. de vous proposer le produit d’origine ou produit équivalent

3. de rénover vos blocs de puissance

4. de vous proposer des composants suivant vos spécifications (tri en VF, Qrr, etc…)

Etude :

1. Notre bureau d'étude accompagne vos équipes dans la réalisation de projets de développement longs.

2. Nous apportons un support constant avec une interface technique, commerciale et projet dédiée pour mener à bien vos objectifs.

Le savoir-faire d’ARCEL :

Assemblages de Puissance

Fusibles et Semi-conducteurs

Clamps

Dissipateurs

Commande et Accessoires